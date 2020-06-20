1:0
7' ГолИньиго Мартинес
14' Желтая карточкаЮри Берчиче
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
22
Гарсия
Рауль
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
23
Манди
Аисса
20
Лаинес
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Муньяин ИкерНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
-
23 Кодро КенанПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
38 David Ramos
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
14'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|10 (6)
|0.26
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Капа Андер
|2
|0.05
|5.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|10.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|11.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|12.
|Гарсия Дани
|0
|0
|13.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|14.
|Сансет Ойян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|5 (3)
|0.13
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|2
|0.05
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Сидней
|1
|0.03
|10.
|Морено Алекс
|0
|0
|11.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|12.
|Барраган Антонио
|0
|0
|13.
|Феддал Зу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капа Андер
|10
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|8
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|8
|0
|4.
|Гарсия Дани
|7
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Юри Берчиче
|5
|0
|7.
|Нуньес Унай
|5
|0
|8.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|9.
|Адурис Ариц
|3
|0
|10.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|11.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|12.
|Весга Микель
|3
|0
|13.
|Муньяин Икер
|1
|1
|14.
|Унай Симон
|2
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Сансет Ойян
|1
|0
|18.
|Unai Vencedor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|6
|2
|2.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|3.
|Эмерсон Жуниор
|9
|0
|4.
|Манди Аисса
|8
|0
|5.
|Фекир Набиль
|6
|1
|6.
|Бартра Марк
|6
|0
|7.
|Карвалью Вилльям
|4
|1
|8.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|9.
|Каналес Серхио
|4
|0
|10.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|11.
|Морон Лорен
|2
|1
|12.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|13.
|Морено Алекс
|3
|0
|14.
|Иглесиас Борха
|1
|1
|15.
|Барраган Антонио
|2
|0
|16.
|Гарсия Хави
|2
|0
|17.
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|18.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|19.
|Гидо Родригес
|1
|0
|20.
|Аленья Карлес
|1
|0
|21.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|10% (3)
|23.33% (7)
|Бетис
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|20% (7)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: + = -Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис
Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|37 - 36
|42
|10.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|0:1 Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|23 - 44
|24
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Бетис
Исход игры
Атлетик Б
86.9% (126)
Ничья
9.7% (14)
Бетис
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
52.9% (73)
Нет
47.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
37.2% (54)
1:0 Атлетик Б
31% (45)
2:0 Атлетик Б
11% (16)
1:1 Ничья
7.6% (11)
3:1 Атлетик Б
2.1% (3)
0:1 Бетис
2.1% (3)
1:2 Бетис
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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