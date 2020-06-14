Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 1:0 Анкарагюджю

Газишехир Газиантеп
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Газиантеп
Анкарагюджю
1:0
25' ПенальтиМаксим Александру
33' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
17
Oguz
Ceylan
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
25
Рикардо
II
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
89
Туран
Атила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Oguz CeylanПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
-
25 Рикардо IIВратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Акан МахмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
-
-
78 Fatih Tultak
-
-
Главный тренер: Акчай Мустафа Решит
Ход матча
25'
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|9 (3)
|0.26
|2.
|Твумаси Патрик
|5 (2)
|0.15
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|0.12
|4.
|Джилободжи Папи
|4
|0.12
|5.
|Озер Кенан
|3
|0.09
|6.
|Максим Александру
|3 (1)
|0.09
|7.
|Демир Мухаммет
|2
|0.06
|8.
|Диарра Сулеймане
|2
|0.06
|9.
|Oguz Ceylan
|1
|0.03
|10.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.03
|11.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.03
|12.
|Соуза Андре
|1
|0.03
|13.
|Jefferson IV
|1
|0.03
|14.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|15.
|Жуниор Мораис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Парлак Илхан
|6 (2)
|0.18
|2.
|Оргилль Девер
|4
|0.12
|3.
|Родригес Жерсон
|3 (1)
|0.09
|4.
|Кициу Стелиос
|2
|0.06
|5.
|Скарионе Эсекьель
|2
|0.06
|6.
|Карабулут Айдын
|1
|0.03
|7.
|Кантерос Гектор
|1
|0.03
|8.
|Alihan Kubalas
|1
|0.03
|9.
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.03
|10.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|11.
|Агчай Седат
|0
|0
|12.
|Михаляк Конрад
|0
|0
|13.
|Лукашик Даниэль
|0
|0
|14.
|Cebrail Karayel
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диарра Сулеймане
|9
|0
|2.
|Oguz Ceylan
|9
|0
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|2
|4.
|Jefferson IV
|6
|0
|5.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|2
|6.
|Чибсах Юссиф
|5
|0
|7.
|Джилободжи Папи
|5
|0
|8.
|Озер Кенан
|4
|0
|9.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|4
|0
|10.
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|11.
|Жуниор Мораис
|3
|0
|12.
|Максим Александру
|2
|0
|13.
|Соуза Андре
|2
|0
|14.
|Соялп Фуркан
|2
|0
|15.
|Ольковски Павел
|1
|0
|16.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Теттех Азиз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фати Рикардо
|7
|1
|2.
|Оргилль Девер
|7
|1
|3.
|Кулушич Анте
|7
|0
|4.
|Пинту Тьягу
|6
|0
|5.
|Агчай Седат
|4
|1
|6.
|Кициу Стелиос
|4
|1
|7.
|Cebrail Karayel
|4
|1
|8.
|Парлак Илхан
|5
|0
|9.
|Кантерос Гектор
|4
|0
|10.
|Alihan Kubalas
|4
|0
|11.
|Станоевич Милош
|1
|1
|12.
|Карабулут Айдын
|2
|0
|13.
|Лукашик Даниэль
|2
|0
|14.
|Михаляк Конрад
|2
|0
|15.
|Hasan Kaya II
|2
|0
|16.
|Alper Onal
|2
|0
|17.
|Садаев Заур
|1
|0
|18.
|Mehmet Sak
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|Анкарагюджю
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +7 =5 -8Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +3 =5 -12Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю
Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Анкарагюджю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|16
|8
|3
|62 - 29
|56
|2.
|Истанбул Башакшехир
|27
|16
|8
|3
|52 - 25
|56
|3.
|Галатасарай
|0:0
|27
|14
|9
|4
|44 - 20
|51
|4.
|Сивасспор
|26
|14
|7
|5
|47 - 29
|49
|5.
|Бешикташ
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|6.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|44 - 27
|43
|7.
|Фенербахче
|27
|12
|7
|8
|48 - 35
|43
|8.
|Гёзтепе
|27
|10
|7
|10
|32 - 33
|37
|9.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|27
|8
|9
|10
|36 - 41
|33
|10.
|Антальяспор
|27
|8
|9
|10
|31 - 44
|33
|11.
|Денизлиспор
|26
|8
|7
|11
|26 - 34
|31
|12.
|Генчлербирлиги
|27
|8
|7
|12
|35 - 45
|31
|13.
|Касымпаша
|27
|8
|5
|14
|40 - 51
|29
|14.
|Ризеспор
|0:0
|27
|7
|5
|15
|26 - 44
|26
|15.
|Коньяспор
|27
|5
|11
|11
|22 - 35
|26
|16.
|Малатьяспор
|27
|6
|7
|14
|39 - 42
|25
|17.
|Анкарагюджю
|0:0
|27
|5
|9
|13
|23 - 45
|24
|18.
|Кайсериспор
|27
|5
|7
|15
|29 - 64
|22
Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 1:0 Анкарагюджю
Исход игры
Газишехир Газиантеп
68.2% (105)
Ничья
21.4% (33)
Анкарагюджю
10.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
64.24% (97)
Нет
35.76% (54)
Популярный счёт
2:1 Газишехир Газиантеп
35.1% (54)
1:0 Газишехир Газиантеп
24% (37)
1:1 Ничья
17.5% (27)
2:0 Газишехир Газиантеп
5.8% (9)
1:2 Анкарагюджю
5.2% (8)
3:1 Газишехир Газиантеп
2.6% (4)
0:1 Анкарагюджю
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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