Прогнозы на матч Сельта - Алавес

Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (2)
|0.24
|2.
|Санти Мина
|3
|0.08
|3.
|Рафинья Алькантара
|2
|0.05
|4.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|5.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|6.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|7.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|8.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|9.
|Смолов Фёдор
|1
|0.03
|10.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|11.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|12.
|Мальо Уго
|0
|0
|13.
|Шейх Пап
|0
|0
|14.
|Айду Джозеф
|0
|0
|15.
|Браис Мендес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|9
|0.24
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|8
|0
|2.
|Араухо Нестор
|8
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Шейх Пап
|4
|1
|5.
|Васкес Кевин
|5
|0
|6.
|Фернандес Габриэль
|3
|1
|7.
|Йокушлу Окай
|4
|0
|8.
|Санти Мина
|4
|0
|9.
|Рубен Бланко
|4
|0
|10.
|Олаза Лукас
|4
|0
|11.
|Айду Джозеф
|4
|0
|12.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|13.
|Смолов Фёдор
|3
|0
|14.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|15.
|Саэнс Хорхе
|1
|1
|16.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|17.
|Денис Суарес
|2
|0
|18.
|Систо Пионе
|2
|0
|19.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|20.
|Браис Мендес
|2
|0
|21.
|Брадарич Филип
|0
|1
|22.
|Жунка Давид
|1
|0
|23.
|Костас Давид
|1
|0
|24.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|9
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|10
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|7
|0
|7.
|Видаль Алеш
|6
|0
|8.
|Пина Томас
|4
|1
|9.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|10.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|11.
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лукас Перес
|3
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|16.
|Фейса Любомир
|1
|0
|17.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|18.
|Понс Пере
|1
|0
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +5 =9 -6Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес
Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|69 - 31
|64
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|46 - 38
|44
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 35
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|28 - 49
|25
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|22 - 43
|23
Прогнозы на матч Сельта - Алавес
Исход игры
Сельта
78.7% (48)
Ничья
18% (11)
Алавес
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (13)
Меньше
77.19% (44)
Обе команды забьют
Да
38.6% (22)
Нет
61.4% (35)
Популярный счёт
1:0 Сельта
42.6% (26)
2:1 Сельта
19.7% (12)
1:1 Ничья
16.4% (10)
2:0 Сельта
11.5% (7)
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