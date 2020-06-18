Прогнозы на матч Сельта - Алавес

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
 
Позже

Стадион:
Алавес

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (2) 0.24
2. Санти Мина 3 0.08
3. Рафинья Алькантара 2 0.05
4. Систо Пионе 2 0.05
5. Денис Суарес 1 0.03
6. Олаза Лукас 1 0.03
7. Араухо Нестор 1 0.03
8. Фернандес Габриэль 1 0.03
9. Смолов Фёдор 1 0.03
10. Лосада Икер 1 0.03
11. Йокушлу Окай 0 0
12. Мальо Уго 0 0
13. Шейх Пап 0 0
14. Айду Джозеф 0 0
15. Браис Мендес 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 9 0.24
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 8 0
2. Араухо Нестор 8 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Васкес Кевин 5 0
6. Фернандес Габриэль 3 1
7. Йокушлу Окай 4 0
8. Санти Мина 4 0
9. Рубен Бланко 4 0
10. Олаза Лукас 4 0
11. Айду Джозеф 4 0
12. Пейнадо Франсиско 2 1
13. Смолов Фёдор 3 0
14. Мурильо Джейсон 3 0
15. Саэнс Хорхе 1 1
16. Рафинья Алькантара 2 0
17. Денис Суарес 2 0
18. Систо Пионе 2 0
19. Серхио Альварес II 2 0
20. Браис Мендес 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 9 1
3. Дуарте Рубен 10 0
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 7 0
7. Видаль Алеш 6 0
8. Пина Томас 4 1
9. Хоселу Санмартин 5 0
10. Магальян Лисандро 4 0
11. Агиррегабириа Мартин 4 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лукас Перес 3 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Пачеко Фернандо 0 1
16. Фейса Любомир 1 0
17. Эдгар Мендес 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 27.78% (5)
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес
Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Сельта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Алавес 2:0 Сельта Ла Лига Алавес 0:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Сельта Примера
Сельта 1:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Сельта Примера Алавес 1:0 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Алавес Кубок Короля Сельта 1:0 Алавес Примера Сельта 2:1 Алавес Сегунда Алавес 1:2 Сельта Сегунда Сельта 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 29 20 4 5 69 - 31 64
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 29 14 9 6 42 - 30 51
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 29 13 5 11 46 - 38 44
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 29 12 6 11 37 - 35 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 29 7 4 18 28 - 49 25
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 29 5 8 16 22 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21.06.2020, осталось 2 дня 3 часа 7 минут.


    • Прогнозы 61
    Сельта 78.7% (48)
    X 18% (11)
    Алавес 3.3% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Сельта - Алавес

    Исход игры
    Сельта
    78.7% (48)
    Ничья
    18% (11)
    Алавес
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.81% (13)
    Меньше
    77.19% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    38.6% (22)
    Нет
    61.4% (35)
    Популярный счёт
    1:0 Сельта
    42.6% (26)
    2:1 Сельта
    19.7% (12)
    1:1 Ничья
    16.4% (10)
    2:0 Сельта
    11.5% (7)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     