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Приветствую всех любителей футбола! Сегодняшний игровой день испанской Примеры закроет поединок в Мадриде, где "Атлетико" примет "Вальядолид". Подопечные Симеоне набрали хороший ход после карантина и не намерены останавливаться, ведь нужно набирать очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Гостям так же нужны очки, чтобы обезопасить себя от вылета. так что нас ждет упорная борьба. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!