Прогнозы на матч Бешикташ 1:2 Антальяспор

Бешикташ
1:2
Конец матча
Стадион: Vodafone Park
Антальяспор
12' Желтая карточкаСангаре Назим
0:1
15' ГолГюмюш Синан
32' Желтая карточкаЭльнени Мохамед
0:2
35' ГолАмилтон Минервино
52' Желтая карточкаСари Вейсел
53' Желтая карточкаКудряшов Фёдор
64' Желтая карточкаВиктор Руис
1:2
68' ГолЛяич Адем
90' Желтая карточкаВида Домагой
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
11
Бойд
Тайлер
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
77
Гюмюш
Синан
81
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ребошу ПедруЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчын Серген
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюмюш СинанПолузащитник
-
81 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Paul Mukairu
-
19 Ufuk Akyol
-
-
Главный тренер: Туна Тамер
Ход матча
12'
15'
0:1
32'
35'
46'
52'
53'
64'
68'
1:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
11 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
76 Владение мячом, % 24
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|11 (6)
|0.32
|2.
|Ляич Адем
|4
|0.12
|3.
|Хатчинсон Атиба
|4
|0.12
|4.
|Вида Домагой
|4
|0.12
|5.
|Найир Умут
|4
|0.12
|6.
|Эркин Джанер
|2
|0.06
|7.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.06
|8.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0.06
|9.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0.06
|10.
|Ялчын Гювен
|2
|0.06
|11.
|Ленс Джермейн
|1
|0.03
|12.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|13.
|Диаби Абдулай
|1
|0.03
|14.
|Абдулай Диаби II
|1
|0.03
|15.
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюмюш Синан
|4 (1)
|0.12
|2.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0.09
|3.
|Paul Mukairu
|3
|0.09
|4.
|Озкан Сердар
|3 (3)
|0.09
|5.
|Подольски Лукас
|2
|0.06
|6.
|Озмерт Хакан
|2
|0.06
|7.
|Фреди Гомеш
|2
|0.06
|8.
|Амилтон Минервино
|2
|0.06
|9.
|Ufuk Akyol
|2
|0.06
|10.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|11.
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|12.
|Шахешух Атиф
|1
|0.03
|13.
|Челюстка Ондржей
|1
|0.03
|14.
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|15.
|Чико Луис
|1
|0.03
|16.
|Кудряшов Фёдор
|0
|0
|17.
|Шарлес Фернандо
|0
|0
|18.
|Синик Догукан
|0
|0
|19.
|Bahadir Ozturk
|0
|0
|20.
|Желсон Дала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|8
|1
|2.
|Эльнени Мохамед
|6
|1
|3.
|Ленс Джермейн
|7
|0
|4.
|Виктор Руис
|6
|0
|5.
|Ляич Адем
|5
|0
|6.
|Уйсал Неджип
|5
|0
|7.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|8.
|Генюл Гёкхан
|4
|0
|9.
|Вида Домагой
|2
|1
|10.
|Хатчинсон Атиба
|3
|0
|11.
|Бойд Тайлер
|3
|0
|12.
|Найир Умут
|3
|0
|13.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3
|0
|14.
|Роко Энсо
|2
|0
|15.
|Ребошу Педру
|2
|0
|16.
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|17.
|Ялчын Гювен
|2
|0
|18.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|19.
|Кариус Лорис
|1
|0
|20.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|21.
|Чынар Оркан
|1
|0
|22.
|Дуглас Перейра
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|10
|1
|2.
|Шарлес Фернандо
|5
|0
|3.
|Гюмюш Синан
|3
|1
|4.
|Челюстка Ондржей
|4
|0
|5.
|Сангаре Назим
|4
|0
|6.
|Синик Догукан
|4
|0
|7.
|Ufuk Akyol
|4
|0
|8.
|Анжело Диего
|2
|1
|9.
|Bahadir Ozturk
|2
|1
|10.
|Подольски Лукас
|3
|0
|11.
|Сари Вейсел
|3
|0
|12.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0
|13.
|Paul Mukairu
|3
|0
|14.
|Озкан Сердар
|2
|0
|15.
|Амилтон Минервино
|2
|0
|16.
|Боффин Рууд
|2
|0
|17.
|Яхович Адис
|2
|0
|18.
|Каплан Ферхат
|2
|0
|19.
|Bunyamin Balci
|2
|0
|20.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|21.
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|22.
|Чамдал Тарик
|1
|0
|23.
|Чико Луис
|1
|0
|24.
|Фреди Гомеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бешикташ
|8.11% (3)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|27.03% (10)
|18.92% (7)
|Антальяспор
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Бешикташ Последние 20 матчей: +8 =3 -9Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор
Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Эрзинджанспор 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Касымпаша 2:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 24 Эрзинджанспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =10 -3Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче
Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Антальяспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Бешикташ 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Бешикташ Суперлига Антальяспор 4:2 Бешикташ Товарищеские матчи Бешикташ 3:0 Антальяспор Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:5 Бешикташ Суперлига Бешикташ 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:0 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Бешикташ Кубок Турции Антальяспор 3:5 Бешикташ Суперлига Антальяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Бешикташ Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|16
|8
|3
|62 - 29
|56
|2.
|Истанбул Башакшехир
|27
|16
|8
|3
|52 - 25
|56
|3.
|Галатасарай
|26
|14
|8
|4
|44 - 20
|50
|4.
|Сивасспор
|26
|14
|7
|5
|47 - 29
|49
|5.
|Бешикташ
|1:2
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|6.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|44 - 27
|43
|7.
|Фенербахче
|27
|12
|7
|8
|48 - 35
|43
|8.
|Гёзтепе
|27
|10
|8
|9
|32 - 32
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|26
|8
|8
|10
|36 - 41
|32
|10.
|Денизлиспор
|26
|8
|7
|11
|26 - 34
|31
|11.
|Антальяспор
|2:1
|27
|7
|10
|10
|30 - 44
|31
|12.
|Касымпаша
|2:1
|27
|8
|5
|14
|40 - 51
|29
|13.
|Генчлербирлиги
|26
|7
|7
|12
|33 - 44
|28
|14.
|Коньяспор
|26
|5
|11
|10
|21 - 33
|26
|15.
|Ризеспор
|26
|7
|4
|15
|26 - 44
|25
|16.
|Малатьяспор
|1:2
|27
|6
|7
|14
|39 - 42
|25
|17.
|Анкарагюджю
|26
|5
|8
|13
|23 - 45
|23
|18.
|Кайсериспор
|27
|5
|7
|15
|29 - 64
|22
Прогнозы на матч Бешикташ 1:2 Антальяспор
Исход игры
Бешикташ
94.7% (144)
Ничья
3.3% (5)
Антальяспор
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
55.1% (81)
Нет
44.9% (66)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
42.1% (64)
2:0 Бешикташ
26.3% (40)
1:0 Бешикташ
13.2% (20)
3:1 Бешикташ
5.3% (8)
3:0 Бешикташ
2.6% (4)
3:2 Бешикташ
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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