Прогнозы на матч Арминия 4:0 Динамо Дрезден

Арминия
4:0
Конец матча
Динамо Дрезден
1:0
10' ГолКлаусс Джонатан
22' Желтая карточкаКлаусс Джонатан
56' Желтая карточкаЭлерс Кевин
56' Желтая карточкаПетрак Ондржей
61' Желтая карточкаНиколау Яннис
2:0
62' ГолФогльзаммер Андреас
3:0
65' ГолКлос Фабиан
78' Желтая карточкаХамалайнен Брайан
4:0
87' ГолСуку Себио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Защитник
-
18 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
20 Эберт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
Ход матча
10'
22'
56'
56'
61'
62'
65'
3:0
87'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|19 (4)
|0.56
|2.
|Фогльзаммер Андреас
|11 (2)
|0.32
|3.
|Суку Себио
|5 (1)
|0.15
|4.
|Эдмундссон Йохан
|5
|0.15
|5.
|Клаусс Джонатан
|4
|0.12
|6.
|Ябо Рейнольд
|4
|0.12
|7.
|Притль Мануэль
|3
|0.09
|8.
|Бруннер Седрик
|2
|0.06
|9.
|Шипплок Свен
|1
|0.03
|10.
|Нильссон Хоаким
|1
|0.03
|11.
|Хартель Марсель
|0
|0
|12.
|Хартерц Флориан
|0
|0
|13.
|Ортега Штефан
|0
|0
|14.
|Зойферт Нильс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коне Мусса II
|6 (1)
|0.18
|2.
|Шмидт Патрик II
|5
|0.15
|3.
|Еремеефф Александер
|4
|0.12
|4.
|Николау Яннис
|3
|0.09
|5.
|Макиенок Симон
|3
|0.09
|6.
|Баллас Флориан
|2
|0.06
|7.
|Хорват Саша
|1
|0.03
|8.
|Эберт Патрик
|1
|0.03
|9.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0.03
|10.
|Терраццино Марко
|1
|0.03
|11.
|Кройцер Никлас
|1
|0.03
|12.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|13.
|Лёв Крис
|0
|0
|14.
|Атик Бариш
|0
|0
|15.
|Штор Лука
|0
|0
|16.
|Вальквист Линус
|0
|0
|17.
|Доньё Годсвей
|0
|0
|18.
|Тафернер Маттойс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Притль Мануэль
|10
|0
|2.
|Клос Фабиан
|5
|1
|3.
|Бруннер Седрик
|6
|0
|4.
|Ябо Рейнольд
|4
|0
|5.
|Суку Себио
|4
|0
|6.
|Эдмундссон Йохан
|3
|0
|7.
|Шипплок Свен
|2
|0
|8.
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|9.
|Хартерц Флориан
|2
|0
|10.
|Клаусс Джонатан
|2
|0
|11.
|Пипер Амос
|2
|0
|12.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|13.
|Зальгер Штефан
|1
|0
|14.
|Берендт Бриан
|1
|0
|15.
|Шюц Том
|1
|0
|16.
|Хартель Марсель
|1
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|18.
|Кунце Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эберт Патрик
|10
|0
|2.
|Николау Яннис
|5
|1
|3.
|Клингенбург Рене
|6
|0
|4.
|Мюллер Янник
|6
|0
|5.
|Бурнич Дженис
|6
|0
|6.
|Петрак Ондржей
|4
|0
|7.
|Баллас Флориан
|4
|0
|8.
|Атик Бариш
|4
|0
|9.
|Кройцер Никлас
|2
|1
|10.
|Шмидт Патрик II
|2
|1
|11.
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|12.
|Хартманн Марко
|3
|0
|13.
|Вальквист Линус
|3
|0
|14.
|Терраццино Марко
|2
|0
|15.
|Лёв Крис
|2
|0
|16.
|Элерс Кевин
|2
|0
|17.
|Макиенок Симон
|0
|1
|18.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|19.
|Хорват Саша
|1
|0
|20.
|Доньё Годсвей
|1
|0
|21.
|Еремеефф Александер
|1
|0
|22.
|Коне Мусса II
|1
|0
|23.
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|24.
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|14.29% (7)
|14.29% (7)
|14.29% (7)
|16.33% (8)
|26.53% (13)
|14.29% (7)
|Динамо Дрезден
|7.41% (2)
|3.7% (1)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +10 =9 -1Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия
Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +5 =4 -11Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт
Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ян 1:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:2 Бохум Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Карлсруэ Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден
Последние игры между собой
Арминия: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Динамо Дрезден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Динамо Дрезден 0:2 Арминия Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Кубок Динамо Дрезден 2:0 Арминия Бундеслига 3 Арминия 4:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 2:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|31
|16
|13
|2
|58 - 27
|61
|2.
|Гамбург
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|59 - 38
|53
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|50 - 37
|52
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|43 - 32
|51
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|42 - 40
|46
|6.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 41
|42
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|47 - 47
|42
|8.
|Бохум
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|49 - 46
|42
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|41 - 44
|41
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|37 - 38
|40
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 51
|39
|12.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 52
|39
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|37 - 40
|38
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|39 - 44
|35
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|39 - 50
|33
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|38 - 51
|33
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|39 - 53
|31
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|29 - 54
|28
Прогнозы на матч Арминия 4:0 Динамо Дрезден
Исход игры
Арминия
81.3% (109)
Ничья
7.5% (10)
Динамо Дрезден
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.08% (56)
Меньше
56.92% (74)
Обе команды забьют
Да
43.85% (57)
Нет
56.15% (73)
Популярный счёт
2:1 Арминия
26.1% (35)
2:0 Арминия
25.4% (34)
1:0 Арминия
18.7% (25)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:0 Арминия
6% (8)
1:2 Динамо Дрезден
4.5% (6)
3:1 Арминия
3.7% (5)
0:1 Динамо Дрезден
3.7% (5)
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