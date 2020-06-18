Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид

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Реал Сосьедад
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
2. Виллиан Жозе 9 0.24
3. Порту Кристиан 7 0.18
4. Исак Александр 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 3 0.08
7. Янузай Аднан 2 0.05
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 16 (3) 0.42
2. Рамос Серхио 6 (3) 0.16
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Модрич Лука 3 0.08
5. Каземиро Карлос 3 0.08
6. Вальверде Федерико 2 0.05
7. Бэйл Гарет 2 0.05
8. Варан Рафаэль 2 0.05
9. Йович Лука 2 0.05
10. Васкес Лукас 2 0.05
11. Винисиус Жуниор 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Марсело Виера 1 0.03
16. Родригес Хамес 1 0.03
17. Асенсио Марко 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сальдуа Хосеба 7 1
2. Субельдия Игор 7 0
3. Мерино Микель 6 0
4. Льоренте Диего 4 1
5. Порту Кристиан 5 0
6. Ле Норман Робен 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Гевара Андер 4 0
9. Эдегор Мартин 3 0
10. Оярсабаль Микель 3 0
11. Янузай Аднан 2 0
12. Ариц Элустондо 2 0
13. Исак Александр 2 0
14. Монреаль Начо 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 10 0
2. Карвахаль Даниэль 8 0
3. Рамос Серхио 7 0
4. Менди Ферлан 5 1
5. Бэйл Гарет 3 1
6. Модрич Лука 3 1
7. Одриосола Альваро 2 1
8. Начо Игнасио 3 0
9. Винисиус Жуниор 3 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Варан Рафаэль 2 0
12. Йович Лука 2 0
13. Милитао Эдер 2 0
14. Кроос Тони 1 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Вальверде Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 13.95% (6) 20.93% (9) 11.63% (5) 18.6% (8) 16.28% (7) 18.6% (8)
 Реал Мадрид 10.42% (5) 12.5% (6) 22.92% (11) 12.5% (6) 27.08% (13) 14.58% (7)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад
Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона
Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад Примера
Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 20 4 5 69 - 31 64
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 29 13 5 11 46 - 38 44
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 29 7 4 18 28 - 49 25
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 29 5 8 16 22 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21.06.2020, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.


    • Прогнозы 59
    Реал Сосьедад 1.7% (1)
    X 15.3% (9)
    Реал Мадрид 83.1% (49)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    1.7% (1)
    Ничья
    15.3% (9)
    Реал Мадрид
    83.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (40)
    Меньше
    27.27% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (44)
    Нет
    20% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    49.2% (29)
    1:1 Ничья
    8.5% (5)
    0:2 Реал Мадрид
    8.5% (5)
    0:1 Реал Мадрид
    6.8% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    5.1% (3)
    2:2 Ничья
    5.1% (3)
    1:4 Реал Мадрид
    3.4% (2)
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