Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария

Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчо Джедон
|14
|0.44
|2.
|Ройс Марко
|11 (1)
|0.34
|3.
|Холанн Эрлинг
|10
|0.31
|4.
|Геррейро Рафаэль
|7
|0.22
|5.
|Азар Торган
|6
|0.19
|6.
|Алькасер Пако
|5
|0.16
|7.
|Хакими Ашраф
|4
|0.13
|8.
|Витсель Аксель
|4
|0.13
|9.
|Брандт Юлиан
|3
|0.09
|10.
|Гётце Марио
|3 (1)
|0.09
|11.
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|12.
|Пищек Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|14.
|Джан Эмре
|1
|0.03
|15.
|Шульц Нико
|1
|0.03
|16.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.03
|17.
|Дауд Махмуд
|0
|0
|18.
|Ларсен Якоб-Бруун
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|27 (4)
|0.84
|2.
|Гнабри Серж
|11
|0.34
|3.
|Коутиньо Филиппе
|8 (1)
|0.25
|4.
|Мюллер Томас
|7
|0.22
|5.
|Горетцка Леон
|4
|0.13
|6.
|Павар Бенджамин
|4
|0.13
|7.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|8.
|Тьяго Алькантара
|3
|0.09
|9.
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.09
|10.
|Альфонсо Дэвис
|2
|0.06
|11.
|Коман Кингсли
|2
|0.06
|12.
|Киммих Йозуа
|1
|0.03
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|14.
|Алаба Давид
|1
|0.03
|15.
|Боатенг Жером
|0
|0
|16.
|Зюле Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|4
|1
|2.
|Делани Томас
|4
|0
|3.
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|4.
|Хакими Ашраф
|3
|0
|5.
|Витсель Аксель
|2
|0
|6.
|Пищек Лукаш
|2
|0
|7.
|Джан Эмре
|2
|0
|8.
|Азар Торган
|2
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0
|10.
|Ройс Марко
|1
|0
|11.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|12.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|13.
|Санчо Джедон
|1
|0
|14.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|7
|0
|2.
|Боатенг Жером
|5
|1
|3.
|Киммих Йозуа
|6
|0
|4.
|Мартинес Хави
|4
|1
|5.
|Павар Бенджамин
|5
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|4
|0
|7.
|Мюллер Томас
|3
|0
|8.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|9.
|Горетцка Леон
|2
|0
|10.
|Перишич Иван
|1
|0
|11.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|12.
|Зюле Никлас
|1
|0
|13.
|Коман Кингсли
|1
|0
|14.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|11.43% (8)
|14.29% (10)
|11.43% (8)
|24.29% (17)
|24.29% (17)
|14.29% (10)
|Бавария
|20.27% (15)
|10.81% (8)
|14.86% (11)
|18.92% (14)
|18.92% (14)
|16.22% (12)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д
Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага
Бавария Последние 20 матчей: +16 =1 -3Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария
Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм Боруссия М 2:1 Бавария Бавария 1:2 Байер Л
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Бавария: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок Боруссия Д 0:2 Бавария Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|80 - 28
|61
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|74 - 33
|57
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|68 - 27
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 32
|53
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|53 - 34
|52
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 33
|39
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|35 - 37
|37
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|33 - 43
|37
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 47
|36
|10.
|Кёльн
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|43 - 49
|34
|11.
|Герта
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|39 - 48
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|32 - 47
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|40 - 54
|30
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 49
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|36 - 60
|27
|16.
|Фортуна
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|29 - 52
|24
|17.
|Вердер
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|29 - 59
|21
|18.
|Падерборн
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|31 - 55
|18
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Исход игры
Боруссия Д
19.6% (10)
Ничья
27.5% (14)
Бавария
52.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
81.63% (40)
Меньше
18.37% (9)
Обе команды забьют
Да
97.96% (48)
Нет
2.04% (1)
Популярный счёт
1:2 Бавария
41.2% (21)
1:1 Ничья
15.7% (8)
2:1 Боруссия Д
11.8% (6)
2:2 Ничья
11.8% (6)
2:3 Бавария
5.9% (3)
3:1 Боруссия Д
3.9% (2)
1:3 Бавария
3.9% (2)
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