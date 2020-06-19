Гранада
0:1
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Вильярреал
0:1
11' ГолМорено Херард
20' Желтая карточкаМорено Альберто
86' Желтая карточкаЧуквезе Саму
90' Желтая карточкаАсенхо Серхио
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
20
Пенья
Рубен
22
Шакла
Софьян
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Bruno Llido1
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
0:1
20'
77'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Карлос
|7
|0.18
|2.
|Мачис Дарвин
|7 (1)
|0.18
|3.
|Пуэртас Антонио
|5
|0.13
|4.
|Сольдадо Роберто
|3 (1)
|0.08
|5.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|7.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|8.
|Дуарте Домингуш
|2
|0.05
|9.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|10.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|11.
|Вико Федерико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|13.
|Виктор Диаз
|0
|0
|14.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|12
|0.32
|2.
|Касорла Санти
|8 (6)
|0.21
|3.
|Экамби Карл Токо
|6
|0.16
|4.
|Гомес Мойсес
|4
|0.11
|5.
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|6.
|Тригерос Мануэль
|2 (1)
|0.05
|7.
|Алькасер Пако
|2
|0.05
|8.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0.05
|9.
|Бакка Карлос
|2
|0.05
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|11.
|Торрес Пау
|1
|0.03
|12.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.03
|13.
|Фернандо Нино
|1
|0.03
|14.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.03
|15.
|Иборра Висенте
|0
|0
|16.
|Кинтилья Хави
|0
|0
|17.
|Марио Гаспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|12
|0
|2.
|Санчес Герман
|10
|1
|3.
|Эррера Янгель
|10
|0
|4.
|Гоналон Максим
|7
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|7
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|7.
|Монторо Анхель
|5
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|5
|0
|9.
|Виктор Диаз
|4
|0
|10.
|Этеки Ян
|4
|0
|11.
|Фулкье Димитри
|3
|0
|12.
|Мачис Дарвин
|3
|0
|13.
|Азиз Рамон
|3
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Силва Руи
|2
|0
|16.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|17.
|Вико Федерико
|1
|0
|18.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|19.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|20.
|Нева Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|10
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|9
|0
|3.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|4.
|Торрес Пау
|5
|0
|5.
|Кинтилья Хави
|5
|0
|6.
|Пенья Рубен
|5
|0
|7.
|Морено Альберто
|4
|0
|8.
|Тригерос Мануэль
|4
|0
|9.
|Касорла Санти
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Чуквезе Саму
|2
|0
|14.
|Андрес Фернандес
|1
|0
|15.
|Фернандо Нино
|1
|0
|16.
|Фунес Мори
|1
|0
|17.
|Бакка Карлос
|1
|0
|18.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|19.
|Алькасер Пако
|1
|0
|20.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|14.71% (5)
|Вильярреал
|21.95% (9)
|9.76% (4)
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б
Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал
Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Гранада: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|37 - 36
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|23 - 44
|24
Прогнозы на матч Гранада 0:1 Вильярреал
Исход игры
Гранада
18.5% (27)
Ничья
52.1% (76)
Вильярреал
29.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (52)
Меньше
62.59% (87)
Обе команды забьют
Да
82.73% (115)
Нет
17.27% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
1:2 Вильярреал
17.8% (26)
2:1 Гранада
8.9% (13)
0:1 Вильярреал
7.5% (11)
1:0 Гранада
6.8% (10)
2:2 Ничья
5.5% (8)
1:3 Вильярреал
1.4% (2)
0:2 Вильярреал
1.4% (2)
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