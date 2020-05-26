Прогнозы на матч Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт

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  3. Германия
Эрцгебирге Ауэ
1:3
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
8' Гол
Крюгер Флориан
13' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
1:1
19' Пенальти
Кемпе Тобиас
39' Желтая карточка
Рапп Николай
45' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
55' Желтая карточка
Кемпе Деннис
60' Желтая карточка
Хоксхайдт Ян
1:2
72' Гол
Дурсун Сердар
1:3
81' Гол
Дурсун Сердар
90'+3
40
Ендруш
Роберт
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
2
Расмуссен
Якоб
24
Штраус
Джон-Патрик
17
Ризе
Филипп
5
Фандрих
Клеменс
15
Кемпе
Деннис
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Крюгер
Флориан
7
Хоксхайдт
Ян
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
35
Думич
Дарио
23
Рапп
Николай
3
Хертнер
Себастьян
8
Шнелльхардт
Фабиан
4
Палссон
Виктор
33
Ману
Брайдон
18
Хонзак
Матиас
11
Кемпе
Тобиас
19
Дурсун
Сердар
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Дармштадт
4-2-3-1

Ход матча

8'
Крюгер Флориан
1:0
13'
Расмуссен Якоб
 
19'
1:1
Кемпе Тобиас
39'
 
Рапп Николай
45'
 
Кемпе Тобиас
55'
Кемпе Деннис
 
60'
Хоксхайдт Ян
 
67'
 
Штарк Янник
Шнелльхардт Фабиан
67'
 
Хеллер Марсель
Ману Брайдон
68'
Цулехнер Филипп
Назаров Дмитрий II
 
68'
Риццуто Калоджеро
Кемпе Деннис
 
72'
1:2
Дурсун Сердар
(Хертнер Себастьян)
78'
 
Пэк Сын-Хо
Хонзак Матиас
78'
Теструт Паскаль
Самсон Луис
 
81'
1:3
Дурсун Сердар
(Пэк Сын-Хо)
87'
 
Скарке Тим
Кемпе Тобиас
88'
 
Херрман Патрик II
Бадер Маттиас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 10
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаров Дмитрий II 10 (5) 0.32
2. Хоксхайдт Ян 8 0.26
3. Крюгер Флориан 6 0.19
4. Теструт Паскаль 5 (1) 0.16
5. Баумгарт Том 2 0.06
6. Ризе Филипп 1 0.03
7. Штраус Джон-Патрик 1 0.03
8. Какуталуа Малкольм 1 0.03
9. Гонтер Сёрен 1 0.03
10. Михоевич Марко 1 0.03
11. Дафернер Кристоф 1 0.03
12. Фандрих Клеменс 0 0
13. Расмуссен Якоб 0 0
14. Калиг Фабиан 0 0
15. Риццуто Калоджеро 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 13 (1) 0.42
2. Кемпе Тобиас 6 (2) 0.19
3. Думич Дарио 4 0.13
4. Палссон Виктор 3 0.1
5. Хонзак Матиас 2 0.06
6. Хён Иммануэль 2 0.06
7. Скарке Тим 2 0.06
8. Мелем Марвин 1 0.03
9. Штарк Янник 1 0.03
10. Пэк Сын-Хо 1 0.03
11. Хеллер Марсель 1 0.03
12. Платте Феликс 1 0.03
13. Холланд Фабиан 0 0
14. Шнелльхардт Фабиан 0 0
15. Ожегович Огнен 0 0
16. Хертнер Себастьян 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Риццуто Калоджеро 8 2
2. Фандрих Клеменс 8 0
3. Ризе Филипп 7 0
4. Михоевич Марко 5 1
5. Гонтер Сёрен 5 0
6. Меннель Мартин 5 0
7. Баумгарт Том 5 0
8. Назаров Дмитрий II 4 0
9. Расмуссен Якоб 3 0
10. Калиг Фабиан 3 0
11. Хоксхайдт Ян 1 1
12. Теструт Паскаль 2 0
13. Кемпе Деннис 2 0
14. Цулехнер Филипп 2 0
15. Штраус Джон-Патрик 2 0
16. Крюгер Флориан 2 0
17. Самсон Луис 1 0
18. Кусич Филип 1 0
19. Дафернер Кристоф 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Палссон Виктор 5 2
2. Мелем Марвин 7 0
3. Холланд Фабиан 6 0
4. Хён Иммануэль 3 1
5. Думич Дарио 4 0
6. Скарке Тим 4 0
7. Кемпе Тобиас 3 0
8. Дурсун Сердар 3 0
9. Херрман Патрик II 3 0
10. Пэк Сын-Хо 3 0
11. Штарк Янник 2 0
12. Хеллер Марсель 1 0
13. Берко Эрих 1 0
14. Шуэн Марсель 1 0
15. Эгбо Мандела 1 0
16. Рапп Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 17.14% (6) 14.29% (5) 17.14% (6) 8.57% (3) 28.57% (10) 14.29% (5)
 Дармштадт 22.22% (8) 11.11% (4) 11.11% (4) 11.11% (4) 13.89% (5) 30.56% (11)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург
Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ
Дармштадт Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм
Нюрнберг 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гамбург Дармштадт 1:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Дармштадт 1:3 Арминия Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Ян Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Дармштадт

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Дармштадт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 27 14 11 2 51 - 25 53
2. Гамбург Заявка 27 12 10 5 50 - 30 46
3. Штуттгарт Заявка 27 13 6 8 44 - 33 45
4. Хайденхайм Заявка 27 12 8 7 35 - 29 44
5. Дармштадт Заявка 28 10 12 6 38 - 34 42
6. Хольштайн Киль Заявка 27 10 8 9 43 - 42 38
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 28 10 8 10 39 - 39 38
8. Гройтер Фюрт Заявка 27 10 7 10 39 - 37 37
9. Ганновер 96 Заявка 26 9 8 9 38 - 39 35
10. Ян Заявка 28 9 8 11 40 - 46 35
11. Санкт-Паули Заявка 27 8 9 10 34 - 36 33
12. Оснабрюк Заявка 28 8 9 11 37 - 40 33
13. Зандхаузен Заявка 28 7 12 9 32 - 36 33
14. Бохум Заявка 27 7 11 9 43 - 45 32
15. Нюрнберг Заявка 28 7 10 11 37 - 49 31
16. Карлсруэ Заявка 27 6 10 11 35 - 46 28
17. Веен Висбаден Заявка 28 7 7 14 33 - 46 28
18. Динамо Дрезден Заявка 25 6 6 13 25 - 41 24
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    13'
    Расмуссен Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Крюгер Флориан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Прогнозы на матч Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт

Исход игры
Эрцгебирге Ауэ
40.7% (48)
Ничья
43.2% (51)
Дармштадт
16.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (45)
2:1 Эрцгебирге Ауэ
18.6% (22)
1:0 Эрцгебирге Ауэ
17.8% (21)
1:2 Дармштадт
5.9% (7)
0:1 Дармштадт
4.2% (5)
2:0 Эрцгебирге Ауэ
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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