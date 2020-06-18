Прогнозы на матч Боавишта 3:1 Витория Сетубал

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Боавишта
3:1
Конец матча

Стадион:
Витория Сетубал
0'
1:0
5' Гол
Буэно Альберто
24' Желтая карточка
Кассиано Диас
30' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
42' Желтая карточка
Кардосо Фернандо
43' Желтая карточка
Бесса Эбер
2:0
45' Гол
Зауэр Густаво
45' Желтая карточка
Мансилья Брайан
2:1
64' Гол
Карлинос
77' Желтая карточка
Ака Яу
3:1
90' Гол
Тавареш Эриберту
90'+7
90
Лейте
Элтон
17
Карраса
Моура
13
Дуланто
Густаво
22
Кошта
Рикарду
6
Хавьер
Марлон
8
Зауэр
Густаво
18
Фабиано
Лейсманн
88
Ака
Яу
21
Кардосо
Фернандо
39
Кассиано
Диас
14
Буэно
Альберто
90
Макаридзе
Георгий
11
Перейра
Илдеберту
3
Жубал
Мендес
4
Жорж
Артур
17
Сильвиу
Мануэль
34
Вилело
Леандро
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
22
Мансилья
Брайан
7
Гедеш
Элдер
76
Карлинос
Боавишта
4-4-2
Витория Сетубал
4-4-2

Ход матча

5'
Буэно Альберто
(Кардосо Фернандо)
1:0
24'
Кассиано Диас
 
30'
Фабиано Лейсманн
 
42'
Кардосо Фернандо
 
43'
 
Бесса Эбер
45'
Зауэр Густаво
(Хавьер Марлон)
2:0
45'
 
Мансилья Брайан
64'
2:1
Карлинос
(Мансилья Брайан)
70'
 
Соуза Андре IV
Вилело Леандро
70'
 
Антонуччи Мирко
Мансилья Брайан
70'
 
Монтьель Кристобаль
Бесса Эбер
77'
Ака Яу
 
79'
Мандьянг Идрисса
Кардосо Фернандо
 
79'
Тавареш Эриберту
Хавьер Марлон
 
84'
Обиора Нванкво
Ака Яу
 
87'
Матеуш Галиану
Кассиано Диас
 
88'
 
Хачади Халид
Сильвиу Мануэль
88'
 
