Прогнозы на матч Арминия 4:0 Динамо Дрезден

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Арминия
4:0
Конец матча
Динамо Дрезден
0'
1:0
10' Гол
Клаусс Джонатан
22' Желтая карточка
Клаусс Джонатан
56' Желтая карточка
Элерс Кевин
56' Желтая карточка
Петрак Ондржей
61' Желтая карточка
Николау Яннис
2:0
62' Гол
Фогльзаммер Андреас
3:0
65' Гол
Клос Фабиан
78' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
4:0
87' Гол
Суку Себио
90'+1
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
23
Лукоки
Андерсон
25
Клаусс
Джонатан
30
Хартель
Марсель
19
Притль
Мануэль
20
Зойферт
Нильс
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
1
Бролль
Кевин
2
Вальквист
Линус
39
Элерс
Кевин
23
Баллас
Флориан
31
Хамалайнен
Брайан
14
Петрак
Ондржей
4
Николау
Яннис
9
Шмидт
Патрик
II
8
Гушбауэр
Йозеф
10
Терраццино
Марко
11
Еремеефф
Александер
Арминия
4-5-1
Динамо Дрезден
4-2-3-1

Ход матча

10'
Клаусс Джонатан
(Хартель Марсель)
1:0
22'
Клаусс Джонатан
 
48'
Суку Себио
Клаусс Джонатан
 
56'
 
Элерс Кевин
56'
 
Петрак Ондржей
61'
 
Николау Яннис
62'
Фогльзаммер Андреас
(Зойферт Нильс)
2:0
65'
Клос Фабиан
(Суку Себио)
3:0
69'
 
Клингенбург Рене
Николау Яннис
70'
 
Хорват Саша
Гушбауэр Йозеф
73'
 
Хартманн Марко
Петрак Ондржей
78'
 
Хамалайнен Брайан
80'
 
Мюллер Янник
Баллас Флориан
80'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Шмидт Патрик II
81'
Кунце Фабиан
Зойферт Нильс
 
82'
Шипплок Свен
Клос Фабиан
 
87'
Суку Себио
(Шипплок Свен)
4:0
90'
Берендт Бриан
Пипер Амос
 
90'
Зальгер Штефан
Хартель Марсель
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 19 (4) 0.56
2. Фогльзаммер Андреас 11 (2) 0.32
3. Суку Себио 5 (1) 0.15
4. Эдмундссон Йохан 5 0.15
5. Клаусс Джонатан 4 0.12
6. Ябо Рейнольд 4 0.12
7. Притль Мануэль 3 0.09
8. Бруннер Седрик 2 0.06
9. Шипплок Свен 1 0.03
10. Нильссон Хоаким 1 0.03
11. Хартель Марсель 0 0
12. Хартерц Флориан 0 0
13. Ортега Штефан 0 0
14. Зойферт Нильс 0 0
Динамо Дрезден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коне Мусса II 6 (1) 0.18
2. Шмидт Патрик II 5 0.15
3. Еремеефф Александер 4 0.12
4. Николау Яннис 3 0.09
5. Макиенок Симон 3 0.09
6. Баллас Флориан 2 0.06
7. Хорват Саша 1 0.03
8. Эберт Патрик 1 0.03
9. Гушбауэр Йозеф 1 0.03
10. Терраццино Марко 1 0.03
11. Кройцер Никлас 1 0.03
12. Хамалайнен Брайан 0 0
13. Лёв Крис 0 0
14. Атик Бариш 0 0
15. Штор Лука 0 0
16. Вальквист Линус 0 0
17. Доньё Годсвей 0 0
18. Тафернер Маттойс 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Притль Мануэль 10 0
2. Клос Фабиан 5 1
3. Бруннер Седрик 6 0
4. Ябо Рейнольд 4 0
5. Суку Себио 4 0
6. Эдмундссон Йохан 3 0
7. Шипплок Свен 2 0
8. Фогльзаммер Андреас 2 0
9. Хартерц Флориан 2 0
10. Клаусс Джонатан 2 0
11. Пипер Амос 2 0
12. Нильссон Хоаким 1 0
13. Зальгер Штефан 1 0
14. Берендт Бриан 1 0
15. Шюц Том 1 0
16. Хартель Марсель 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
18. Кунце Фабиан 1 0
Динамо Дрезден
# Игрок      
1. Эберт Патрик 10 0
2. Николау Яннис 5 1
3. Клингенбург Рене 6 0
4. Мюллер Янник 6 0
5. Бурнич Дженис 6 0
6. Петрак Ондржей 4 0
7. Баллас Флориан 4 0
8. Атик Бариш 4 0
9. Кройцер Никлас 2 1
10. Шмидт Патрик II 2 1
11. Хамалайнен Брайан 3 0
12. Хартманн Марко 3 0
13. Вальквист Линус 3 0
14. Терраццино Марко 2 0
15. Лёв Крис 2 0
16. Элерс Кевин 2 0
17. Макиенок Симон 0 1
18. Гушбауэр Йозеф 1 0
19. Хорват Саша 1 0
20. Доньё Годсвей 1 0
21. Еремеефф Александер 1 0
22. Коне Мусса II 1 0
23. Тафернер Маттойс 1 0
24. Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 14.29% (7) 14.29% (7) 14.29% (7) 16.33% (8) 26.53% (13) 14.29% (7)
 Динамо Дрезден 7.41% (2) 3.7% (1) 22.22% (6) 29.63% (8) 14.81% (4) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +10 =9 -1
Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия
Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт
Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ян 1:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:2 Бохум Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Карлсруэ Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден

