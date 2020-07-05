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  3. Швейцария
Люцерн
2:0
Перерыв

Стадион:
Тун
0'
1:0
10' Гол
Lucao II
2:0
13' Гол
Марджиотта Франческо
15' Желтая карточка
Хавенаар Никки
15' Желтая карточка
Бертоне Леонардо
32
Мюллер
Мариус
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
46
Marco
Burch
7
Ibrahima
N'Diaye
II
31
Lorik
Emini
15
Шульц
Марвин
17
Гретер
Симон
10
Элеке
Блессинг
9
Марджиотта
Франческо
77
Матос
Ридер
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
4
Родригес
Мигель
29
Хефти
Ниас
16
Бертоне
Леонардо
11
Тосетти
Маттео
28
Хаслер
Николас
8
Карлен
Грегори
13
Рапп
Симоне
9
Мунси
Ридж
Люцерн
3-4-3
Тун
4-1-2-1-2

Ход матча

8'
Шюрпф Паскаль
Ibrahima N'Diaye II
 
10'
Lucao II
(Marco Burch)
1:0
13'
Марджиотта Франческо
(Шюрпф Паскаль)
2:0
15'
 
Хавенаар Никки
15'
 
Бертоне Леонардо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 10 (1) 0.29
2. Ibrahima N'Diaye II 6 0.17
3. Шюрпф Паскаль 5 (2) 0.14
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.11
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Матос Ридер 1 0.03
9. Шнойвли Кристиан 1 0.03
10. Шульц Марвин 0 0
11. Какабадзе Отар 0 0
12. David Mistrafovic 0 0
13. Lorik Emini 0 0
14. Marco Burch 0 0
Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 6 0.17
2. Рапп Симоне 5 0.14
3. Каблан Крис 4 (1) 0.11
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Стильхарт Базиль 2 0.06
7. Сале Чиаде 2 0.06
8. Хавенаар Никки 2 0.06
9. Саланович Деннис 1 0.03
10. Карлен Грегори 1 0.03
11. Соргич Деян 1 (1) 0.03
12. Хефти Ниас 0 0
13. Хаслер Николас 0 0
14. Бертоне Леонардо 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Банде Бурема 0 0
17. Васич Урош 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Ibrahima N'Diaye II 6 0
3. Гретер Симон 5 0
4. Вока Идриз 5 0
5. Швеглер Кристиан 3 1
6. Матос Ридер 4 0
7. Stefan Knezevic1 4 0
8. Шюрпф Паскаль 3 0
9. Мюллер Мариус 3 0
10. Демхасай Шкельчим 3 0
11. Марджиотта Франческо 3 0
12. Кнежевич Стефан 3 0
13. Darian Males 3 0
14. Lorik Emini 3 0
15. Элеке Блессинг 1 1
16. Какабадзе Отар 2 0
17. Lucao II 2 0
18. David Mistrafovic 2 0
19. Marco Burch 2 0
20. Шнойвли Кристиан 1 0
21. Цибунг Давид 1 0
22. Бюрки Марко 1 0
23. Арнольд Ремо 1 0
24. Шульц Марвин 1 0
25. Eric Tia Chef 1 0
26. Ashvin Balaruban 1 0
Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 8 1
2. Стильхарт Базиль 8 1
3. Рапп Симоне 7 0
4. Хавенаар Никки 6 0
5. Бертоне Леонардо 4 1
6. Гларнер Штефан 4 0
7. Каблан Крис 4 0
8. Фаткич Кенан 4 0
9. Йосс Свен 2 1
10. Рот Джастин 3 0
11. Биглер Кевин 2 0
12. Карлен Грегори 2 0
13. Суттер Никола 2 0
14. Гельми Рой 2 0
15. Банде Бурема 2 0
16. Хефти Ниас 2 0
17. Февр Гийом 1 0
18. Мунси Ридж 1 0
19. Хаслер Николас 1 0
20. Сале Чиаде 1 0
21. Родригес Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 14.81% (4) 22.22% (6) 7.41% (2) 18.52% (5) 18.52% (5) 18.52% (5)
 Тун 25% (7) 14.29% (4) 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель
Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн
Тун Последние 20 матчей: + = -
Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун
Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Тун 1:1 Люцерн Суперлига Тун 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Тун Суперлига Люцерн 3:1 Тун Суперлига
Люцерн 0:1 Тун Кубок Тун 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Тун Суперлига Тун 2:1 Люцерн Суперлига Тун 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Тун Суперлига Тун 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Тун Суперлига Тун 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Тун Суперлига Люцерн 3:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Тун Суперлига Тун 0:1 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:1 28 18 3 7 60 - 40 57
2. Янг Бойз 1:0 28 16 7 5 57 - 35 55
3. Базель 28 15 4 9 56 - 29 49
4. Люцерн 2:0 28 12 5 11 33 - 35 41
5. Цюрих 28 12 5 11 39 - 51 41
6. Серветт 28 10 11 7 43 - 30 41
7. Лугано 0:1 28 8 10 10 30 - 31 34
8. Тун 0:2 28 7 4 17 30 - 55 25
9. Сьон 1:2 28 5 7 16 31 - 51 22
10. Нёвшатель Ксамакс 28 4 10 14 29 - 51 22
  • До матча
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