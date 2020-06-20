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  3. Испания
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Вальядолид
0' 6'
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
35
Санчес
Мануэль
14
Льоренте
Маркос
5
Томас
Тейе
16
Эррера
Эктор
11
Лемар
Тома
9
Мората
Альваро
7
Фелиш
Жоау
13
Чуррипи
Хосе
18
Антонио
Ангуло
Хесус
4
Кико
Франсиско
5
Санчес
Хавьер
6
Карнеро
Рауль
8
Фернандес
Матеус
21
Мичел
Эрреро
16
Сан
Эметерио
Феде
11
Эрвиас
Пабло
7
Гвардиола
Серхи
23
Рубио
Вальдо
Атлетико М
4-4-2
Вальядолид
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 9 (1) 0.24
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Корреа Анхель 5 0.13
4. Коста Диего 3 (1) 0.08
5. Ньигес Сауль 3 0.08
6. Коке Хорхе 2 0.05
7. Льоренте Маркос 2 0.05
8. Витоло Виктор 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 5 (1) 0.13
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Салису Мохаммед 1 0.03
7. Мичел Эрреро 1 (1) 0.03
8. Эрвиас Пабло 1 0.03
9. Кико Франсиско 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Суарес Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 10 0
2. Ньигес Сауль 7 0
3. Фелипе Аугусто IV 6 0
4. Фелиш Жоау 6 0
5. Мората Альваро 4 1
6. Лоди Ренан 4 1
7. Корреа Анхель 5 0
8. Коке Хорхе 4 0
9. Савич Стефан 4 0
10. Льоренте Маркос 4 0
11. Врсалько Шиме 3 0
12. Витоло Виктор 3 0
13. Коста Диего 2 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Ариас Сантьяго 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Эрмосо Марио 1 0
18. Санчес Мануэль 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 8 0
2. Хоакин Фернандес 8 0
3. Гвардиола Серхи 6 0
4. Оскар Плано 4 0
5. Мичел Эрреро 4 0
6. Сан Эметерио Феде 4 0
7. Суарес Тони 4 0
8. Рубио Вальдо 4 0
9. Барба Федерико 3 0
10. Мойано Хави 3 0
11. Салису Мохаммед 3 0
12. Масип Хорди 2 0
13. Начо Мартинес 2 0
14. Унал Энес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Бен Арфа Хатем 1 0
18. Антонио Ангуло Хесус 1 0
19. Кико Франсиско 1 0
20. Ануар Туами 1 0
21. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.57% (3) 17.14% (6) 20% (7) 20% (7) 22.86% (8) 11.43% (4)
 Вальядолид 27.27% (6) 4.55% (1) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 31.82% (7)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья
Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Вальядолид 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М 0:0 Заявка 30 12 14 4 37 - 22 50
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид 0:0 Заявка 30 7 13 10 25 - 34 34
16. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Первый тайм
  • 7'
    Выиграл верх в штрафной соперника Льоренте и сбросил назад под удар Фелишу, который в падении пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 6'
    Забросил Хермосо в штрафную соперника на ход Фелишу, но тому пробить в касание не позволил в подкате Санчес.
  • 5'
    С правого фланга Эррера навесил точно в центр штрафной, где головой пробил Мората, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • Опасный момент
    4'
    Прорвался на скорости в атаку Рубио, обыграл защитника и пробил метров с двадцати пяти. Пришлось постараться Облаку, чтобы вытащить мяч из-под перекладины.
  • 3'
    По флангу отдавал Триппьер на ход Льоренте, но мяч полетел слишком сильно и оказался за боковой линией.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-сине-красных цветах, гости выбрали себе бело-фиолетовый комплект формы.
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Вальядолид

Исход игры
Атлетико М
98% (147)
Ничья
0.7% (1)
Вальядолид
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
25.71% (36)
Нет
74.29% (104)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
44% (66)
1:0 Атлетико М
18% (27)
2:1 Атлетико М
14.7% (22)
3:1 Атлетико М
7.3% (11)
3:0 Атлетико М
6.7% (10)
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