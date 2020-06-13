Прогнозы на матч Бешикташ - Антальяспор

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Бешикташ
 
Позже

Стадион:
Антальяспор
30
Дестаноглу
Эрсин
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
4
Виктор
Руис
33
Йылмаз
Рыдван
15
Эльнени
Мохамед
92
Абдулай
Диаби
II
13
Хатчинсон
Атиба
99
Боатенг
Кевин-Принс
11
Бойд
Тайлер
9
Ялчын
Гювен
25
Боффин
Рууд
30
Сангаре
Назим
28
Челюстка
Ондржей
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
23
Амилтон
Минервино
11
Подольски
Лукас
77
Гюмюш
Синан
81
Яхович
Адис
Бешикташ
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 11 (6) 0.32
2. Хатчинсон Атиба 4 0.12
3. Вида Домагой 4 0.12
4. Найир Умут 4 0.12
5. Ляич Адем 3 0.09
6. Эркин Джанер 2 0.06
7. Генюл Гёкхан 2 0.06
8. Боатенг Кевин-Принс 2 0.06
9. Н'Куду Жорж-Кевин 2 0.06
10. Ялчын Гювен 2 0.06
11. Ленс Джермейн 1 0.03
12. Озьякуп Огузхан 1 0.03
13. Диаби Абдулай 1 0.03
14. Абдулай Диаби II 1 0.03
15. Эльнени Мохамед 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бланко-Лещук Густаво 3 0.09
2. Paul Mukairu 3 0.09
3. Гюмюш Синан 3 (1) 0.09
4. Озкан Сердар 3 (3) 0.09
5. Озмерт Хакан 2 0.06
6. Подольски Лукас 2 0.06
7. Фреди Гомеш 2 0.06
8. Ufuk Akyol 2 0.06
9. Анжело Диего 1 0.03
10. Амилтон Минервино 1 0.03
11. Сари Вейсел 1 0.03
12. Шахешух Атиф 1 0.03
13. Челюстка Ондржей 1 0.03
14. Сангаре Назим 1 0.03
15. Чико Луис 1 0.03
16. Кудряшов Фёдор 0 0
17. Шарлес Фернандо 0 0
18. Синик Догукан 0 0
19. Bahadir Ozturk 0 0
20. Желсон Дала 0 0

Карточки

Бешикташ
# Игрок      
1. Эркин Джанер 8 1
2. Ленс Джермейн 7 0
3. Эльнени Мохамед 5 1
4. Ляич Адем 5 0
5. Виктор Руис 5 0
6. Уйсал Неджип 5 0
7. Йилмаз Бурак 4 0
8. Генюл Гёкхан 4 0
9. Хатчинсон Атиба 3 0
10. Бойд Тайлер 3 0
11. Найир Умут 3 0
12. Н'Куду Жорж-Кевин 3 0
13. Вида Домагой 1 1
14. Роко Энсо 2 0
15. Ребошу Педру 2 0
16. Токёз Дорукхан 2 0
17. Ялчын Гювен 2 0
18. Боатенг Кевин-Принс 1 0
19. Кариус Лорис 1 0
20. Озьякуп Огузхан 1 0
21. Чынар Оркан 1 0
22. Дуглас Перейра 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 10 1
2. Шарлес Фернандо 5 0
3. Гюмюш Синан 3 1
4. Челюстка Ондржей 4 0
5. Синик Догукан 4 0
6. Ufuk Akyol 4 0
7. Анжело Диего 2 1
8. Bahadir Ozturk 2 1
9. Подольски Лукас 3 0
10. Сангаре Назим 3 0
11. Бланко-Лещук Густаво 3 0
12. Paul Mukairu 3 0
13. Озкан Сердар 2 0
14. Амилтон Минервино 2 0
15. Сари Вейсел 2 0
16. Боффин Рууд 2 0
17. Яхович Адис 2 0
18. Каплан Ферхат 2 0
19. Bunyamin Balci 2 0
20. Альбайрак Эрен 1 0
21. Чамдал Тарик 1 0
22. Чико Луис 1 0
23. Фреди Гомеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бешикташ 8.33% (3) 8.33% (3) 16.67% (6) 22.22% (8) 25% (9) 19.44% (7)
 Антальяспор 10.71% (3) 17.86% (5) 10.71% (3) 25% (7) 7.14% (2) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Бешикташ Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор
Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Эрзинджанспор 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Касымпаша 2:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 24 Эрзинджанспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче
Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор

Последние игры между собой

Бешикташ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Антальяспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Антальяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Антальяспор 2:6 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Бешикташ Суперлига
Бешикташ 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Бешикташ Суперлига Антальяспор 4:2 Бешикташ Товарищеские матчи Бешикташ 3:0 Антальяспор Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:5 Бешикташ Суперлига Бешикташ 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:0 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Бешикташ Кубок Турции Антальяспор 3:5 Бешикташ Суперлига Антальяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Бешикташ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 16 8 3 62 - 29 56
2. Истанбул Башакшехир 27 16 8 3 52 - 25 56
3. Галатасарай 26 14 8 4 44 - 20 50
4. Сивасспор 26 14 7 5 47 - 29 49
5. Бешикташ 26 13 5 8 40 - 32 44
6. Аланьяспор 27 12 7 8 44 - 27 43
7. Фенербахче 27 12 7 8 48 - 35 43
8. Гёзтепе 27 10 8 9 32 - 32 38
9. Газишехир Газиантеп 26 8 8 10 36 - 41 32
10. Денизлиспор 26 8 7 11 26 - 34 31
11. Генчлербирлиги 26 7 7 12 33 - 44 28
12. Антальяспор 26 6 10 10 28 - 43 28
13. Касымпаша 26 7 5 14 38 - 50 26
14. Коньяспор 26 5 11 10 21 - 33 26
15. Ризеспор 26 7 4 15 26 - 44 25
16. Малатьяспор 26 6 7 13 38 - 40 25
17. Анкарагюджю 26 5 8 13 23 - 45 23
18. Кайсериспор 27 5 7 15 29 - 64 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Бешикташ 94.7% (144)
X 3.3% (5)
Антальяспор 2% (3)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Бешикташ - Антальяспор

Исход игры
Бешикташ
94.7% (144)
Ничья
3.3% (5)
Антальяспор
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
55.1% (81)
Нет
44.9% (66)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
42.1% (64)
2:0 Бешикташ
26.3% (40)
1:0 Бешикташ
13.2% (20)
3:1 Бешикташ
5.3% (8)
3:0 Бешикташ
2.6% (4)
3:2 Бешикташ
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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