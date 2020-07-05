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  3. Швейцария
Санкт-Галлен
2:1
Перерыв

Стадион:
Сьон
0'
11' Желтая карточка
Руиз Жан
1:0
12' Гол
Демирович Эрмедин
2:0
19' Гол
Демирович Эрмедин
2:1
22' Гол
Baltazar
45' Желтая карточка
Гийемено Джереми
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
98
Yannis
Letard
21
Мухайм
Миро
23
Betim
Fazliji
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
13
Иттен
Седрик
10
Демирович
Эрмедин
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
77
Sandro
Theler
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
21
Baltazar
7
Касами
Пайтим
40
Итаитинга
9
Робертс
Улдрикис
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Сьон
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Руиз Жан
12'
Демирович Эрмедин
(Гийемено Джереми)
1:0
19'
Демирович Эрмедин
(Гёртлер Лукас)
2:0
22'
2:1
Baltazar
(Итаитинга)
45'
Гийемено Джереми
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 12 (2) 0.34
2. Демирович Эрмедин 11 0.31
3. Jordi Quintilla 10 (3) 0.29
4. Бабич Борис 7 0.2
5. Víctor Ruiz III 4 0.11
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Betim Fazliji 2 0.06
10. Andre Ribeiro 1 0.03
11. Fabiano VII 1 0.03
12. Yannis Letard 1 0.03
13. Leonidas Stergiou 1 0.03
14. Мухайм Миро 0 0
15. Бакайоко Аксель 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 9 (1) 0.26
2. Леняни Эрмир 6 0.17
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.14
4. Тома Бастьен 2 0.06
5. Итаитинга 2 0.06
6. Робертс Улдрикис 2 0.06
7. Гргич Анто 1 (1) 0.03
8. Patrick3 1 0.03
9. Патрик II 1 0.03
10. Ндойе Бирама 1 0.03
11. Baltazar 1 0.03
12. Фаччинетти Микаэль 0 0
13. Jared Khasa 0 0
14. Руиз Жан 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Зок Кристиан 0 0
17. Filip Stojilkovic 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Yannis Letard 9 0
2. Мухайм Миро 7 1
3. Jordi Quintilla 8 0
4. Гёртлер Лукас 7 0
5. Гийемено Джереми 7 0
6. Víctor Ruiz III 4 1
7. Демирович Эрмедин 5 0
8. Betim Fazliji 5 0
9. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
10. Fabiano VII 3 0
11. Хефти Сильван 3 0
12. Уисс Алан 2 0
13. Стоянович Деян 2 0
14. Иттен Седрик 2 0
15. Бакайоко Аксель 2 0
16. Костанцо Морено 1 0
17. Рюфли Венсан 1 0
18. Leonidas Stergiou 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Куасси Ксавье 7 2
2. Абделлауи Аюб 8 1
3. Тома Бастьен 6 0
4. Руиз Жан 5 0
5. Фаччинетти Микаэль 4 0
6. Гргич Анто 4 0
7. Ндойе Бирама 4 0
8. Масейрас Кентен 4 0
9. Зок Кристиан 4 0
10. Фортюн Яссин 4 0
11. Леняни Эрмир 3 0
12. Касами Пайтим 3 0
13. Baltazar 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Бехрами Валон 1 0
17. Робертс Улдрикис 1 0
18. Jared Khasa 1 0
19. Yannick Cotter 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 13.73% (7) 11.76% (6) 27.45% (14) 19.61% (10) 19.61% (10) 7.84% (4)
 Сьон 17.24% (5) 20.69% (6) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сьон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:1 28 18 3 7 60 - 40 57
2. Янг Бойз 1:0 28 16 7 5 57 - 35 55
3. Базель 28 15 4 9 56 - 29 49
4. Люцерн 2:0 28 12 5 11 33 - 35 41
5. Цюрих 28 12 5 11 39 - 51 41
6. Серветт 28 10 11 7 43 - 30 41
7. Лугано 0:1 28 8 10 10 30 - 31 34
8. Тун 0:2 28 7 4 17 30 - 55 25
9. Сьон 1:2 28 5 7 16 31 - 51 22
10. Нёвшатель Ксамакс 28 4 10 14 29 - 51 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Гийемено Джереми получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Baltazar бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Демирович Эрмедин бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Демирович Эрмедин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Руиз Жан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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