Зекинья
Гедеш Элдер
88'
Нжие Юсуфа
Буэно Альберто
 
90'
Тавареш Эриберту
(Нжие Юсуфа)
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавареш Эриберту 4 0.12
2. Карраса Моура 2 0.06
3. Буэно Альберто 2 (1) 0.06
4. Стоилькович Никола 2 0.06
5. Рафаэл Коста 2 (1) 0.06
6. Матеуш Галиану 1 0.03
7. Нжие Юсуфа 1 0.03
8. Кошта Рикарду 1 0.03
9. Кассиано Диас 1 0.03
10. Тальяпьетра Лукас 1 0.03
11. Дуланто Густаво 1 0.03
12. Зауэр Густаво 1 0.03
13. Нерис 1 0.03
14. Фабиано Лейсманн 0 0
15. Хавьер Марлон 0 0
16. Кардосо Фернандо 0 0
17. Паулиньо III 0 0
Витория Сетубал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлинос 4 0.12
2. Гедеш Элдер 3 0.09
3. Перейра Илдеберту 3 0.09
4. Бесса Эбер 2 0.06
5. Зекинья 2 0.06
6. Гилас Набиль 2 0.06
7. Семедо Жозе 1 0.03
8. Пирес Бруно 1 0.03
9. Антонуччи Мирко 1 0.03
10. Хачади Халид 1 0.03
11. Валенте Нуну II 0 0
12. Вилело Леандро 0 0
13. Сильвиу Мануэль 0 0
14. Жорж Артур 0 0
15. Мансилья Брайан 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Ака Яу 10 0
2. Фабиано Лейсманн 7 1
3. Нерис 8 0
4. Обиора Нванкво 7 0
5. Зауэр Густаво 5 1
6. Хавьер Марлон 5 1
7. Кассиано Диас 5 0
8. Стоилькович Никола 5 0
9. Кошта Рикарду 4 0
10. Паулиньо III 4 0
11. Рафаэл Коста 4 0
12. Дуланто Густаво 2 1
13. Матеуш Галиану 3 0
14. Бракалли Рафаэл 3 0
15. Лейте Элтон 2 0
16. Рейзиньо Мигель 2 0
17. Кардосо Фернандо 1 0
18. Буэно Альберто 1 0
19. Паулиньо Жозе 1 0
20. Карраса Моура 1 0
Витория Сетубал
# Игрок      
1. Семедо Жозе 12 2
2. Мансилья Брайан 9 0
3. Жорж Артур 7 0
4. Карлинос 7 0
5. Перейра Илдеберту 6 0
6. Бесса Эбер 6 0
7. Макаридзе Георгий 4 0
8. Пирес Бруно 4 0
9. Вилело Леандро 3 0
10. Зекинья 2 0
11. Сильвиу Мануэль 2 0
12. Ману Луиш Мигель 2 0
13. Гилас Набиль 2 0
14. Жубал Мендес 2 0
15. Валенте Нуну II 2 0
16. Монтьель Кристобаль 2 0
17. Хачади Халид 2 0
18. Фернандеш Вашку 1 0
19. Пинту Нуну 1 0
20. Мейра Жоау 1 0
21. Леандриньо II 1 0
22. Соуза Андре IV 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 38.89% (7) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1)
 Витория Сетубал 15% (3) 0 20% (4) 15% (3) 30% (6) 20% (4)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: + = -
Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте
Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта
Витория Сетубал Последние 20 матчей: + = -
Витория Сетубал 2:2 Санта-Клара Маритиму 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Бенфика Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал
Брага 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Порту Тондела 0:3 Витория Сетубал Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика Витория Сетубал 1:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Боавишта

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Витория Сетубал 1:0 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 0:3 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Боавишта 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига
Витория Сетубал 1:1 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Боавишта 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:0 Боавишта League Cup 2nd stage Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 3:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:3 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 27 20 4 3 56 - 17 64
2. Порту Заявка 27 20 4 3 52 - 18 64
3. Спортинг Л Заявка 27 15 4 8 42 - 28 49
4. Брага Заявка 26 14 4 8 43 - 30 46
5. Фамаликан Заявка 26 12 7 7 43 - 42 43
6. Риу Аве Заявка 27 11 8 8 36 - 28 41
7. Витория Гимарайнш Заявка 26 10 9 7 43 - 28 39
8. Боавишта Заявка 27 9 8 10 23 - 25 35
9. Санта-Клара Заявка 27 9 8 10 25 - 31 35
10. Морейренсе Заявка 26 8 9 9 35 - 33 33
11. Белененсеш Заявка 27 8 6 13 23 - 41 30
12. Жил Висенте Заявка 27 7 9 11 27 - 35 30
13. Витория Сетубал Заявка 27 6 12 9 21 - 33 30
14. Тондела Заявка 27 7 8 12 22 - 32 29
15. Пасуш де Феррейра Заявка 27 8 4 15 23 - 38 28
16. Маритиму Заявка 27 6 10 11 25 - 35 28
17. Портимоненсе Заявка 27 3 12 12 20 - 37 21
18. Авеш Заявка 27 4 2 21 23 - 51 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Боавишта 67.1% (96)
X 23.8% (34)
Витория Сетубал 9.1% (13)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Боавишта 3:1 Витория Сетубал

Исход игры
Боавишта
67.1% (96)
Ничья
23.8% (34)
Витория Сетубал
9.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (42)
Меньше
69.57% (96)
Обе команды забьют
Да
50% (69)
Нет
50% (69)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
39.2% (56)
2:1 Боавишта
21.7% (31)
1:1 Ничья
18.9% (27)
0:1 Витория Сетубал
4.2% (6)
1:2 Витория Сетубал
4.2% (6)
2:0 Боавишта
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 