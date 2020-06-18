Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид

Реал Сосьедад
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Стадион: Reale Seguros Stadium
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|2.
|Виллиан Жозе
|9
|0.24
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|4.
|Исак Александр
|7
|0.18
|5.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|6.
|Мерино Микель
|3
|0.08
|7.
|Янузай Аднан
|2
|0.05
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|10.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|11.
|Льоренте Диего
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|16 (3)
|0.42
|2.
|Рамос Серхио
|6 (3)
|0.16
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|5.
|Каземиро Карлос
|3
|0.08
|6.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|7.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|8.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|9.
|Йович Лука
|2
|0.05
|10.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|11.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.05
|12.
|Родриго
|2
|0.05
|13.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Азар Эден
|1
|0.03
|15.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|16.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|17.
|Асенсио Марко
|1
|0.03
|18.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|19.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|20.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|21.
|Менди Ферлан
|0
|0
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|2.
|Субельдия Игор
|7
|0
|3.
|Мерино Микель
|6
|0
|4.
|Льоренте Диего
|4
|1
|5.
|Порту Кристиан
|5
|0
|6.
|Ле Норман Робен
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Гевара Андер
|4
|0
|9.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|10.
|Оярсабаль Микель
|3
|0
|11.
|Янузай Аднан
|2
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|13.
|Исак Александр
|2
|0
|14.
|Монреаль Начо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|10
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|8
|0
|3.
|Рамос Серхио
|7
|0
|4.
|Менди Ферлан
|5
|1
|5.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|6.
|Модрич Лука
|3
|1
|7.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|8.
|Начо Игнасио
|3
|0
|9.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|10.
|Марсело Виера
|2
|0
|11.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|12.
|Йович Лука
|2
|0
|13.
|Милитао Эдер
|2
|0
|14.
|Кроос Тони
|1
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Вальверде Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|Реал Мадрид
|10.42% (5)
|12.5% (6)
|22.92% (11)
|12.5% (6)
|27.08% (13)
|14.58% (7)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад
Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона
Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|69 - 31
|64
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|46 - 38
|44
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|28 - 49
|25
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|22 - 43
|23
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Исход игры
Реал Сосьедад
1.7% (1)
Ничья
15.3% (9)
Реал Мадрид
83.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (40)
Меньше
27.27% (15)
Обе команды забьют
Да
80% (44)
Нет
20% (11)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
49.2% (29)
1:1 Ничья
8.5% (5)
0:2 Реал Мадрид
8.5% (5)
0:1 Реал Мадрид
6.8% (4)
1:3 Реал Мадрид
5.1% (3)
2:2 Ничья
5.1% (3)
1:4 Реал Мадрид
3.4% (2)
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