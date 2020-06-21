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Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
16' Желтая карточка
Субельдия Игор
22' Желтая карточка
Каземиро Карлос
28' Желтая карточка
Горосабел Андони
45'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
3
Льоренте
Диего
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Эдегор
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
13
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
12
Марсело
Виера
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
16
Родригес
Хамес
9
Бензема
Карим
25
Винисиус
Жуниор
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

16'
Субельдия Игор
 
22'
 
Каземиро Карлос
28'
Горосабел Андони
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
2. Виллиан Жозе 9 0.24
3. Порту Кристиан 7 0.18
4. Исак Александр 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 3 0.08
7. Янузай Аднан 2 0.05
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 16 (3) 0.42
2. Рамос Серхио 6 (3) 0.16
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Модрич Лука 3 0.08
5. Каземиро Карлос 3 0.08
6. Вальверде Федерико 2 0.05
7. Бэйл Гарет 2 0.05
8. Варан Рафаэль 2 0.05
9. Йович Лука 2 0.05
10. Васкес Лукас 2 0.05
11. Винисиус Жуниор 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Марсело Виера 1 0.03
16. Родригес Хамес 1 0.03
17. Асенсио Марко 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сальдуа Хосеба 7 1
2. Субельдия Игор 8 0
3. Мерино Микель 6 0
4. Льоренте Диего 4 1
5. Порту Кристиан 5 0
6. Ле Норман Робен 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Гевара Андер 4 0
9. Эдегор Мартин 3 0
10. Оярсабаль Микель 3 0
11. Янузай Аднан 2 0
12. Ариц Элустондо 2 0
13. Исак Александр 2 0
14. Монреаль Начо 1 0
15. Горосабел Андони 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 11 0
2. Карвахаль Даниэль 8 0
3. Рамос Серхио 7 0
4. Менди Ферлан 5 1
5. Бэйл Гарет 3 1
6. Модрич Лука 3 1
7. Одриосола Альваро 2 1
8. Начо Игнасио 3 0
9. Винисиус Жуниор 3 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Варан Рафаэль 2 0
12. Йович Лука 2 0
13. Милитао Эдер 2 0
14. Кроос Тони 1 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Вальверде Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 13.95% (6) 20.93% (9) 11.63% (5) 18.6% (8) 16.28% (7) 18.6% (8)
 Реал Мадрид 10.42% (5) 12.5% (6) 22.92% (11) 12.5% (6) 27.08% (13) 14.58% (7)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад
Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона
Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Примера
Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 30 18 9 3 55 - 20 63
3. Севилья Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М Заявка 30 13 13 4 38 - 22 52
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 30 14 6 10 46 - 36 48
6. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 30 7 12 11 25 - 35 33
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Не выпускают гости своего соперника с их же половины поля, очень активно начали играть к концу тайма футболисты мадридского клуба.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
  • 44'
    Побольше владеют мячом в первом тайме гости, но никаких дивидендов это владение не даёт, спокойно обороняются хозяева.
  • 43'
    Как-то слишком сложно пытаются разыгрывать свои атаки футболисты хозяев, читают их замыслы мадридцы, нужно побыстрее играть.
  • Опасный момент
    42'
    Винисиус здорово разобрался с двумя соперниками на левом фланге, вошёл в штрафную и мощно пробил по воротам, но попал точно в Ремиро.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 41'
    Бензема покатил мяч в штрафную площадь на Карвахаля, который попытался прострелить вдоль ворот, но попал в защитника.
  • 40'
    Эдегор выполнил мягкую подачу с левого фланга в центр штрафной мадридского "Реала", но там надёжно сыграл Серхио Рамос.
  • 39'
    Прижали своего соперника к воротам хозяева, но создать по-настоящему опасного момента не удаётся, угловой исполнят футболисты "Сосьедада".
  • 38'
    Эдегор выполнил подачу со штрафного, но здорово головой сыграл вблизи своих ворот Безнема и спокойно выбил мяч.
  • 37'
    Очередной стандарт заработали хозяева, на этот раз Кроос неосторожно сыграл вблизи собственной штрафной.
  • 36'
    Каземиро выполнил мягкий заброс в чужую штрафную, но мяч прилетел точно в руки голкиперу "Реал Сосьедада". 
  • 35'
    А теперь в такой же ситуации оказался "Сосьедад", Исак мог покатить мяч налево на Оярсабля, который выскочил бы на рандеву с голкипером, но нападающий сделал очень слабый пас.
  • 34'
    Как же неудачно сыграл Вальверде! Втроем против двоих защитников убегали они в атаку, сделал он отвратительную передачу на Бензема, а тот с острого угла пробил в руки вратарю. 
  • 33'
    Возобновилась наша игра, в атаке мадридский клуб, совсем без опасных моментов проходит первый тайм, редко такое увидишь в матчах "Реала".
