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Эспаньол
1:3
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
0:1
14' Гол
Майораль Борха
16' Желтая карточка
Кабрера Леандро
1:1
28' Гол
Давид Лопес
37' Желтая карточка
Дидак Вилья
1:2
67' Гол
Барди Энис
1:3
87' Гол в свои ворота
Педроса Адриа
90'+8
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
15
Давид
Лопес
18
Кабрера
Леандро
17
Дидак
Вилья
14
Мелендо
Оскар
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
23
Эмбарба
Адриан
7
Лэй
У
12
Кальери
Хонатан
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
21
Майораль
Борха
9
Рохер
Марти
Эспаньол
4-4-2
Леванте
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Майораль Борха
16'
Кабрера Леандро
 
28'
Давид Лопес
(Кабрера Леандро)
1:1
37'
Дидак Вилья
 
62'
 
Моралес Луис
Майораль Борха
63'
 
Эрнани Фортеш
Мелеро Гонсало
67'
1:2
Барди Энис
68'
Дардер Серхи
Лэй У
 
72'
 
Радоя Неманья
Вукчевич Никола
76'
Педроса Адриа
Дидак Вилья
 
76'
Феррейра Факундо
Санчес Виктор
 
82'
Пипа
Хави Лопеc
 
83'
Варгас Матиас
Мелендо Оскар
 
85'
 
Мартинес Пабло II
Рохер Марти
85'
 
Бруно Гонсалес
Кампанья Хосе
87'
1:3
Педроса Адриа

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лэй У 4 0.11
2. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
3. Давид Лопес 3 0.08
4. Бернардо Эспиноса 3 0.08
5. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Санчес Виктор 0 0
14. Налдо Гомес 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 5 0.13
3. Рочина Рубен 4 0.11
4. Барди Энис 3 0.08
5. Кампанья Хосе 2 0.05
6. Моралес Луис 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Фортеш 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 6 1
3. Рока Марк 7 0
4. Дидак Вилья 6 0
5. Лопес Диего 4 1
6. Хави Лопеc 4 1
7. Бернардо Эспиноса 4 1
8. Калеро Фернандо 4 1
9. Гранеро Эстебан 5 0
10. Давид Лопес 3 1
11. Кальери Хонатан 4 0
12. Лэй У 3 0
13. Эмбарба Адриан 3 0
14. Феррейра Факундо 2 0
15. Кабрера Леандро 2 0
16. Рауль де Томас 2 0
17. Дардер Серхи 2 0
18. Кампусано Виктор 2 0
19. Victor Gomez2 2 0
20. Итурраспе Андер 1 0
21. Коршья Себастьен 1 0
22. Андрес Прието 1 0
23. Варгас Матиас 1 0
24. Льюис Лопес 1 0
25. Педроса Адриа 1 0
26. Пипа 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 9 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 5 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Кампанья Хосе 3 1
6. Клерк Карлос 4 0
7. Везу Рубен 4 0
8. Мирамон Хорхе 4 0
9. Барди Энис 4 0
10. Кабако Эрик 4 0
11. Мелеро Гонсало 3 0
12. Элисео Фалькон 1 1
13. Эрнани Фортеш 1 1
14. Айтор Фернандес 2 0
15. Коке Хорхе II 2 0
16. Радоя Неманья 2 0
17. Леон Серхио 2 0
18. Моралес Луис 2 0
19. Майораль Борха 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 4.55% (1) 22.73% (5) 31.82% (7) 22.73% (5) 4.55% (1) 13.64% (3)
 Леванте 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 16.67% (5) 30% (9) 10% (3)

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М
Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте
Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Леванте 0:1 Эспаньол Ла Лига Леванте 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Эспаньол Примера
Леванте 0:2 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:2 Леванте Кубок Короля Эспаньол 0:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Кубок Короля Эспаньол 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Эспаньол Кубок Короля Леванте 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Примера Эспаньол 0:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 3:2 Леванте Примера Леванте 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Леванте Примера Леванте 3:1 Эспаньол Примера Леванте 1:0 Эспаньол Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б 1:0 Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис 0:1 Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Эспаньол 70.5% (105)
X 19.5% (29)
Леванте 10.1% (15)
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Прогнозы на матч Эспаньол 1:3 Леванте

Исход игры
Эспаньол
70.5% (105)
Ничья
19.5% (29)
Леванте
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
51.82% (71)
Нет
48.18% (66)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
32.2% (48)
2:1 Эспаньол
26.2% (39)
1:1 Ничья
16.8% (25)
2:0 Эспаньол
8.1% (12)
1:2 Леванте
3.4% (5)
0:1 Леванте
2.7% (4)
3:1 Эспаньол
1.3% (2)
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