Прогнозы на матч Вердер - Боруссия М

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Стадион:
Боруссия М

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 7 (2) 0.22
2. Классен Дэви 4 (1) 0.13
3. Юя Осако 4 0.13
4. Биттенкорт Леонардо 3 0.09
5. Сарджент Джош 3 0.09
6. Фуллкруг Никлас 2 0.06
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Фридль Марко 1 0.03
9. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
10. Шахин Нури 0 0
11. Эггештайн Максимилиан 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 9 0.28
2. Тюрам Маркус 8 0.25
3. Эмболо Брель 7 0.22
4. Штиндль Ларс 6 (1) 0.19
5. Херрман Патрик 5 0.16
6. Бенсебаини Рами 5 (2) 0.16
7. Нойхаус Флориан 3 0.09
8. Вендт Оскар 2 0.06
9. Хофманн Йонас 2 0.06
10. Закария Денис 2 0.06
11. Лайнер Штефан 1 0.03
12. Гинтер Маттиас 1 0.03
13. Эльведи Нико 1 0.03
14. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 8 0
2. Шахин Нури 4 1
3. Мойсандер Никлас 4 1
4. Классен Дэви 5 0
5. Эггештайн Максимилиан 5 0
6. Велькович Милош 4 0
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Топрак Омер 2 0
10. Фогт Кевин 2 0
11. Гросс Кристиан 2 0
12. Рашица Милот 2 0
13. Лангкамп Себастьян 1 0
14. Харник Мартин 1 0
15. Бартельс Фин 1 0
16. Гебреселассие Теодор 1 0
17. Юя Осако 1 0
18. Павленка Иржи 1 0
19. Фуллкруг Никлас 1 0
20. Сарджент Джош 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Закария Денис 7 0
2. Бенсебаини Рами 5 1
3. Лайнер Штефан 6 0
4. Нойхаус Флориан 5 0
5. Штиндль Ларс 4 0
6. Янчке Тони 4 0
7. Херрман Патрик 4 0
8. Эльведи Нико 4 0
9. Эмболо Брель 4 0
10. Вендт Оскар 3 0
11. Крамер Кристоф 3 0
12. Тюрам Маркус 3 0
13. Бенеш Ласло 3 0
14. Плеа Алассан 1 1
15. Гинтер Маттиас 2 0
16. Хофманн Йонас 2 0
17. Стробл Тобиас 1 0
18. Бейер Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 32% (8) 20% (5) 12% (3) 20% (5) 4% (1) 12% (3)
 Боруссия М 18% (9) 14% (7) 14% (7) 20% (10) 12% (6) 22% (11)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер
Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер
Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д
Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М

Последние игры между собой

Вердер: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Боруссия М 3:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Вердер Бундеслига
Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Вердер Телеком Кап Вердер 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 5:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 3:4 Вердер Кубок Вердер 2:1 Боруссия М Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Вердер Товарищеские матчи Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Боруссия М Бундеслига Вердер 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 19 4 4 80 - 28 61
2. Боруссия Д Заявка 27 17 6 4 74 - 33 57
3. РБ Лейпциг Заявка 27 15 9 3 68 - 27 54
4. Байер Л Заявка 27 16 5 6 52 - 32 53
5. Боруссия М Заявка 27 16 4 7 53 - 34 52
6. Вольфсбург Заявка 27 10 9 8 36 - 33 39
7. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 35 - 37 37
8. Шальке 04 Заявка 27 9 10 8 33 - 43 37
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 6 11 36 - 47 36
10. Кёльн Заявка 27 10 4 13 43 - 49 34
11. Герта Заявка 27 9 7 11 39 - 48 34
12. Унион Берлин Заявка 27 9 3 15 32 - 47 30
13. Аугсбург Заявка 27 8 6 13 40 - 54 30
14. Айнтрахт Фр Заявка 26 8 4 14 41 - 49 28
15. Майнц Заявка 27 8 3 16 36 - 60 27
16. Фортуна Заявка 27 5 9 13 29 - 52 24
17. Вердер Заявка 26 5 6 15 29 - 59 21
18. Падерборн Заявка 27 4 6 17 31 - 55 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Боруссия М

    До начала игры, которая состоится 26.05.2020, осталось 1 день 21 час 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Вердер - Боруссия М

    Исход игры
    Вердер
    16% (8)
    Ничья
    18% (9)
    Боруссия М
    66% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    44% (22)
    1:1 Ничья
    16% (8)
    2:1 Вердер
    8% (4)
    0:1 Боруссия М
    8% (4)
    0:2 Боруссия М
    6% (3)
    2:3 Боруссия М
    4% (2)
    1:0 Вердер
    4% (2)
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