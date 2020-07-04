Базель
2:0
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Нёвшатель Ксамакс
12' Желтая карточкаАраз Муса
1:0
17' ГолПетретта Рауль
38' Желтая карточкаThibault Corbaz
56' Желтая карточкаAndre Luis II
67' Желтая карточкаРамирес Эрик II
2:0
82' ГолКабрал Артур
85' Желтая карточкаКуасси Ксавье
87' Желтая карточкаСейду Лео
47
Исуфи
Элис
23
Lirik
Vishi
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
23
Mike
Gomes
55
Джурич
Игорь
88
Мвенг
Фредди
16
Сейду
Лео
20
Араз
Муса
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Исуфи ЭлисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Lirik VishiПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
41 Tician Tushi
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Mike GomesЗащитник
- Защитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
67 Сахо ДиафраНападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
Ход матча
12'
17'
38'
56'
67'
71'
82'
2:0
85'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|11
|0.31
|2.
|Адеми Кемаль
|9
|0.26
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0.2
|4.
|Штокер Валентин
|6
|0.17
|5.
|Буа Кевин
|4
|0.11
|6.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.09
|7.
|Кампо Самуэле
|3 (1)
|0.09
|8.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|9.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|12.
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|13.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|14.
|Альдерете Омар
|1
|0.03
|15.
|Джака Таулант
|0
|0
|16.
|Риверос Блас
|0
|0
|17.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|18.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|19.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|20.
|Окафор Ноа
|0
|0
|21.
|Буняку Оргес
|0
|0
|22.
|Lirik Vishi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|10 (3)
|0.29
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.2
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.09
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|8.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|9.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|10.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|11.
|Араз Муса
|1
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|6
|2
|2.
|Джюмарт Эрай
|6
|1
|3.
|Штокер Валентин
|5
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|6
|0
|5.
|Джака Таулант
|5
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|5
|0
|8.
|Кабрал Артур
|5
|0
|9.
|Буа Кевин
|3
|0
|10.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|11.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|12.
|Видмер Сильван
|2
|0
|13.
|Баланта Эдер
|2
|0
|14.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|15.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|16.
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|17.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|18.
|Окафор Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|11
|0
|2.
|Джурич Игорь
|8
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|6
|0
|5.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|6.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|7.
|Мвенг Фредди
|4
|0
|8.
|Нуццоло Рафаэль
|4
|0
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Араз Муса
|4
|0
|11.
|Thibault Corbaz
|4
|0
|12.
|Janick Kamber
|2
|1
|13.
|Абанда Леруа
|2
|1
|14.
|Mike Gomes
|3
|0
|15.
|Сейду Лео
|3
|0
|16.
|Таулан Сефери
|1
|1
|17.
|Laurent Walthert
|2
|0
|18.
|Ди Сере
|2
|0
|19.
|Ошс Марцис
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Matthias Minder
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|10.2% (5)
|22.45% (11)
|10.2% (5)
|24.49% (12)
|Нёвшатель Ксамакс
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: + = -Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель
Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун
Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Базель: победы: 13, ничьи: 7, поражения: 0
Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 13
Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|27
|17
|3
|7
|58 - 39
|54
|2.
|Янг Бойз
|27
|15
|7
|5
|56 - 35
|52
|3.
|Базель
|28
|15
|4
|9
|56 - 29
|49
|4.
|Цюрих
|2:0
|28
|12
|5
|11
|39 - 51
|41
|5.
|Серветт
|0:2
|28
|10
|11
|7
|43 - 30
|41
|6.
|Люцерн
|27
|11
|5
|11
|31 - 35
|38
|7.
|Лугано
|27
|8
|10
|9
|30 - 30
|34
|8.
|Тун
|27
|7
|4
|16
|30 - 53
|25
|9.
|Сьон
|27
|5
|7
|15
|30 - 49
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|28
|4
|10
|14
|29 - 51
|22