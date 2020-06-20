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Денизлиспор
1:5
Конец матча

Стадион:
Бешикташ
0'
0:1
10' Гол
Йилмаз Бурак
45' Желтая карточка
Мбамба Марк
1:1
53' Гол
Эступиньян Оскар
59' Желтая карточка
Oguz Yilmaz
1:2
60' Гол
Генюл Гёкхан
1:3
67' Гол
Н'Куду Жорж-Кевин
1:4
75' Гол
Ляич Адем
1:5
78' Гол
Абдулай Диаби II
90'+2
25
Tolgahan
Acar
2
Лопеш
Тьягу
15
Oguz
Yilmaz
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
6
Мбамба
Марк
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
70
Шахан
Олджай
7
Родальега
Уго
30
Дестаноглу
Эрсин
77
Генюл
Гёкхан
3
Роко
Энсо
4
Виктор
Руис
33
Йылмаз
Рыдван
15
Эльнени
Мохамед
27
Ленс
Джермейн
13
Хатчинсон
Атиба
22
Ляич
Адем
19
Н'Куду
Жорж-Кевин
17
Йилмаз
Бурак
Денизлиспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-1-4-1

Ход матча

10'
0:1
Йилмаз Бурак
45'
Мбамба Марк
 
46'
Эступиньян Оскар
Сако Хади
 
46'
Сахинтюрк Седат
Шахан Олджай
 
53'
Эступиньян Оскар
(Муравски Радослав)
1:1
59'
Oguz Yilmaz
 
60'
1:2
Генюл Гёкхан
(Хатчинсон Атиба)
67'
1:3
Н'Куду Жорж-Кевин
(Йилмаз Бурак)
68'
 
Кайя Эрдоган
Виктор Руис
68'
 
Бойд Тайлер
Н'Куду Жорж-Кевин
75'
1:4
Ляич Адем
(Йилмаз Бурак)
76'
 
Абдулай Диаби II
Ленс Джермейн
76'
Чек Озгюр
Мбамба Марк
 
78'
1:5
Абдулай Диаби II
(Эльнени Мохамед)
81'
 
Найир Умут
Йилмаз Бурак
81'
 
Йылмаз Картал
Ляич Адем
85'
Muhammet Ozkal
Oguz Yilmaz
 
89'
Бен-Юссеф Сиам
Юмлу Мустафа
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 6 0.18
2. Эступиньян Оскар 5 0.15
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Юмлу Мустафа 3 0.09
6. Сако Хади 2 0.06
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Muhammet Ozkal 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0
Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 12 (6) 0.35
2. Ляич Адем 5 0.15
3. Хатчинсон Атиба 4 0.12
4. Вида Домагой 4 0.12
5. Найир Умут 4 0.12
6. Генюл Гёкхан 3 0.09
7. Н'Куду Жорж-Кевин 3 0.09
8. Эркин Джанер 2 0.06
9. Боатенг Кевин-Принс 2 0.06
10. Ялчын Гювен 2 0.06
11. Абдулай Диаби II 2 0.06
12. Ленс Джермейн 1 0.03
13. Озьякуп Огузхан 1 0.03
14. Диаби Абдулай 1 0.03
15. Эльнени Мохамед 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 5 0
4. Бергдич Закария 5 0
5. Сакей Айзаак 5 0
6. Бэрроу Моду 3 1
7. Явру Зеки 3 1
8. Сэпунару Кристиан 4 0
9. Айсатти Исмаил 4 0
10. Oguz Yilmaz 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Шахан Олджай 2 0
15. Сако Хади 2 0
16. Чалик Бурак 1 0
17. Мбамба Марк 1 0
18. Чек Озгюр 1 0
19. Нияз Реджеп 1 0
20. Эступиньян Оскар 1 0
21. Huseyin Altintas 1 0
Бешикташ
# Игрок      
1. Эркин Джанер 8 1
2. Эльнени Мохамед 6 1
3. Ленс Джермейн 7 0
4. Виктор Руис 6 0
5. Ляич Адем 5 0
6. Уйсал Неджип 5 0
7. Йилмаз Бурак 4 0
8. Генюл Гёкхан 4 0
9. Вида Домагой 2 1
10. Хатчинсон Атиба 3 0
11. Бойд Тайлер 3 0
12. Найир Умут 3 0
13. Н'Куду Жорж-Кевин 3 0
14. Роко Энсо 2 0
15. Ребошу Педру 2 0
16. Токёз Дорукхан 2 0
17. Ялчын Гювен 2 0
18. Боатенг Кевин-Принс 1 0
19. Кариус Лорис 1 0
20. Озьякуп Огузхан 1 0
21. Чынар Оркан 1 0
22. Дуглас Перейра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 4.35% (1) 17.39% (4) 21.74% (5) 34.78% (8) 21.74% (5)
 Бешикташ 9.52% (4) 7.14% (3) 14.29% (6) 19.05% (8) 30.95% (13) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор
Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -
Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ
Бешикташ 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Эрзинджанспор 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Касымпаша 2:3 Бешикташ

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Бешикташ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Бешикташ 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:2 Бешикташ Суперлига
Бешикташ 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:2 Бешикташ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 28 17 8 3 54 - 26 59
2. Трабзонспор 27 16 8 3 62 - 29 56
3. Сивасспор 27 15 7 5 48 - 29 52
4. Галатасарай 27 14 8 5 44 - 22 50
5. Бешикташ 28 14 5 9 46 - 35 47
6. Аланьяспор 27 12 7 8 44 - 27 43
7. Фенербахче 27 12 7 8 48 - 35 43
8. Гёзтепе 28 10 7 11 33 - 35 37
9. Газишехир Газиантеп 27 8 9 10 37 - 42 33
10. Антальяспор 27 8 9 10 31 - 44 33
11. Генчлербирлиги 28 8 7 13 35 - 47 31
12. Денизлиспор 28 8 7 13 27 - 40 31
13. Касымпаша 27 8 5 14 40 - 51 29
14. Ризеспор 27 8 4 15 28 - 44 28
15. Малатьяспор 28 7 7 14 41 - 43 28
16. Коньяспор 27 5 11 11 22 - 35 26
17. Кайсериспор 28 6 7 15 31 - 64 25
18. Анкарагюджю 28 5 9 14 25 - 48 24
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мбамба Марк получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Йилмаз Бурак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча онлайн

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