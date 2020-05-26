Прогнозы на матч Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт

Эрцгебирге Ауэ
1:3
Конец матча
Дармштадт
1:0
8' ГолКрюгер Флориан
13' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
1:1
19' ПенальтиКемпе Тобиас
39' Желтая карточкаРапп Николай
45' Желтая карточкаКемпе Тобиас
55' Желтая карточкаКемпе Деннис
60' Желтая карточкаХоксхайдт Ян
1:2
72' ГолДурсун Сердар
1:3
81' ГолДурсун Сердар
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
17
Ризе
Филипп
15
Кемпе
Деннис
35
Думич
Дарио
23
Рапп
Николай
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хаас ДаниэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Думич ДариоЗащитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
25 Штарк ЯнникПолузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
Ход матча
8'
1:0
13'
19'
1:1
39'
45'
55'
60'
72'
81'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 10
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаров Дмитрий II
|10 (5)
|0.32
|2.
|Хоксхайдт Ян
|8
|0.26
|3.
|Крюгер Флориан
|6
|0.19
|4.
|Теструт Паскаль
|5 (1)
|0.16
|5.
|Баумгарт Том
|2
|0.06
|6.
|Ризе Филипп
|1
|0.03
|7.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|8.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.03
|9.
|Гонтер Сёрен
|1
|0.03
|10.
|Михоевич Марко
|1
|0.03
|11.
|Дафернер Кристоф
|1
|0.03
|12.
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|13.
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|14.
|Калиг Фабиан
|0
|0
|15.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|13 (1)
|0.42
|2.
|Кемпе Тобиас
|6 (2)
|0.19
|3.
|Думич Дарио
|4
|0.13
|4.
|Палссон Виктор
|3
|0.1
|5.
|Хонзак Матиас
|2
|0.06
|6.
|Хён Иммануэль
|2
|0.06
|7.
|Скарке Тим
|2
|0.06
|8.
|Мелем Марвин
|1
|0.03
|9.
|Штарк Янник
|1
|0.03
|10.
|Пэк Сын-Хо
|1
|0.03
|11.
|Хеллер Марсель
|1
|0.03
|12.
|Платте Феликс
|1
|0.03
|13.
|Холланд Фабиан
|0
|0
|14.
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|15.
|Ожегович Огнен
|0
|0
|16.
|Хертнер Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Риццуто Калоджеро
|8
|2
|2.
|Фандрих Клеменс
|8
|0
|3.
|Ризе Филипп
|7
|0
|4.
|Михоевич Марко
|5
|1
|5.
|Гонтер Сёрен
|5
|0
|6.
|Меннель Мартин
|5
|0
|7.
|Баумгарт Том
|5
|0
|8.
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|9.
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|10.
|Калиг Фабиан
|3
|0
|11.
|Хоксхайдт Ян
|1
|1
|12.
|Теструт Паскаль
|2
|0
|13.
|Кемпе Деннис
|2
|0
|14.
|Цулехнер Филипп
|2
|0
|15.
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|16.
|Крюгер Флориан
|2
|0
|17.
|Самсон Луис
|1
|0
|18.
|Кусич Филип
|1
|0
|19.
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Палссон Виктор
|5
|2
|2.
|Мелем Марвин
|7
|0
|3.
|Холланд Фабиан
|6
|0
|4.
|Хён Иммануэль
|3
|1
|5.
|Думич Дарио
|4
|0
|6.
|Скарке Тим
|4
|0
|7.
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|8.
|Дурсун Сердар
|3
|0
|9.
|Херрман Патрик II
|3
|0
|10.
|Пэк Сын-Хо
|3
|0
|11.
|Штарк Янник
|2
|0
|12.
|Хеллер Марсель
|1
|0
|13.
|Берко Эрих
|1
|0
|14.
|Шуэн Марсель
|1
|0
|15.
|Эгбо Мандела
|1
|0
|16.
|Рапп Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|28.57% (10)
|14.29% (5)
|Дармштадт
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|30.56% (11)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург
Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ
Дармштадт Последние 20 матчей: +8 =7 -5Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм
Нюрнберг 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гамбург Дармштадт 1:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Дармштадт 1:3 Арминия Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Ян Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Дармштадт
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Дармштадт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|27
|14
|11
|2
|51 - 25
|53
|2.
|Гамбург
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|50 - 30
|46
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 33
|45
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|35 - 29
|44
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|38 - 34
|42
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|43 - 42
|38
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|39 - 39
|38
|8.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 37
|37
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 39
|35
|10.
|Ян
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|40 - 46
|35
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 36
|33
|12.
|Оснабрюк
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|37 - 40
|33
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|32 - 36
|33
|14.
|Бохум
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|43 - 45
|32
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|37 - 49
|31
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|35 - 46
|28
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|33 - 46
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 41
|24
Прогнозы на матч Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт
Исход игры
Эрцгебирге Ауэ
40.7% (48)
Ничья
43.2% (51)
Дармштадт
16.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (45)
2:1 Эрцгебирге Ауэ
18.6% (22)
1:0 Эрцгебирге Ауэ
17.8% (21)
1:2 Дармштадт
5.9% (7)
0:1 Дармштадт
4.2% (5)
2:0 Эрцгебирге Ауэ
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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