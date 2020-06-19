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Гранада
0:1
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
11' Гол
Морено Херард
20' Желтая карточка
Морено Альберто
86' Желтая карточка
Чуквезе Саму
90' Желтая карточка
Асенхо Серхио
90'+8
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
21
Эррера
Янгель
8
Этеки
Ян
14
Вико
Федерико
24
Фернандес
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
9
Сольдадо
Роберто
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
22
Шакла
Софьян
3
Альбиоль
Рауль
18
Морено
Альберто
23
Гомес
Мойсес
10
Иборра
Висенте
15
Ману
Морланес
24
Онтиверос
Хавьер
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
Гранада
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Морено Херард
(Пенья Рубен)
20'
 
Морено Альберто
46'
Мачис Дарвин
Сольдадо Роберто
 
55'
 
Алькасер Пако
Бакка Карлос
55'
 
Замбо-Ангисса Андре-Франк
Ману Морланес
61'
Эредия Антоньин
Этеки Ян
 
61'
Азиз Рамон
Вико Федерико
 
65'
 
Чуквезе Саму
Онтиверос Хавьер
77'
Диаш Жиль
Нева Карлос
 
81'
 
Марио Гаспар
Пенья Рубен
81'
 
Касорла Санти
Морено Херард
83'
Фулкье Димитри
Виктор Диаз
 
86'
 
Чуквезе Саму
90'
 
Асенхо Серхио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Карлос 7 0.18
2. Мачис Дарвин 7 (1) 0.18
3. Пуэртас Антонио 5 0.13
4. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.08
5. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
6. Эррера Янгель 2 0.05
7. Азиз Рамон 2 0.05
8. Дуарте Домингуш 2 0.05
9. Санчес Герман 2 0.05
10. Монторо Анхель 1 0.03
11. Вико Федерико 1 (1) 0.03
12. Фулкье Димитри 1 0.03
13. Виктор Диаз 0 0
14. Мартинес Хосе VI 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 12 0.32
2. Касорла Санти 8 (6) 0.21
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Чуквезе Саму 3 0.08
6. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
7. Алькасер Пако 2 0.05
8. Онтиверос Хавьер 2 0.05
9. Бакка Карлос 2 0.05
10. Пенья Рубен 1 0.03
11. Торрес Пау 1 0.03
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 12 0
2. Санчес Герман 10 1
3. Эррера Янгель 10 0
4. Гоналон Максим 7 0
5. Фернандес Карлос 7 0
6. Дуарте Домингуш 6 0
7. Монторо Анхель 5 0
8. Пуэртас Антонио 5 0
9. Виктор Диаз 4 0
10. Этеки Ян 4 0
11. Фулкье Димитри 3 0
12. Мачис Дарвин 3 0
13. Азиз Рамон 3 0
14. Кини Марин 2 0
15. Силва Руи 2 0
16. Кейбаши Исмаил 1 0
17. Вико Федерико 1 0
18. Вальехо Хесус 1 0
19. Мартинес Алекс 1 0
20. Нева Карлос 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
4. Торрес Пау 5 0
5. Кинтилья Хави 5 0
6. Пенья Рубен 5 0
7. Морено Альберто 4 0
8. Тригерос Мануэль 4 0
9. Касорла Санти 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Чуквезе Саму 2 0
14. Андрес Фернандес 1 0
15. Фернандо Нино 1 0
16. Фунес Мори 1 0
17. Бакка Карлос 1 0
18. Гомес Мойсес 1 0
19. Алькасер Пако 1 0
20. Онтиверос Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 8.82% (3) 11.76% (4) 20.59% (7) 17.65% (6) 26.47% (9) 14.71% (5)
 Вильярреал 21.95% (9) 9.76% (4) 9.76% (4) 21.95% (9) 21.95% (9) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б
Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал
Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Гранада: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Вильярреал 4:4 Гранада Ла Лига Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Гранада Примера
Гранада 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Вильярреал Примера Гранада 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Гранада Примера Вильярреал 1:1 Гранада Товарищеские матчи Вильярреал 3:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья 0:0 Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Гранада 18.5% (27)
X 52.1% (76)
Вильярреал 29.5% (43)
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Прогнозы на матч Гранада 0:1 Вильярреал

Исход игры
Гранада
18.5% (27)
Ничья
52.1% (76)
Вильярреал
29.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (52)
Меньше
62.59% (87)
Обе команды забьют
Да
82.73% (115)
Нет
17.27% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
1:2 Вильярреал
17.8% (26)
2:1 Гранада
8.9% (13)
0:1 Вильярреал
7.5% (11)
1:0 Гранада
6.8% (10)
2:2 Ничья
5.5% (8)
1:3 Вильярреал
1.4% (2)
0:2 Вильярреал
1.4% (2)
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