Прогнозы на матч Вердер - Боруссия М

Вердер
Позже
Стадион: Везерштадион
Боруссия М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашица Милот
|7 (2)
|0.22
|2.
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.13
|3.
|Юя Осако
|4
|0.13
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0.09
|5.
|Сарджент Джош
|3
|0.09
|6.
|Фуллкруг Никлас
|2
|0.06
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.06
|8.
|Фридль Марко
|1
|0.03
|9.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.03
|10.
|Шахин Нури
|0
|0
|11.
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|9
|0.28
|2.
|Тюрам Маркус
|8
|0.25
|3.
|Эмболо Брель
|7
|0.22
|4.
|Штиндль Ларс
|6 (1)
|0.19
|5.
|Херрман Патрик
|5
|0.16
|6.
|Бенсебаини Рами
|5 (2)
|0.16
|7.
|Нойхаус Флориан
|3
|0.09
|8.
|Вендт Оскар
|2
|0.06
|9.
|Хофманн Йонас
|2
|0.06
|10.
|Закария Денис
|2
|0.06
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|13.
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|14.
|Бенеш Ласло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фридль Марко
|8
|0
|2.
|Шахин Нури
|4
|1
|3.
|Мойсандер Никлас
|4
|1
|4.
|Классен Дэви
|5
|0
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|6.
|Велькович Милош
|4
|0
|7.
|Баргфреде Филипп
|2
|1
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|1
|9.
|Топрак Омер
|2
|0
|10.
|Фогт Кевин
|2
|0
|11.
|Гросс Кристиан
|2
|0
|12.
|Рашица Милот
|2
|0
|13.
|Лангкамп Себастьян
|1
|0
|14.
|Харник Мартин
|1
|0
|15.
|Бартельс Фин
|1
|0
|16.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|17.
|Юя Осако
|1
|0
|18.
|Павленка Иржи
|1
|0
|19.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|20.
|Сарджент Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Закария Денис
|7
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|3.
|Лайнер Штефан
|6
|0
|4.
|Нойхаус Флориан
|5
|0
|5.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|6.
|Янчке Тони
|4
|0
|7.
|Херрман Патрик
|4
|0
|8.
|Эльведи Нико
|4
|0
|9.
|Эмболо Брель
|4
|0
|10.
|Вендт Оскар
|3
|0
|11.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|12.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|13.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|14.
|Плеа Алассан
|1
|1
|15.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|2
|0
|17.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|18.
|Бейер Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|32% (8)
|20% (5)
|12% (3)
|20% (5)
|4% (1)
|12% (3)
|Боруссия М
|18% (9)
|14% (7)
|14% (7)
|20% (10)
|12% (6)
|22% (11)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +5 =2 -13Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер
Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер
Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д
Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М
Последние игры между собой
Вердер: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Вердер Телеком Кап Вердер 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 5:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 3:4 Вердер Кубок Вердер 2:1 Боруссия М Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Вердер Товарищеские матчи Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Боруссия М Бундеслига Вердер 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|80 - 28
|61
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|74 - 33
|57
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|68 - 27
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 32
|53
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|53 - 34
|52
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 33
|39
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|35 - 37
|37
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|33 - 43
|37
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 47
|36
|10.
|Кёльн
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|43 - 49
|34
|11.
|Герта
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|39 - 48
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|32 - 47
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|40 - 54
|30
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 49
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|36 - 60
|27
|16.
|Фортуна
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|29 - 52
|24
|17.
|Вердер
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|29 - 59
|21
|18.
|Падерборн
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|31 - 55
|18
Прогнозы на матч Вердер - Боруссия М
Исход игры
Вердер
16% (8)
Ничья
18% (9)
Боруссия М
66% (33)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
79.17% (38)
Нет
20.83% (10)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
44% (22)
1:1 Ничья
16% (8)
2:1 Вердер
8% (4)
0:1 Боруссия М
8% (4)
0:2 Боруссия М
6% (3)
2:3 Боруссия М
4% (2)
1:0 Вердер
4% (2)
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