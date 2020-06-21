Галатасарай
3:3
Конец матча
Стадион: Тюрк Телеком Арена
Газишехир Газиантеп
0:1
17' ГолДжилободжи Папи
1:1
36' ГолФалькао Радамель
2:1
40' ГолБеланда Юнес
45' Желтая карточкаМариано Феррейра
51' Желтая карточкаБеланда Юнес
51' Желтая карточкаОзер Кенан
55' Красная карточкаЧалык Ахмет
63' Желтая карточкаСараччи Марсело
3:1
66' ГолФегули Софьян
3:2
78' ГолТвумаси Патрик
90' Желтая карточкаКоджук Окан
90' Желтая карточкаEmin Bayram
3:3
90' ПенальтиМаксим Александру
90' Желтая карточкаОньекуру Генри
34
Коджук
Окан
99
Лемина
Марио
10
Беланда
Юнес
20
Акбаба
Эмре
- Основной состав
-
34 Коджук ОканВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Лемина МариоЗащитник
- Защитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акбаба ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Берк БалабанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Байрам ОмерПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
-
88 Челик МугдатНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
17'
0:1
36'
40'
2:1
45'
51'
51'
55'
63'
66'
3:1
78'
3:2
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 14
-
6 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фалькао Радамель
|10 (2)
|0.29
|2.
|Фегули Софьян
|6
|0.18
|3.
|Бюйюк Адем
|6 (2)
|0.18
|4.
|Бабель Райан
|5 (1)
|0.15
|5.
|Беланда Юнес
|4 (3)
|0.12
|6.
|Донк Райан
|3
|0.09
|7.
|Акбаба Эмре
|2
|0.06
|8.
|Андоне Флорин
|2 (1)
|0.06
|9.
|Байрам Омер
|1
|0.03
|10.
|Сери Жан-Мишель
|1
|0.03
|11.
|Нагатомо Юто
|1
|0.03
|12.
|Антальяли Тайлан
|1
|0.03
|13.
|Оньекуру Генри
|1
|0.03
|14.
|Мариано Феррейра
|0
|0
|15.
|Сараччи Марсело
|0
|0
|16.
|Н'Зонзи Стивен
|0
|0
|17.
|Ташдемир Эмре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|9 (3)
|0.26
|2.
|Твумаси Патрик
|6 (2)
|0.18
|3.
|Джилободжи Папи
|5
|0.15
|4.
|Вурал Гюрай
|4
|0.12
|5.
|Максим Александру
|4 (2)
|0.12
|6.
|Озер Кенан
|3
|0.09
|7.
|Демир Мухаммет
|2
|0.06
|8.
|Диарра Сулеймане
|2
|0.06
|9.
|Oguz Ceylan
|1
|0.03
|10.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.03
|11.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.03
|12.
|Соуза Андре
|1
|0.03
|13.
|Jefferson IV
|1
|0.03
|14.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|15.
|Жуниор Мораис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маркан Маркос
|10
|1
|2.
|Мариано Феррейра
|8
|0
|3.
|Беланда Юнес
|5
|1
|4.
|Байрам Омер
|6
|0
|5.
|Бюйюк Адем
|4
|1
|6.
|Бабель Райан
|5
|0
|7.
|Сери Жан-Мишель
|3
|1
|8.
|Донк Райан
|4
|0
|9.
|Лемина Марио
|4
|0
|10.
|Фегули Софьян
|3
|0
|11.
|Мор Эмре
|1
|1
|12.
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|13.
|Сараччи Марсело
|2
|0
|14.
|Оньекуру Генри
|2
|0
|15.
|Чалык Ахмет
|0
|1
|16.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|17.
|Муслера Фернандо
|1
|0
|18.
|Фалькао Радамель
|1
|0
|19.
|Озбайракли Шенер
|1
|0
|20.
|Коджук Окан
|1
|0
|21.
|Андоне Флорин
|1
|0
|22.
|Люиндама Кристиан
|1
|0
|23.
|Акгюн Юнус
|1
|0
|24.
|Emin Bayram
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диарра Сулеймане
|10
|0
|2.
|Oguz Ceylan
|9
|0
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|2
|4.
|Jefferson IV
|6
|0
|5.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|2
|6.
|Чибсах Юссиф
|5
|0
|7.
|Озер Кенан
|5
|0
|8.
|Джилободжи Папи
|5
|0
|9.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|4
|0
|10.
|Жуниор Мораис
|4
|0
|11.
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|12.
|Максим Александру
|2
|0
|13.
|Соуза Андре
|2
|0
|14.
|Соялп Фуркан
|2
|0
|15.
|Твумаси Патрик
|2
|0
|16.
|Ольковски Павел
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Теттех Азиз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Галатасарай
|10.26% (4)
|25.64% (10)
|28.21% (11)
|7.69% (3)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|Газишехир Газиантеп
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
Предыдущие игры
Галатасарай Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 0:0 Бешикташ Сивасспор 2:2 Галатасарай Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги
Фенербахче 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Галатасарай Аланьяспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 4:1 Кайсериспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Галатасарай 2:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Ризеспор 1:1 Галатасарай Галатасарай 1:0 Адана Демирспор Галатасарай 3:1 Алтай Галатасарай 5:0 Антальяспор Гёзтепе 2:1 Галатасарай Тузласпор 0:4 Галатасарай Галатасарай 2:2 Анкарагюджю
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп
Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Галатасарай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|28
|17
|8
|3
|54 - 26
|59
|2.
|Трабзонспор
|27
|16
|8
|3
|62 - 29
|56
|3.
|Сивасспор
|28
|15
|8
|5
|50 - 31
|53
|4.
|Галатасарай
|28
|14
|9
|5
|47 - 25
|51
|5.
|Бешикташ
|28
|14
|5
|9
|46 - 35
|47
|6.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|44 - 27
|43
|7.
|Фенербахче
|28
|12
|7
|9
|48 - 37
|43
|8.
|Гёзтепе
|28
|10
|7
|11
|33 - 35
|37
|9.
|Газишехир Газиантеп
|28
|8
|10
|10
|40 - 45
|34
|10.
|Антальяспор
|27
|8
|9
|10
|31 - 44
|33
|11.
|Касымпаша
|28
|9
|5
|14
|42 - 51
|32
|12.
|Генчлербирлиги
|28
|8
|7
|13
|35 - 47
|31
|13.
|Денизлиспор
|28
|8
|7
|13
|27 - 40
|31
|14.
|Ризеспор
|27
|8
|4
|15
|28 - 44
|28
|15.
|Малатьяспор
|28
|7
|7
|14
|41 - 43
|28
|16.
|Коньяспор
|28
|5
|12
|11
|24 - 37
|27
|17.
|Кайсериспор
|28
|6
|7
|15
|31 - 64
|25
|18.
|Анкарагюджю
|28
|5
|9
|14
|25 - 48
|24
Аутентификация