Последние игры между собой

Арминия: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Динамо Дрезден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Динамо Дрезден 0:1 Арминия Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:4 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Динамо Дрезден 0:2 Арминия Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Кубок Динамо Дрезден 2:0 Арминия Бундеслига 3 Арминия 4:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 2:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 31 16 13 2 58 - 27 61
2. Гамбург Заявка 31 14 11 6 59 - 38 53
3. Штуттгарт Заявка 31 15 7 9 50 - 37 52
4. Хайденхайм Заявка 31 14 9 8 43 - 32 51
5. Дармштадт Заявка 31 11 13 7 42 - 40 46
6. Гройтер Фюрт Заявка 31 11 9 11 43 - 41 42
7. Ганновер 96 Заявка 31 11 9 11 47 - 47 42
8. Бохум Заявка 31 10 12 9 49 - 46 42
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 11 8 12 41 - 44 41
10. Зандхаузен Заявка 31 9 13 9 37 - 38 40
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 49 - 51 39
12. Ян Заявка 31 10 9 12 46 - 52 39
13. Санкт-Паули Заявка 31 9 11 11 37 - 40 38
14. Оснабрюк Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Карлсруэ Заявка 31 7 12 12 39 - 50 33
16. Нюрнберг Заявка 31 7 12 12 38 - 51 33
17. Веен Висбаден Заявка 31 8 7 16 39 - 53 31
18. Динамо Дрезден Заявка 31 7 7 17 29 - 54 28
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Клаусс Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Клаусс Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Арминия 81.3% (109)
X 7.5% (10)
Динамо Дрезден 11.2% (15)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Арминия 4:0 Динамо Дрезден

Исход игры
Арминия
81.3% (109)
Ничья
7.5% (10)
Динамо Дрезден
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.08% (56)
Меньше
56.92% (74)
Обе команды забьют
Да
43.85% (57)
Нет
56.15% (73)
Популярный счёт
2:1 Арминия
26.1% (35)
2:0 Арминия
25.4% (34)
1:0 Арминия
18.7% (25)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:0 Арминия
6% (8)
1:2 Динамо Дрезден
4.5% (6)
3:1 Арминия
3.7% (5)
0:1 Динамо Дрезден
3.7% (5)
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