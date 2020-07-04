Цюрих
2:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Летцигрунд
Серветт
1:0
19' ГолКололли Беньямин
30' Желтая карточкаNathan V
2:0
51' ГолРюэгг Кевин
53' Желтая карточкаРуй Стив
65' Желтая карточкаКололли Беньямин
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
18
Blaz
Kramer
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
-
-
40 Noah Henchoz
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
19'
1:0
30'
51'
2:0
53'
65'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.23
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.2
|3.
|Aiyegun Tosin
|7
|0.2
|4.
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.14
|5.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.11
|6.
|Махи Мимаун
|2
|0.06
|7.
|Зом Симон
|1
|0.03
|8.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|9.
|Сисей Ассан
|1
|0.03
|10.
|Nathan V
|1
|0.03
|11.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|12.
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|13.
|Домджони Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|7 (1)
|0.2
|2.
|Varol Tasar
|6
|0.17
|3.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.11
|4.
|Схалк Алекс
|4 (1)
|0.11
|5.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.11
|6.
|Стеванович Мирослав
|3
|0.09
|7.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|8.
|Киэ Грежон
|2
|0.06
|9.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|10.
|Boris Cespedes
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|13.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nathan V
|9
|0
|2.
|Blaz Kramer
|8
|0
|3.
|Зом Симон
|6
|1
|4.
|Aiyegun Tosin
|7
|0
|5.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|6.
|Домджони Тони
|6
|0
|7.
|Шёнбахлер Марко
|4
|0
|8.
|Кололли Беньямин
|4
|0
|9.
|Жанье Па-Моду
|3
|0
|10.
|Попович Денис
|3
|0
|11.
|Маркезано Антонио
|3
|0
|12.
|Бангура Умару
|2
|0
|13.
|Бреше Янник
|1
|0
|14.
|Махи Мимаун
|1
|0
|15.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|16.
|Кемптер Михаэль
|1
|0
|17.
|Сисей Ассан
|1
|0
|18.
|Алиу Изер
|1
|0
|19.
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|20.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|21.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|22.
|Заутер Илан
|1
|0
|23.
|Willie Britto
|1
|0
|24.
|Зайлер Штефан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|7
|0
|2.
|Boris Cespedes
|6
|0
|3.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|4.
|Anthony Sauthier
|4
|0
|5.
|Руй Стив
|4
|0
|6.
|Varol Tasar
|4
|0
|7.
|Kastriot Imeri
|4
|0
|8.
|Фрик Джереми
|2
|1
|9.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|10.
|Koro Kone
|3
|0
|11.
|Timothe Cognat
|3
|0
|12.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|13.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|14.
|Сассо Венсан
|2
|0
|15.
|Схалк Алекс
|2
|0
|16.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|17.
|Michael Goncalves
|2
|0
|18.
|Суиси Райан
|2
|0
|19.
|Ricardo Azevedo
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|31.43% (11)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|Серветт
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: + = -Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|27
|17
|3
|7
|58 - 39
|54
|2.
|Янг Бойз
|27
|15
|7
|5
|56 - 35
|52
|3.
|Базель
|28
|15
|4
|9
|56 - 29
|49
|4.
|Цюрих
|2:0
|28
|12
|5
|11
|39 - 51
|41
|5.
|Серветт
|0:2
|28
|10
|11
|7
|43 - 30
|41
|6.
|Люцерн
|27
|11
|5
|11
|31 - 35
|38
|7.
|Лугано
|27
|8
|10
|9
|30 - 30
|34
|8.
|Тун
|27
|7
|4
|16
|30 - 53
|25
|9.
|Сьон
|27
|5
|7
|15
|30 - 49
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|28
|4
|10
|14
|29 - 51
|22