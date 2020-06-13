Прогнозы на матч Бешикташ 1:2 Антальяспор

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Бешикташ
1:2
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
12' Желтая карточка
Сангаре Назим
0:1
15' Гол
Гюмюш Синан
32' Желтая карточка
Эльнени Мохамед
0:2
35' Гол
Амилтон Минервино
52' Желтая карточка
Сари Вейсел
53' Желтая карточка
Кудряшов Фёдор
64' Желтая карточка
Виктор Руис
1:2
68' Гол
Ляич Адем
90' Желтая карточка
Вида Домагой
90'+7
30
Дестаноглу
Эрсин
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
4
Виктор
Руис
33
Йылмаз
Рыдван
15
Эльнени
Мохамед
92
Абдулай
Диаби
II
13
Хатчинсон
Атиба
99
Боатенг
Кевин-Принс
11
Бойд
Тайлер
9
Ялчын
Гювен
25
Боффин
Рууд
30
Сангаре
Назим
28
Челюстка
Ондржей
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
23
Амилтон
Минервино
11
Подольски
Лукас
77
Гюмюш
Синан
81
Яхович
Адис
Бешикташ
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Сангаре Назим
15'
0:1
Гюмюш Синан
32'
Эльнени Мохамед
 
35'
0:2
Амилтон Минервино
(Подольски Лукас)
46'
Ляич Адем
Ялчын Гювен
 
46'
Н'Куду Жорж-Кевин
Абдулай Диаби II
 
52'
 
Сари Вейсел
53'
 
Кудряшов Фёдор
56'
 
Ufuk Akyol
Фреди Гомеш
64'
Виктор Руис
 
65'
Ленс Джермейн
Бойд Тайлер
 
65'
Найир Умут
Боатенг Кевин-Принс
 
66'
 
Bunyamin Balci
Сангаре Назим
67'
 
Paul Mukairu
Гюмюш Синан
68'
Ляич Адем
1:2
78'
Эркин Джанер
Йылмаз Рыдван
 
84'
 
Бланко-Лещук Густаво
Яхович Адис
85'
 
Куртулуш Йекта
Подольски Лукас
90'
Вида Домагой
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 76 Владение мячом, % 24

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 11 (6) 0.32
2. Ляич Адем 4 0.12
3. Хатчинсон Атиба 4 0.12
4. Вида Домагой 4 0.12
5. Найир Умут 4 0.12
6. Эркин Джанер 2 0.06
7. Генюл Гёкхан 2 0.06
8. Боатенг Кевин-Принс 2 0.06
9. Н'Куду Жорж-Кевин 2 0.06
10. Ялчын Гювен 2 0.06
11. Ленс Джермейн 1 0.03
12. Озьякуп Огузхан 1 0.03
13. Диаби Абдулай 1 0.03
14. Абдулай Диаби II 1 0.03
15. Эльнени Мохамед 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюмюш Синан 4 (1) 0.12
2. Бланко-Лещук Густаво 3 0.09
3. Paul Mukairu 3 0.09
4. Озкан Сердар 3 (3) 0.09
5. Подольски Лукас 2 0.06
6. Озмерт Хакан 2 0.06
7. Фреди Гомеш 2 0.06
8. Амилтон Минервино 2 0.06
9. Ufuk Akyol 2 0.06
10. Анжело Диего 1 0.03
11. Сари Вейсел 1 0.03
12. Шахешух Атиф 1 0.03
13. Челюстка Ондржей 1 0.03
14. Сангаре Назим 1 0.03
15. Чико Луис 1 0.03
16. Кудряшов Фёдор 0 0
17. Шарлес Фернандо 0 0
18. Синик Догукан 0 0
19. Bahadir Ozturk 0 0
20. Желсон Дала 0 0

