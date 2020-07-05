Санкт-Галлен
2:1
Перерыв
Стадион: АФГ Арена
Сьон
11' Желтая карточкаРуиз Жан
1:0
12' ГолДемирович Эрмедин
2:0
19' ГолДемирович Эрмедин
2:1
22' ГолBaltazar
45' Желтая карточкаГийемено Джереми
21
Мухайм
Миро
13
Иттен
Седрик
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
21
Baltazar
40
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
33 Musah Nuhu
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
-
68 Руиз ЖанПолузащитник
-
21 BaltazarПолузащитник
- Полузащитник
-
40 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
-
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
11'
12'
19'
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|12 (2)
|0.34
|2.
|Демирович Эрмедин
|11
|0.31
|3.
|Jordi Quintilla
|10 (3)
|0.29
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.2
|5.
|Víctor Ruiz III
|4
|0.11
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.09
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.09
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.06
|9.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|10.
|Andre Ribeiro
|1
|0.03
|11.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|12.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|13.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|14.
|Мухайм Миро
|0
|0
|15.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|9 (1)
|0.26
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.17
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.14
|4.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|5.
|Итаитинга
|2
|0.06
|6.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|7.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|8.
|Patrick3
|1
|0.03
|9.
|Патрик II
|1
|0.03
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0.03
|11.
|Baltazar
|1
|0.03
|12.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|13.
|Jared Khasa
|0
|0
|14.
|Руиз Жан
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Зок Кристиан
|0
|0
|17.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yannis Letard
|9
|0
|2.
|Мухайм Миро
|7
|1
|3.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|5.
|Гийемено Джереми
|7
|0
|6.
|Víctor Ruiz III
|4
|1
|7.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|8.
|Betim Fazliji
|5
|0
|9.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|10.
|Fabiano VII
|3
|0
|11.
|Хефти Сильван
|3
|0
|12.
|Уисс Алан
|2
|0
|13.
|Стоянович Деян
|2
|0
|14.
|Иттен Седрик
|2
|0
|15.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|16.
|Костанцо Морено
|1
|0
|17.
|Рюфли Венсан
|1
|0
|18.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|2.
|Абделлауи Аюб
|8
|1
|3.
|Тома Бастьен
|6
|0
|4.
|Руиз Жан
|5
|0
|5.
|Фаччинетти Микаэль
|4
|0
|6.
|Гргич Анто
|4
|0
|7.
|Ндойе Бирама
|4
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|4
|0
|9.
|Зок Кристиан
|4
|0
|10.
|Фортюн Яссин
|4
|0
|11.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|12.
|Касами Пайтим
|3
|0
|13.
|Baltazar
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Бехрами Валон
|1
|0
|17.
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|18.
|Jared Khasa
|1
|0
|19.
|Yannick Cotter
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|13.73% (7)
|11.76% (6)
|27.45% (14)
|19.61% (10)
|19.61% (10)
|7.84% (4)
|Сьон
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: + = -Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сьон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2:1
|28
|18
|3
|7
|60 - 40
|57
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|28
|16
|7
|5
|57 - 35
|55
|3.
|Базель
|28
|15
|4
|9
|56 - 29
|49
|4.
|Люцерн
|2:0
|28
|12
|5
|11
|33 - 35
|41
|5.
|Цюрих
|28
|12
|5
|11
|39 - 51
|41
|6.
|Серветт
|28
|10
|11
|7
|43 - 30
|41
|7.
|Лугано
|0:1
|28
|8
|10
|10
|30 - 31
|34
|8.
|Тун
|0:2
|28
|7
|4
|17
|30 - 55
|25
|9.
|Сьон
|1:2
|28
|5
|7
|16
|31 - 51
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|28
|4
|10
|14
|29 - 51
|22