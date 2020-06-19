Севилья
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Барселона
26' Желтая карточкаРегилон Серхио
39' Желтая карточкаПике Херард
45' Желтая карточкаБускетс Серхио
45' Желтая карточкаФернандо Режес
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
19
Де
Йонг
Люк
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
-
26 МенаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Сусо ХесусНападающий
- Нападающий
-
40 Pablo Perez
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Мончу РамонПолузащитник
-
31 Ансу ФатиНападающий
-
28 Пуч РикардНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
39'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|11 (3)
|0.29
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|4.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|5.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|6.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|7.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.05
|8.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|9.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|10.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Торрес Оливер
|1
|0.03
|12.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|13.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|14.
|Чичарито
|1
|0.03
|15.
|Навас Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|21 (4)
|0.55
|2.
|Суарес Луис
|11 (1)
|0.29
|3.
|Гризманн Антуан
|8
|0.21
|4.
|Видаль Артуро
|7
|0.18
|5.
|Ансу Фати
|5
|0.13
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|12.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|13.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|14.
|Пике Херард
|1
|0.03
|15.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.03
|16.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|17.
|Ракитич Иван
|0
|0
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|19.
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|11
|0
|2.
|Окампос Лукас
|7
|1
|3.
|Регилон Серхио
|8
|0
|4.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|5.
|Банега Эвер
|6
|0
|6.
|Гудель Неманья
|5
|0
|7.
|Торрес Оливер
|5
|0
|8.
|Хордан Хоан
|5
|0
|9.
|Навас Хесус
|4
|0
|10.
|Васкес Франко
|4
|0
|11.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|12.
|Кунде Жюль
|3
|0
|13.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|14.
|Серхи Гомес
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|12
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|8
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|9
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|5
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|5
|0
|7.
|Видаль Артуро
|4
|0
|8.
|Суарес Луис
|4
|0
|9.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|10.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|11.
|Ракитич Иван
|3
|0
|12.
|Месси Лионель
|3
|0
|13.
|Дембеле Усман
|1
|1
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Мело Артур
|1
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|19.
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|20% (8)
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
|Барселона
|16.18% (11)
|7.35% (5)
|27.94% (19)
|17.65% (12)
|11.76% (8)
|19.12% (13)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна
Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал
Барселона Последние 20 матчей: + = -Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона
Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона
Последние игры между собой
Севилья: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера Севилья 1:4 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|37 - 36
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|23 - 44
|24
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Прогнозы на матч Севилья 0:0 Барселона
Исход игры
Севилья
5.1% (8)
Ничья
13.4% (21)
Барселона
81.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
74.15% (109)
Меньше
25.85% (38)
Обе команды забьют
Да
80.95% (119)
Нет
19.05% (28)
Популярный счёт
1:2 Барселона
50.3% (79)
0:2 Барселона
9.6% (15)
1:3 Барселона
8.3% (13)
1:1 Ничья
7% (11)
2:2 Ничья
5.7% (9)
0:1 Барселона
4.5% (7)
2:3 Барселона
1.9% (3)
1:0 Севилья
1.9% (3)
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