Прогнозы на матч Атлетико М - Вальядолид

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Атлетико М
 
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Стадион:
Вальядолид

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 9 (1) 0.24
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Корреа Анхель 5 0.13
4. Коста Диего 3 (1) 0.08
5. Ньигес Сауль 3 0.08
6. Коке Хорхе 2 0.05
7. Льоренте Маркос 2 0.05
8. Витоло Виктор 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 5 (1) 0.13
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Салису Мохаммед 1 0.03
7. Мичел Эрреро 1 (1) 0.03
8. Эрвиас Пабло 1 0.03
9. Кико Франсиско 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Суарес Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 10 0
2. Ньигес Сауль 7 0
3. Фелипе Аугусто IV 6 0
4. Фелиш Жоау 6 0
5. Мората Альваро 4 1
6. Лоди Ренан 4 1
7. Корреа Анхель 5 0
8. Коке Хорхе 4 0
9. Савич Стефан 4 0
10. Льоренте Маркос 4 0
11. Врсалько Шиме 3 0
12. Витоло Виктор 3 0
13. Коста Диего 2 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Ариас Сантьяго 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Эрмосо Марио 1 0
18. Санчес Мануэль 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 8 0
2. Хоакин Фернандес 8 0
3. Гвардиола Серхи 6 0
4. Оскар Плано 4 0
5. Мичел Эрреро 4 0
6. Сан Эметерио Феде 4 0
7. Суарес Тони 4 0
8. Рубио Вальдо 4 0
9. Барба Федерико 3 0
10. Мойано Хави 3 0
11. Салису Мохаммед 3 0
12. Масип Хорди 2 0
13. Начо Мартинес 2 0
14. Унал Энес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Бен Арфа Хатем 1 0
18. Антонио Ангуло Хесус 1 0
19. Кико Франсиско 1 0
20. Ануар Туами 1 0
21. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.57% (3) 17.14% (6) 20% (7) 20% (7) 22.86% (8) 11.43% (4)
 Вальядолид 27.27% (6) 4.55% (1) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 31.82% (7)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья
Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Вальядолид 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 20 4 5 69 - 31 64
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 29 13 5 11 46 - 38 44
8. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
9. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
13. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
14. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
15. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 29 7 4 18 28 - 49 25
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 29 5 8 16 22 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20.06.2020, осталось 2 дня 15 часов 42 минуты.


    • Прогнозы 52
    Атлетико М 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Вальядолид 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Атлетико М - Вальядолид

    Исход игры
    Атлетико М
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Вальядолид
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34% (17)
    Меньше
    66% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    32% (16)
    Нет
    68% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    42.3% (22)
    1:0 Атлетико М
    19.2% (10)
    2:1 Атлетико М
    19.2% (10)
    3:1 Атлетико М
    7.7% (4)
    3:0 Атлетико М
    3.8% (2)
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