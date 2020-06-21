1:0
14' ГолМурильо Джейсон
15' Желтая карточкаЛукас Перес
16' Желтая карточкаЙокушлу Окай
2:0
20' ПенальтиАспас Яго
27' Красная карточкаАгиррегабириа Мартин
3:0
40' ГолРафинья Алькантара
4:0
41' ГолРафинья Алькантара
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
15
Олаза
Лукас
10
Аспас
Яго
28
Хави
Лопеc
29
Сайнс
Борха
20
Понс
Пере
16
Эдгар
Мендес
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Вильяр ИванВратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Санти МинаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хави ЛопеcЗащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кастро АрицВратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
1:0
15'
16'
20'
2:0
40'
41'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|10 (3)
|0.26
|2.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|3.
|Санти Мина
|3
|0.08
|4.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|5.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|6.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|7.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|8.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|9.
|Смолов Фёдор
|1
|0.03
|10.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|12.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|13.
|Мальо Уго
|0
|0
|14.
|Шейх Пап
|0
|0
|15.
|Айду Джозеф
|0
|0
|16.
|Браис Мендес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|9
|0.24
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|8
|0
|2.
|Араухо Нестор
|8
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Шейх Пап
|4
|1
|5.
|Йокушлу Окай
|5
|0
|6.
|Васкес Кевин
|5
|0
|7.
|Фернандес Габриэль
|3
|1
|8.
|Санти Мина
|4
|0
|9.
|Рубен Бланко
|4
|0
|10.
|Олаза Лукас
|4
|0
|11.
|Айду Джозеф
|4
|0
|12.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|13.
|Смолов Фёдор
|3
|0
|14.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|15.
|Саэнс Хорхе
|1
|1
|16.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|17.
|Денис Суарес
|2
|0
|18.
|Систо Пионе
|2
|0
|19.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|20.
|Браис Мендес
|2
|0
|21.
|Брадарич Филип
|0
|1
|22.
|Жунка Давид
|1
|0
|23.
|Костас Давид
|1
|0
|24.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|9
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|10
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|7
|0
|7.
|Видаль Алеш
|6
|0
|8.
|Пина Томас
|4
|1
|9.
|Агиррегабириа Мартин
|4
|1
|10.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Риоха Луис
|3
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|16.
|Фейса Любомир
|1
|0
|17.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|18.
|Понс Пере
|1
|0
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес
Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|13
|13
|4
|38 - 22
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 28
|48
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|37 - 36
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|13.
|Алавес
|0:4 Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 43
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|25 - 35
|33
|16.
|Сельта
|4:0 Заявка
|30
|6
|12
|12
|26 - 35
|30
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|23 - 44
|24
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
|Футбольный тест из 100 вопросов
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Прогнозы на матч Сельта 4:0 Алавес
Исход игры
Сельта
74.2% (112)
Ничья
21.2% (32)
Алавес
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.76% (38)
Меньше
73.24% (104)
Обе команды забьют
Да
46.48% (66)
Нет
53.52% (76)
Популярный счёт
1:0 Сельта
40.4% (61)
2:1 Сельта
21.9% (33)
1:1 Ничья
19.2% (29)
2:0 Сельта
6% (9)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Алавес
1.3% (2)
0:1 Алавес
1.3% (2)
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