Люцерн
3:0
Конец матча
Стадион: Свисспорарена Зрители: 1000
Тун
1:0
9' ГолLucao II
2:0
13' ГолМарджиотта Франческо
15' Желтая карточкаХавенаар Никки
15' Желтая карточкаБертоне Леонардо
3:0
62' ГолШюрпф Паскаль
74' Желтая карточкаРот Джастин
5
Lucao
II
46
Marco
Burch
31
Lorik
Emini
15
Шульц
Марвин
17
Гретер
Симон
77
Матос
Ридер
29
Хефти
Ниас
13
Рапп
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
-
46 Marco BurchЗащитник
- Полузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Банде БуремаНападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
9'
1:0
13'
15'
15'
62'
74'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|10 (1)
|0.29
|2.
|Шюрпф Паскаль
|6 (2)
|0.17
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0.17
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.11
|5.
|Lucao II
|2
|0.06
|6.
|Вока Идриз
|2
|0.06
|7.
|Darian Males
|1
|0.03
|8.
|Матос Ридер
|1
|0.03
|9.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Шульц Марвин
|0
|0
|11.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|12.
|David Mistrafovic
|0
|0
|13.
|Lorik Emini
|0
|0
|14.
|Marco Burch
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|6
|0.17
|2.
|Рапп Симоне
|5
|0.14
|3.
|Каблан Крис
|4 (1)
|0.11
|4.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|5.
|Кастроман Мигель
|3
|0.09
|6.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|7.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|8.
|Хавенаар Никки
|2
|0.06
|9.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|10.
|Карлен Грегори
|1
|0.03
|11.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|12.
|Хефти Ниас
|0
|0
|13.
|Хаслер Николас
|0
|0
|14.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Банде Бурема
|0
|0
|17.
|Васич Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|7
|0
|2.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0
|3.
|Гретер Симон
|5
|0
|4.
|Вока Идриз
|5
|0
|5.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|6.
|Матос Ридер
|4
|0
|7.
|Stefan Knezevic1
|4
|0
|8.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|9.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|10.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|11.
|Марджиотта Франческо
|3
|0
|12.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|13.
|Darian Males
|3
|0
|14.
|Lorik Emini
|3
|0
|15.
|Элеке Блессинг
|1
|1
|16.
|Какабадзе Отар
|2
|0
|17.
|Lucao II
|2
|0
|18.
|David Mistrafovic
|2
|0
|19.
|Marco Burch
|2
|0
|20.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|21.
|Цибунг Давид
|1
|0
|22.
|Бюрки Марко
|1
|0
|23.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|24.
|Шульц Марвин
|1
|0
|25.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|26.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|2.
|Стильхарт Базиль
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|7
|0
|4.
|Хавенаар Никки
|6
|0
|5.
|Бертоне Леонардо
|4
|1
|6.
|Гларнер Штефан
|4
|0
|7.
|Каблан Крис
|4
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|4
|0
|9.
|Рот Джастин
|4
|0
|10.
|Йосс Свен
|2
|1
|11.
|Биглер Кевин
|2
|0
|12.
|Карлен Грегори
|2
|0
|13.
|Суттер Никола
|2
|0
|14.
|Гельми Рой
|2
|0
|15.
|Банде Бурема
|2
|0
|16.
|Хефти Ниас
|2
|0
|17.
|Февр Гийом
|1
|0
|18.
|Мунси Ридж
|1
|0
|19.
|Хаслер Николас
|1
|0
|20.
|Сале Чиаде
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|20% (6)
|20% (6)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|20% (6)
|16.67% (5)
|Тун
|25% (7)
|14.29% (4)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель
Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн
Тун Последние 20 матчей: + = -Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Люцерн 0:1 Тун Кубок Тун 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Тун Суперлига Тун 2:1 Люцерн Суперлига Тун 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Тун Суперлига Тун 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Тун Суперлига Тун 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Тун Суперлига Люцерн 3:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Тун Суперлига Тун 0:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|28
|18
|3
|7
|60 - 40
|57
|2.
|Янг Бойз
|28
|16
|7
|5
|59 - 35
|55
|3.
|Базель
|28
|15
|4
|9
|56 - 29
|49
|4.
|Люцерн
|28
|12
|5
|11
|34 - 35
|41
|5.
|Цюрих
|28
|12
|5
|11
|39 - 51
|41
|6.
|Серветт
|28
|10
|11
|7
|43 - 30
|41
|7.
|Лугано
|28
|8
|10
|10
|30 - 33
|34
|8.
|Тун
|28
|7
|4
|17
|30 - 56
|25
|9.
|Сьон
|28
|5
|7
|16
|31 - 51
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|28
|4
|10
|14
|29 - 51
|22