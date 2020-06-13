Прогнозы на матч Бешикташ - Антальяспор

Бешикташ
Позже
Стадион: Vodafone Park
Антальяспор
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
11
Бойд
Тайлер
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
77
Гюмюш
Синан
81
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ребошу ПедруЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчын Серген
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюмюш СинанПолузащитник
-
81 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Paul Mukairu
-
19 Ufuk Akyol
-
-
Главный тренер: Туна Тамер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|11 (6)
|0.32
|2.
|Хатчинсон Атиба
|4
|0.12
|3.
|Вида Домагой
|4
|0.12
|4.
|Найир Умут
|4
|0.12
|5.
|Ляич Адем
|3
|0.09
|6.
|Эркин Джанер
|2
|0.06
|7.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.06
|8.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0.06
|9.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0.06
|10.
|Ялчын Гювен
|2
|0.06
|11.
|Ленс Джермейн
|1
|0.03
|12.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|13.
|Диаби Абдулай
|1
|0.03
|14.
|Абдулай Диаби II
|1
|0.03
|15.
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0.09
|2.
|Paul Mukairu
|3
|0.09
|3.
|Гюмюш Синан
|3 (1)
|0.09
|4.
|Озкан Сердар
|3 (3)
|0.09
|5.
|Озмерт Хакан
|2
|0.06
|6.
|Подольски Лукас
|2
|0.06
|7.
|Фреди Гомеш
|2
|0.06
|8.
|Ufuk Akyol
|2
|0.06
|9.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|10.
|Амилтон Минервино
|1
|0.03
|11.
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|12.
|Шахешух Атиф
|1
|0.03
|13.
|Челюстка Ондржей
|1
|0.03
|14.
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|15.
|Чико Луис
|1
|0.03
|16.
|Кудряшов Фёдор
|0
|0
|17.
|Шарлес Фернандо
|0
|0
|18.
|Синик Догукан
|0
|0
|19.
|Bahadir Ozturk
|0
|0
|20.
|Желсон Дала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|8
|1
|2.
|Ленс Джермейн
|7
|0
|3.
|Эльнени Мохамед
|5
|1
|4.
|Ляич Адем
|5
|0
|5.
|Виктор Руис
|5
|0
|6.
|Уйсал Неджип
|5
|0
|7.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|8.
|Генюл Гёкхан
|4
|0
|9.
|Хатчинсон Атиба
|3
|0
|10.
|Бойд Тайлер
|3
|0
|11.
|Найир Умут
|3
|0
|12.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3
|0
|13.
|Вида Домагой
|1
|1
|14.
|Роко Энсо
|2
|0
|15.
|Ребошу Педру
|2
|0
|16.
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|17.
|Ялчын Гювен
|2
|0
|18.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|19.
|Кариус Лорис
|1
|0
|20.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|21.
|Чынар Оркан
|1
|0
|22.
|Дуглас Перейра
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|10
|1
|2.
|Шарлес Фернандо
|5
|0
|3.
|Гюмюш Синан
|3
|1
|4.
|Челюстка Ондржей
|4
|0
|5.
|Синик Догукан
|4
|0
|6.
|Ufuk Akyol
|4
|0
|7.
|Анжело Диего
|2
|1
|8.
|Bahadir Ozturk
|2
|1
|9.
|Подольски Лукас
|3
|0
|10.
|Сангаре Назим
|3
|0
|11.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0
|12.
|Paul Mukairu
|3
|0
|13.
|Озкан Сердар
|2
|0
|14.
|Амилтон Минервино
|2
|0
|15.
|Сари Вейсел
|2
|0
|16.
|Боффин Рууд
|2
|0
|17.
|Яхович Адис
|2
|0
|18.
|Каплан Ферхат
|2
|0
|19.
|Bunyamin Balci
|2
|0
|20.
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|21.
|Чамдал Тарик
|1
|0
|22.
|Чико Луис
|1
|0
|23.
|Фреди Гомеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бешикташ
|8.33% (3)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|25% (9)
|19.44% (7)
|Антальяспор
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|25% (7)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Бешикташ Последние 20 матчей: +8 =3 -9Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор
Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Эрзинджанспор 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Касымпаша 2:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 24 Эрзинджанспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =10 -3Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче
Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Антальяспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Бешикташ 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Бешикташ Суперлига Антальяспор 4:2 Бешикташ Товарищеские матчи Бешикташ 3:0 Антальяспор Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:5 Бешикташ Суперлига Бешикташ 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:0 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Бешикташ Кубок Турции Антальяспор 3:5 Бешикташ Суперлига Антальяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Бешикташ Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|16
|8
|3
|62 - 29
|56
|2.
|Истанбул Башакшехир
|27
|16
|8
|3
|52 - 25
|56
|3.
|Галатасарай
|26
|14
|8
|4
|44 - 20
|50
|4.
|Сивасспор
|26
|14
|7
|5
|47 - 29
|49
|5.
|Бешикташ
|26
|13
|5
|8
|40 - 32
|44
|6.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|44 - 27
|43
|7.
|Фенербахче
|27
|12
|7
|8
|48 - 35
|43
|8.
|Гёзтепе
|27
|10
|8
|9
|32 - 32
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|26
|8
|8
|10
|36 - 41
|32
|10.
|Денизлиспор
|26
|8
|7
|11
|26 - 34
|31
|11.
|Генчлербирлиги
|26
|7
|7
|12
|33 - 44
|28
|12.
|Антальяспор
|26
|6
|10
|10
|28 - 43
|28
|13.
|Касымпаша
|26
|7
|5
|14
|38 - 50
|26
|14.
|Коньяспор
|26
|5
|11
|10
|21 - 33
|26
|15.
|Ризеспор
|26
|7
|4
|15
|26 - 44
|25
|16.
|Малатьяспор
|26
|6
|7
|13
|38 - 40
|25
|17.
|Анкарагюджю
|26
|5
|8
|13
|23 - 45
|23
|18.
|Кайсериспор
|27
|5
|7
|15
|29 - 64
|22
Прогнозы на матч Бешикташ - Антальяспор
Исход игры
Бешикташ
94.7% (144)
Ничья
3.3% (5)
Антальяспор
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
55.1% (81)
Нет
44.9% (66)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
42.1% (64)
2:0 Бешикташ
26.3% (40)
1:0 Бешикташ
13.2% (20)
3:1 Бешикташ
5.3% (8)
3:0 Бешикташ
2.6% (4)
3:2 Бешикташ
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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