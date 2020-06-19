Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Вильярреал

49' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Вико Федерико из команды Гранада плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

48' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Сольдадо Роберто из команды Гранада делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

45' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Альбиоль Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Альбиоль Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Гранада

40' О, нет. Из многообещающей позиции Морено Альберто из команды Вильярреал наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

39' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Ману Морланес получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ману Морланес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Бакка Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гомес Мойсес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

33' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Онтиверос Хавьер

32' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Вильярреал

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Вильярреал

26' Этеки Ян не смог попасть в створ ударом издали

25' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Вильярреал

22' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

21' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Морено Альберто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Пуэртас Антонио из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Нева Карлос из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Хорошо играет на выходе Асенхо Серхио - мяч в ее руках

15' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вильярреал пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

13' Гомес Мойсес из команды Вильярреал пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Сольдадо Роберто из команды Гранада направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!

11' Пенья Рубен разрезает оборону соперника отличным пасом

10' Бакка Карлос из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Гранада

8' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Вильярреал

6' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бакка Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Вико Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гранада начинает с центра поля