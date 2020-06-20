Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эйбар будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи

48' Удар от ворот произведет Эйбар

48' Выглядело как неплохой момент. Мата Хайме из команды Хетафе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

48' Хетафе имеет хороший шанс забить.

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Бигас Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Кукурелья Марк из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

37' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

37' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Хетафе

34' Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Г О О О О Л - Этебо Огенекаро изменил счет на табло!

30' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Этебо Огенекаро из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

28' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Хетафе

26' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Эйбар

25' Пространство открывается для Арамбарри Мауро , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

24' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Оливера Матиас из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

24' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

20' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Энрич Серхи из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

20' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Папа Диоп получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках

13' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Эйбар

6' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Энрич Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Кукурелья Марк из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Удар от ворот произведет Хетафе

3' Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Кристофоро Себастьян пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эйбар начинает с центра поля