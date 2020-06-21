Реал Сосьедад

Винисиус здорово разобрался с двумя соперниками на левом фланге, вошёл в штрафную и мощно пробил по воротам, но попал точно в Ремиро.

Как-то слишком сложно пытаются разыгрывать свои атаки футболисты хозяев, читают их замыслы мадридцы, нужно побыстрее играть.

Побольше владеют мячом в первом тайме гости, но никаких дивидендов это владение не даёт, спокойно обороняются хозяева.

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

Не выпускают гости своего соперника с их же половины поля, очень активно начали играть к концу тайма футболисты мадридского клуба.

41' Бензема покатил мяч в штрафную площадь на Карвахаля, который попытался прострелить вдоль ворот, но попал в защитника.

40' Эдегор выполнил мягкую подачу с левого фланга в центр штрафной мадридского "Реала", но там надёжно сыграл Серхио Рамос.

39' Прижали своего соперника к воротам хозяева, но создать по-настоящему опасного момента не удаётся, угловой исполнят футболисты "Сосьедада".

38' Эдегор выполнил подачу со штрафного, но здорово головой сыграл вблизи своих ворот Безнема и спокойно выбил мяч.

37' Очередной стандарт заработали хозяева, на этот раз Кроос неосторожно сыграл вблизи собственной штрафной.

36' Каземиро выполнил мягкий заброс в чужую штрафную, но мяч прилетел точно в руки голкиперу "Реал Сосьедада".

35' А теперь в такой же ситуации оказался "Сосьедад", Исак мог покатить мяч налево на Оярсабля, который выскочил бы на рандеву с голкипером, но нападающий сделал очень слабый пас.

34' Как же неудачно сыграл Вальверде! Втроем против двоих защитников убегали они в атаку, сделал он отвратительную передачу на Бензема, а тот с острого угла пробил в руки вратарю.

33' Возобновилась наша игра, в атаке мадридский клуб, совсем без опасных моментов проходит первый тайм, редко такое увидишь в матчах "Реала".

31' Запланированный перерыв на водопой в нашем матче, разбрелись команды по своим скамейкам.

30' Хамес выполнил подачу со стандарта, мяч отскочил к Кроосу, который пробил по воротам из-за пределов штрафной, но в створ не попал.

29' Горосабел получил жёлтую карточку за фол против Винсиуса, мог выскочить бразилец на рандеву с голкипером, но защитник сделать этого не позволил.

28' Марсело оказался на газоне в чужой штрафной, моментально разводит руками арбитр, нужно подниматься бразильцу.

27' Первый угловой в матче заработали гости. Кроос выполнил подачу на ближнюю штангу, но никто из его партнёров за мяч не зацепился.

26' Быстрая атака "Реал Сосьедада", прорвался по правому флангу Горосабел и выполнил мягкий заброс в штрафную на Порту, но Кристиан оказался в положении "вне игры".

25' Куртуа от ворот вынес мяч вперёд на Бензему, которому не позволили зацепиться за мяч защитники хозяев.

24' Хамес с середины поля выполнил не самую удобную передачу назад на Куртуа, прессинговал Исак голкипера, но на этот раз обошлось.

23' Стоит отметить, что "Реал" имеет шансы выйти на первую строчку в случае победы в сегодняшнем матче, так что очень мотивированы должны быть гости.

22' И ещё одна жёлтая карточка. На этот раз Каземиро неаккуратно сыграл в верховой борьбе против Мерино, попал бразилец локтем по голове сопернику.

21' Ещё одна атака мадридского клуба, на этот раз Вальверде с правого фланга забросил мяч в штрафную на Бензему, но получилось неточно.

20' Вновь Винисиус включил скорость на левом фланге, обыграл он соперника и прострелил вдоль ворот, но никого из партнёров там не оказалось.

19' И ещё одно нарушение правил в центре поля, на этот раз Эдегор грубовато воткнулся в колено Каземиро, так и травму нанести можно.

18' Потерял мяч в центре поля Марсело, сразу же пошла передача вперёд от Мерино на Эдегора, но здорово сыграл на перехвате Каземиро.

17' Первая жёлтая карточка в матче, её получает Субельдия, высоко поднял он ногу в единоборстве с Каземиро, едва не заехав по лицу бразильцу.

16' Эдегор подхватил мяч недалеко от штрафной площади мадридского "Реала" и сразу же пробил по воротам, но в створ не попал.

15' Стоит отметить, что стараются проводить своё наступление через левый фланг хозяева, но самая опасная атака состоялась с правого края.

14' Поактивнее начали прессинговать своего соперника футболисты мадридского клуба, но темпы игры по-прежнему нельзя назвать высоким.

13' Да, верное решение принял главный судья встречи, в корпус сыграл защитник "Реал Сосьедада", а дальше и вовсе "поехала" нога у Винисиуса.

12' Рамос покатил мяч налево на Винисиуса, который ворвался в штрафную и завалился на газон в борьбе с Горосабелом, арбитр показывает, что нужно продолжать играть.

11' Эдегор попытался сделать остроумную передачу низом со стандарта на Исака, но слишком много людей было в штрафной, не дошёл мяч до нападающего.

10' Проникающая передача к штрафной "Реала" на Порту, которого тут же завалил на газон Серхио Рамос, довольно-таки опасный стандарт будет.

9' Исак очень красиво развернулся на левом фланге, ушёл от Карвахаля, но решил остановиться и сыграть назад на защитников, странное решение.

8' Интересно, что инициативу перехватили сейчас футболисты хозяев, спокойной владеют они мячом на своей половине поля.

7' Вальверде в одиночку протащил мяч до чужой штрафной, но входить в неё не стал, а далее выполнил Федерико неточную передачу в направлении Бенземы,

6' В последние пару минут игра проходит преимущественно в центре поля, поочередно теряют мяч команды, многовато брака.

5' Марсело красиво развернулся на левом фланге и оттуда выполнил подачу в центр чужой штрафной, но никто из его партнёров до мяча не добрался.

4' Включили прессинг хозяева и вынудили Куртуа сделать неточную передачу, начинают свою атаку футболисты "Реал Сосьедада".

3' И сразу же очень опасный момент! Вальверде получил мяч в чужой штрафной и прострелил вдоль ворот на Винисиуса, который в касание пробил выше створа.

2' Сразу же завладели мячом футболисты мадридского "Реала" и расставаться с ним не спешат, присматриваются к сопернику.