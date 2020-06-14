Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю

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Газишехир Газиантеп
1:1
Конец матча

Стадион:
Анкарагюджю
0'
1:0
25' Пенальти
Максим Александру
32' Желтая карточка
Лукашик Даниэль
1:1
51' Гол
Скарионе Эсекьель
68' Желтая карточка
Диарра Сулеймане
73' Желтая карточка
Паздан Михал
85' Желтая карточка
Твумаси Патрик
90' Желтая карточка
Жуниор Мораис
90' Желтая карточка
Кулушич Анте
90'+4
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
17
Oguz
Ceylan
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
13
Жуниор
Мораис
44
Максим
Александру
10
Кайоде
Оларенваджу
14
Демир
Мухаммет
25
Рикардо
II
8
Пинту
Тьягу
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
89
Туран
Атила
70
Кициу
Стелиос
35
Лукашик
Даниэль
24
Лобжанидзе
Саба
7
Скарионе
Эсекьель
9
Родригес
Жерсон
12
Оргилль
Девер
Газишехир Газиантеп
3-4-1-2
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

25'
Максим Александру
1:0
32'
 
Лукашик Даниэль
51'
1:1
Скарионе Эсекьель
(Оргилль Девер)
58'
Диарра Сулеймане
Соуза Андре
 
58'
Озер Кенан
Вурал Гюрай
 
58'
Jefferson IV
Демир Мухаммет
 
68'
Диарра Сулеймане
 
73'
 
Паздан Михал
73'
 
Агчай Седат
Пинту Тьягу
77'
 
Парлак Илхан
Оргилль Девер
83'
 
Cebrail Karayel
Лобжанидзе Саба
83'
Твумаси Патрик
Максим Александру
 
83'
 
Михаляк Конрад
Скарионе Эсекьель
85'
Твумаси Патрик
 
90'
Жуниор Мораис
 
90'
 
Кулушич Анте

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 11
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 9 (3) 0.26
2. Твумаси Патрик 5 (2) 0.15
3. Вурал Гюрай 4 0.12
4. Джилободжи Папи 4 0.12
5. Озер Кенан 3 0.09
6. Максим Александру 3 (1) 0.09
7. Демир Мухаммет 2 0.06
8. Диарра Сулеймане 2 0.06
9. Oguz Ceylan 1 0.03
10. Чибсах Юссиф 1 0.03
11. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.03
12. Соуза Андре 1 0.03
13. Jefferson IV 1 0.03
14. Павловски Бартоломей 0 0
15. Жуниор Мораис 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 6 (2) 0.18
2. Оргилль Девер 4 0.12
3. Родригес Жерсон 3 (1) 0.09
4. Скарионе Эсекьель 3 0.09
5. Кициу Стелиос 2 0.06
6. Карабулут Айдын 1 0.03
7. Кантерос Гектор 1 0.03
8. Alihan Kubalas 1 0.03
9. Лобжанидзе Саба 1 0.03
10. Пинту Тьягу 0 0
11. Агчай Седат 0 0
12. Михаляк Конрад 0 0
13. Лукашик Даниэль 0 0
14. Cebrail Karayel 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Диарра Сулеймане 10 0
2. Oguz Ceylan 9 0
3. Вурал Гюрай 4 2
4. Jefferson IV 6 0
5. Кайоде Оларенваджу 2 2
6. Чибсах Юссиф 5 0
7. Джилободжи Папи 5 0
8. Озер Кенан 4 0
9. Кана-Бийик Жан-Армель 4 0
10. Жуниор Мораис 4 0
11. Гювенч Гюнай 3 0
12. Максим Александру 2 0
13. Соуза Андре 2 0
14. Соялп Фуркан 2 0
15. Твумаси Патрик 2 0
16. Ольковски Павел 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Теттех Азиз 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Фати Рикардо 7 1
2. Оргилль Девер 7 1
3. Кулушич Анте 7 0
4. Пинту Тьягу 6 0
5. Агчай Седат 4 1
6. Кициу Стелиос 4 1
7. Cebrail Karayel 4 1
8. Парлак Илхан 5 0
9. Кантерос Гектор 4 0
10. Alihan Kubalas 4 0
11. Лукашик Даниэль 3 0
12. Станоевич Милош 1 1
13. Карабулут Айдын 2 0
14. Михаляк Конрад 2 0
15. Hasan Kaya II 2 0
16. Alper Onal 2 0
17. Садаев Заур 1 0
18. Паздан Михал 1 0
19. Mehmet Sak 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 12.5% (4) 18.75% (6) 25% (8) 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3)
 Анкарагюджю 10.53% (2) 15.79% (3) 5.26% (1) 21.05% (4) 31.58% (6) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю
Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Анкарагюджю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 16 8 3 62 - 29 56
2. Истанбул Башакшехир 27 16 8 3 52 - 25 56
3. Галатасарай 0:2 27 14 8 5 44 - 22 50
4. Сивасспор 26 14 7 5 47 - 29 49
5. Бешикташ 27 13 5 9 41 - 34 44
6. Аланьяспор 27 12 7 8 44 - 27 43
7. Фенербахче 27 12 7 8 48 - 35 43
8. Гёзтепе 27 10 7 10 32 - 33 37
9. Газишехир Газиантеп 27 8 9 10 37 - 42 33
10. Антальяспор 27 8 9 10 31 - 44 33
11. Денизлиспор 26 8 7 11 26 - 34 31
12. Генчлербирлиги 27 8 7 12 35 - 45 31
13. Касымпаша 27 8 5 14 40 - 51 29
14. Ризеспор 2:0 27 8 4 15 28 - 44 28
15. Коньяспор 27 5 11 11 22 - 35 26
16. Малатьяспор 27 6 7 14 39 - 42 25
17. Анкарагюджю 27 5 9 13 24 - 46 24
18. Кайсериспор 27 5 7 15 29 - 64 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Газишехир Газиантеп 68.2% (105)
X 21.4% (33)
Анкарагюджю 10.4% (16)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю

Исход игры
Газишехир Газиантеп
68.2% (105)
Ничья
21.4% (33)
Анкарагюджю
10.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
64.24% (97)
Нет
35.76% (54)
Популярный счёт
2:1 Газишехир Газиантеп
35.1% (54)
1:0 Газишехир Газиантеп
24% (37)
1:1 Ничья
17.5% (27)
2:0 Газишехир Газиантеп
5.8% (9)
1:2 Анкарагюджю
5.2% (8)
3:1 Газишехир Газиантеп
2.6% (4)
0:1 Анкарагюджю
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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