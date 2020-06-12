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Севилья
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 11 (3) 0.29
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Нолито Агудо 3 0.08
4. Васкес Франко 3 0.08
5. Банега Эвер 2 (2) 0.05
6. Фернандо Режес 2 0.05
7. Мунир Эль-Хаддади 2 0.05
8. Хордан Хоан 2 0.05
9. Карлос Диего Сантос 2 0.05
10. Регилон Серхио 1 0.03
11. Торрес Оливер 1 0.03
12. Сусо Хесус 1 0.03
13. Кунде Жюль 1 0.03
14. Чичарито 1 0.03
15. Навас Хесус 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 21 (4) 0.55
2. Суарес Луис 11 (1) 0.29
3. Гризманн Антуан 8 0.21
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 5 0.13
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Роберто Серхи 1 0.03
12. Перес Карлес 1 0.03
13. Фирпо Жуниор 1 0.03
14. Пике Херард 1 0.03
15. Брайтвайт Мартин 1 0.03
16. Дембеле Усман 1 0.03
17. Ракитич Иван 0 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 10 0
2. Окампос Лукас 7 1
3. Карлос Диего Сантос 7 0
4. Регилон Серхио 7 0
5. Банега Эвер 6 0
6. Гудель Неманья 5 0
7. Торрес Оливер 5 0
8. Хордан Хоан 5 0
9. Навас Хесус 4 0
10. Васкес Франко 4 0
11. Карришу Даниэль 3 0
12. Кунде Жюль 3 0
13. Эскудеро Серхио 2 0
14. Серхи Гомес 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 8 2
2. Пике Херард 11 0
3. Бускетс Серхио 8 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 5 0
6. Юмтити Самуэль 5 0
7. Видаль Артуро 4 0
8. Суарес Луис 4 0
9. Фирпо Жуниор 4 0
10. Де Йонг Френки 2 1
11. Ракитич Иван 3 0
12. Месси Лионель 3 0
13. Дембеле Усман 1 1
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Мело Артур 1 0
18. Семеду Нелсон 1 0
19. Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 17.5% (7) 12.5% (5) 20% (8) 12.5% (5) 20% (8) 17.5% (7)
 Барселона 16.18% (11) 7.35% (5) 27.94% (19) 17.65% (12) 11.76% (8) 19.12% (13)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна
Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона
Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Барселона 4:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля
Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера Севилья 1:4 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 20 4 5 69 - 31 64
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
5. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
6. Атлетико М Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Вильярреал Заявка 29 13 5 11 46 - 38 44
8. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
9. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
10. Атлетик Б Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна Заявка 28 8 11 9 35 - 39 35
12. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
13. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 29 7 4 18 28 - 49 25
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 29 5 8 16 22 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19.06.2020, осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.


    • Прогнозы 57
    Севилья 3.5% (2)
    X 15.8% (9)
    Барселона 80.7% (46)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Севилья - Барселона

    Исход игры
    Севилья
    3.5% (2)
    Ничья
    15.8% (9)
    Барселона
    80.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.18% (43)
    Меньше
    21.82% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    56.1% (32)
    0:2 Барселона
    10.5% (6)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    2:2 Ничья
    7% (4)
    1:3 Барселона
    5.3% (3)
    2:3 Барселона
    3.5% (2)
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