  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Айнтрахт Фр
 
Позже

Стадион:
Фрайбург
1
Трапп
Кевин
3
Ильзанкер
Штефан
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
24
Да
Коста
Данни
28
Кор
Доминик
15
Камада
Даити
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
1
Шволов
Александер
7
Шмид
Жонатан
25
Кох
Робин
5
Гульде
Мануэль
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
19
Хаберер
Яник
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
18
Петерсен
Нильс
Айнтрахт Фр
3-5-2
Фрайбург
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хинтереггер Мартин 8 0.25
2. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.22
3. Андре Силва 5 0.16
4. Дост Бас 5 0.16
5. Чендлер Тимоти 4 0.13
6. Костич Филип 3 0.09
7. Роде Себастьян 2 0.06
8. Да Коста Данни 1 0.03
9. Туре Альмами 1 0.03
10. Соу Джибриль 1 0.03
11. Абрахам Давид 1 0.03
12. Кор Доминик 0 0
13. Камада Даити 0 0
14. Гачинович Мийат 0 0
15. Н'Дика Эван 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петерсен Нильс 8 (1) 0.25
2. Вальдшмидт Лука 5 (3) 0.16
3. Хёлер Лукас 4 0.13
4. Шмид Жонатан 4 0.13
5. Гюнтер Кристиан 2 0.06
6. Грифо Винченцо 2 (1) 0.06
7. Хаберер Яник 2 0.06
8. Квон Чхан Хун 2 0.06
9. Гульде Мануэль 1 0.03
10. Хёфлер Николас 1 0.03
11. Кох Робин 1 0.03
12. Шаллаи Роланд 1 0.03
13. Франц Майк 0 0
14. Хайнц Доминик 0 0
15. Линхарт Филипп 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Кор Доминик 5 1
2. Хинтереггер Мартин 6 0
3. Фернандеш Желсон 4 1
4. Пасьенса Гонсало 4 0
5. Абрахам Давид 2 1
6. Чендлер Тимоти 3 0
7. Костич Филип 3 0
8. Камада Даити 3 0
9. Н'Дика Эван 3 0
10. Хасебе Макото 2 0
11. Ильзанкер Штефан 2 0
12. Роде Себастьян 2 0
13. Торро Лукас 2 0
14. Туре Альмами 2 0
15. Соу Джибриль 2 0
16. Дост Бас 1 0
17. Ребич Анте 1 0
18. Андре Силва 1 0
19. Йовелич Деян 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 7 0
2. Хаберер Яник 4 1
3. Хёлер Лукас 4 0
4. Абраши Амир 3 0
5. Грифо Винченцо 1 1
6. Франц Майк 2 0
7. Хайнц Доминик 2 0
8. Гюнтер Кристиан 2 0
9. Кох Робин 2 0
10. Линхарт Филипп 2 0
11. Шаллаи Роланд 2 0
12. Петерсен Нильс 1 0
13. Шмид Жонатан 1 0
14. Гондорф Жером 1 0
15. Вальдшмидт Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 8.57% (3) 11.43% (4) 11.43% (4) 28.57% (10) 17.14% (6) 22.86% (8)
 Фрайбург 10% (3) 13.33% (4) 26.67% (8) 23.33% (7) 3.33% (1) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта
Фрайбург Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фрайбург 0:1 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Фрайбург 3:1 Унион Берлин Боруссия Д 1:0 Фрайбург
Фрайбург 0:2 Фортуна Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Кёльн 4:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Падерборн Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Бавария Герта 1:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Вольфсбург Боруссия М 4:2 Фрайбург Байер Л 1:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 19 4 4 80 - 28 61
2. Боруссия Д Заявка 27 17 6 4 74 - 33 57
3. РБ Лейпциг Заявка 27 15 9 3 68 - 27 54
4. Байер Л Заявка 27 16 5 6 52 - 32 53
5. Боруссия М Заявка 27 16 4 7 53 - 34 52
6. Вольфсбург Заявка 27 10 9 8 36 - 33 39
7. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 35 - 37 37
8. Шальке 04 Заявка 27 9 10 8 33 - 43 37
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 6 11 36 - 47 36
10. Кёльн Заявка 27 10 4 13 43 - 49 34
11. Герта Заявка 27 9 7 11 39 - 48 34
12. Унион Берлин Заявка 27 9 3 15 32 - 47 30
13. Аугсбург Заявка 27 8 6 13 40 - 54 30
14. Айнтрахт Фр Заявка 26 8 4 14 41 - 49 28
15. Майнц Заявка 27 8 3 16 36 - 60 27
16. Фортуна Заявка 27 5 9 13 29 - 52 24
17. Вердер Заявка 26 5 6 15 29 - 59 21
18. Падерборн Заявка 27 4 6 17 31 - 55 18
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет Due to the Coronavirus outbreak болельщиков
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Фрайбург

    До начала игры, которая состоится 26.05.2020, осталось 8 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


Новости

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Фрайбург

Исход игры
Айнтрахт Фр
68.4% (67)
Ничья
27.6% (27)
Фрайбург
4.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.14% (55)
Меньше
40.86% (38)
Обе команды забьют
Да
80.65% (75)
Нет
19.35% (18)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
46.9% (46)
1:1 Ничья
20.4% (20)
1:0 Айнтрахт Фр
13.3% (13)
2:2 Ничья
4.1% (4)
3:1 Айнтрахт Фр
3.1% (3)
2:0 Айнтрахт Фр
2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 



 