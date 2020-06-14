Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю

Газишехир Газиантеп
1:1
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Анкарагюджю
1:0
25' ПенальтиМаксим Александру
32' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
1:1
51' ГолСкарионе Эсекьель
68' Желтая карточкаДиарра Сулеймане
73' Желтая карточкаПаздан Михал
85' Желтая карточкаТвумаси Патрик
90' Желтая карточкаЖуниор Мораис
90' Желтая карточкаКулушич Анте
17
Oguz
Ceylan
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
25
Рикардо
II
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
89
Туран
Атила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Oguz CeylanПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
-
25 Рикардо IIВратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Акан МахмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
-
-
78 Fatih Tultak
-
-
Главный тренер: Акчай Мустафа Решит
Ход матча
25'
32'
51'
68'
73'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 11
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|9 (3)
|0.26
|2.
|Твумаси Патрик
|5 (2)
|0.15
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|0.12
|4.
|Джилободжи Папи
|4
|0.12
|5.
|Озер Кенан
|3
|0.09
|6.
|Максим Александру
|3 (1)
|0.09
|7.
|Демир Мухаммет
|2
|0.06
|8.
|Диарра Сулеймане
|2
|0.06
|9.
|Oguz Ceylan
|1
|0.03
|10.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.03
|11.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.03
|12.
|Соуза Андре
|1
|0.03
|13.
|Jefferson IV
|1
|0.03
|14.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|15.
|Жуниор Мораис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Парлак Илхан
|6 (2)
|0.18
|2.
|Оргилль Девер
|4
|0.12
|3.
|Родригес Жерсон
|3 (1)
|0.09
|4.
|Скарионе Эсекьель
|3
|0.09
|5.
|Кициу Стелиос
|2
|0.06
|6.
|Карабулут Айдын
|1
|0.03
|7.
|Кантерос Гектор
|1
|0.03
|8.
|Alihan Kubalas
|1
|0.03
|9.
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.03
|10.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|11.
|Агчай Седат
|0
|0
|12.
|Михаляк Конрад
|0
|0
|13.
|Лукашик Даниэль
|0
|0
|14.
|Cebrail Karayel
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диарра Сулеймане
|10
|0
|2.
|Oguz Ceylan
|9
|0
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|2
|4.
|Jefferson IV
|6
|0
|5.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|2
|6.
|Чибсах Юссиф
|5
|0
|7.
|Джилободжи Папи
|5
|0
|8.
|Озер Кенан
|4
|0
|9.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|4
|0
|10.
|Жуниор Мораис
|4
|0
|11.
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|12.
|Максим Александру
|2
|0
|13.
|Соуза Андре
|2
|0
|14.
|Соялп Фуркан
|2
|0
|15.
|Твумаси Патрик
|2
|0
|16.
|Ольковски Павел
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Теттех Азиз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фати Рикардо
|7
|1
|2.
|Оргилль Девер
|7
|1
|3.
|Кулушич Анте
|7
|0
|4.
|Пинту Тьягу
|6
|0
|5.
|Агчай Седат
|4
|1
|6.
|Кициу Стелиос
|4
|1
|7.
|Cebrail Karayel
|4
|1
|8.
|Парлак Илхан
|5
|0
|9.
|Кантерос Гектор
|4
|0
|10.
|Alihan Kubalas
|4
|0
|11.
|Лукашик Даниэль
|3
|0
|12.
|Станоевич Милош
|1
|1
|13.
|Карабулут Айдын
|2
|0
|14.
|Михаляк Конрад
|2
|0
|15.
|Hasan Kaya II
|2
|0
|16.
|Alper Onal
|2
|0
|17.
|Садаев Заур
|1
|0
|18.
|Паздан Михал
|1
|0
|19.
|Mehmet Sak
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|25% (8)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|Анкарагюджю
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +7 =5 -8Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +3 =5 -12Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю
Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Анкарагюджю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|16
|8
|3
|62 - 29
|56
|2.
|Истанбул Башакшехир
|27
|16
|8
|3
|52 - 25
|56
|3.
|Галатасарай
|0:2
|27
|14
|8
|5
|44 - 22
|50
|4.
|Сивасспор
|26
|14
|7
|5
|47 - 29
|49
|5.
|Бешикташ
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|6.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|44 - 27
|43
|7.
|Фенербахче
|27
|12
|7
|8
|48 - 35
|43
|8.
|Гёзтепе
|27
|10
|7
|10
|32 - 33
|37
|9.
|Газишехир Газиантеп
|27
|8
|9
|10
|37 - 42
|33
|10.
|Антальяспор
|27
|8
|9
|10
|31 - 44
|33
|11.
|Денизлиспор
|26
|8
|7
|11
|26 - 34
|31
|12.
|Генчлербирлиги
|27
|8
|7
|12
|35 - 45
|31
|13.
|Касымпаша
|27
|8
|5
|14
|40 - 51
|29
|14.
|Ризеспор
|2:0
|27
|8
|4
|15
|28 - 44
|28
|15.
|Коньяспор
|27
|5
|11
|11
|22 - 35
|26
|16.
|Малатьяспор
|27
|6
|7
|14
|39 - 42
|25
|17.
|Анкарагюджю
|27
|5
|9
|13
|24 - 46
|24
|18.
|Кайсериспор
|27
|5
|7
|15
|29 - 64
|22
Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю
Исход игры
Газишехир Газиантеп
68.2% (105)
Ничья
21.4% (33)
Анкарагюджю
10.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
64.24% (97)
Нет
35.76% (54)
Популярный счёт
2:1 Газишехир Газиантеп
35.1% (54)
1:0 Газишехир Газиантеп
24% (37)
1:1 Ничья
17.5% (27)
2:0 Газишехир Газиантеп
5.8% (9)
1:2 Анкарагюджю
5.2% (8)
3:1 Газишехир Газиантеп
2.6% (4)
0:1 Анкарагюджю
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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