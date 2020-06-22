Аланьяспор
2:2
Конец матча
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Трабзонспор
0:1
7' ГолЭмюр Абдулкадир
40' Желтая карточкаЭкубан Калеб
1:1
45' ГолСиссе Паписс
45' Желтая карточкаУчан Салих
1:2
52' ГолНовак Филип
76' Желтая карточкаН'Сакала Фабрис
80' Красная карточкаХоссейни Сейедмаджид
82' Вторая желтая карточкаН'Сакала Фабрис
2:2
90' ГолБакасетас Тасос
47
Перейра
Жоау
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Булут ОнурЗащитник
-
17 Канак КаанЗащитник
- Защитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Umut Gunes
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Перейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Koray Kilinc
-
50 Kerem Baykus
-
54 Taha Tunc
-
90 Асан Серкан
-
Главный тренер: Huseyin Cimsir
Ход матча
7'
40'
45'
1:1
45'
52'
1:2
76'
82'
90'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиссе Паписс
|17 (2)
|0.5
|2.
|Фернандес Джуниор
|7
|0.21
|3.
|Бакасетас Тасос
|6
|0.18
|4.
|Джалма Кампуш
|3
|0.09
|5.
|Гюлселам Джейхун
|3
|0.09
|6.
|Велинтон Жуниор
|2
|0.06
|7.
|Бамму Ясин
|2
|0.06
|8.
|Колкер Стивен
|1
|0.03
|9.
|Булут Онур
|1
|0.03
|10.
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|11.
|Учан Салих
|1
|0.03
|12.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|13.
|Н'Сакала Фабрис
|0
|0
|14.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|15.
|Сиопис Манолис
|0
|0
|16.
|Байяно Вандерсон
|0
|0
|17.
|Чагиран Муса
|0
|0
|18.
|Umut Gunes
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|19 (1)
|0.56
|2.
|Нвакаеме Энтони
|11
|0.32
|3.
|Соса Хосе
|6 (2)
|0.18
|4.
|Старридж Даниэль
|4 (2)
|0.12
|5.
|Экубан Калеб
|4 (1)
|0.12
|6.
|Новак Филип
|4
|0.12
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|3
|0.09
|8.
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|9.
|Перейра Жоау
|1
|0.03
|10.
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|11.
|Пармак Абдулкадир
|1
|0.03
|12.
|Афдияй Донис
|1
|0.03
|13.
|Да Кошта Триндаде
|1
|0.03
|14.
|Хоссейни Сейедмаджид
|1 (1)
|0.03
|15.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|16.
|Кампи Гастон
|0
|0
|17.
|Чакыр Угурджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Сакала Фабрис
|6
|2
|2.
|Гюлселам Джейхун
|9
|0
|3.
|Сиопис Манолис
|6
|0
|4.
|Фернандес Джуниор
|3
|1
|5.
|Сиссе Паписс
|4
|0
|6.
|Велинтон Жуниор
|4
|0
|7.
|Байяно Вандерсон
|4
|0
|8.
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|9.
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|10.
|Учан Салих
|3
|0
|11.
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|12.
|Велинтон Соуза
|3
|0
|13.
|Канак Каан
|2
|0
|14.
|Булут Онур
|2
|0
|15.
|Джалма Кампуш
|1
|0
|16.
|Колкер Стивен
|1
|0
|17.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|18.
|Марафона Карлош
|1
|0
|19.
|Бамму Ясин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Микель Джон
|6
|1
|2.
|Соса Хосе
|6
|0
|3.
|Кампи Гастон
|6
|0
|4.
|Чакыр Угурджан
|5
|0
|5.
|Хоссейни Сейедмаджид
|3
|1
|6.
|Сари Юсуф
|4
|0
|7.
|Гильерме Маркес
|2
|1
|8.
|Новак Филип
|3
|0
|9.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|10.
|Да Кошта Триндаде
|3
|0
|11.
|Сорлот Александр
|1
|1
|12.
|Пармак Абдулкадир
|1
|1
|13.
|Перейра Жоау
|2
|0
|14.
|Чорекчи Камил
|2
|0
|15.
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|16.
|Старридж Даниэль
|1
|0
|17.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|18.
|Экубан Калеб
|1
|0
|19.
|Афдияй Донис
|1
|0
|20.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|21.
|Тюркмен Хюсейин
|1
|0
|22.
|Koray Kilinc
|1
|0
|23.
|Асан Серкан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аланьяспор
|0
|20% (8)
|32.5% (13)
|15% (6)
|17.5% (7)
|15% (6)
|Трабзонспор
|16.98% (9)
|18.87% (10)
|13.21% (7)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|20.75% (11)
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Тирана Аланьяспор 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор
Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Трабзонспор 1:0 Партизани Трабзонспор 0:0 Бурсаспор Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Трабзонспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|28
|17
|8
|3
|54 - 26
|59
|2.
|Трабзонспор
|28
|16
|9
|3
|64 - 31
|57
|3.
|Сивасспор
|28
|15
|8
|5
|50 - 31
|53
|4.
|Галатасарай
|28
|14
|9
|5
|47 - 25
|51
|5.
|Бешикташ
|28
|14
|5
|9
|46 - 35
|47
|6.
|Аланьяспор
|28
|12
|8
|8
|46 - 29
|44
|7.
|Фенербахче
|28
|12
|7
|9
|48 - 37
|43
|8.
|Гёзтепе
|28
|10
|7
|11
|33 - 35
|37
|9.
|Антальяспор
|28
|9
|9
|10
|34 - 45
|36
|10.
|Газишехир Газиантеп
|28
|8
|10
|10
|40 - 45
|34
|11.
|Касымпаша
|28
|9
|5
|14
|42 - 51
|32
|12.
|Генчлербирлиги
|28
|8
|7
|13
|35 - 47
|31
|13.
|Денизлиспор
|28
|8
|7
|13
|27 - 40
|31
|14.
|Ризеспор
|28
|8
|4
|16
|29 - 47
|28
|15.
|Малатьяспор
|28
|7
|7
|14
|41 - 43
|28
|16.
|Коньяспор
|28
|5
|12
|11
|24 - 37
|27
|17.
|Кайсериспор
|28
|6
|7
|15
|31 - 64
|25
|18.
|Анкарагюджю
|28
|5
|9
|14
|25 - 48
|24
Аутентификация