  • 31'
    Запланированный перерыв на водопой в нашем матче, разбрелись команды по своим скамейкам.
  • 30'
    Хамес выполнил подачу со стандарта, мяч отскочил к Кроосу, который пробил по воротам из-за пределов штрафной, но в створ не попал.
  • Желтая карточка
    29'
    Горосабел получил жёлтую карточку за фол против Винсиуса, мог выскочить бразилец на рандеву с голкипером, но защитник сделать этого не позволил.
  • 28'
    Марсело оказался на газоне в чужой штрафной, моментально разводит руками арбитр, нужно подниматься бразильцу. 
  • Угловой
    27'
    Первый угловой в матче заработали гости. Кроос выполнил подачу на ближнюю штангу, но никто из его партнёров за мяч не зацепился. 
  • Офсайд
    26'
    Быстрая атака "Реал Сосьедада", прорвался по правому флангу Горосабел и выполнил мягкий заброс в штрафную на Порту, но Кристиан оказался в положении "вне игры".
  • 25'
    Куртуа от ворот вынес мяч вперёд на Бензему, которому не позволили зацепиться за мяч защитники хозяев.
  • 24'
    Хамес с середины поля выполнил не самую удобную передачу назад на Куртуа, прессинговал Исак голкипера, но на этот раз обошлось. 
  • 23'
    Стоит отметить, что "Реал" имеет шансы выйти на первую строчку в случае победы в сегодняшнем матче, так что очень мотивированы должны быть гости.
  • Желтая карточка
    22'
    И ещё одна жёлтая карточка. На этот раз Каземиро неаккуратно сыграл в верховой борьбе против Мерино, попал бразилец локтем по голове сопернику. 
  • 21'
    Ещё одна атака мадридского клуба, на этот раз Вальверде с правого фланга забросил мяч в штрафную на Бензему, но получилось неточно. 
  • 20'
    Вновь Винисиус включил скорость на левом фланге, обыграл он соперника и прострелил вдоль ворот, но никого из партнёров там не оказалось. 
  • 19'
    И ещё одно нарушение правил в центре поля, на этот раз Эдегор грубовато воткнулся в колено Каземиро, так и травму нанести можно. 
  • 18'
    Потерял мяч в центре поля Марсело, сразу же пошла передача вперёд от Мерино на Эдегора, но здорово сыграл на перехвате Каземиро.
  • Желтая карточка
    17'
    Первая жёлтая карточка в матче, её получает Субельдия, высоко поднял он ногу в единоборстве с Каземиро, едва не заехав по лицу бразильцу.
  • 16'
    Эдегор подхватил мяч недалеко от штрафной площади мадридского "Реала" и сразу же пробил по воротам, но в створ не попал.
  • 15'
    Стоит отметить, что стараются проводить своё наступление через левый фланг хозяева, но самая опасная атака состоялась с правого края.
  • 14'
    Поактивнее начали прессинговать своего соперника футболисты мадридского клуба, но темпы игры по-прежнему нельзя назвать высоким. 
  • 13'
    Да, верное решение принял главный судья встречи, в корпус сыграл защитник "Реал Сосьедада", а дальше и вовсе "поехала" нога у Винисиуса.
  • 12'
    Рамос покатил мяч налево на Винисиуса, который ворвался в штрафную и завалился на газон в борьбе с Горосабелом, арбитр показывает, что нужно продолжать играть.
  • 11'
    Эдегор попытался сделать остроумную передачу низом со стандарта на Исака, но слишком много людей было в штрафной, не дошёл мяч до нападающего. 
  • 10'
    Проникающая передача к штрафной "Реала" на Порту, которого тут же завалил на газон Серхио Рамос, довольно-таки опасный стандарт будет. 
  • 9'
    Исак очень красиво развернулся на левом фланге, ушёл от Карвахаля, но решил остановиться и сыграть назад на защитников, странное решение.
  • 8'
    Интересно, что инициативу перехватили сейчас футболисты хозяев, спокойной владеют они мячом на своей половине поля.
  • 7'
    Вальверде в одиночку протащил мяч до чужой штрафной, но входить в неё не стал, а далее выполнил Федерико неточную передачу в направлении Бенземы, 
  • 6'
    В последние пару минут игра проходит преимущественно в центре поля, поочередно теряют мяч команды, многовато брака.
  • 5'
    Марсело красиво развернулся на левом фланге и оттуда выполнил подачу в центр чужой штрафной, но никто из его партнёров до мяча не добрался. 
  • 4'
    Включили прессинг хозяева и вынудили Куртуа сделать неточную передачу, начинают свою атаку футболисты "Реал Сосьедада". 
  • Опасный момент
    3'
    И сразу же очень опасный момент! Вальверде получил мяч в чужой штрафной и прострелил вдоль ворот на Винисиуса, который в касание пробил выше створа.
  • 2'
    Сразу же завладели мячом футболисты мадридского "Реала" и расставаться с ним не спешат, присматриваются к сопернику.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Реал Сосьедад
1.3% (2)
Ничья
10.9% (17)
Реал Мадрид
87.8% (137)
Тотал 2.5
Больше
80.14% (117)
Меньше
19.86% (29)
Обе команды забьют
Да
83.56% (122)
Нет
16.44% (24)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
50% (78)
1:3 Реал Мадрид
11.5% (18)
0:2 Реал Мадрид
8.3% (13)
1:1 Ничья
5.1% (8)
0:1 Реал Мадрид
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:3 Реал Мадрид
2.6% (4)
1:4 Реал Мадрид
1.9% (3)
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