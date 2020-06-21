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  3. Испания
Сельта
4:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Алавес
0'
1:0
14' Гол
Мурильо Джейсон
15' Желтая карточка
Лукас Перес
16' Желтая карточка
Йокушлу Окай
2:0
20' Пенальти
Аспас Яго
27' Красная карточка
Агиррегабириа Мартин
3:0
40' Гол
Рафинья Алькантара
4:0
41' Гол
Рафинья Алькантара
67'
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
21
Мурильо
Джейсон
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
8
Пейнадо
Франсиско
5
Йокушлу
Окай
12
Рафинья
Алькантара
10
Аспас
Яго
9
Смолов
Фёдор
6
Денис
Суарес
13
Роберто
Хименес
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
28
Хави
Лопеc
29
Сайнс
Борха
15
Фейса
Любомир
20
Понс
Пере
16
Эдгар
Мендес
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Сельта
4-3-3
Алавес
4-4-2

Ход матча

14'
Мурильо Джейсон
(Денис Суарес)
1:0
15'
 
Лукас Перес
16'
Йокушлу Окай
 
20'
Аспас Яго
2:0
27'
 
Агиррегабириа Мартин
31'
 
Химо Наварро
Сайнс Борха
40'
Рафинья Алькантара
(Денис Суарес)
3:0
41'
Рафинья Алькантара
4:0
46'
 
Де Ла Фуэнте Пау
Лукас Перес
46'
Нолито Агудо
Рафинья Алькантара
 
46'
 
Эли Родриго
Лагуардия Виктор
46'
Брадарич Филип
Йокушлу Окай
 
58'
 
Бёрк Оливер
Хоселу Санмартин
64'
Санти Мина
Пейнадо Франсиско
 
64'
Браис Мендес
Аспас Яго
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 10 (3) 0.26
2. Рафинья Алькантара 4 0.11
3. Санти Мина 3 0.08
4. Систо Пионе 2 0.05
5. Денис Суарес 1 0.03
6. Олаза Лукас 1 0.03
7. Араухо Нестор 1 0.03
8. Фернандес Габриэль 1 0.03
9. Смолов Фёдор 1 0.03
10. Мурильо Джейсон 1 0.03
11. Лосада Икер 1 0.03
12. Йокушлу Окай 0 0
13. Мальо Уго 0 0
14. Шейх Пап 0 0
15. Айду Джозеф 0 0
16. Браис Мендес 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 9 0.24
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 8 0
2. Араухо Нестор 8 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Йокушлу Окай 5 0
6. Васкес Кевин 5 0
7. Фернандес Габриэль 3 1
8. Санти Мина 4 0
9. Рубен Бланко 4 0
10. Олаза Лукас 4 0
11. Айду Джозеф 4 0
12. Пейнадо Франсиско 2 1
13. Смолов Фёдор 3 0
14. Мурильо Джейсон 3 0
15. Саэнс Хорхе 1 1
16. Рафинья Алькантара 2 0
17. Денис Суарес 2 0
18. Систо Пионе 2 0
19. Серхио Альварес II 2 0
20. Браис Мендес 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 9 1
3. Дуарте Рубен 10 0
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 7 0
7. Видаль Алеш 6 0
8. Пина Томас 4 1
9. Агиррегабириа Мартин 4 1
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Риоха Луис 3 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Пачеко Фернандо 0 1
16. Фейса Любомир 1 0
17. Эдгар Мендес 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 27.78% (5)
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес
Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Сельта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Алавес 2:0 Сельта Ла Лига Алавес 0:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Сельта Примера
Сельта 1:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Сельта Примера Алавес 1:0 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Алавес Кубок Короля Сельта 1:0 Алавес Примера Сельта 2:1 Алавес Сегунда Алавес 1:2 Сельта Сегунда Сельта 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М Заявка 30 13 13 4 38 - 22 52
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
13. Алавес 0:4 Заявка 30 9 8 13 31 - 43 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 30 7 12 11 25 - 35 33
16. Сельта 4:0 Заявка 30 6 12 12 26 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Второй тайм
  • 68'
    Браис справа не смог пройти у линии штрафной площади Понса.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Сельты": вместо Яго Аспаса на поле вышел Мендес Браис.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Сельты": вместо Франсиско Пейнадо на поле вышел Санти Мина.
  • Угловой
    65'
    Хозяева принялись разыгрывать угловые удары. Смолов чуть не дотянулся до мяча после подачи Пейнадо с правого фланга.
  • 64'
    Аспас справа проскочил к линии поля и прострелил к воротам. Смолову не хватил полшага, чтобы замкнуть передачу партнёра.
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  • Угловой
    63'
    Хозяева быстро разыграл и угловой удар. Подача Дениса Суареса с фланга нацеленной не получилась.
  • 62'
    Денис Суарес со штрафного пробил в стенку. Будет угловой удар.
  • Фол, нарушение
    61'
    Фейса перед штрафной площадью врезал по ногам Аспасу. Двадцать один метр до ворот.
  • 60'
    Олаза слева отправил вперёд Смолова. Фёдор чуть слабо сделал пас назад на набегавшего Дениса Суареса, который не встретился с футбольный снарядом.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Аласева": вместо Санмартина Хоселу на поле вышел Оливер Бёрк.
  • 58'
    Заброс Фейсы на левый фланга на ход Эдгару Мендесу получился слишком сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 57'
    Химо Наварро на фланге догнал Олазу и в подкате выбил мяч.
  • 56'
    Олаза с Нолито слева сыграли очень осторожно. Атака пойдёт развиваться с другого фланга.
  • 55'
    Васкес подобрал мяч перед чужой штрафной площади, но прорваться внутрь не смог.
  • 54'
    Олаза слева не решился идти вперёд. За Нолито соперники внимательно присматривают.
  • 52'
    "Сельта" и после перерыва не снижает атакующий запал. Мяч постоянно находится на половине поля гостей, а Роберто Хименесу приходится быть в постоянном напряжении.
  • Травма, повреждение
    50'
    Арбитр неудачно подставился под мяч. Игра остановлена. Нужна пауза Веге, чтобы восстановить кондиции.
  • Опасный момент
    49'
    Нолито пяткой пасует налево Аспасу. Яго простреливает в центр, откуда с двенадцати метров Денис Суарес пробил мощно по воротам. Роберто Хименес вновь на высоте.
  • Замена
    48'
    В составе "Сельты" в перерыве произошли две замены: вместо Окая Йокушлу и Алькантары Рафиньи на поле вышли Филип Фрабарич и Агудо Нолито.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Алавеса" произошли замены: вместо Лукаса Переса и Виктора Лагуардии на поле вышли Пау Де Ла Фуэнте и Родриго Эли.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Виго!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Сельта" - "Алавес" - 4:0.
  • Угловой
    45'
    Угловой удар исполнили хозяева. Мяч снова выбит за пределы поля.
  • Опасный момент
    45'
    Денис Суарес слева по линии штрафнолй площади сместился к центру и пробил под перекладину. Роберто Хименес в прыжке отвёл угрозу от ворот.
  • Угловой
    45'
    Лукас Перес от углового флага навесил к воротам. Защитники "Сельты" вынесли мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    45'
    Лукас Перес покатил мяч налево на Хоселу, чей удар с линии штрафной площади Рубен Бланко парировал ногой.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Вегна в первом тайме.
  • 45'
    Рафинья на левом фланге пропустил мяч вперёд, а скорости Олазы не хватило, чтобы продолжить атаку.
  • 43'
    "Сельта" продолжает атаковать. Хозяева поймали кураж и их сегодня уже не остановить.
  • 2 гола - дубль!
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    4:0!!!
    РАФИНЬЯ!!! Рафинья за минуту оформил дубль. Олаза слева проскочил вперёд и навесил к воротам. Хави Лопес выбил мяч на Рафинью, который слева с четырнадцати метров с лёта вогнал сферу в дальний угол.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    РАФИНЬЯ!!! Денис Суарес справа не пошёл в штрафную площадь, а откатил мяч на Рафинью. Алькантара с линии штрафной площади красиво закрутил мяч в дальний верхний угол.
  • 39'
    Магальян на фланге в рискованном подкате сумел выбить мяч у Смолова. Фёдор мог справа выйти один на один с голкипером.
  • 38'
    "Сельта" и к концу тайма старается не снижать натиска на чужие ворота. Полученное в середине тайма большинство этому также способствует.
  • Угловой
    37'
    Денис Суарес от углового флага навесил на Йокушлу. Мяч отскочил к Смолову, удар которого в упор каким-то чудом парировал Роберто Хименес.
  • Травма, повреждение
    36'
    У Хоселу рассечена губа. Арбитр отправил нападающего "Алавеса" за пределы поля к медикам.
  • Фол, нарушение
    35'
    Денис Суарес в центре поля грубо сыграл против Химо Наварро.
  • 34'
    "Алавес" правым флангом организовал атаку. Прорваться в чужую штрафную площадь гостям не удалось.
  • 32'
    В матче пауза. Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды.
  • Замена
    31'
    Замена в составе "Алавеса": вместо Борхи Сайнса на поле вышел Химо Наварро.
  • Опасный момент
    30'
    Йокушлу с двадцати шести метров сильно пробил низом в левый угол. Рорберто Хименес прыгает к штанге и отбивает мяч в сторону.
  • Травма, повреждение
    28'
    Рафинье медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Красная карточка
    27'
    А вот и красная карточка. Агитррегабириа в центре поля шипами влетел в бедро Рафинье. "Алавес" остаётся в меньшинстве.
  • Опасный момент
    26'
    Смолов справа убежал в отрыв и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    25'
    Эдгар Мендес на чужой половине поля сыграл грубо против Васкеса. Странно, что за такой фол нет никакой карточки. Вполне могла быть и красная.
  • Фол, нарушение
    24'
    Сайнс в центре поял сбил Олазу.
  • 23'
    Денис Суарес слева пошёл на двух соперников, но прострелить в штрафную площадь не смог.
  • Пенальти
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    АСПАС!!! Аспас сильно и точно     низом пробил в правый угол. Роберто Хименес угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
  • Видеоповтор
    20'
    Пауза в матче. Вега ждёт подтверждение от помощников, занимающихся просмотром повторов.
  • Пенальти!
    19'
    Пенальти! Мяч попал в руку Фейсе после подачи от углового флага и арбитр показывает на "точку".
  • Угловой
    19'
    Олаза от углового флага навесил на ближнюю штангу...
  • 18'
    "Сельта" старается не сбавлять обороты. Мяч практически не покидает половину поля гостей.
  • Желтая карточка
    17'
    Йокушлу у центрального круга въехал в колено Понсу и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    16'
    Лукас Перес в центре поля сыграл грубо и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МУРИЛЬО!!! Мяч был выбит во фланг. Снова Денис Суарес с фланга исполнил навес, а оставшийся Мурильо в чужой штрафной площади после "стандарта" сильно и точно головой пробил в правый угол.
  • Угловой
    14'
    Первый угловой удар в матче заработали хозяева. Подача Дениса Суареса последовала в центр штрафной площади. Мяч выбит.
  • 12'
    Эдгар Мендес в центре поля получил удар в затылок от партнёра. Понс в падении угодил локтем по голову Эдгару.
  • 10'
    Эдраг Мендес слева прорстрелил на Хоселу, который в касание пробил рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фейса в центре поля сбил Рафинью.
  • 8'
    Аспас справа проскочил вперёд и сильно прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров к опасной передаче не поспел.
  • 7'
    "Алавес" по правому флангу организовал первую атаку. Доставить мяч на ударную позицию гостям не удалось.
  • Фол, нарушение
    6'
    Йокушлу в центре поля придержал руками Хоселу.
  • 5'
    Смолов играет на подборе на линии штрафной площади, но его удар успевает заблокировать Хави Лопес.
  • Офсайд
    4'
    Смолов на правом фланге оказался в офсайде. Эпизод завершился опасны см ударом Йокушлу с линии штрафной площади.
  • 3'
    "Сельта" активно начала встречу. Серией передач в направлении Аспаса и Смолова отметились хозяева, но мяч никак не доходит до линии атаки.
  • 2'
    "Сельта" играет в светло-голубой форме, "Алавес" - в малиновой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Балаидосе"!
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сельта 4:0 Алавес

Исход игры
Сельта
74.2% (112)
Ничья
21.2% (32)
Алавес
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.76% (38)
Меньше
73.24% (104)
Обе команды забьют
Да
46.48% (66)
Нет
53.52% (76)
Популярный счёт
1:0 Сельта
40.4% (61)
2:1 Сельта
21.9% (33)
1:1 Ничья
19.2% (29)
2:0 Сельта
6% (9)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Алавес
1.3% (2)
0:1 Алавес
1.3% (2)
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