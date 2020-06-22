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Аланьяспор
2:2
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
0:1
7' Гол
Эмюр Абдулкадир
40' Желтая карточка
Экубан Калеб
1:1
45' Гол
Сиссе Паписс
45' Желтая карточка
Учан Салих
1:2
52' Гол
Новак Филип
76' Желтая карточка
Н'Сакала Фабрис
80' Красная карточка
Хоссейни Сейедмаджид
82' Вторая желтая карточка
Н'Сакала Фабрис
2:2
90' Гол
Бакасетас Тасос
90'+7
28
Марафона
Карлош
14
Байяно
Вандерсон
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Н'Сакала
Фабрис
6
Гюлселам
Джейхун
8
Учан
Салих
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
10
Фернандес
Джуниор
9
Сиссе
Паписс
1
Чакыр
Угурджан
47
Перейра
Жоау
5
Хоссейни
Сейедмаджид
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
61
Пармак
Абдулкадир
10
Эмюр
Абдулкадир
18
Экубан
Калеб
6
Гильерме
Маркес
11
Сорлот
Александр
Аланьяспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Эмюр Абдулкадир
(Сорлот Александр)
40'
 
Экубан Калеб
45'
Сиссе Паписс
(Н'Сакала Фабрис)
1:1
45'
Учан Салих
 
46'
 
Кардешлер Эрдже
Чакыр Угурджан
52'
1:2
Новак Филип
62'
Джалма Кампуш
Фернандес Джуниор
 
71'
Булут Онур
Гюлселам Джейхун
 
73'
Хуанфран Морено
Байяно Вандерсон
 
76'
Н'Сакала Фабрис
 
77'
Пектемек Мустафа
Караджа Эфеджан
 
79'
 
Да Кошта Триндаде
Кампи Гастон
80'
 
Тюркмен Хюсейин
Гильерме Маркес
80'
 
Хоссейни Сейедмаджид
82'
Н'Сакала Фабрис
 
90'
 
Асан Серкан
Эмюр Абдулкадир
90'
Бакасетас Тасос
2:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиссе Паписс 17 (2) 0.5
2. Фернандес Джуниор 7 0.21
3. Бакасетас Тасос 6 0.18
4. Джалма Кампуш 3 0.09
5. Гюлселам Джейхун 3 0.09
6. Велинтон Жуниор 2 0.06
7. Бамму Ясин 2 0.06
8. Колкер Стивен 1 0.03
9. Булут Онур 1 0.03
10. Цавелас Георгиос 1 0.03
11. Учан Салих 1 0.03
12. Караджа Эфеджан 0 0
13. Н'Сакала Фабрис 0 0
14. Хуанфран Морено 0 0
15. Сиопис Манолис 0 0
16. Байяно Вандерсон 0 0
17. Чагиран Муса 0 0
18. Umut Gunes 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 19 (1) 0.56
2. Нвакаеме Энтони 11 0.32
3. Соса Хосе 6 (2) 0.18
4. Старридж Даниэль 4 (2) 0.12
5. Экубан Калеб 4 (1) 0.12
6. Новак Филип 4 0.12
7. Эмюр Абдулкадир 3 0.09
8. Сари Юсуф 3 0.09
9. Перейра Жоау 1 0.03
10. Н'Диайе Папа 1 0.03
11. Пармак Абдулкадир 1 0.03
12. Афдияй Донис 1 0.03
13. Да Кошта Триндаде 1 0.03
14. Хоссейни Сейедмаджид 1 (1) 0.03
15. Чорекчи Камил 0 0
16. Кампи Гастон 0 0
17. Чакыр Угурджан 0 0

Карточки

Аланьяспор
# Игрок      
1. Н'Сакала Фабрис 6 2
2. Гюлселам Джейхун 9 0
3. Сиопис Манолис 6 0
4. Фернандес Джуниор 3 1
5. Сиссе Паписс 4 0
6. Велинтон Жуниор 4 0
7. Байяно Вандерсон 4 0
8. Цавелас Георгиос 3 0
9. Караджа Эфеджан 3 0
10. Учан Салих 3 0
11. Бакасетас Тасос 3 0
12. Велинтон Соуза 3 0
13. Канак Каан 2 0
14. Булут Онур 2 0
15. Джалма Кампуш 1 0
16. Колкер Стивен 1 0
17. Хуанфран Морено 1 0
18. Марафона Карлош 1 0
19. Бамму Ясин 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Оби Микель Джон 6 1
2. Соса Хосе 6 0
3. Кампи Гастон 6 0
4. Чакыр Угурджан 5 0
5. Хоссейни Сейедмаджид 3 1
6. Сари Юсуф 4 0
7. Гильерме Маркес 2 1
8. Новак Филип 3 0
9. Нвакаеме Энтони 3 0
10. Да Кошта Триндаде 3 0
11. Сорлот Александр 1 1
12. Пармак Абдулкадир 1 1
13. Перейра Жоау 2 0
14. Чорекчи Камил 2 0
15. Н'Диайе Папа 2 0
16. Старридж Даниэль 1 0
17. Эрдоган Доган 1 0
18. Экубан Калеб 1 0
19. Афдияй Донис 1 0
20. Эмюр Абдулкадир 1 0
21. Тюркмен Хюсейин 1 0
22. Koray Kilinc 1 0
23. Асан Серкан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аланьяспор 0 20% (8) 32.5% (13) 15% (6) 17.5% (7) 15% (6)
 Трабзонспор 16.98% (9) 18.87% (10) 13.21% (7) 15.09% (8) 15.09% (8) 20.75% (11)

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -
Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Тирана Аланьяспор 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор
Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Трабзонспор 1:0 Партизани Трабзонспор 0:0 Бурсаспор Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Трабзонспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Суперлига Трабзонспор 0:2 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Аланьяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига
Трабзонспор 3:4 Аланьяспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 3:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 28 17 8 3 54 - 26 59
2. Трабзонспор 28 16 9 3 64 - 31 57
3. Сивасспор 28 15 8 5 50 - 31 53
4. Галатасарай 28 14 9 5 47 - 25 51
5. Бешикташ 28 14 5 9 46 - 35 47
6. Аланьяспор 28 12 8 8 46 - 29 44
7. Фенербахче 28 12 7 9 48 - 37 43
8. Гёзтепе 28 10 7 11 33 - 35 37
9. Антальяспор 28 9 9 10 34 - 45 36
10. Газишехир Газиантеп 28 8 10 10 40 - 45 34
11. Касымпаша 28 9 5 14 42 - 51 32
12. Генчлербирлиги 28 8 7 13 35 - 47 31
13. Денизлиспор 28 8 7 13 27 - 40 31
14. Ризеспор 28 8 4 16 29 - 47 28
15. Малатьяспор 28 7 7 14 41 - 43 28
16. Коньяспор 28 5 12 11 24 - 37 27
17. Кайсериспор 28 6 7 15 31 - 64 25
18. Анкарагюджю 28 5 9 14 25 - 48 24
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Учан Салих получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Экубан Калеб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Эмюр Абдулкадир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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