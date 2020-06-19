Угловой удар подали футболисты "Барселоны". Ракитич выполнил навес на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Регилон не сумел протиснуться со снарядом к штрафной соперника. Потерял он сферу на чужой половине поля.

Отправился у нас Гризманн разминаться к кромке поля. С минуты на минуту появился на футбольном поле известный француз.

Подача на де Йонга с левого фланга, но Пике опережает соперника и головой выносит сферу подальше от своих ворот. Сфера за лицевую линию улетает.

ОПАСНО! Мунир с левого края ворвался в чужую штрафную, после чего нанес мощный выстрел в ближний угол. Тер Штеген спасает свою команду!

Второй тайм стартовал в Севилье. С центра поля мяч разыграли футболисты "Севильи". Удачи командам, поехали!

Вместо Оливера Торреса на поле появился сейчас Банега. Тепло его поприветствовали игроки. Отдельно даже Месси подошел поздороваться.

22 градуса тепла в Севилье. Очень комфортная погода, прекрасная температура. Самая футбольная, как говорится.

Месси выполнял передачу с правого фланга в штрафную соперника. Вацлик спокойно вышел из рамки, забрав сферу в свои перчатки.

Пике в подкате прервал передачу, и даже углового в этой ситуации не смогли заработать себе в актие игроки "Севильи".

Де Йонг не успел до мяча добраться в центр вратарской. Не коснулся сферы и тер Штеген, в общем-то. Мяч за боковую линию ушел от игрока "Севильи".

Споткнулся Суарес сейчас на ровном месте. Нарушения против него не было. Да и сам тут падал Луис. Повезло, что уругваец не получил травму тут.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:0.

45' Бускетс получил карточку желтого цвета сейчас за потасовку на футбольном поле. Еще и Фернандо наказан "горчичником".

45' Де Йонг полез с мячом на соперников, но передачу получил уже в тот момент, когда находился в положении "вне игры".

45' 3 минуты главный арбитр встречи добавил у нас.

44' Альба выполнял передачу с левого фланга в центр штрафной, но там защитники "Севильи" сыграли очень уверенно и выбили мяч в центр поля.

43' Месси пошел самостоятельно в дриблинг. Сразу на трех соперников Лео полез, но был прижат в самый угол. Мяч у аргентинца отобрали "нервионцы".

42' Месси сразу трое игроков придерживали. Фиксирует фол главный арбитр встречи. Было нарушение правил в этом игровом эпизоде, как кажется.

41' Менее 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Окампос с правого фланга выполнил навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

39' Пике за срыв атаки соперника получает карточку желтого цвета. 12-й "горчичник" получает в нынешнем сезоне игрок обороны "Барселоны". Это антирекорд чемпионата Испании. Еще 2 игрока из Ла Лиги имеют подобный показатель.

38' На половине поля "Барселоны" проходит сейчас игра. "Севилья" слишком много мелких передач выполняет. По такой игре к воротам соперника будет сложно переместиться "нервионцам".

37' Один угловой принес другой. Второй корнер подряд подадут хозяева. На ближнюю штангу идет подача. Суарес там аккуратно сбрасывает снаряд в руки вратарю. Грудью уругваец играет.

36' Прострел в штрафную "Барселоны" состоялся с правого фланга. Подставлена нога защитника, от которой сферу улетает за лицевую линию.

35' Вполне вероятно, что Ракитича сбивали сейчас соперники, но свисток судьи промолчал. Неужели можно продолжать встречу в этой ситуации?

34' Увязла совсем игра в центре поля. И сейчас уже даже "Севилья" с мячом застряла в районе центрального круга. Совсем темп игры невысок у нас.

32' Скучновато, честно говоря, пока что в нашей встрече. Вывеска игры, конечно, впечатляющая, но это лишь обертка. Содержание более чем скромное.

31' Перерыв на водопой у нас. Самое время не только попить водички, но и пообщаться с главными тренерами.

30' В прошлом сезоне "Барселона" на "Рамон Санчес Писхуан" выиграла со счетом 4:2. Причем дважды она отыгрывалась, и Месси оформил хет-трик.

