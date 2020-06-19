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Севилья
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Барселона
0'
26' Желтая карточка
Регилон Серхио
39' Желтая карточка
Пике Херард
45' Желтая карточка
Бускетс Серхио
45' Желтая карточка
Фернандо Режес
58'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Семеду
Нелсон
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
22
Видаль
Артуро
5
Бускетс
Серхио
4
Ракитич
Иван
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
19
Брайтвайт Мартин
Севилья
4-3-3
Барселона
4-3-3

Ход матча

26'
Регилон Серхио
 
39'
 
Пике Херард
45'
 
Бускетс Серхио
45'
Фернандо Режес
 
46'
Банега Эвер
Торрес Оливер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 11 (3) 0.29
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Нолито Агудо 3 0.08
4. Васкес Франко 3 0.08
5. Банега Эвер 2 (2) 0.05
6. Фернандо Режес 2 0.05
7. Мунир Эль-Хаддади 2 0.05
8. Хордан Хоан 2 0.05
9. Карлос Диего Сантос 2 0.05
10. Регилон Серхио 1 0.03
11. Торрес Оливер 1 0.03
12. Сусо Хесус 1 0.03
13. Кунде Жюль 1 0.03
14. Чичарито 1 0.03
15. Навас Хесус 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 21 (4) 0.55
2. Суарес Луис 11 (1) 0.29
3. Гризманн Антуан 8 0.21
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 5 0.13
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Роберто Серхи 1 0.03
12. Перес Карлес 1 0.03
13. Фирпо Жуниор 1 0.03
14. Пике Херард 1 0.03
15. Брайтвайт Мартин 1 0.03
16. Дембеле Усман 1 0.03
17. Ракитич Иван 0 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 11 0
2. Окампос Лукас 7 1
3. Регилон Серхио 8 0
4. Карлос Диего Сантос 7 0
5. Банега Эвер 6 0
6. Гудель Неманья 5 0
7. Торрес Оливер 5 0
8. Хордан Хоан 5 0
9. Навас Хесус 4 0
10. Васкес Франко 4 0
11. Карришу Даниэль 3 0
12. Кунде Жюль 3 0
13. Эскудеро Серхио 2 0
14. Серхи Гомес 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 12 0
2. Ленгле Клеман 8 2
3. Бускетс Серхио 9 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 5 0
6. Юмтити Самуэль 5 0
7. Видаль Артуро 4 0
8. Суарес Луис 4 0
9. Фирпо Жуниор 4 0
10. Де Йонг Френки 2 1
11. Ракитич Иван 3 0
12. Месси Лионель 3 0
13. Дембеле Усман 1 1
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Мело Артур 1 0
18. Семеду Нелсон 1 0
19. Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 17.5% (7) 12.5% (5) 20% (8) 12.5% (5) 20% (8) 17.5% (7)
 Барселона 16.18% (11) 7.35% (5) 27.94% (19) 17.65% (12) 11.76% (8) 19.12% (13)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна
Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал
Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона
Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Барселона 4:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля
Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера Севилья 1:4 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья 0:0 Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    58'
    ОПАСНО! Мунир с левого края ворвался в чужую штрафную, после чего нанес мощный выстрел в ближний угол. Тер Штеген спасает свою команду!
  • 57'
    Подача на де Йонга с левого фланга, но Пике опережает соперника и головой выносит сферу подальше от своих ворот. Сфера за лицевую линию улетает.
  • 56'
    Отправился у нас Гризманн разминаться к кромке поля. С минуты на минуту появился на футбольном поле известный француз.
  • 55'
    Регилон не сумел протиснуться со снарядом к штрафной соперника. Потерял он сферу на чужой половине поля.
  • Угловой
    54'
    Угловой удар подали футболисты "Барселоны". Ракитич выполнил навес на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 52'
    Споткнулся Суарес сейчас на ровном месте. Нарушения против него не было. Да и сам тут падал Луис. Повезло, что уругваец не получил травму тут.
  • 51'
    Де Йонг не успел до мяча добраться в центр вратарской. Не коснулся сферы и тер Штеген, в общем-то. Мяч за боковую линию ушел от игрока "Севильи".
  • 50'
