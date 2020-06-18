Прогнозы на матч Валенсия - Осасуна

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Валенсия
 
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Стадион:
Осасуна

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Торрес Ферран 4 0.11
5. Родриго Морено 3 0.08
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Черышев Денис 1 0.03
9. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
10. Габриэль Паулиста 1 0.03
11. Собрино Рубен 1 0.03
12. Вальехо Ману 1 0.03
13. Ли Кан Ин 1 0.03
14. Силессен Яспер 0 0
15. Гайя Хосе 0 0
16. Гуэдеш Гонсалу 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
3. Гарсия Рубен 6 (1) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Эступиньян Первис 1 0.03
7. Кардона Марк 1 0.03
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Унаи Гарсия 1 0.03
11. Роберт Ибаньес 1 0.03
12. Монкайола Хон 1 0.03
13. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
14. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
15. Брашанац Дарко 0 0
16. Брэндон Льямас 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Торрес Ферран 5 0
9. Ли Кан Ин 1 2
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Родриго Морено 2 1
12. Дьякаби Муктар 3 0
13. Солер Карлос 3 0
14. Флоренци Алессандро 1 1
15. Гарай Эсекиэль 2 0
16. Коста Хауме 2 0
17. Гильямон Уго 2 0
18. Мангала Эльяким 1 0
19. Силессен Яспер 1 0
20. Хауме Доменек 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 10 1
2. Мерида Фран 7 1
3. Брашанац Дарко 7 0
4. Ронкалья Факундо 3 2
5. Эступиньян Первис 6 0
6. Авила Эсекьель 6 0
7. Гарсия Рубен 5 0
8. Умпьерез Эридейн 5 0
9. Видаль Начо 5 0
10. Брэндон Льямас 4 0
11. Гарсия Давид III 4 0
12. Гальего Энрике 4 0
13. Монкайола Хон 4 0
14. Эррера Серхио II 2 1
15. Перес Иньиго 3 0
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лильо Кастельяно 2 0
18. Вильяр Хуан 1 0
19. Торрес Роберто 1 0
20. Навас Рауль 1 0
21. Арнаис Хосе 1 0
22. Кардона Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 2.94% (1) 17.65% (6) 17.65% (6) 20.59% (7) 8.82% (3) 32.35% (11)
 Осасуна 5.88% (2) 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9) 11.76% (4) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия
Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна
Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Осасуна 3:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 4:1 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Валенсия Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера
Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:0 Валенсия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 20 4 5 69 - 31 64
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 29 13 5 11 46 - 38 44
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 29 7 4 18 28 - 49 25
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 29 5 8 16 22 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21.06.2020, осталось 2 дня 8 часов 37 минут.


    • Прогнозы 61
    Валенсия 95.1% (58)
    X 1.6% (1)
    Осасуна 3.3% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Валенсия - Осасуна

    Исход игры
    Валенсия
    95.1% (58)
    Ничья
    1.6% (1)
    Осасуна
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (26)
    Меньше
    54.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    45.61% (26)
    Нет
    54.39% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    34.4% (21)
    2:0 Валенсия
    31.1% (19)
    1:0 Валенсия
    18% (11)
    1:2 Осасуна
    3.3% (2)
    3:1 Валенсия
    3.3% (2)
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