29' В офсайде оказался один из футболистов "Севильи". Слишком много остановок в нашем поединке. Но голов как не было, так их и нет.

28' Де Йонг пытался на себе протащить сферу к штрафной соперника, и только чудом его передача на партнера не прошла.

27' Регилон за фол против Месси получает карточку желтого цвета.

25' Совсем играет беззубо "Севилья" в этой встрече. Совершенно. А вот "Барселона" где-то рядом с забитым голом находится.

24' СУАРЕС! Классно он простреливал на ближнюю штангу, и там сферу выпустил из рук чешский кипер "Севильи". И везет, что Фернандо спасает своего кипера, выбивая сферу подальше от опасной зоны.

23' ОПАСНО! Но не настолько опасно, как в предыдущем моменте. На сей раз с левый от себя угол пробивал Лео, но Вацлик успел переместиться в эту область ворот и забрал сферу в свои перчатки.

22' Второй угловой не лучшим образом подали каталонцы. Но на подступах к штрафной "Севильи" удалось каталонцам еще один штрафной заработать.

21' ОПАСНО! Месси классно пробивал под перекладину, но Кунде сумел своего голкипера подстраховать. На линии он сыграл головой и перевел сферу за лицевую линию.

20' Был фол против Месси практически на линии штрафной. Сбивает защитник "Барселоны" аргентинца. Очень опасный стандарт для Лео. Нужно быть внимательным голкиперу "Севильи".

18' Кто-то из полузащитников "Севильи" получил повреждение? Да вроде нет. Смогли продолжить все футболисты "нервионцев" встречу. Ложная тревога.

17' Так же сам матч пока слишком уж спокойным и скучным получается. Думаю, болельщикам такой бы ход поединка вряд ли понравился.

16' Месси со снарядом рванул к воротам по центру. Выдал он пас на Видаля, который возвращал снаряд аргентинцу, но ничего интересного из этого не получилось.

15' "Барселона" лучше владеет мячом в эти минуты встречи, но "Севилья" уверенно держит оборону, ничего особо не позволяя своему сопернику впереди.

14' Месси выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной. Снова играет на опережении сейчас Регилон, который головой выносит сферу подальше от опасной зоны.

13' Да, еще раз нам показали, как Кунде пробил по воротам "Барселоны". Рядом со стойкой буквально сфера просвистела. Рядом с голом было!

12' Регилон не позволил Видалю добраться до футбольного снаряда. Выбил футболист "Севильи" сферу подальше от опасной зоны.

11' ОГО! Кунде сыграл на отскоке сейчас. С линии штрафной наносил он выстрел в дальний от себя левый угол, и голкипер "Барсы" до снаряда не добрался. Вместе с тем, и сфера рядом со стойкой пролетела.

10' 10 минут соперники отыграли в первом тайме. Заработали футболисты "Севильи" штрафной удар.

8' Пока что не кажется зубастой командой "Севилья". Привыкли видеть мы очень острые контратаки "нервионцев". Весьма выжидательно ведут себя "красно-белые".

7' На де Йонга последовала подача сейчас. Но успевает сыграть Ленгле в центре и головой выбить сферу подальше от опасной зоны.

6' Хорошо с мячом перемещается по газону "Барселона". Сегодня, кстати говоря, нет в старте Гризманна. Немного неожиданным это тренерское решение наставника "Барселоны" мне кажется.

5' Первый в матче угловой удар заработали футболисты "Барселоны". Разыграли каталонцы корнер, но ничего интересного стандартное положение не принесло каталонцам. Впрочем, сфера все равно у гостей осталась.

4' УХ! Суарес с линии штрафной нанес мяч по воротам Вацлика. Прямо по центру сфера полетела, и стала слишком легкой добычей для голкипера.

3' На первых минутах встречи контролируют мяч на чужой половине поля футболисты "Барселоны". Нехотя пытаются прессинговать своего оппонента футболисты "Севильи".

2' Футболисты "Севильи" предстали сегодня на поле в своих традиционных белых цветах, тогда как игроки каталонцев вышли на газон в сине-гранатовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.