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  3. Испания
Атлетик Б
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Бетис
0'
1:0
7' Гол
Иньиго Мартинес
14' Желтая карточка
Юри Берчиче
28'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
22
Гарсия
Рауль
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
6
Педраса
Альфонсо
10
Каналес
Серхио
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
20
Лаинес
Диего
Атлетик Б
4-4-2
Бетис
4-3-3

Ход матча

7'
Иньиго Мартинес
(Кордоба Иньиго)
1:0
14'
Юри Берчиче
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 10 (6) 0.26
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Капа Андер 2 0.05
5. Юри Берчиче 2 0.05
6. Вильялибре Асьер 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Адурис Ариц 1 0.03
11. Кодро Кенан 1 0.03
12. Гарсия Дани 0 0
13. Лекуе Иньиго 0 0
14. Сансет Ойян 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 5 (3) 0.13
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 2 0.05
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Сидней 1 0.03
10. Морено Алекс 0 0
11. Гуардадо Андрес 0 0
12. Барраган Антонио 0 0
13. Феддал Зу 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Гарсия Рауль 8 0
3. Иньиго Мартинес 8 0
4. Гарсия Дани 7 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Юри Берчиче 5 0
7. Нуньес Унай 5 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Адурис Ариц 3 0
10. Сан-Хосе Микель 3 0
11. Уильямс Иньяки 3 0
12. Весга Микель 3 0
13. Муньяин Икер 1 1
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Unai Vencedor 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 6 2
2. Гуардадо Андрес 9 0
3. Эмерсон Жуниор 9 0
4. Манди Аисса 8 0
5. Фекир Набиль 6 1
6. Бартра Марк 6 0
7. Карвалью Вилльям 4 1
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Каналес Серхио 4 0
10. Хоакин Санчес 4 0
11. Морон Лорен 2 1
12. Гонсалес Эдгар 3 0
13. Морено Алекс 3 0
14. Иглесиас Борха 1 1
15. Барраган Антонио 2 0
16. Гарсия Хави 2 0
17. Педраса Альфонсо 2 0
18. Каптум Вилфрид 1 0
19. Гидо Родригес 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 23.33% (7) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 10% (3) 23.33% (7)
 Бетис 25.71% (9) 11.43% (4) 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6) 11.43% (4)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис
Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Бетис 3:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Примера
Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б 1:0 Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис 0:1 Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Атлетик Б 86.9% (126)
X 9.7% (14)
Бетис 3.4% (5)
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Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Бетис

Исход игры
Атлетик Б
86.9% (126)
Ничья
9.7% (14)
Бетис
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
52.9% (73)
Нет
47.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
37.2% (54)
1:0 Атлетик Б
31% (45)
2:0 Атлетик Б
11% (16)
1:1 Ничья
7.6% (11)
3:1 Атлетик Б
2.1% (3)
0:1 Бетис
2.1% (3)
1:2 Бетис
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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