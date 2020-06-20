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  3. Испания
Хетафе
1:1
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
1:0
30' Гол
Этебо Огенекаро
45' Желтая карточка
Дьене Даконам
1:1
45' Гол
Шарлес Диас
85' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
86' Undefined phrase: football_event_
Бигас Педро
90' Желтая карточка
Ньом Аллан
90'+6
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
5
Этебо
Огенекаро
18
Арамбарри
Мауро
24
Тимор
Давид
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
9
Анхель
Луис
1
Дмитрович
Марко
23
Арбилья
Анайц
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
18
Кристофоро
Себастьян
5
Эскаланте
Гонсало
8
Папа
Диоп
22
Инуи
Такаси
19
Шарлес
Диас
9
Энрич
Серхи
Хетафе
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Ход матча

30'
Этебо Огенекаро
(Анхель Луис)
1:0
45'
Дьене Даконам
 
45'
1:1
Шарлес Диас
(Энрич Серхи)
63'
Видаль Молина
Анхель Луис
 
63'
 
Кике Гарсия
Энрич Серхи
69'
Джейсон
Этебо Огенекаро
 
79'
Кенеди Роберт
Дамиан Суарес
 
80'
Ньом Аллан
Кукурелья Марк
 
80'
Максимович Неманья
Тимор Давид
 
85'
 
Орельяна Фабиан
Шарлес Диас
85'
Этчейта Хавьер
 
86'
 
