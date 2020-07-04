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  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
2:0
Конец матча

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
12' Желтая карточка
Араз Муса
1:0
17' Гол
Петретта Рауль
38' Желтая карточка
Thibault Corbaz
56' Желтая карточка
Andre Luis II
67' Желтая карточка
Рамирес Эрик II
2:0
82' Гол
Кабрал Артур
85' Желтая карточка
Куасси Ксавье
87' Желтая карточка
Сейду Лео
90'+4
1
Омлин
Йонас
47
Исуфи
Элис
4
Джюмарт
Эрай
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
28
Петретта
Рауль
23
Lirik
Vishi
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
17
Рамирес
Эрик
II
98
Кабрал
Артур
30
Laurent
Walthert
23
Mike
Gomes
4
Andre
Luis
II
55
Джурич
Игорь
88
Мвенг
Фредди
16
Сейду
Лео
20
Араз
Муса
8
Samir
Ramizi
3
Janick
Kamber
14
Нуццоло
Рафаэль
17
Таулан
Сефери
Базель
4-2-3-1
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2

Ход матча

12'
 
Араз Муса
15'
Yannick Marchand2
Джюмарт Эрай
 
17'
Петретта Рауль
(Штокер Валентин)
1:0
36'
 
Thibault Corbaz
Samir Ramizi
38'
 
Thibault Corbaz
46'
 
Куасси Ксавье
Мвенг Фредди
46'
 
Сахо Диафра
Таулан Сефери
56'
 
Andre Luis II
61'
Джака Таулант
Lirik Vishi
 
61'
Оберлин Димитри
Штокер Валентин
 
67'
Рамирес Эрик II
 
71'
 
Тафер Яннис
Араз Муса
80'
 
Абанда Леруа
Janick Kamber
81'
Tician Tushi
Рамирес Эрик II
 
81'
Риверос Блас
Исуфи Элис
 
82'
Кабрал Артур
(Оберлин Димитри)
2:0
85'
 
Куасси Ксавье
87'
 
Сейду Лео

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 11 0.31
2. Адеми Кемаль 9 0.26
3. Фрай Фабиан 7 0.2
4. Штокер Валентин 6 0.17
5. Буа Кевин 4 0.11
6. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
7. Кампо Самуэле 3 (1) 0.09
8. Жегрова Эдон 2 0.06
9. Видмер Сильван 2 0.06
10. Джюмарт Эрай 2 0.06
11. Айети Альбиан 1 0.03
12. Петретта Рауль 1 0.03
13. Пюлюлю Афимико 1 0.03
14. Альдерете Омар 1 0.03
15. Джака Таулант 0 0
16. Риверос Блас 0 0
17. Кузманович Здравко 0 0
18. Оберлин Димитри 0 0
19. Бергстрём Эмиль 0 0
20. Окафор Ноа 0 0
21. Буняку Оргес 0 0
22. Lirik Vishi 0 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 10 (3) 0.29
2. Карлен Гаэтан 7 0.2
3. Ошс Марцис 3 0.09
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Таулан Сефери 1 0.03
8. Andre Luis II 1 0.03
9. Ди Сере 1 (1) 0.03
10. Janick Kamber 1 0.03
11. Араз Муса 1 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 6 2
2. Джюмарт Эрай 6 1
3. Штокер Валентин 5 1
4. Фрай Фабиан 6 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 5 0
8. Кабрал Артур 5 0
9. Буа Кевин 3 0
10. Жегрова Эдон 3 0
11. Пюлюлю Афимико 3 0
12. Видмер Сильван 2 0
13. Баланта Эдер 2 0
14. Бергстрём Эмиль 2 0
15. Кузманович Здравко 1 0
16. Рамирес Эрик II 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Окафор Ноа 1 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 11 0
2. Джурич Игорь 8 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 6 0
5. Джемайли Арбенит 5 0
6. Pietro Di Nardo 1 2
7. Мвенг Фредди 4 0
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Араз Муса 4 0
11. Thibault Corbaz 4 0
12. Janick Kamber 2 1
13. Абанда Леруа 2 1
14. Mike Gomes 3 0
15. Сейду Лео 3 0
16. Таулан Сефери 1 1
17. Laurent Walthert 2 0
18. Ди Сере 2 0
19. Ошс Марцис 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Matthias Minder 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 16.33% (8) 16.33% (8) 10.2% (5) 22.45% (11) 10.2% (5) 24.49% (12)
 Нёвшатель Ксамакс 17.86% (5) 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 7.14% (2) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: + = -
Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель
Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун
Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Базель: победы: 13, ничьи: 7, поражения: 0
Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 13
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 27 17 3 7 58 - 39 54
2. Янг Бойз 27 15 7 5 56 - 35 52
3. Базель 28 15 4 9 56 - 29 49
4. Цюрих 2:0 28 12 5 11 39 - 51 41
5. Серветт 0:2 28 10 11 7 43 - 30 41
6. Люцерн 27 11 5 11 31 - 35 38
7. Лугано 27 8 10 9 30 - 30 34
8. Тун 27 7 4 16 30 - 53 25
9. Сьон 27 5 7 15 30 - 49 22
10. Нёвшатель Ксамакс 28 4 10 14 29 - 51 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Thibault Corbaz получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Samir Ramizi уходит с поля. Thibault Corbaz выходит вместо него
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Петретта Рауль бьет в цель!
  • 15'
    Джюмарт Эрай уходит с поля. Yannick Marchand выходит вместо него
  • Желтая карточка
    12'
    Араз Муса получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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