Прогнозы на матч Байер Л - Вольфсбург

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Байер Л
 
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Стадион:
Вольфсбург

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хавец Кай 10 (1) 0.31
2. Фолланд Кевин 9 0.28
3. Аларио Лукас 6 (1) 0.19
4. Бэйли Леон 5 0.16
5. Беллараби Карим 4 0.13
6. Диаби Мусса 4 0.13
7. Паулиньо Пауло II 3 0.09
8. Бендер Ларс 2 0.06
9. Демирбай Керем 1 0.03
10. Арангис Чарлес 1 0.03
11. Амири Надим 1 0.03
12. Бендер Свен 1 0.03
13. Баумгартлингер Юлиан 1 0.03
14. Вайзер Митчелл 1 0.03
15. Венделл Боргес 0 0
16. Та Джонатан 0 0
17. Синкгравен Дэйли 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 11 (3) 0.34
2. Штеффен Ренато 5 0.16
3. Арнольд Максимилиан 3 0.09
4. Брекало Йосип 3 0.09
5. Гинчек Даниэль 3 0.09
6. Мехмеди Адмир 2 0.06
7. Герардт Янник 2 0.06
8. Шлагер Ксавер 1 0.03
9. Руссийон Жером 1 0.03
10. Мбабу Кевин 1 0.03
11. Тиссеран Марсель 1 0.03
12. Виллиам Фуртадо 1 0.03
13. Виктор Жоао II 1 0.03
14. Кнохе Робин 1 0.03
15. Гилавоги Жошуа 0 0
16. Брукс Джон 0 0
17. Силва Паулу 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Венделл Боргес 5 1
2. Та Джонатан 4 1
3. Драгович Александр 3 1
4. Демирбай Керем 2 1
5. Бэйли Леон 0 2
6. Бендер Ларс 3 0
7. Бендер Свен 3 0
8. Фолланд Кевин 3 0
9. Аларио Лукас 3 0
10. Вайзер Митчелл 3 0
11. Хавец Кай 3 0
12. Баумгартлингер Юлиан 2 0
13. Диаби Мусса 2 0
14. Арангис Чарлес 1 0
15. Градецки Лукаш 1 0
16. Беллараби Карим 1 0
17. Синкгравен Дэйли 1 0
18. Амири Надим 1 0
19. Тапсоба Эдмон 1 0
20. Паулиньо Пауло II 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 7 1
2. Арнольд Максимилиан 8 0
3. Вегхорст Ваут 5 0
4. Гилавоги Жошуа 4 0
5. Брукс Джон 4 0
6. Штеффен Ренато 4 0
7. Силва Паулу 3 0
8. Шлагер Ксавер 3 0
9. Понграчич Марин 1 1
10. Руссийон Жером 2 0
11. Кнохе Робин 2 0
12. Виктор Жоао II 2 0
13. Клаус Феликс 0 1
14. Брума Джеффри 1 0
15. Гинчек Даниэль 1 0
16. Мбабу Кевин 1 0
17. Герардт Янник 1 0
18. Нмеча Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 19.57% (9) 21.74% (10) 17.39% (8) 10.87% (5) 8.7% (4) 21.74% (10)
 Вольфсбург 9.09% (3) 18.18% (6) 15.15% (5) 21.21% (7) 21.21% (7) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр
Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л
Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Фрайбург 1:0 Вольфсбург

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вольфсбург 0:2 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 0:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига
Байер Л 2:2 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Кубок Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Вольфсбург Германия (любители) Вольфсбург 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 19 4 4 80 - 28 61
2. Боруссия Д Заявка 27 17 6 4 74 - 33 57
3. РБ Лейпциг Заявка 27 15 9 3 68 - 27 54
4. Байер Л Заявка 27 16 5 6 52 - 32 53
5. Боруссия М Заявка 27 16 4 7 53 - 34 52
6. Вольфсбург Заявка 27 10 9 8 36 - 33 39
7. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 35 - 37 37
8. Шальке 04 Заявка 27 9 10 8 33 - 43 37
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 6 11 36 - 47 36
10. Кёльн Заявка 27 10 4 13 43 - 49 34
11. Герта Заявка 27 9 7 11 39 - 48 34
12. Унион Берлин Заявка 27 9 3 15 32 - 47 30
13. Аугсбург Заявка 27 8 6 13 40 - 54 30
14. Айнтрахт Фр Заявка 26 8 4 14 41 - 49 28
15. Майнц Заявка 27 8 3 16 36 - 60 27
16. Фортуна Заявка 27 5 9 13 29 - 52 24
17. Вердер Заявка 26 5 6 15 29 - 59 21
18. Падерборн Заявка 27 4 6 17 31 - 55 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Вольфсбург

    До начала игры, которая состоится 26.05.2020, осталось 1 день 21 час 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Байер Л - Вольфсбург

    Исход игры
    Байер Л
    92.2% (47)
    Ничья
    5.9% (3)
    Вольфсбург
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    43.1% (22)
    2:0 Байер Л
    21.6% (11)
    1:0 Байер Л
    9.8% (5)
    3:1 Байер Л
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    3:2 Байер Л
    3.9% (2)
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