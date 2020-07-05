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  3. Швейцария
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
11' Желтая карточка
Руиз Жан
1:0
12' Гол
Демирович Эрмедин
2:0
19' Гол
Демирович Эрмедин
2:1
22' Гол
Baltazar
45' Желтая карточка
Гийемено Джереми
78' Желтая карточка
Baltazar
85' Желтая карточка
Фортюн Яссин
90' Желтая карточка
Рюфли Венсан
90'+4
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
98
Yannis
Letard
21
Мухайм
Миро
23
Betim
Fazliji
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
13
Иттен
Седрик
10
Демирович
Эрмедин
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
77
Sandro
Theler
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
21
Baltazar
7
Касами
Пайтим
40
Итаитинга
9
Робертс
Улдрикис
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Сьон
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Руиз Жан
12'
Демирович Эрмедин
(Гийемено Джереми)
1:0
19'
Демирович Эрмедин
(Гёртлер Лукас)
2:0
22'
2:1
Baltazar
(Итаитинга)
45'
Гийемено Джереми
 
46'
 
Кабаши Ариан
Руиз Жан
46'
 
Jared Khasa
Абделлауи Аюб
46'
Рюфли Венсан
Гийемено Джереми
 
61'
Andre Ribeiro
Демирович Эрмедин
 
61'
Бакайоко Аксель
Víctor Ruiz III
 
71'
 
Filip Stojilkovic
Итаитинга
78'
 
Baltazar
81'
Musah Nuhu
Yannis Letard
 
81'
 
Фортюн Яссин
Робертс Улдрикис
85'
 
Фортюн Яссин
87'
 
Фаччинетти Микаэль
Масейрас Кентен
90'
Рюфли Венсан
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 12 (2) 0.34
2. Демирович Эрмедин 11 0.31
3. Jordi Quintilla 10 (3) 0.29
4. Бабич Борис 7 0.2
5. Víctor Ruiz III 4 0.11
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Betim Fazliji 2 0.06
10. Andre Ribeiro 1 0.03
11. Fabiano VII 1 0.03
12. Yannis Letard 1 0.03
13. Leonidas Stergiou 1 0.03
14. Мухайм Миро 0 0
15. Бакайоко Аксель 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 9 (1) 0.26
2. Леняни Эрмир 6 0.17
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.14
4. Тома Бастьен 2 0.06
5. Итаитинга 2 0.06
6. Робертс Улдрикис 2 0.06
7. Гргич Анто 1 (1) 0.03
8. Patrick3 1 0.03
9. Патрик II 1 0.03
10. Ндойе Бирама 1 0.03
11. Baltazar 1 0.03
12. Фаччинетти Микаэль 0 0
13. Jared Khasa 0 0
14. Руиз Жан 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Зок Кристиан 0 0
17. Filip Stojilkovic 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Yannis Letard 9 0
2. Мухайм Миро 7 1
3. Jordi Quintilla 8 0
4. Гийемено Джереми 8 0
5. Гёртлер Лукас 7 0
6. Víctor Ruiz III 4 1
7. Демирович Эрмедин 5 0
8. Betim Fazliji 5 0
9. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
10. Fabiano VII 3 0
11. Хефти Сильван 3 0
12. Рюфли Венсан 2 0
13. Уисс Алан 2 0
14. Стоянович Деян 2 0
15. Иттен Седрик 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Leonidas Stergiou 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Куасси Ксавье 7 2
2. Абделлауи Аюб 8 1
3. Тома Бастьен 6 0
4. Руиз Жан 5 0
5. Фортюн Яссин 5 0
6. Фаччинетти Микаэль 4 0
7. Гргич Анто 4 0
8. Ндойе Бирама 4 0
9. Масейрас Кентен 4 0
10. Зок Кристиан 4 0
11. Baltazar 4 0
12. Леняни Эрмир 3 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Бехрами Валон 1 0
17. Робертс Улдрикис 1 0
18. Jared Khasa 1 0
19. Yannick Cotter 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 15.09% (8) 13.21% (7) 26.42% (14) 18.87% (10) 18.87% (10) 7.55% (4)
 Сьон 16.67% (5) 23.33% (7) 13.33% (4) 10% (3) 13.33% (4) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сьон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 28 18 3 7 60 - 40 57
2. Янг Бойз 28 16 7 5 59 - 35 55
3. Базель 28 15 4 9 56 - 29 49
4. Люцерн 28 12 5 11 34 - 35 41
5. Цюрих 28 12 5 11 39 - 51 41
6. Серветт 28 10 11 7 43 - 30 41
7. Лугано 28 8 10 10 30 - 33 34
8. Тун 28 7 4 17 30 - 56 25
9. Сьон 28 5 7 16 31 - 51 22
10. Нёвшатель Ксамакс 28 4 10 14 29 - 51 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Гийемено Джереми получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Baltazar бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Демирович Эрмедин бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Демирович Эрмедин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Руиз Жан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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