Карточки

Бешикташ
# Игрок      
1. Эркин Джанер 8 1
2. Эльнени Мохамед 6 1
3. Ленс Джермейн 7 0
4. Виктор Руис 6 0
5. Ляич Адем 5 0
6. Уйсал Неджип 5 0
7. Йилмаз Бурак 4 0
8. Генюл Гёкхан 4 0
9. Вида Домагой 2 1
10. Хатчинсон Атиба 3 0
11. Бойд Тайлер 3 0
12. Найир Умут 3 0
13. Н'Куду Жорж-Кевин 3 0
14. Роко Энсо 2 0
15. Ребошу Педру 2 0
16. Токёз Дорукхан 2 0
17. Ялчын Гювен 2 0
18. Боатенг Кевин-Принс 1 0
19. Кариус Лорис 1 0
20. Озьякуп Огузхан 1 0
21. Чынар Оркан 1 0
22. Дуглас Перейра 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 10 1
2. Шарлес Фернандо 5 0
3. Гюмюш Синан 3 1
4. Челюстка Ондржей 4 0
5. Сангаре Назим 4 0
6. Синик Догукан 4 0
7. Ufuk Akyol 4 0
8. Анжело Диего 2 1
9. Bahadir Ozturk 2 1
10. Подольски Лукас 3 0
11. Сари Вейсел 3 0
12. Бланко-Лещук Густаво 3 0
13. Paul Mukairu 3 0
14. Озкан Сердар 2 0
15. Амилтон Минервино 2 0
16. Боффин Рууд 2 0
17. Яхович Адис 2 0
18. Каплан Ферхат 2 0
19. Bunyamin Balci 2 0
20. Кудряшов Фёдор 1 0
21. Альбайрак Эрен 1 0
22. Чамдал Тарик 1 0
23. Чико Луис 1 0
24. Фреди Гомеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бешикташ 8.11% (3) 8.11% (3) 16.22% (6) 21.62% (8) 27.03% (10) 18.92% (7)
 Антальяспор 13.33% (4) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7) 6.67% (2) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Бешикташ Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор
Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Эрзинджанспор 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Касымпаша 2:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 24 Эрзинджанспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче
Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор

Последние игры между собой

Бешикташ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Антальяспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Антальяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Антальяспор 2:6 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Бешикташ Суперлига
Бешикташ 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Бешикташ Суперлига Антальяспор 4:2 Бешикташ Товарищеские матчи Бешикташ 3:0 Антальяспор Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:5 Бешикташ Суперлига Бешикташ 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:0 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Бешикташ Кубок Турции Антальяспор 3:5 Бешикташ Суперлига Антальяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Бешикташ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 16 8 3 62 - 29 56
2. Истанбул Башакшехир 27 16 8 3 52 - 25 56
3. Галатасарай 26 14 8 4 44 - 20 50
4. Сивасспор 26 14 7 5 47 - 29 49
5. Бешикташ 1:2 27 13 5 9 41 - 34 44
6. Аланьяспор 27 12 7 8 44 - 27 43
7. Фенербахче 27 12 7 8 48 - 35 43
8. Гёзтепе 27 10 8 9 32 - 32 38
9. Газишехир Газиантеп 26 8 8 10 36 - 41 32
10. Денизлиспор 26 8 7 11 26 - 34 31
11. Антальяспор 2:1 27 7 10 10 30 - 44 31
12. Касымпаша 2:1 27 8 5 14 40 - 51 29
13. Генчлербирлиги 26 7 7 12 33 - 44 28
14. Коньяспор 26 5 11 10 21 - 33 26
15. Ризеспор 26 7 4 15 26 - 44 25
16. Малатьяспор 1:2 27 6 7 14 39 - 42 25
17. Анкарагюджю 26 5 8 13 23 - 45 23
18. Кайсериспор 27 5 7 15 29 - 64 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Амилтон Минервино бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Эльнени Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Гюмюш Синан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Сангаре Назим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Бешикташ 94.7% (144)
X 3.3% (5)
Антальяспор 2% (3)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Бешикташ 1:2 Антальяспор

Исход игры
Бешикташ
94.7% (144)
Ничья
3.3% (5)
Антальяспор
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
55.1% (81)
Нет
44.9% (66)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
42.1% (64)
2:0 Бешикташ
26.3% (40)
1:0 Бешикташ
13.2% (20)
3:1 Бешикташ
5.3% (8)
3:0 Бешикташ
2.6% (4)
3:2 Бешикташ
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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