Бигас Педро
90'
Ньом Аллан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 5
  • 18 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 10 (1) 0.26
2. Мата Хайме 8 (2) 0.21
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Этебо Огенекаро 1 0.03
14. Портильо Франсиско 0 0
15. Дейверсон Силва 0 0
16. Оливера Матиас 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 4 0.11
4. Эспозито Эду 2 0.05
5. Бигас Педро 2 0.05
6. Энрич Серхи 1 0.03
7. Инуи Такаси 1 0.03
8. Анхель Хосе 1 0.03
9. Педро Леон 1 0.03
10. Рамис Иван 1 0.03
11. Папа Диоп 1 0.03
12. Паулу Оливейра 1 0.03
13. Бургос Эстебан 1 0.03
14. Арбилья Анайц 1 0.03
15. Де Бласис Пабло 0 0
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 12 0
2. Ньом Аллан 11 0
3. Мата Хайме 10 0
4. Арамбарри Мауро 8 1
5. Этчейта Хавьер 7 0
6. Кукурелья Марк 7 0
7. Видаль Молина 4 1
8. Оливера Матиас 4 1
9. Джейсон 5 0
10. Максимович Неманья 5 0
11. Дьене Даконам 4 0
12. Анхель Луис 4 0
13. Кабрера Леандро 3 0
14. Этебо Огенекаро 3 0
15. Кенеди Роберт 2 0
16. Бергара Маркель 2 0
17. Портильо Франсиско 2 0
18. Тимор Давид 2 0
19. Фахир Файсал 2 0
20. Дейверсон Силва 2 0
21. Чема Родригес 2 0
22. Дуро Уго 2 0
23. Сория Давид 1 0
24. Бруно Гонсалес 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 8 1
2. Эскаланте Гонсало 7 1
3. Паулу Оливейра 6 1
4. Папа Диоп 6 0
5. Шарлес Диас 6 0
6. Арбилья Анайц 5 0
7. Анхель Хосе 4 0
8. Педро Леон 4 0
9. Энрич Серхи 4 0
10. Альварес Серхио 4 0
11. Дмитрович Марко 3 0
12. Техеро Альваро 3 0
13. Эспозито Эду 3 0
14. Инуи Такаси 2 0
15. Бигас Педро 2 0
16. Бургос Эстебан 2 0
17. Кике Гарсия 2 0
18. Рамис Иван 1 0
19. Кристофоро Себастьян 1 0
20. Корреа Робер 1 0
21. Йоэл Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 13.16% (5) 10.53% (4) 18.42% (7) 10.53% (4) 26.32% (10) 21.05% (8)
 Эйбар 11.11% (3) 22.22% (6) 11.11% (3) 22.22% (6) 7.41% (2) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе
Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка
Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Эйбар 0:1 Хетафе Ла Лига Эйбар 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Хетафе Примера
Хетафе 0:0 Эйбар Примера Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Хетафе Примера Эйбар 1:2 Хетафе Кубок Короля Хетафе 3:0 Эйбар Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М 0:0 Заявка 30 12 14 4 37 - 22 50
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид 0:0 Заявка 30 7 13 10 25 - 34 34
16. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 53'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эйбар будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    52'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 51'
    Энрич Серхи сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    51'
    ГОООООЛ - Шарлес Диас Эйбар забивает ударом головой
  • 51'
    Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
  • 51'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Анхель Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 50'
    Контроль мяча: Хетафе: 49%, Эйбар: 51%.
  • Желтая карточка
    49'
    Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    49'
    Безумный фол. Дьене Даконам грубо играет против соперника. Пострадал Шарлес Диас
  • 48'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 48'
    Выглядело как неплохой момент. Мата Хайме из команды Хетафе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 48'
    Хетафе имеет хороший шанс забить.
  • 47'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 46'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 46'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Хетафе: 48%, Эйбар: 52%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 44'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 44'
    Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Кукурелья Марк наказан за толчок Кристофоро Себастьян
  • 43'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Анхель Луис наказан за толчок Бургос Эстебан
  • Фол, нарушение
    42'
    Шарлес Диас из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Тимор Давид пострадал.
  • 41'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    41'
    Мата Хайме из команды Хетафе подал угловой слева.
  • 40'
    Контроль мяча: Хетафе: 48%, Эйбар: 52%.
  • 40'
    Бигас Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 39'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 37'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках
  • 37'
    Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
  • 35'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 35'
    Контроль мяча: Хетафе: 48%, Эйбар: 52%.
  • 34'
    Шанс получает Энрич Серхи из команды Эйбар, но удар головой идет мимо
  • 34'
    Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Тимор Давид из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Эскаланте Гонсало
  • 33'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 30'
    Анхель Луис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Этебо Огенекаро изменил счет на табло!
  • 30'
    Анхель Луис из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
  • 30'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Хетафе: 48%, Эйбар: 52%.
  • 30'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    30'
    Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
  • 29'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Этебо Огенекаро из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
  • 28'
    Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • Офсайд
    26'
    Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
  • 26'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Хетафе: 52%, Эйбар: 48%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 25'
    Пространство открывается для Арамбарри Мауро, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 24'
    Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Оливера Матиас из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 24'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 23'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Мата Хайме наказан за толчок Инуи Такаси
  • 21'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках
  • 20'
    Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Энрич Серхи из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 20'
    Контроль мяча: Хетафе: 50%, Эйбар: 50%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Папа Диоп возвращается на поле.
  • 20'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Папа Диоп получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 18'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • Травма, повреждение
    18'
    Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    17'
    Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
  • 16'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Этебо Огенекаро нанес удар головой, но Дмитрович Марко спокойно отбил мяч.
  • 16'
    Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Хетафе: 54%, Эйбар: 46%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Папа Диоп наказан за толчок Мата Хайме
  • 14'
    Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках
  • 14'
    Этебо Огенекаро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Дьене Даконам играет рукой
  • 12'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 12'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Хетафе: 51%, Эйбар: 49%.
  • 10'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Кукурелья Марк играет рукой
  • 7'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • Офсайд
    6'
    Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
  • 6'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: Хетафе: 44%, Эйбар: 56%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Энрич Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    5'
    Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 3'
    Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Тимор Давид из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кристофоро Себастьян
  • 2'
    Кристофоро Себастьян пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Кристофоро Себастьян из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Тимор Давид
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Эйбар начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Хетафе 87.8% (129)
X 8.8% (13)
Эйбар 3.4% (5)
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Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Эйбар

Исход игры
Хетафе
87.8% (129)
Ничья
8.8% (13)
Эйбар
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
39.57% (55)
Нет
60.43% (84)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
40.8% (60)
2:1 Хетафе
27.9% (41)
2:0 Хетафе
13.6% (20)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:2 Эйбар
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Хетафе
1.4% (2)
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