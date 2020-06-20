Атлетико М
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Ванда Метрополитано
Вальядолид
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
16
Эррера
Эктор
11
Лемар
Тома
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
38 Мойя АнтониоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Чуррипи ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоНападающий
- Нападающий
-
23 Рубио ВальдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
-
28 Перес КикеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.24
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|4.
|Коста Диего
|3 (1)
|0.08
|5.
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|6.
|Коке Хорхе
|2
|0.05
|7.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|8.
|Витоло Виктор
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|5 (1)
|0.13
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|7.
|Мичел Эрреро
|1 (1)
|0.03
|8.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|9.
|Кико Франсиско
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Начо Мартинес
|0
|0
|12.
|Барба Федерико
|0
|0
|13.
|Суарес Тони
|0
|0
|14.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|15.
|Карнеро Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|10
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|4.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|5.
|Мората Альваро
|4
|1
|6.
|Лоди Ренан
|4
|1
|7.
|Корреа Анхель
|5
|0
|8.
|Коке Хорхе
|4
|0
|9.
|Савич Стефан
|4
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|11.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|12.
|Витоло Виктор
|3
|0
|13.
|Коста Диего
|2
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|16.
|Лемар Тома
|1
|0
|17.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|18.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|8
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|8
|0
|3.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|4.
|Оскар Плано
|4
|0
|5.
|Мичел Эрреро
|4
|0
|6.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|7.
|Суарес Тони
|4
|0
|8.
|Рубио Вальдо
|4
|0
|9.
|Барба Федерико
|3
|0
|10.
|Мойано Хави
|3
|0
|11.
|Салису Мохаммед
|3
|0
|12.
|Масип Хорди
|2
|0
|13.
|Начо Мартинес
|2
|0
|14.
|Унал Энес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|18.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|19.
|Кико Франсиско
|1
|0
|20.
|Ануар Туами
|1
|0
|21.
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|20% (7)
|20% (7)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|Вальядолид
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья
Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|30
|12
|14
|4
|37 - 22
|50
|5.
|Хетафе
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 28
|48
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|37 - 36
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|30
|7
|13
|10
|25 - 34
|34
|16.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|23 - 44
|24
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Вальядолид
Исход игры
Атлетико М
98% (147)
Ничья
0.7% (1)
Вальядолид
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
25.71% (36)
Нет
74.29% (104)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
44% (66)
1:0 Атлетико М
18% (27)
2:1 Атлетико М
14.7% (22)
3:1 Атлетико М
7.3% (11)
3:0 Атлетико М
6.7% (10)
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