    Пике в подкате прервал передачу, и даже углового в этой ситуации не смогли заработать себе в актие игроки "Севильи".
  • 49'
    Месси выполнял передачу с правого фланга в штрафную соперника. Вацлик спокойно вышел из рамки, забрав сферу в свои перчатки.
  • 48'
    22 градуса тепла в Севилье. Очень комфортная погода, прекрасная температура. Самая футбольная, как говорится.
  • Замена
    47'
    Вместо Оливера Торреса на поле появился сейчас Банега. Тепло его поприветствовали игроки. Отдельно даже Месси подошел поздороваться.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в Севилье. С центра поля мяч разыграли футболисты "Севильи". Удачи командам, поехали!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Бускетс получил карточку желтого цвета сейчас за потасовку на футбольном поле. Еще и Фернандо наказан "горчичником".
  • Опасный момент
    45'
    Де Йонг полез с мячом на соперников, но передачу получил уже в тот момент, когда находился в положении "вне игры".
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты главный арбитр встречи добавил у нас.
  • 44'
    Альба выполнял передачу с левого фланга в центр штрафной, но там защитники "Севильи" сыграли очень уверенно и выбили мяч в центр поля.
  • 43'
    Месси пошел самостоятельно в дриблинг. Сразу на трех соперников Лео полез, но был прижат в самый угол. Мяч у аргентинца отобрали "нервионцы".
  • Фол, нарушение
    42'
    Месси сразу трое игроков придерживали. Фиксирует фол главный арбитр встречи. Было нарушение правил в этом игровом эпизоде, как кажется.
  • 41'
    Менее 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Окампос с правого фланга выполнил навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.
  • Желтая карточка
    39'
    Пике за срыв атаки соперника получает карточку желтого цвета. 12-й "горчичник" получает в нынешнем сезоне игрок обороны "Барселоны". Это антирекорд чемпионата Испании. Еще 2 игрока из Ла Лиги имеют подобный показатель.
  • 38'
    На половине поля "Барселоны" проходит сейчас игра. "Севилья" слишком много мелких передач выполняет. По такой игре к воротам соперника будет сложно переместиться "нервионцам".
  • Угловой
    37'
    Один угловой принес другой. Второй корнер подряд подадут хозяева. На ближнюю штангу идет подача. Суарес там аккуратно сбрасывает снаряд в руки вратарю. Грудью уругваец играет.
  • 36'
    Прострел в штрафную "Барселоны" состоялся с  правого фланга. Подставлена нога защитника, от которой сферу улетает за лицевую линию.
  • 35'
    Вполне вероятно, что Ракитича сбивали сейчас соперники, но свисток судьи промолчал. Неужели можно продолжать встречу в этой ситуации?
  • 34'
    Увязла совсем игра в центре поля. И сейчас уже даже "Севилья" с мячом застряла в районе центрального круга. Совсем темп игры невысок у нас.
  • 32'
    Скучновато, честно говоря, пока что в нашей встрече. Вывеска игры, конечно, впечатляющая, но это лишь обертка. Содержание более чем скромное.
  • 31'
    Перерыв на водопой у нас. Самое время не только попить водички, но и пообщаться с главными тренерами.
  • 30'
    В прошлом сезоне "Барселона" на "Рамон Санчес Писхуан" выиграла со счетом 4:2. Причем дважды она отыгрывалась, и Месси оформил хет-трик.
  • Офсайд
    29'
    В офсайде оказался один из футболистов "Севильи". Слишком много остановок в нашем поединке. Но голов как не было, так их и нет.
  • 28'
    Де Йонг пытался на себе протащить сферу к штрафной соперника, и только чудом его передача на партнера не прошла.
  • Желтая карточка
    27'
    Регилон за фол против Месси получает карточку желтого цвета.
  • 25'
    Совсем играет беззубо "Севилья" в этой встрече. Совершенно. А вот "Барселона" где-то рядом с забитым голом находится.
  • Опасный момент
    24'
    СУАРЕС! Классно он простреливал на ближнюю штангу, и там сферу выпустил из рук чешский кипер "Севильи". И везет, что Фернандо спасает своего кипера, выбивая сферу подальше от опасной зоны.
