Второй тайм

98' Леванте заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Пипа из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

97' Удар от ворот произведет Эспаньол

97' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Эспаньол пробьет пенальти!

96' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

96' Пространство открывается для Эрнани Фортеш , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

96' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Пипа из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

93' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Удар от ворот произведет Леванте

92' Пипа из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Удар от ворот произведет Леванте

90' Кабрера Леандро из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

90' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Пипа из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

89' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' ГООООООООЛ - Педроса Адриа очень расстроена, так как забила в свои ворота!

83' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

81' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

81' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Удар от ворот произведет Эспаньол

74' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Удар от ворот произведет Леванте

69' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Г О О О О Л - Барди Энис забивает!

67' Хорошие скиллы дриблинга показывает Барди Энис , обходя своих соперников

66' Удар от ворот произведет Леванте

65' Санчес Виктор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

65' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Кабрера Леандро из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Леванте

57' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Леванте

56' Пространство открывается для Дидак Вилья , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Эспаньол

47' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля