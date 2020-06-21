Аспас справа проскочил к линии поля и прострелил к воротам. Смолову не хватил полшага, чтобы замкнуть передачу партнёра.

Хозяева принялись разыгрывать угловые удары. Смолов чуть не дотянулся до мяча после подачи Пейнадо с правого фланга.

Замена в составе "Сельты": вместо Франсиско Пейнадо на поле вышел Санти Мина.

Замена в составе "Сельты": вместо Яго Аспаса на поле вышел Мендес Браис.

Браис справа не смог пройти у линии штрафной площади Понса.

Второй тайм в Виго!

В перерыве в составе "Алавеса" произошли замены: вместо Лукаса Переса и Виктора Лагуардии на поле вышли Пау Де Ла Фуэнте и Родриго Эли.

В составе "Сельты" в перерыве произошли две замены: вместо Окая Йокушлу и Алькантары Рафиньи на поле вышли Филип Фрабарич и Агудо Нолито.

Нолито пяткой пасует налево Аспасу. Яго простреливает в центр, откуда с двенадцати метров Денис Суарес пробил мощно по воротам. Роберто Хименес вновь на высоте.

Арбитр неудачно подставился под мяч. Игра остановлена. Нужна пауза Веге, чтобы восстановить кондиции.

"Сельта" и после перерыва не снижает атакующий запал. Мяч постоянно находится на половине поля гостей, а Роберто Хименесу приходится быть в постоянном напряжении.

Олаза слева не решился идти вперёд. За Нолито соперники внимательно присматривают.

Васкес подобрал мяч перед чужой штрафной площади, но прорваться внутрь не смог.

Олаза с Нолито слева сыграли очень осторожно. Атака пойдёт развиваться с другого фланга.

Химо Наварро на фланге догнал Олазу и в подкате выбил мяч.

Заброс Фейсы на левый фланга на ход Эдгару Мендесу получился слишком сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.

Замена в составе "Аласева": вместо Санмартина Хоселу на поле вышел Оливер Бёрк.

Олаза слева отправил вперёд Смолова. Фёдор чуть слабо сделал пас назад на набегавшего Дениса Суареса, который не встретился с футбольный снарядом.

Фейса перед штрафной площадью врезал по ногам Аспасу. Двадцать один метр до ворот.

Денис Суарес со штрафного пробил в стенку. Будет угловой удар.

Хозяева быстро разыграл и угловой удар. Подача Дениса Суареса с фланга нацеленной не получилась.

Первый тайм

— Перерыв! "Сельта" - "Алавес" - 4:0.

45' Угловой удар исполнили хозяева. Мяч снова выбит за пределы поля.

45' Денис Суарес слева по линии штрафнолй площади сместился к центру и пробил под перекладину. Роберто Хименес в прыжке отвёл угрозу от ворот.

45' Лукас Перес от углового флага навесил к воротам. Защитники "Сельты" вынесли мяч к центральному кругу.

45' Лукас Перес покатил мяч налево на Хоселу, чей удар с линии штрафной площади Рубен Бланко парировал ногой.

45' 3 минуты добавил Вегна в первом тайме.

45' Рафинья на левом фланге пропустил мяч вперёд, а скорости Олазы не хватило, чтобы продолжить атаку.

43' "Сельта" продолжает атаковать. Хозяева поймали кураж и их сегодня уже не остановить.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

4:0!!!

РАФИНЬЯ!!! Рафинья за минуту оформил дубль. Олаза слева проскочил вперёд и навесил к воротам. Хави Лопес выбил мяч на Рафинью, который слева с четырнадцати метров с лёта вогнал сферу в дальний угол.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

3:0!!!

РАФИНЬЯ!!! Денис Суарес справа не пошёл в штрафную площадь, а откатил мяч на Рафинью. Алькантара с линии штрафной площади красиво закрутил мяч в дальний верхний угол.

39' Магальян на фланге в рискованном подкате сумел выбить мяч у Смолова. Фёдор мог справа выйти один на один с голкипером.

38' "Сельта" и к концу тайма старается не снижать натиска на чужие ворота. Полученное в середине тайма большинство этому также способствует.

37' Денис Суарес от углового флага навесил на Йокушлу. Мяч отскочил к Смолову, удар которого в упор каким-то чудом парировал Роберто Хименес.

36' У Хоселу рассечена губа. Арбитр отправил нападающего "Алавеса" за пределы поля к медикам.

35' Денис Суарес в центре поля грубо сыграл против Химо Наварро.

34' "Алавес" правым флангом организовал атаку. Прорваться в чужую штрафную площадь гостям не удалось.

32' В матче пауза. Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды.

31' Замена в составе "Алавеса": вместо Борхи Сайнса на поле вышел Химо Наварро.

30' Йокушлу с двадцати шести метров сильно пробил низом в левый угол. Рорберто Хименес прыгает к штанге и отбивает мяч в сторону.

28' Рафинье медики оказывают помощь. Пауза в матче.

27' А вот и красная карточка. Агитррегабириа в центре поля шипами влетел в бедро Рафинье. "Алавес" остаётся в меньшинстве.

26' Смолов справа убежал в отрыв и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

25' Эдгар Мендес на чужой половине поля сыграл грубо против Васкеса. Странно, что за такой фол нет никакой карточки. Вполне могла быть и красная.

24' Сайнс в центре поял сбил Олазу.

23' Денис Суарес слева пошёл на двух соперников, но прострелить в штрафную площадь не смог.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

АСПАС!!! Аспас сильно и точно низом пробил в правый угол. Роберто Хименес угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

20' Пауза в матче. Вега ждёт подтверждение от помощников, занимающихся просмотром повторов.

19' Пенальти! Мяч попал в руку Фейсе после подачи от углового флага и арбитр показывает на "точку".

19' Олаза от углового флага навесил на ближнюю штангу...

18' "Сельта" старается не сбавлять обороты. Мяч практически не покидает половину поля гостей.

17' Йокушлу у центрального круга въехал в колено Понсу и получил жёлтую карточку.

16' Лукас Перес в центре поля сыграл грубо и получил жёлтую карточку.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МУРИЛЬО!!! Мяч был выбит во фланг. Снова Денис Суарес с фланга исполнил навес, а оставшийся Мурильо в чужой штрафной площади после "стандарта" сильно и точно головой пробил в правый угол.

14' Первый угловой удар в матче заработали хозяева. Подача Дениса Суареса последовала в центр штрафной площади. Мяч выбит.

12' Эдгар Мендес в центре поля получил удар в затылок от партнёра. Понс в падении угодил локтем по голову Эдгару.

10' Эдраг Мендес слева прорстрелил на Хоселу, который в касание пробил рядом с ближней штангой.

9' Фейса в центре поля сбил Рафинью.

8' Аспас справа проскочил вперёд и сильно прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров к опасной передаче не поспел.

7' "Алавес" по правому флангу организовал первую атаку. Доставить мяч на ударную позицию гостям не удалось.

6' Йокушлу в центре поля придержал руками Хоселу.

5' Смолов играет на подборе на линии штрафной площади, но его удар успевает заблокировать Хави Лопес.

4' Смолов на правом фланге оказался в офсайде. Эпизод завершился опасны см ударом Йокушлу с линии штрафной площади.

3' "Сельта" активно начала встречу. Серией передач в направлении Аспаса и Смолова отметились хозяева, но мяч никак не доходит до линии атаки.

2' "Сельта" играет в светло-голубой форме, "Алавес" - в малиновой.