  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Янг Бойз
1:0
Перерыв

Стадион:
Лугано
0'
1:0
32' Гол в свои ворота
Яо Элож
45' Желтая карточка
Гвидотти Стефано
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
29
Лотомба
Жордан
35
Мартинс
Кристофер
28
Лустенбергер
Фабиан
11
Гаудино
Джанлука
13
Нгамале
Муми
16
Фасснахт
Кристиан
10
Сулеймани
Миралем
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
4
Кечкеш
Акош
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
3
Жефферсон
Насименто
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
22
Гвидотти
Стефано
11
Холендер
Филип
27
Сасере
Франклин
Янг Бойз
4-3-3
Лугано
5-3-2

Ход матча

32'
Яо Элож
1:0
45'
 
Гвидотти Стефано

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 23 (1) 0.66
2. Нгамале Муми 5 (1) 0.14
3. Фасснахт Кристиан 5 0.14
4. Ассале Рожер 4 0.11
5. Гаудино Джанлука 3 0.09
6. Эбишер Мишель 3 0.09
7. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
8. Зесигер Седрик 2 0.06
9. Сулеймани Миралем 1 0.03
10. Гарсия Улиссес 1 0.03
11. Лотомба Жордан 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Мамбимби Феликс 1 0.03
14. Мешак Элиа 1 0.03
15. Бюрги Николас 1 0.03
16. Samuel Ballet 1 0.03
17. Янко Саиди 0 0
18. Соренсен Фредерик 0 0
19. Шпильман Марвин 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марич Мият 5 (2) 0.14
2. Холендер Филип 4 0.11
3. Араторе Марко 3 0.09
4. Герндт Александр 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Боттани Маттиа 2 0.06
7. Карлиньос Жуниор 2 0.06
8. Ловрич Санди 1 0.03
9. Кустодио Оливье 1 0.03
10. Родригес Франсиско III 1 0.03
11. Дапрела Фабио 1 0.03
12. Дальмонте Никола 1 0.03
13. Кечкеш Акош 1 0.03
14. Лаванши Нума 0 0
15. Саббатини Хонатан 0 0
16. Янга Рангело 0 0
17. Човило Мирослав 0 0
18. Яо Элож 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Гарсия Улиссес 6 0
2. Зесигер Седрик 4 1
3. Нсаме Жан-Пьер 4 1
4. Эбишер Мишель 5 0
5. Нгамале Муми 5 0
6. Фасснахт Кристиан 4 0
7. Лустенбергер Фабиан 3 0
8. Оаро Гийом 3 0
9. Янко Саиди 3 0
10. Мартинс Кристофер 3 0
11. Сьерро Венсан 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Ассале Рожер 1 0
15. Лотомба Жордан 1 0
16. Бюрги Николас 1 0
17. Петинья Эстебан 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Араторе Марко 6 0
4. Лаванши Нума 5 0
5. Саббатини Хонатан 3 1
6. Марич Мият 4 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Карлиньос Жуниор 4 0
9. Вечеи Балинт 3 0
10. Холендер Филип 3 0
11. Герндт Александр 1 1
12. Човило Мирослав 2 0
13. Ловрич Санди 2 0
14. Бауман Ноам 2 0
15. Сульмони Фульвио 1 0
16. Янга Рангело 1 0
17. Жефферсон Насименто 1 0
18. Родригес Франсиско III 1 0
19. Кечкеш Акош 1 0
20. Обексер Линус 1 0
21. Яо Элож 1 0
22. Сасере Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 13.73% (7) 11.76% (6) 25.49% (13) 19.61% (10) 7.84% (4) 21.57% (11)
 Лугано 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих
Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз
Лугано Последние 20 матчей: + = -
Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано
Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Лугано: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Лугано 2:1 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига
Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:1 28 18 3 7 60 - 40 57
2. Янг Бойз 1:0 28 16 7 5 57 - 35 55
3. Базель 28 15 4 9 56 - 29 49
4. Люцерн 2:0 28 12 5 11 33 - 35 41
5. Цюрих 28 12 5 11 39 - 51 41
6. Серветт 28 10 11 7 43 - 30 41
7. Лугано 0:1 28 8 10 10 30 - 31 34
8. Тун 0:2 28 7 4 17 30 - 55 25
9. Сьон 1:2 28 5 7 16 31 - 51 22
10. Нёвшатель Ксамакс 28 4 10 14 29 - 51 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Гвидотти Стефано получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Яо Элож уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Янг Бойз 1:0 Лугано онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 