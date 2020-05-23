Прогнозы на матч Байер Л - Вольфсбург

Байер Л
Позже
Стадион: БайАрена
Вольфсбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хавец Кай
|10 (1)
|0.31
|2.
|Фолланд Кевин
|9
|0.28
|3.
|Аларио Лукас
|6 (1)
|0.19
|4.
|Бэйли Леон
|5
|0.16
|5.
|Беллараби Карим
|4
|0.13
|6.
|Диаби Мусса
|4
|0.13
|7.
|Паулиньо Пауло II
|3
|0.09
|8.
|Бендер Ларс
|2
|0.06
|9.
|Демирбай Керем
|1
|0.03
|10.
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|11.
|Амири Надим
|1
|0.03
|12.
|Бендер Свен
|1
|0.03
|13.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0.03
|14.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|15.
|Венделл Боргес
|0
|0
|16.
|Та Джонатан
|0
|0
|17.
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|11 (3)
|0.34
|2.
|Штеффен Ренато
|5
|0.16
|3.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0.09
|4.
|Брекало Йосип
|3
|0.09
|5.
|Гинчек Даниэль
|3
|0.09
|6.
|Мехмеди Адмир
|2
|0.06
|7.
|Герардт Янник
|2
|0.06
|8.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|9.
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|10.
|Мбабу Кевин
|1
|0.03
|11.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.03
|12.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.03
|13.
|Виктор Жоао II
|1
|0.03
|14.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|15.
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|16.
|Брукс Джон
|0
|0
|17.
|Силва Паулу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Венделл Боргес
|5
|1
|2.
|Та Джонатан
|4
|1
|3.
|Драгович Александр
|3
|1
|4.
|Демирбай Керем
|2
|1
|5.
|Бэйли Леон
|0
|2
|6.
|Бендер Ларс
|3
|0
|7.
|Бендер Свен
|3
|0
|8.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|9.
|Аларио Лукас
|3
|0
|10.
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|11.
|Хавец Кай
|3
|0
|12.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0
|13.
|Диаби Мусса
|2
|0
|14.
|Арангис Чарлес
|1
|0
|15.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|16.
|Беллараби Карим
|1
|0
|17.
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|18.
|Амири Надим
|1
|0
|19.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|20.
|Паулиньо Пауло II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиссеран Марсель
|7
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|3.
|Вегхорст Ваут
|5
|0
|4.
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|5.
|Брукс Джон
|4
|0
|6.
|Штеффен Ренато
|4
|0
|7.
|Силва Паулу
|3
|0
|8.
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|9.
|Понграчич Марин
|1
|1
|10.
|Руссийон Жером
|2
|0
|11.
|Кнохе Робин
|2
|0
|12.
|Виктор Жоао II
|2
|0
|13.
|Клаус Феликс
|0
|1
|14.
|Брума Джеффри
|1
|0
|15.
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|16.
|Мбабу Кевин
|1
|0
|17.
|Герардт Янник
|1
|0
|18.
|Нмеча Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|19.57% (9)
|21.74% (10)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|8.7% (4)
|21.74% (10)
|Вольфсбург
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +15 =1 -4Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр
Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л
Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Фрайбург 1:0 Вольфсбург
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Байер Л 2:2 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Кубок Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Вольфсбург Германия (любители) Вольфсбург 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|80 - 28
|61
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|74 - 33
|57
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|68 - 27
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 32
|53
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|53 - 34
|52
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 33
|39
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|35 - 37
|37
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|33 - 43
|37
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 47
|36
|10.
|Кёльн
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|43 - 49
|34
|11.
|Герта
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|39 - 48
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|32 - 47
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|40 - 54
|30
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 49
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|36 - 60
|27
|16.
|Фортуна
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|29 - 52
|24
|17.
|Вердер
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|29 - 59
|21
|18.
|Падерборн
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|31 - 55
|18
Прогнозы на матч Байер Л - Вольфсбург
Исход игры
Байер Л
92.2% (47)
Ничья
5.9% (3)
Вольфсбург
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.22% (30)
Меньше
38.78% (19)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
43.1% (22)
2:0 Байер Л
21.6% (11)
1:0 Байер Л
9.8% (5)
3:1 Байер Л
9.8% (5)
1:1 Ничья
5.9% (3)
3:2 Байер Л
3.9% (2)
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