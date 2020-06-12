Прогнозы на матч Атлетико М - Вальядолид

Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Вальядолид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.24
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|4.
|Коста Диего
|3 (1)
|0.08
|5.
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|6.
|Коке Хорхе
|2
|0.05
|7.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|8.
|Витоло Виктор
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|5 (1)
|0.13
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|7.
|Мичел Эрреро
|1 (1)
|0.03
|8.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|9.
|Кико Франсиско
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Начо Мартинес
|0
|0
|12.
|Барба Федерико
|0
|0
|13.
|Суарес Тони
|0
|0
|14.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|15.
|Карнеро Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|10
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|4.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|5.
|Мората Альваро
|4
|1
|6.
|Лоди Ренан
|4
|1
|7.
|Корреа Анхель
|5
|0
|8.
|Коке Хорхе
|4
|0
|9.
|Савич Стефан
|4
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|11.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|12.
|Витоло Виктор
|3
|0
|13.
|Коста Диего
|2
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|16.
|Лемар Тома
|1
|0
|17.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|18.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|8
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|8
|0
|3.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|4.
|Оскар Плано
|4
|0
|5.
|Мичел Эрреро
|4
|0
|6.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|7.
|Суарес Тони
|4
|0
|8.
|Рубио Вальдо
|4
|0
|9.
|Барба Федерико
|3
|0
|10.
|Мойано Хави
|3
|0
|11.
|Салису Мохаммед
|3
|0
|12.
|Масип Хорди
|2
|0
|13.
|Начо Мартинес
|2
|0
|14.
|Унал Энес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|18.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|19.
|Кико Франсиско
|1
|0
|20.
|Ануар Туами
|1
|0
|21.
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|20% (7)
|20% (7)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|Вальядолид
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =6 -4Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья
Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|69 - 31
|64
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|46 - 38
|44
|8.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|15.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|28 - 49
|25
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|22 - 43
|23
Прогнозы на матч Атлетико М - Вальядолид
Исход игры
Атлетико М
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34% (17)
Меньше
66% (33)
Обе команды забьют
Да
32% (16)
Нет
68% (34)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
42.3% (22)
1:0 Атлетико М
19.2% (10)
2:1 Атлетико М
19.2% (10)
3:1 Атлетико М
7.7% (4)
3:0 Атлетико М
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!