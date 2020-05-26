Айнтрахт Фр
Позже
Стадион: Коммерцбанк-Арена
Фрайбург
28
Кор
Доминик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
25
Кох
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кох РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.25
|2.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.22
|3.
|Андре Силва
|5
|0.16
|4.
|Дост Бас
|5
|0.16
|5.
|Чендлер Тимоти
|4
|0.13
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|8.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|9.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|10.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|11.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|12.
|Кор Доминик
|0
|0
|13.
|Камада Даити
|0
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|15.
|Н'Дика Эван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петерсен Нильс
|8 (1)
|0.25
|2.
|Вальдшмидт Лука
|5 (3)
|0.16
|3.
|Хёлер Лукас
|4
|0.13
|4.
|Шмид Жонатан
|4
|0.13
|5.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0.06
|6.
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.06
|7.
|Хаберер Яник
|2
|0.06
|8.
|Квон Чхан Хун
|2
|0.06
|9.
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|10.
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|11.
|Кох Робин
|1
|0.03
|12.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|13.
|Франц Майк
|0
|0
|14.
|Хайнц Доминик
|0
|0
|15.
|Линхарт Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кор Доминик
|5
|1
|2.
|Хинтереггер Мартин
|6
|0
|3.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|4.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|5.
|Абрахам Давид
|2
|1
|6.
|Чендлер Тимоти
|3
|0
|7.
|Костич Филип
|3
|0
|8.
|Камада Даити
|3
|0
|9.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|10.
|Хасебе Макото
|2
|0
|11.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|12.
|Роде Себастьян
|2
|0
|13.
|Торро Лукас
|2
|0
|14.
|Туре Альмами
|2
|0
|15.
|Соу Джибриль
|2
|0
|16.
|Дост Бас
|1
|0
|17.
|Ребич Анте
|1
|0
|18.
|Андре Силва
|1
|0
|19.
|Йовелич Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|7
|0
|2.
|Хаберер Яник
|4
|1
|3.
|Хёлер Лукас
|4
|0
|4.
|Абраши Амир
|3
|0
|5.
|Грифо Винченцо
|1
|1
|6.
|Франц Майк
|2
|0
|7.
|Хайнц Доминик
|2
|0
|8.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|9.
|Кох Робин
|2
|0
|10.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|11.
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|12.
|Петерсен Нильс
|1
|0
|13.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|14.
|Гондорф Жером
|1
|0
|15.
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|8.57% (3)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|28.57% (10)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|Фрайбург
|10% (3)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
|3.33% (1)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =3 -11Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта
Фрайбург Последние 20 матчей: +5 =5 -10Фрайбург 0:1 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Фрайбург 3:1 Унион Берлин Боруссия Д 1:0 Фрайбург
Фрайбург 0:2 Фортуна Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Кёльн 4:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Падерборн Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Бавария Герта 1:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Вольфсбург Боруссия М 4:2 Фрайбург Байер Л 1:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|80 - 28
|61
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|74 - 33
|57
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|68 - 27
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 32
|53
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|53 - 34
|52
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 33
|39
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|35 - 37
|37
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|33 - 43
|37
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 47
|36
|10.
|Кёльн
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|43 - 49
|34
|11.
|Герта
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|39 - 48
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|32 - 47
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|40 - 54
|30
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 49
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|36 - 60
|27
|16.
|Фортуна
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|29 - 52
|24
|17.
|Вердер
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|29 - 59
|21
|18.
|Падерборн
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|31 - 55
|18
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Фрайбург
Исход игры
Айнтрахт Фр
68.4% (67)
Ничья
27.6% (27)
Фрайбург
4.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.14% (55)
Меньше
40.86% (38)
Обе команды забьют
Да
80.65% (75)
Нет
19.35% (18)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
46.9% (46)
1:1 Ничья
20.4% (20)
1:0 Айнтрахт Фр
13.3% (13)
2:2 Ничья
4.1% (4)
3:1 Айнтрахт Фр
3.1% (3)
2:0 Айнтрахт Фр
2% (2)
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