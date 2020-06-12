Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|11 (3)
|0.29
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|4.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|5.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|6.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|7.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.05
|8.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|9.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|10.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Торрес Оливер
|1
|0.03
|12.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|13.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|14.
|Чичарито
|1
|0.03
|15.
|Навас Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|21 (4)
|0.55
|2.
|Суарес Луис
|11 (1)
|0.29
|3.
|Гризманн Антуан
|8
|0.21
|4.
|Видаль Артуро
|7
|0.18
|5.
|Ансу Фати
|5
|0.13
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|12.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|13.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|14.
|Пике Херард
|1
|0.03
|15.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.03
|16.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|17.
|Ракитич Иван
|0
|0
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|19.
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|10
|0
|2.
|Окампос Лукас
|7
|1
|3.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|4.
|Регилон Серхио
|7
|0
|5.
|Банега Эвер
|6
|0
|6.
|Гудель Неманья
|5
|0
|7.
|Торрес Оливер
|5
|0
|8.
|Хордан Хоан
|5
|0
|9.
|Навас Хесус
|4
|0
|10.
|Васкес Франко
|4
|0
|11.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|12.
|Кунде Жюль
|3
|0
|13.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|14.
|Серхи Гомес
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|8
|2
|2.
|Пике Херард
|11
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|8
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|5
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|5
|0
|7.
|Видаль Артуро
|4
|0
|8.
|Суарес Луис
|4
|0
|9.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|10.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|11.
|Ракитич Иван
|3
|0
|12.
|Месси Лионель
|3
|0
|13.
|Дембеле Усман
|1
|1
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Мело Артур
|1
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|19.
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|20% (8)
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
|Барселона
|16.18% (11)
|7.35% (5)
|27.94% (19)
|17.65% (12)
|11.76% (8)
|19.12% (13)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +8 =7 -5Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна
Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона
Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона
Последние игры между собой
Севилья: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера Севилья 1:4 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|69 - 31
|64
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|5.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|32 - 22
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|46 - 38
|44
|8.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 24
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 39
|35
|12.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|13.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|28 - 49
|25
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|22 - 43
|23
Прогнозы на матч Севилья - Барселона
Исход игры
Севилья
3.5% (2)
Ничья
15.8% (9)
Барселона
80.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
78.18% (43)
Меньше
21.82% (12)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
1:2 Барселона
56.1% (32)
0:2 Барселона
10.5% (6)
1:1 Ничья
7% (4)
2:2 Ничья
7% (4)
1:3 Барселона
5.3% (3)
2:3 Барселона
3.5% (2)
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