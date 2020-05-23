Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария

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Боруссия Д
 
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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 14 0.44
2. Ройс Марко 11 (1) 0.34
3. Холанн Эрлинг 10 0.31
4. Геррейро Рафаэль 7 0.22
5. Азар Торган 6 0.19
6. Алькасер Пако 5 0.16
7. Хакими Ашраф 4 0.13
8. Витсель Аксель 4 0.13
9. Брандт Юлиан 3 0.09
10. Гётце Марио 3 (1) 0.09
11. Хуммельс Матс 1 0.03
12. Пищек Лукаш 1 0.03
13. Загаду Дан-Аксель 1 0.03
14. Джан Эмре 1 0.03
15. Шульц Нико 1 0.03
16. Вайгль Юлиан 1 0.03
17. Дауд Махмуд 0 0
18. Ларсен Якоб-Бруун 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 27 (4) 0.84
2. Гнабри Серж 11 0.34
3. Коутиньо Филиппе 8 (1) 0.25
4. Мюллер Томас 7 0.22
5. Горетцка Леон 4 0.13
6. Павар Бенджамин 4 0.13
7. Перишич Иван 3 0.09
8. Тьяго Алькантара 3 0.09
9. Зиркзее Джошуа 3 0.09
10. Альфонсо Дэвис 2 0.06
11. Коман Кингсли 2 0.06
12. Киммих Йозуа 1 0.03
13. Толиссо Корентен 1 0.03
14. Алаба Давид 1 0.03
15. Боатенг Жером 0 0
16. Зюле Никлас 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 4 1
2. Делани Томас 4 0
3. Вайгль Юлиан 4 0
4. Хакими Ашраф 3 0
5. Витсель Аксель 2 0
6. Пищек Лукаш 2 0
7. Джан Эмре 2 0
8. Азар Торган 2 0
9. Геррейро Рафаэль 2 0
10. Ройс Марко 1 0
11. Аканджи Мануэль 1 0
12. Загаду Дан-Аксель 1 0
13. Санчо Джедон 1 0
14. Джованни Рейна 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 7 0
2. Боатенг Жером 5 1
3. Киммих Йозуа 6 0
4. Мартинес Хави 4 1
5. Павар Бенджамин 5 0
6. Левандовски Роберт 4 0
7. Мюллер Томас 3 0
8. Эрнандес Люка 3 0
9. Горетцка Леон 2 0
10. Перишич Иван 1 0
11. Ульрайх Свен 1 0
12. Зюле Никлас 1 0
13. Коман Кингсли 1 0
14. Альфонсо Дэвис 1 0
15. Кюизанс Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 11.43% (8) 14.29% (10) 11.43% (8) 24.29% (17) 24.29% (17) 14.29% (10)
 Бавария 20.27% (15) 10.81% (8) 14.86% (11) 18.92% (14) 18.92% (14) 16.22% (12)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д
Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага
Бавария Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария
Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм Боруссия М 2:1 Бавария Бавария 1:2 Байер Л

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Бавария: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Бавария 4:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок Бавария 5:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Бавария Бундеслига
Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок Боруссия Д 0:2 Бавария Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 19 4 4 80 - 28 61
2. Боруссия Д Заявка 27 17 6 4 74 - 33 57
3. РБ Лейпциг Заявка 27 15 9 3 68 - 27 54
4. Байер Л Заявка 27 16 5 6 52 - 32 53
5. Боруссия М Заявка 27 16 4 7 53 - 34 52
6. Вольфсбург Заявка 27 10 9 8 36 - 33 39
7. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 35 - 37 37
8. Шальке 04 Заявка 27 9 10 8 33 - 43 37
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 6 11 36 - 47 36
10. Кёльн Заявка 27 10 4 13 43 - 49 34
11. Герта Заявка 27 9 7 11 39 - 48 34
12. Унион Берлин Заявка 27 9 3 15 32 - 47 30
13. Аугсбург Заявка 27 8 6 13 40 - 54 30
14. Айнтрахт Фр Заявка 26 8 4 14 41 - 49 28
15. Майнц Заявка 27 8 3 16 36 - 60 27
16. Фортуна Заявка 27 5 9 13 29 - 52 24
17. Вердер Заявка 26 5 6 15 29 - 59 21
18. Падерборн Заявка 27 4 6 17 31 - 55 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бавария

    До начала игры, которая состоится 26.05.2020, осталось 1 день 19 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария

    Исход игры
    Боруссия Д
    19.6% (10)
    Ничья
    27.5% (14)
    Бавария
    52.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.63% (40)
    Меньше
    18.37% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    97.96% (48)
    Нет
    2.04% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    41.2% (21)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    2:1 Боруссия Д
    11.8% (6)
    2:2 Ничья
    11.8% (6)
    2:3 Бавария
    5.9% (3)
    3:1 Боруссия Д
    3.9% (2)
    1:3 Бавария
    3.9% (2)
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