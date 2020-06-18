Прогнозы на матч Валенсия - Осасуна

Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|8
|0.21
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|5.
|Родриго Морено
|3
|0.08
|6.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|7.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|8.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|10.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|11.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|12.
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|13.
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|14.
|Силессен Яспер
|0
|0
|15.
|Гайя Хосе
|0
|0
|16.
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|3.
|Гарсия Рубен
|6 (1)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|6.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|7.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|8.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|9.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|10.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|11.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|12.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|13.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|15.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|16.
|Брэндон Льямас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|3.
|Васс Даниэль
|5
|0
|4.
|Черышев Денис
|5
|0
|5.
|Гайя Хосе
|5
|0
|6.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|7.
|Макси Гомес
|5
|0
|8.
|Торрес Ферран
|5
|0
|9.
|Ли Кан Ин
|1
|2
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Родриго Морено
|2
|1
|12.
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|13.
|Солер Карлос
|3
|0
|14.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|15.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|16.
|Коста Хауме
|2
|0
|17.
|Гильямон Уго
|2
|0
|18.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|19.
|Силессен Яспер
|1
|0
|20.
|Хауме Доменек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|10
|1
|2.
|Мерида Фран
|7
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|7
|0
|4.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|5.
|Эступиньян Первис
|6
|0
|6.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|7.
|Гарсия Рубен
|5
|0
|8.
|Умпьерез Эридейн
|5
|0
|9.
|Видаль Начо
|5
|0
|10.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|11.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|12.
|Гальего Энрике
|4
|0
|13.
|Монкайола Хон
|4
|0
|14.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|15.
|Перес Иньиго
|3
|0
|16.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|17.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|18.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|19.
|Торрес Роберто
|1
|0
|20.
|Навас Рауль
|1
|0
|21.
|Арнаис Хосе
|1
|0
|22.
|Кардона Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|2.94% (1)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|32.35% (11)
|Осасуна
|5.88% (2)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|32.35% (11)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия
Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =4 -9Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна
Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:0 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|69 - 31
|64
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|46 - 38
|44
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|28 - 49
|25
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|22 - 43
|23
Прогнозы на матч Валенсия - Осасуна
Исход игры
Валенсия
95.1% (58)
Ничья
1.6% (1)
Осасуна
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (26)
Меньше
54.39% (31)
Обе команды забьют
Да
45.61% (26)
Нет
54.39% (31)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
34.4% (21)
2:0 Валенсия
31.1% (19)
1:0 Валенсия
18% (11)
1:2 Осасуна
3.3% (2)
3:1 Валенсия
3.3% (2)
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