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Галатасарай
3:3
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
0:1
17' Гол
Джилободжи Папи
1:1
36' Гол
Фалькао Радамель
2:1
40' Гол
Беланда Юнес
45' Желтая карточка
Мариано Феррейра
51' Желтая карточка
Беланда Юнес
51' Желтая карточка
Озер Кенан
55' Красная карточка
Чалык Ахмет
63' Желтая карточка
Сараччи Марсело
3:1
66' Гол
Фегули Софьян
3:2
78' Гол
Твумаси Патрик
90' Желтая карточка
Коджук Окан
90' Желтая карточка
Emin Bayram
3:3
90' Пенальти
Максим Александру
90' Желтая карточка
Оньекуру Генри
90'+15
34
Коджук
Окан
22
Мариано
Феррейра
5
Чалык
Ахмет
99
Лемина
Марио
36
Сараччи
Марсело
10
Беланда
Юнес
6
Сери
Жан-Мишель
89
Фегули
Софьян
20
Акбаба
Эмре
70
Оньекуру
Генри
9
Фалькао
Радамель
1
Гювенч
Гюнай
17
Oguz
Ceylan
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
23
Mehmet
Erdem
Ugurlu
11
Вурал
Гюрай
8
Jefferson
IV
44
Максим
Александру
7
Озер
Кенан
10
Кайоде
Оларенваджу
Галатасарай
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
5-3-2

Ход матча

17'
0:1
Джилободжи Папи
(Вурал Гюрай)
36'
Фалькао Радамель
(Фегули Софьян)
1:1
40'
Беланда Юнес
(Сери Жан-Мишель)
2:1
45'
Мариано Феррейра
 
51'
Беланда Юнес
 
51'
 
Озер Кенан
55'
Чалык Ахмет
 
59'
Антальяли Тайлан
Акбаба Эмре
 
62'
 
Диарра Сулеймане
Mehmet Erdem Ugurlu
62'
 
Твумаси Патрик
Вурал Гюрай
63'
Сараччи Марсело
 
66'
Фегули Софьян
(Сараччи Марсело)
3:1
67'
 
Демир Мухаммет
Jefferson IV
72'
Инан Селчук
Беланда Юнес
 
78'
3:2
Твумаси Патрик
79'
 
Соялп Фуркан
Диарра Сулеймане
79'
 
Акташ Кубилай
Кана-Бийик Жан-Армель
80'
Jesse Sekidika
Фалькао Радамель
 
81'
Линнес Мартин
Мариано Феррейра
 
81'
Дурмаз Джимми
Фегули Софьян
 
90'
Коджук Окан
 
90'
Emin Bayram
 
90'
3:3
Максим Александру
90'
Оньекуру Генри
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фалькао Радамель 10 (2) 0.29
2. Фегули Софьян 6 0.18
3. Бюйюк Адем 6 (2) 0.18
4. Бабель Райан 5 (1) 0.15
5. Беланда Юнес 4 (3) 0.12
6. Донк Райан 3 0.09
7. Акбаба Эмре 2 0.06
8. Андоне Флорин 2 (1) 0.06
9. Байрам Омер 1 0.03
10. Сери Жан-Мишель 1 0.03
11. Нагатомо Юто 1 0.03
12. Антальяли Тайлан 1 0.03
13. Оньекуру Генри 1 0.03
14. Мариано Феррейра 0 0
15. Сараччи Марсело 0 0
16. Н'Зонзи Стивен 0 0
17. Ташдемир Эмре 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 9 (3) 0.26
2. Твумаси Патрик 6 (2) 0.18
3. Джилободжи Папи 5 0.15
4. Вурал Гюрай 4 0.12
5. Максим Александру 4 (2) 0.12
6. Озер Кенан 3 0.09
7. Демир Мухаммет 2 0.06
8. Диарра Сулеймане 2 0.06
9. Oguz Ceylan 1 0.03
10. Чибсах Юссиф 1 0.03
11. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.03
12. Соуза Андре 1 0.03
13. Jefferson IV 1 0.03
14. Павловски Бартоломей 0 0
15. Жуниор Мораис 0 0

Карточки

Галатасарай
# Игрок      
1. Маркан Маркос 10 1
2. Мариано Феррейра 8 0
3. Беланда Юнес 5 1
4. Байрам Омер 6 0
5. Бюйюк Адем 4 1
6. Бабель Райан 5 0
7. Сери Жан-Мишель 3 1
8. Донк Райан 4 0
9. Лемина Марио 4 0
10. Фегули Софьян 3 0
11. Мор Эмре 1 1
12. Дурмаз Джимми 2 0
13. Сараччи Марсело 2 0
14. Оньекуру Генри 2 0
15. Чалык Ахмет 0 1
16. Н'Зонзи Стивен 1 0
17. Муслера Фернандо 1 0
18. Фалькао Радамель 1 0
19. Озбайракли Шенер 1 0
20. Коджук Окан 1 0
21. Андоне Флорин 1 0
22. Люиндама Кристиан 1 0
23. Акгюн Юнус 1 0
24. Emin Bayram 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Диарра Сулеймане 10 0
2. Oguz Ceylan 9 0
3. Вурал Гюрай 4 2
4. Jefferson IV 6 0
5. Кайоде Оларенваджу 2 2
6. Чибсах Юссиф 5 0
7. Озер Кенан 5 0
8. Джилободжи Папи 5 0
9. Кана-Бийик Жан-Армель 4 0
10. Жуниор Мораис 4 0
11. Гювенч Гюнай 3 0
12. Максим Александру 2 0
13. Соуза Андре 2 0
14. Соялп Фуркан 2 0
15. Твумаси Патрик 2 0
16. Ольковски Павел 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Теттех Азиз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Галатасарай 10.26% (4) 25.64% (10) 28.21% (11) 7.69% (3) 12.82% (5) 15.38% (6)
 Газишехир Газиантеп 11.76% (4) 20.59% (7) 23.53% (8) 20.59% (7) 11.76% (4) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Галатасарай Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 0:0 Бешикташ Сивасспор 2:2 Галатасарай Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги
Фенербахче 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Галатасарай Аланьяспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 4:1 Кайсериспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Галатасарай 2:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Ризеспор 1:1 Галатасарай Галатасарай 1:0 Адана Демирспор Галатасарай 3:1 Алтай Галатасарай 5:0 Антальяспор Гёзтепе 2:1 Галатасарай Тузласпор 0:4 Галатасарай Галатасарай 2:2 Анкарагюджю
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп
Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Галатасарай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 28 17 8 3 54 - 26 59
2. Трабзонспор 27 16 8 3 62 - 29 56
3. Сивасспор 28 15 8 5 50 - 31 53
4. Галатасарай 28 14 9 5 47 - 25 51
5. Бешикташ 28 14 5 9 46 - 35 47
6. Аланьяспор 27 12 7 8 44 - 27 43
7. Фенербахче 28 12 7 9 48 - 37 43
8. Гёзтепе 28 10 7 11 33 - 35 37
9. Газишехир Газиантеп 28 8 10 10 40 - 45 34
10. Антальяспор 27 8 9 10 31 - 44 33
11. Касымпаша 28 9 5 14 42 - 51 32
12. Генчлербирлиги 28 8 7 13 35 - 47 31
13. Денизлиспор 28 8 7 13 27 - 40 31
14. Ризеспор 27 8 4 15 28 - 44 28
15. Малатьяспор 28 7 7 14 41 - 43 28
16. Коньяспор 28 5 12 11 24 - 37 27
17. Кайсериспор 28 6 7 15 31 - 64 25
18. Анкарагюджю 28 5 9 14 25 - 48 24
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