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Янг Бойз
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Лугано
0'
1:0
32' Гол в свои ворота
Яо Элож
45' Желтая карточка
Гвидотти Стефано
2:0
59' Гол в свои ворота
Яо Элож
3:0
90' Гол
Али Мохамед
90'+5
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
29
Лотомба
Жордан
35
Мартинс
Кристофер
28
Лустенбергер
Фабиан
11
Гаудино
Джанлука
13
Нгамале
Муми
16
Фасснахт
Кристиан
10
Сулеймани
Миралем
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
4
Кечкеш
Акош
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
3
Жефферсон
Насименто
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
22
Гвидотти
Стефано
11
Холендер
Филип
27
Сасере
Франклин
Янг Бойз
4-3-3
Лугано
5-3-2

Ход матча

32'
Яо Элож
1:0
45'
 
Гвидотти Стефано
46'
 
Янга Рангело
Сасере Франклин
59'
Яо Элож
2:0
67'
 
Павлович Данэль
Жефферсон Насименто
67'
 
Човило Мирослав
Гвидотти Стефано
69'
Эбишер Мишель
Сулеймани Миралем
 
79'
Шпильман Марвин
Нгамале Муми
 
79'
Мамбимби Феликс
Гаудино Джанлука
 
82'
 
Christopher Lungoyi
Холендер Филип
82'
 
Родригес Франсиско III
Ловрич Санди
85'
Мешак Элиа
Фасснахт Кристиан
 
85'
Лефор Жордан
Лотомба Жордан
 
90'
Али Мохамед
(Шпильман Марвин)
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 23 (1) 0.66
2. Нгамале Муми 5 (1) 0.14
3. Фасснахт Кристиан 5 0.14
4. Ассале Рожер 4 0.11
5. Гаудино Джанлука 3 0.09
6. Эбишер Мишель 3 0.09
7. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
8. Зесигер Седрик 2 0.06
9. Сулеймани Миралем 1 0.03
10. Гарсия Улиссес 1 0.03
11. Сьерро Венсан 1 0.03
12. Мамбимби Феликс 1 0.03
13. Мешак Элиа 1 0.03
14. Бюрги Николас 1 0.03
15. Али Мохамед 1 0.03
16. Samuel Ballet 1 0.03
17. Янко Саиди 0 0
18. Лотомба Жордан 0 0
19. Шпильман Марвин 0 0
20. Соренсен Фредерик 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марич Мият 5 (2) 0.14
2. Холендер Филип 4 0.11
3. Араторе Марко 3 0.09
4. Герндт Александр 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Боттани Маттиа 2 0.06
7. Карлиньос Жуниор 2 0.06
8. Ловрич Санди 1 0.03
9. Кустодио Оливье 1 0.03
10. Родригес Франсиско III 1 0.03
11. Дапрела Фабио 1 0.03
12. Дальмонте Никола 1 0.03
13. Кечкеш Акош 1 0.03
14. Лаванши Нума 0 0
15. Саббатини Хонатан 0 0
16. Янга Рангело 0 0
17. Човило Мирослав 0 0
18. Яо Элож 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Гарсия Улиссес 6 0
2. Зесигер Седрик 4 1
3. Нсаме Жан-Пьер 4 1
4. Эбишер Мишель 5 0
5. Нгамале Муми 5 0
6. Фасснахт Кристиан 4 0
7. Лустенбергер Фабиан 3 0
8. Оаро Гийом 3 0
9. Янко Саиди 3 0
10. Мартинс Кристофер 3 0
11. Сьерро Венсан 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Ассале Рожер 1 0
15. Лотомба Жордан 1 0
16. Бюрги Николас 1 0
17. Петинья Эстебан 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Араторе Марко 6 0
4. Лаванши Нума 5 0
5. Саббатини Хонатан 3 1
6. Марич Мият 4 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Карлиньос Жуниор 4 0
9. Вечеи Балинт 3 0
10. Холендер Филип 3 0
11. Герндт Александр 1 1
12. Човило Мирослав 2 0
13. Ловрич Санди 2 0
14. Бауман Ноам 2 0
15. Сульмони Фульвио 1 0
16. Янга Рангело 1 0
17. Жефферсон Насименто 1 0
18. Родригес Франсиско III 1 0
19. Кечкеш Акош 1 0
20. Обексер Линус 1 0
21. Яо Элож 1 0
22. Гвидотти Стефано 1 0
23. Сасере Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 13.73% (7) 11.76% (6) 25.49% (13) 19.61% (10) 7.84% (4) 21.57% (11)
 Лугано 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих
Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз
Лугано Последние 20 матчей: + = -
Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано
Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Лугано: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Лугано 2:1 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига
Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 28 18 3 7 60 - 40 57
2. Янг Бойз 28 16 7 5 59 - 35 55
3. Базель 28 15 4 9 56 - 29 49
4. Люцерн 28 12 5 11 34 - 35 41
5. Цюрих 28 12 5 11 39 - 51 41
6. Серветт 28 10 11 7 43 - 30 41
7. Лугано 28 8 10 10 30 - 33 34
8. Тун 28 7 4 17 30 - 56 25
9. Сьон 28 5 7 16 31 - 51 22
10. Нёвшатель Ксамакс 28 4 10 14 29 - 51 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Гвидотти Стефано получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Яо Элож уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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