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! Но не настолько опасно, как в предыдущем моменте. На сей раз с левый от себя угол пробивал Лео, но Вацлик успел переместиться в эту область ворот и забрал сферу в свои перчатки.
  • Угловой
    22'
    Второй угловой не лучшим образом подали каталонцы. Но на подступах к штрафной "Севильи" удалось каталонцам еще один штрафной заработать.
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! Месси классно пробивал под перекладину, но Кунде сумел своего голкипера подстраховать. На линии он сыграл головой и перевел сферу за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    20'
    Был фол против Месси практически на линии штрафной. Сбивает защитник "Барселоны" аргентинца. Очень опасный стандарт для Лео. Нужно быть внимательным голкиперу "Севильи".
  • 18'
    Кто-то из полузащитников "Севильи" получил повреждение? Да вроде нет. Смогли продолжить все футболисты "нервионцев" встречу. Ложная тревога.
  • 17'
    Так же сам матч пока слишком уж спокойным и скучным получается. Думаю, болельщикам такой бы ход поединка вряд ли понравился.
  • 16'
    Месси со снарядом рванул к воротам по центру. Выдал он пас на Видаля, который возвращал снаряд аргентинцу, но ничего интересного из этого не получилось.
  • 15'
    "Барселона" лучше владеет мячом в эти минуты встречи, но "Севилья" уверенно держит оборону, ничего особо не позволяя своему сопернику впереди.
  • 14'
    Месси выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной. Снова играет на опережении сейчас Регилон, который головой выносит сферу подальше от опасной зоны.
  • 13'
    Да, еще раз нам показали, как Кунде пробил по воротам "Барселоны". Рядом со стойкой буквально сфера просвистела. Рядом с голом было!
  • 12'
    Регилон не позволил Видалю добраться до футбольного снаряда. Выбил футболист "Севильи" сферу подальше от опасной зоны.
  • Опасный момент
    11'
    ОГО! Кунде сыграл на отскоке сейчас. С линии штрафной наносил он выстрел в дальний от себя левый угол, и голкипер "Барсы" до снаряда не добрался. Вместе с тем, и сфера рядом со стойкой пролетела.
  • Фол, нарушение
    10'
    10 минут соперники отыграли в первом тайме. Заработали футболисты "Севильи" штрафной удар.
  • 8'
    Пока что не кажется зубастой командой "Севилья". Привыкли видеть мы очень острые контратаки "нервионцев". Весьма выжидательно ведут себя "красно-белые".
  • 7'
    На де Йонга последовала подача сейчас. Но успевает сыграть Ленгле в центре и головой выбить сферу подальше от опасной зоны.
  • 6'
    Хорошо с мячом перемещается по газону "Барселона". Сегодня, кстати говоря, нет в старте Гризманна. Немного неожиданным это тренерское решение наставника "Барселоны" мне кажется.
  • Угловой
    5'
    Первый в матче угловой удар заработали футболисты "Барселоны". Разыграли каталонцы корнер, но ничего интересного стандартное положение не принесло каталонцам. Впрочем, сфера все равно у гостей осталась.
  • Опасный момент
    4'
    УХ! Суарес с линии штрафной нанес мяч по воротам Вацлика. Прямо по центру сфера полетела, и стала слишком легкой добычей для голкипера.
  • 3'
    На первых минутах встречи контролируют мяч на чужой половине поля футболисты "Барселоны". Нехотя пытаются прессинговать своего оппонента футболисты "Севильи".
  • 2'
    Футболисты "Севильи" предстали сегодня на поле в своих традиционных белых цветах, тогда как игроки каталонцев вышли на газон в сине-гранатовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Что ж, дамы и господа, встреча в Севилье стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты "Барселоны". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Севилья 0:0 Барселона

Исход игры
Севилья
5.1% (8)
Ничья
13.4% (21)
Барселона
81.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
74.15% (109)
Меньше
25.85% (38)
Обе команды забьют
Да
80.95% (119)
Нет
19.05% (28)
Популярный счёт
1:2 Барселона
50.3% (79)
0:2 Барселона
9.6% (15)
1:3 Барселона
8.3% (13)
1:1 Ничья
7% (11)
2:2 Ничья
5.7% (9)
0:1 Барселона
4.5% (7)
2:3 Барселона
1.9% (3)
1:0 Севилья
1.9% (3)
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