Янг Бойз
3:0
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз Зрители: 1000
Лугано
1:0
32' Гол в свои воротаЯо Элож
45' Желтая карточкаГвидотти Стефано
2:0
59' Гол в свои воротаЯо Элож
3:0
90' ГолАли Мохамед
23
Янко
Саиди
13
Нгамале
Муми
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
15 Мешак ЭлиаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
32'
1:0
45'
59'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|23 (1)
|0.66
|2.
|Нгамале Муми
|5 (1)
|0.14
|3.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Ассале Рожер
|4
|0.11
|5.
|Гаудино Джанлука
|3
|0.09
|6.
|Эбишер Мишель
|3
|0.09
|7.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|8.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|9.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.03
|10.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|11.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|12.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|13.
|Мешак Элиа
|1
|0.03
|14.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|15.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|16.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|17.
|Янко Саиди
|0
|0
|18.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|19.
|Шпильман Марвин
|0
|0
|20.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.14
|2.
|Холендер Филип
|4
|0.11
|3.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|4.
|Герндт Александр
|3
|0.09
|5.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|6.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|7.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|9.
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|10.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|11.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|12.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|13.
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|14.
|Лаванши Нума
|0
|0
|15.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|16.
|Янга Рангело
|0
|0
|17.
|Човило Мирослав
|0
|0
|18.
|Яо Элож
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|3.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|1
|4.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|5.
|Нгамале Муми
|5
|0
|6.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|7.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|8.
|Оаро Гийом
|3
|0
|9.
|Янко Саиди
|3
|0
|10.
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|11.
|Сьерро Венсан
|3
|0
|12.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|13.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|14.
|Ассале Рожер
|1
|0
|15.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0
|17.
|Петинья Эстебан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Араторе Марко
|6
|0
|4.
|Лаванши Нума
|5
|0
|5.
|Саббатини Хонатан
|3
|1
|6.
|Марич Мият
|4
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|9.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|10.
|Холендер Филип
|3
|0
|11.
|Герндт Александр
|1
|1
|12.
|Човило Мирослав
|2
|0
|13.
|Ловрич Санди
|2
|0
|14.
|Бауман Ноам
|2
|0
|15.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|16.
|Янга Рангело
|1
|0
|17.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|18.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|19.
|Кечкеш Акош
|1
|0
|20.
|Обексер Линус
|1
|0
|21.
|Яо Элож
|1
|0
|22.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|23.
|Сасере Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|13.73% (7)
|11.76% (6)
|25.49% (13)
|19.61% (10)
|7.84% (4)
|21.57% (11)
|Лугано
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих
Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз
Лугано Последние 20 матчей: + = -Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано
Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Лугано: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|28
|18
|3
|7
|60 - 40
|57
|2.
|Янг Бойз
|28
|16
|7
|5
|59 - 35
|55
|3.
|Базель
|28
|15
|4
|9
|56 - 29
|49
|4.
|Люцерн
|28
|12
|5
|11
|34 - 35
|41
|5.
|Цюрих
|28
|12
|5
|11
|39 - 51
|41
|6.
|Серветт
|28
|10
|11
|7
|43 - 30
|41
|7.
|Лугано
|28
|8
|10
|10
|30 - 33
|34
|8.
|Тун
|28
|7
|4
|17
|30 - 56
|25
|9.
|Сьон
|28
|5
|7
|16
|31 - 51
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|28
|4
|10
|14
|29 - 51
|22