Хетафе
1:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Эйбар
1:0
30' ГолЭтебо Огенекаро
45' Желтая карточкаДьене Даконам
1:1
45' ГолШарлес Диас
85' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
86' Undefined phrase: football_event_Бигас Педро
90' Желтая карточкаНьом Аллан
13
Сория
Давид
24
Тимор
Давид
15
Анхель
Хосе
22
Инуи
Такаси
19
Шарлес
Диас
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дьедью АматПолузащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Inaki Bea
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
30'
1:0
45'
45'
1:1
85'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|2.
|Мата Хайме
|8 (2)
|0.21
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|14.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|15.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|16.
|Оливера Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|8 (4)
|0.21
|2.
|Шарлес Диас
|6 (1)
|0.16
|3.
|Кике Гарсия
|4
|0.11
|4.
|Эспозито Эду
|2
|0.05
|5.
|Бигас Педро
|2
|0.05
|6.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|8.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|9.
|Педро Леон
|1
|0.03
|10.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|11.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|12.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|13.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|14.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|15.
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|12
|0
|2.
|Ньом Аллан
|11
|0
|3.
|Мата Хайме
|10
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|8
|1
|5.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|7
|0
|7.
|Видаль Молина
|4
|1
|8.
|Оливера Матиас
|4
|1
|9.
|Джейсон
|5
|0
|10.
|Максимович Неманья
|5
|0
|11.
|Дьене Даконам
|4
|0
|12.
|Анхель Луис
|4
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|14.
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|15.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|16.
|Бергара Маркель
|2
|0
|17.
|Портильо Франсиско
|2
|0
|18.
|Тимор Давид
|2
|0
|19.
|Фахир Файсал
|2
|0
|20.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|21.
|Чема Родригес
|2
|0
|22.
|Дуро Уго
|2
|0
|23.
|Сория Давид
|1
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|8
|1
|2.
|Эскаланте Гонсало
|7
|1
|3.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|4.
|Папа Диоп
|6
|0
|5.
|Шарлес Диас
|6
|0
|6.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|7.
|Анхель Хосе
|4
|0
|8.
|Педро Леон
|4
|0
|9.
|Энрич Серхи
|4
|0
|10.
|Альварес Серхио
|4
|0
|11.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|12.
|Техеро Альваро
|3
|0
|13.
|Эспозито Эду
|3
|0
|14.
|Инуи Такаси
|2
|0
|15.
|Бигас Педро
|2
|0
|16.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|17.
|Кике Гарсия
|2
|0
|18.
|Рамис Иван
|1
|0
|19.
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|20.
|Корреа Робер
|1
|0
|21.
|Йоэл Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|10.53% (4)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|Эйбар
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе
Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка
Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|30
|12
|14
|4
|37 - 22
|50
|5.
|Хетафе
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 28
|48
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|37 - 36
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|30
|7
|13
|10
|25 - 34
|34
|16.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|23 - 44
|24
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Эйбар
Исход игры
Хетафе
87.8% (129)
Ничья
8.8% (13)
Эйбар
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
39.57% (55)
Нет
60.43% (84)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
40.8% (60)
2:1 Хетафе
27.9% (41)
2:0 Хетафе
13.6% (20)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:2 Эйбар
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Хетафе
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!