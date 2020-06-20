Эспаньол
1:3
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Леванте
0:1
14' ГолМайораль Борха
16' Желтая карточкаКабрера Леандро
1:1
28' ГолДавид Лопес
37' Желтая карточкаДидак Вилья
1:2
67' ГолБарди Энис
1:3
87' Гол в свои воротаПедроса Адриа
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
15
Давид
Лопес
17
Дидак
Вилья
21
Рока
Марк
7
Лэй
У
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 ПипаЗащитник
-
33 Рибаудо НикоПолузащитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
0:1
16'
28'
1:1
37'
67'
1:2
68'
82'
87'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лэй У
|4
|0.11
|2.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|3.
|Давид Лопес
|3
|0.08
|4.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|5.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Санчес Виктор
|0
|0
|14.
|Налдо Гомес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|5
|0.13
|3.
|Рочина Рубен
|4
|0.11
|4.
|Барди Энис
|3
|0.08
|5.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|6.
|Моралес Луис
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Фортеш
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|6
|1
|3.
|Рока Марк
|7
|0
|4.
|Дидак Вилья
|6
|0
|5.
|Лопес Диего
|4
|1
|6.
|Хави Лопеc
|4
|1
|7.
|Бернардо Эспиноса
|4
|1
|8.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|9.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|10.
|Давид Лопес
|3
|1
|11.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|12.
|Лэй У
|3
|0
|13.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|14.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|15.
|Кабрера Леандро
|2
|0
|16.
|Рауль де Томас
|2
|0
|17.
|Дардер Серхи
|2
|0
|18.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|19.
|Victor Gomez2
|2
|0
|20.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|21.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|22.
|Андрес Прието
|1
|0
|23.
|Варгас Матиас
|1
|0
|24.
|Льюис Лопес
|1
|0
|25.
|Педроса Адриа
|1
|0
|26.
|Пипа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|9
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|5
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|6.
|Клерк Карлос
|4
|0
|7.
|Везу Рубен
|4
|0
|8.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|9.
|Барди Энис
|4
|0
|10.
|Кабако Эрик
|4
|0
|11.
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|12.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|13.
|Эрнани Фортеш
|1
|1
|14.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|15.
|Коке Хорхе II
|2
|0
|16.
|Радоя Неманья
|2
|0
|17.
|Леон Серхио
|2
|0
|18.
|Моралес Луис
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эспаньол
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|Леванте
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|16.67% (5)
|30% (9)
|10% (3)
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: + = -Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М
Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
Леванте Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте
Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Леванте 0:2 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:2 Леванте Кубок Короля Эспаньол 0:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Кубок Короля Эспаньол 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Эспаньол Кубок Короля Леванте 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Примера Эспаньол 0:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 3:2 Леванте Примера Леванте 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Леванте Примера Леванте 3:1 Эспаньол Примера Леванте 1:0 Эспаньол Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|37 - 36
|42
|10.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|0:1 Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|23 - 44
|24
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Эспаньол 1:3 Леванте
Исход игры
Эспаньол
70.5% (105)
Ничья
19.5% (29)
Леванте
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
51.82% (71)
Нет
48.18% (66)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
32.2% (48)
2:1 Эспаньол
26.2% (39)
1:1 Ничья
16.8% (25)
2:0 Эспаньол
8.1% (12)
1:2 Леванте
3.4% (5)
0:1 Леванте
2.7% (4)
3:1 Эспаньол
1.3% (2)
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