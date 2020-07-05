Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Сьон
11' Желтая карточкаРуиз Жан
1:0
12' ГолДемирович Эрмедин
2:0
19' ГолДемирович Эрмедин
2:1
22' ГолBaltazar
45' Желтая карточкаГийемено Джереми
78' Желтая карточкаBaltazar
85' Желтая карточкаФортюн Яссин
90' Желтая карточкаРюфли Венсан
21
Мухайм
Миро
13
Иттен
Седрик
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
21
Baltazar
40
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
33 Musah Nuhu
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
-
68 Руиз ЖанПолузащитник
-
21 BaltazarПолузащитник
- Полузащитник
-
40 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
-
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
11'
12'
19'
45'
46'
78'
85'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|12 (2)
|0.34
|2.
|Демирович Эрмедин
|11
|0.31
|3.
|Jordi Quintilla
|10 (3)
|0.29
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.2
|5.
|Víctor Ruiz III
|4
|0.11
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.09
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.09
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.06
|9.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|10.
|Andre Ribeiro
|1
|0.03
|11.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|12.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|13.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|14.
|Мухайм Миро
|0
|0
|15.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|9 (1)
|0.26
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.17
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.14
|4.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|5.
|Итаитинга
|2
|0.06
|6.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|7.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|8.
|Patrick3
|1
|0.03
|9.
|Патрик II
|1
|0.03
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0.03
|11.
|Baltazar
|1
|0.03
|12.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|13.
|Jared Khasa
|0
|0
|14.
|Руиз Жан
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Зок Кристиан
|0
|0
|17.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yannis Letard
|9
|0
|2.
|Мухайм Миро
|7
|1
|3.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|4.
|Гийемено Джереми
|8
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|6.
|Víctor Ruiz III
|4
|1
|7.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|8.
|Betim Fazliji
|5
|0
|9.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|10.
|Fabiano VII
|3
|0
|11.
|Хефти Сильван
|3
|0
|12.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|13.
|Уисс Алан
|2
|0
|14.
|Стоянович Деян
|2
|0
|15.
|Иттен Седрик
|2
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|17.
|Костанцо Морено
|1
|0
|18.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|2.
|Абделлауи Аюб
|8
|1
|3.
|Тома Бастьен
|6
|0
|4.
|Руиз Жан
|5
|0
|5.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|4
|0
|7.
|Гргич Анто
|4
|0
|8.
|Ндойе Бирама
|4
|0
|9.
|Масейрас Кентен
|4
|0
|10.
|Зок Кристиан
|4
|0
|11.
|Baltazar
|4
|0
|12.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Бехрами Валон
|1
|0
|17.
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|18.
|Jared Khasa
|1
|0
|19.
|Yannick Cotter
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|15.09% (8)
|13.21% (7)
|26.42% (14)
|18.87% (10)
|18.87% (10)
|7.55% (4)
|Сьон
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|10% (3)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: + = -Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сьон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|28
|18
|3
|7
|60 - 40
|57
|2.
|Янг Бойз
|28
|16
|7
|5
|59 - 35
|55
|3.
|Базель
|28
|15
|4
|9
|56 - 29
|49
|4.
|Люцерн
|28
|12
|5
|11
|34 - 35
|41
|5.
|Цюрих
|28
|12
|5
|11
|39 - 51
|41
|6.
|Серветт
|28
|10
|11
|7
|43 - 30
|41
|7.
|Лугано
|28
|8
|10
|10
|30 - 33
|34
|8.
|Тун
|28
|7
|4
|17
|30 - 56
|25
|9.
|Сьон
|28
|5
|7
|16
|31 - 51
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|28
|4
|10
|14
|29 - 51
|22