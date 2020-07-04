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  2. Матчи
  3. Швейцария
Цюрих
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Серветт
0'
1:0
19' Гол
Кололли Беньямин
30' Желтая карточка
Nathan V
2:0
50' Гол
Рюэгг Кевин
53' Желтая карточка
Руй Стив
65' Желтая карточка
Кололли Беньямин
72' Желтая карточка
Маркезано Антонио
75' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
90' Желтая карточка
Зайлер Штефан
90'+8
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
4
Омерагич
Бечир
24
Кемптер
Михаэль
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Blaz
Kramer
1
Кьяссумбуа
Жоэль
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
3
Рутис
Кристофер
37
Nicolas
Vouilloz
29
Ондуа
Гаэль
14
Маккоппи
Андреа
17
Kastriot
Imeri
20
Varol
Tasar
8
Timothe
Cognat
18
Koro
Kone
Цюрих
4-2-3-1
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

19'
Кололли Беньямин
(Шёнбахлер Марко)
1:0
30'
Nathan V
 
46'
Зом Симон
Шёнбахлер Марко
 
46'
 
Схалк Алекс
Маккоппи Андреа
50'
Рюэгг Кевин
(Кемптер Михаэль)
2:0
53'
 
Руй Стив
60'
 
Стеванович Мирослав
Varol Tasar
65'
Кололли Беньямин
 
69'
 
Ricardo Azevedo
Nicolas Vouilloz
69'
 
Boris Cespedes
Timothe Cognat
71'
Жанье Па-Моду
Кемптер Михаэль
 
72'
Маркезано Антонио
 
74'
Зайлер Штефан
Маркезано Антонио
 
75'
Жанье Па-Моду
 
81'
Крюезиу Мирлинд
Омерагич Бечир
 
81'
Винтер Адриан
Кололли Беньямин
 
86'
 
Alexis Martial
Ондуа Гаэль
90'
Зайлер Штефан
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 4 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.23
2. Шёнбахлер Марко 7 0.2
3. Aiyegun Tosin 7 0.2
4. Маркезано Антонио 5 (2) 0.14
5. Кололли Беньямин 4 (1) 0.11
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Рюэгг Кевин 1 0.03
8. Зом Симон 1 0.03
9. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
10. Сисей Ассан 1 0.03
11. Nathan V 1 0.03
12. Жанье Па-Моду 0 0
13. Домджони Тони 0 0
14. Кемптер Михаэль 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 7 (1) 0.2
2. Varol Tasar 6 0.17
3. Вютрих Себастьен 4 0.11
4. Схалк Алекс 4 (1) 0.11
5. Юнг-Бин Парк 4 0.11
6. Стеванович Мирослав 3 0.09
7. Timothe Cognat 2 0.06
8. Киэ Грежон 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Стеванович Далибор 1 0.03
13. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Nathan V 9 0
2. Blaz Kramer 8 0
3. Зом Симон 6 1
4. Aiyegun Tosin 7 0
5. Крюезиу Мирлинд 5 1
6. Домджони Тони 6 0
7. Кололли Беньямин 5 0
8. Жанье Па-Моду 4 0
9. Маркезано Антонио 4 0
10. Шёнбахлер Марко 4 0
11. Попович Денис 3 0
12. Бангура Умару 2 0
13. Зайлер Штефан 2 0
14. Бреше Янник 1 0
15. Махи Мимаун 1 0
16. Mads Pedersen III 1 0
17. Кемптер Михаэль 1 0
18. Сисей Ассан 1 0
19. Алиу Изер 1 0
20. Рюэгг Кевин 1 0
21. Харабадзе Леван 1 0
22. Омерагич Бечир 1 0
23. Заутер Илан 1 0
24. Willie Britto 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 7 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Руй Стив 5 0
4. Стеванович Мирослав 3 1
5. Anthony Sauthier 4 0
6. Varol Tasar 4 0
7. Kastriot Imeri 4 0
8. Фрик Джереми 2 1
9. Вютрих Себастьен 3 0
10. Koro Kone 3 0
11. Timothe Cognat 3 0
12. Dennis Iapichino 2 0
13. Маккоппи Андреа 2 0
14. Сассо Венсан 2 0
15. Схалк Алекс 2 0
16. Рутис Кристофер 2 0
17. Michael Goncalves 2 0
18. Суиси Райан 2 0
19. Ricardo Azevedo 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 13.51% (5) 13.51% (5) 29.73% (11) 10.81% (4) 21.62% (8) 10.81% (4)
 Серветт 15.79% (6) 18.42% (7) 13.16% (5) 13.16% (5) 26.32% (10) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих
Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих Шаффхаузен 1:0 Цюрих Санкт-Галлен 1:3 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:5 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига
Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 27 17 3 7 58 - 39 54
2. Янг Бойз 27 15 7 5 56 - 35 52
3. Базель 28 15 4 9 56 - 29 49
4. Цюрих 28 12 5 11 39 - 51 41
5. Серветт 28 10 11 7 43 - 30 41
6. Люцерн 27 11 5 11 31 - 35 38
7. Лугано 27 8 10 9 30 - 30 34
8. Тун 27 7 4 16 30 - 53 25
9. Сьон 27 5 7 15 30 - 49 22
10. Нёвшатель Ксамакс 28 4 10 14 29 - 51 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Nathan получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Цюрих 2:0 Серветт онлайн

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