Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 1:0 Анкарагюджю

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Газишехир Газиантеп
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Анкарагюджю
0'
1:0
25' Пенальти
Максим Александру
33' Желтая карточка
Лукашик Даниэль
34'
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
17
Oguz
Ceylan
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
13
Жуниор
Мораис
44
Максим
Александру
10
Кайоде
Оларенваджу
14
Демир
Мухаммет
25
Рикардо
II
8
Пинту
Тьягу
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
89
Туран
Атила
70
Кициу
Стелиос
35
Лукашик
Даниэль
24
Лобжанидзе
Саба
7
Скарионе
Эсекьель
9
Родригес
Жерсон
12
Оргилль
Девер
Газишехир Газиантеп
3-4-1-2
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

25'
Максим Александру
1:0
33'
 
Лукашик Даниэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 9 (3) 0.26
2. Твумаси Патрик 5 (2) 0.15
3. Вурал Гюрай 4 0.12
4. Джилободжи Папи 4 0.12
5. Озер Кенан 3 0.09
6. Максим Александру 3 (1) 0.09
7. Демир Мухаммет 2 0.06
8. Диарра Сулеймане 2 0.06
9. Oguz Ceylan 1 0.03
10. Чибсах Юссиф 1 0.03
11. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.03
12. Соуза Андре 1 0.03
13. Jefferson IV 1 0.03
14. Павловски Бартоломей 0 0
15. Жуниор Мораис 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 6 (2) 0.18
2. Оргилль Девер 4 0.12
3. Родригес Жерсон 3 (1) 0.09
4. Кициу Стелиос 2 0.06
5. Скарионе Эсекьель 2 0.06
6. Карабулут Айдын 1 0.03
7. Кантерос Гектор 1 0.03
8. Alihan Kubalas 1 0.03
9. Лобжанидзе Саба 1 0.03
10. Пинту Тьягу 0 0
11. Агчай Седат 0 0
12. Михаляк Конрад 0 0
13. Лукашик Даниэль 0 0
14. Cebrail Karayel 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Диарра Сулеймане 9 0
2. Oguz Ceylan 9 0
3. Вурал Гюрай 4 2
4. Jefferson IV 6 0
5. Кайоде Оларенваджу 2 2
6. Чибсах Юссиф 5 0
7. Джилободжи Папи 5 0
8. Озер Кенан 4 0
9. Кана-Бийик Жан-Армель 4 0
10. Гювенч Гюнай 3 0
11. Жуниор Мораис 3 0
12. Максим Александру 2 0
13. Соуза Андре 2 0
14. Соялп Фуркан 2 0
15. Ольковски Павел 1 0
16. Твумаси Патрик 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Теттех Азиз 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Фати Рикардо 7 1
2. Оргилль Девер 7 1
3. Кулушич Анте 7 0
4. Пинту Тьягу 6 0
5. Агчай Седат 4 1
6. Кициу Стелиос 4 1
7. Cebrail Karayel 4 1
8. Парлак Илхан 5 0
9. Кантерос Гектор 4 0
10. Alihan Kubalas 4 0
11. Станоевич Милош 1 1
12. Карабулут Айдын 2 0
13. Лукашик Даниэль 2 0
14. Михаляк Конрад 2 0
15. Hasan Kaya II 2 0
16. Alper Onal 2 0
17. Садаев Заур 1 0
18. Mehmet Sak 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 12.9% (4) 16.13% (5) 25.81% (8) 22.58% (7) 12.9% (4) 9.68% (3)
 Анкарагюджю 11.11% (2) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю
Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Анкарагюджю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 16 8 3 62 - 29 56
2. Истанбул Башакшехир 27 16 8 3 52 - 25 56
3. Галатасарай 0:0 27 14 9 4 44 - 20 51
4. Сивасспор 26 14 7 5 47 - 29 49
5. Бешикташ 27 13 5 9 41 - 34 44
6. Аланьяспор 27 12 7 8 44 - 27 43
7. Фенербахче 27 12 7 8 48 - 35 43
8. Гёзтепе 27 10 7 10 32 - 33 37
9. Газишехир Газиантеп 0:0 27 8 9 10 36 - 41 33
10. Антальяспор 27 8 9 10 31 - 44 33
11. Денизлиспор 26 8 7 11 26 - 34 31
12. Генчлербирлиги 27 8 7 12 35 - 45 31
13. Касымпаша 27 8 5 14 40 - 51 29
14. Ризеспор 0:0 27 7 5 15 26 - 44 26
15. Коньяспор 27 5 11 11 22 - 35 26
16. Малатьяспор 27 6 7 14 39 - 42 25
17. Анкарагюджю 0:0 27 5 9 13 23 - 45 24
18. Кайсериспор 27 5 7 15 29 - 64 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Газишехир Газиантеп 68.2% (105)
X 21.4% (33)
Анкарагюджю 10.4% (16)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 1:0 Анкарагюджю

Исход игры
Газишехир Газиантеп
68.2% (105)
Ничья
21.4% (33)
Анкарагюджю
10.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
64.24% (97)
Нет
35.76% (54)
Популярный счёт
2:1 Газишехир Газиантеп
35.1% (54)
1:0 Газишехир Газиантеп
24% (37)
1:1 Ничья
17.5% (27)
2:0 Газишехир Газиантеп
5.8% (9)
1:2 Анкарагюджю
5.2% (8)
3:1 Газишехир Газиантеп
2.6% (4)
0:1 Анкарагюджю
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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