Прогнозы на матч Боавишта 3:1 Витория Сетубал

Боавишта
3:1
Конец матча
Стадион: Бесса
Витория Сетубал
1:0
5' ГолБуэно Альберто
24' Желтая карточкаКассиано Диас
30' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
42' Желтая карточкаКардосо Фернандо
43' Желтая карточкаБесса Эбер
2:0
45' ГолЗауэр Густаво
45' Желтая карточкаМансилья Брайан
2:1
64' ГолКарлинос
77' Желтая карточкаАка Яу
3:1
90' ГолТавареш Эриберту
90
Лейте
Элтон
88
Ака
Яу
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
76
Карлинос
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 КарлиносНападающий
- Запасные игроки
-
97 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
24 Пирес БруноЗащитник
-
21 Пинту НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 ЗекиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
Ход матча
5'
24'
30'
42'
43'
45'
2:0
45'
64'
2:1
77'
84'
88'
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавареш Эриберту
|4
|0.12
|2.
|Карраса Моура
|2
|0.06
|3.
|Буэно Альберто
|2 (1)
|0.06
|4.
|Стоилькович Никола
|2
|0.06
|5.
|Рафаэл Коста
|2 (1)
|0.06
|6.
|Матеуш Галиану
|1
|0.03
|7.
|Нжие Юсуфа
|1
|0.03
|8.
|Кошта Рикарду
|1
|0.03
|9.
|Кассиано Диас
|1
|0.03
|10.
|Тальяпьетра Лукас
|1
|0.03
|11.
|Дуланто Густаво
|1
|0.03
|12.
|Зауэр Густаво
|1
|0.03
|13.
|Нерис
|1
|0.03
|14.
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|15.
|Хавьер Марлон
|0
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|0
|0
|17.
|Паулиньо III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлинос
|4
|0.12
|2.
|Гедеш Элдер
|3
|0.09
|3.
|Перейра Илдеберту
|3
|0.09
|4.
|Бесса Эбер
|2
|0.06
|5.
|Зекинья
|2
|0.06
|6.
|Гилас Набиль
|2
|0.06
|7.
|Семедо Жозе
|1
|0.03
|8.
|Пирес Бруно
|1
|0.03
|9.
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|10.
|Хачади Халид
|1
|0.03
|11.
|Валенте Нуну II
|0
|0
|12.
|Вилело Леандро
|0
|0
|13.
|Сильвиу Мануэль
|0
|0
|14.
|Жорж Артур
|0
|0
|15.
|Мансилья Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ака Яу
|10
|0
|2.
|Фабиано Лейсманн
|7
|1
|3.
|Нерис
|8
|0
|4.
|Обиора Нванкво
|7
|0
|5.
|Зауэр Густаво
|5
|1
|6.
|Хавьер Марлон
|5
|1
|7.
|Кассиано Диас
|5
|0
|8.
|Стоилькович Никола
|5
|0
|9.
|Кошта Рикарду
|4
|0
|10.
|Паулиньо III
|4
|0
|11.
|Рафаэл Коста
|4
|0
|12.
|Дуланто Густаво
|2
|1
|13.
|Матеуш Галиану
|3
|0
|14.
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|15.
|Лейте Элтон
|2
|0
|16.
|Рейзиньо Мигель
|2
|0
|17.
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|18.
|Буэно Альберто
|1
|0
|19.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|20.
|Карраса Моура
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семедо Жозе
|12
|2
|2.
|Мансилья Брайан
|9
|0
|3.
|Жорж Артур
|7
|0
|4.
|Карлинос
|7
|0
|5.
|Перейра Илдеберту
|6
|0
|6.
|Бесса Эбер
|6
|0
|7.
|Макаридзе Георгий
|4
|0
|8.
|Пирес Бруно
|4
|0
|9.
|Вилело Леандро
|3
|0
|10.
|Зекинья
|2
|0
|11.
|Сильвиу Мануэль
|2
|0
|12.
|Ману Луиш Мигель
|2
|0
|13.
|Гилас Набиль
|2
|0
|14.
|Жубал Мендес
|2
|0
|15.
|Валенте Нуну II
|2
|0
|16.
|Монтьель Кристобаль
|2
|0
|17.
|Хачади Халид
|2
|0
|18.
|Фернандеш Вашку
|1
|0
|19.
|Пинту Нуну
|1
|0
|20.
|Мейра Жоау
|1
|0
|21.
|Леандриньо II
|1
|0
|22.
|Соуза Андре IV
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|38.89% (7)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|Витория Сетубал
|15% (3)
|0
|20% (4)
|15% (3)
|30% (6)
|20% (4)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: + = -Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте
Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта
Витория Сетубал Последние 20 матчей: + = -Витория Сетубал 2:2 Санта-Клара Маритиму 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Бенфика Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал
Брага 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Порту Тондела 0:3 Витория Сетубал Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика Витория Сетубал 1:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Боавишта
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Витория Сетубал 1:1 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Боавишта 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:0 Боавишта League Cup 2nd stage Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 3:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:3 Витория Сетубал Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|27
|20
|4
|3
|56 - 17
|64
|2.
|Порту
|Заявка
|27
|20
|4
|3
|52 - 18
|64
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|42 - 28
|49
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|43 - 30
|46
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 42
|43
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|36 - 28
|41
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|43 - 28
|39
|8.
|Боавишта
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|23 - 25
|35
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|25 - 31
|35
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|35 - 33
|33
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|23 - 41
|30
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 35
|30
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|21 - 33
|30
|14.
|Тондела
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|22 - 32
|29
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|23 - 38
|28
|16.
|Маритиму
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|25 - 35
|28
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|20 - 37
|21
|18.
|Авеш
|Заявка
|27
|4
|2
|21
|23 - 51
|14
Прогнозы на матч Боавишта 3:1 Витория Сетубал
Исход игры
Боавишта
67.1% (96)
Ничья
23.8% (34)
Витория Сетубал
9.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (42)
Меньше
69.57% (96)
Обе команды забьют
Да
50% (69)
Нет
50% (69)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
39.2% (56)
2:1 Боавишта
21.7% (31)
1:1 Ничья
18.9% (27)
0:1 Витория Сетубал
4.2% (6)
1:2 Витория Сетубал
4.2% (6)
2:0 Боавишта
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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