Денизлиспор
1:5
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Бешикташ
0:1
10' ГолЙилмаз Бурак
45' Желтая карточкаМбамба Марк
1:1
53' ГолЭступиньян Оскар
59' Желтая карточкаOguz Yilmaz
1:2
60' ГолГенюл Гёкхан
1:3
67' ГолН'Куду Жорж-Кевин
1:4
75' ГолЛяич Адем
1:5
78' ГолАбдулай Диаби II
15
Oguz
Yilmaz
70
Шахан
Олджай
77
Генюл
Гёкхан
22
Ляич
Адем
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Чек ОзгюрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кайя ЭрдоганЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ялчын Серген
Ход матча
10'
0:1
45'
53'
59'
60'
1:2
67'
75'
1:4
76'
78'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|6
|0.18
|2.
|Эступиньян Оскар
|5
|0.15
|3.
|Муравски Радослав
|4 (3)
|0.12
|4.
|Бэрроу Моду
|3
|0.09
|5.
|Юмлу Мустафа
|3
|0.09
|6.
|Сако Хади
|2
|0.06
|7.
|Шахан Олджай
|1
|0.03
|8.
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|9.
|Muhammet Ozkal
|1
|0.03
|10.
|Айсатти Исмаил
|0
|0
|11.
|Явру Зеки
|0
|0
|12.
|Мбамба Марк
|0
|0
|13.
|Бергдич Закария
|0
|0
|14.
|Онази Оджени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|12 (6)
|0.35
|2.
|Ляич Адем
|5
|0.15
|3.
|Хатчинсон Атиба
|4
|0.12
|4.
|Вида Домагой
|4
|0.12
|5.
|Найир Умут
|4
|0.12
|6.
|Генюл Гёкхан
|3
|0.09
|7.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3
|0.09
|8.
|Эркин Джанер
|2
|0.06
|9.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0.06
|10.
|Ялчын Гювен
|2
|0.06
|11.
|Абдулай Диаби II
|2
|0.06
|12.
|Ленс Джермейн
|1
|0.03
|13.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|14.
|Диаби Абдулай
|1
|0.03
|15.
|Эльнени Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|0
|2.
|Лопеш Тьягу
|5
|1
|3.
|Юмлу Мустафа
|5
|0
|4.
|Бергдич Закария
|5
|0
|5.
|Сакей Айзаак
|5
|0
|6.
|Бэрроу Моду
|3
|1
|7.
|Явру Зеки
|3
|1
|8.
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|9.
|Айсатти Исмаил
|4
|0
|10.
|Oguz Yilmaz
|4
|0
|11.
|Родальега Уго
|3
|0
|12.
|Онази Оджени
|3
|0
|13.
|Стаховяк Адам
|2
|0
|14.
|Шахан Олджай
|2
|0
|15.
|Сако Хади
|2
|0
|16.
|Чалик Бурак
|1
|0
|17.
|Мбамба Марк
|1
|0
|18.
|Чек Озгюр
|1
|0
|19.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|20.
|Эступиньян Оскар
|1
|0
|21.
|Huseyin Altintas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|8
|1
|2.
|Эльнени Мохамед
|6
|1
|3.
|Ленс Джермейн
|7
|0
|4.
|Виктор Руис
|6
|0
|5.
|Ляич Адем
|5
|0
|6.
|Уйсал Неджип
|5
|0
|7.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|8.
|Генюл Гёкхан
|4
|0
|9.
|Вида Домагой
|2
|1
|10.
|Хатчинсон Атиба
|3
|0
|11.
|Бойд Тайлер
|3
|0
|12.
|Найир Умут
|3
|0
|13.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3
|0
|14.
|Роко Энсо
|2
|0
|15.
|Ребошу Педру
|2
|0
|16.
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|17.
|Ялчын Гювен
|2
|0
|18.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|19.
|Кариус Лорис
|1
|0
|20.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|21.
|Чынар Оркан
|1
|0
|22.
|Дуглас Перейра
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|34.78% (8)
|21.74% (5)
|Бешикташ
|9.52% (4)
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|30.95% (13)
|19.05% (8)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор
Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ
Бешикташ 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Эрзинджанспор 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Касымпаша 2:3 Бешикташ
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Бешикташ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|28
|17
|8
|3
|54 - 26
|59
|2.
|Трабзонспор
|27
|16
|8
|3
|62 - 29
|56
|3.
|Сивасспор
|27
|15
|7
|5
|48 - 29
|52
|4.
|Галатасарай
|27
|14
|8
|5
|44 - 22
|50
|5.
|Бешикташ
|28
|14
|5
|9
|46 - 35
|47
|6.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|44 - 27
|43
|7.
|Фенербахче
|27
|12
|7
|8
|48 - 35
|43
|8.
|Гёзтепе
|28
|10
|7
|11
|33 - 35
|37
|9.
|Газишехир Газиантеп
|27
|8
|9
|10
|37 - 42
|33
|10.
|Антальяспор
|27
|8
|9
|10
|31 - 44
|33
|11.
|Генчлербирлиги
|28
|8
|7
|13
|35 - 47
|31
|12.
|Денизлиспор
|28
|8
|7
|13
|27 - 40
|31
|13.
|Касымпаша
|27
|8
|5
|14
|40 - 51
|29
|14.
|Ризеспор
|27
|8
|4
|15
|28 - 44
|28
|15.
|Малатьяспор
|28
|7
|7
|14
|41 - 43
|28
|16.
|Коньяспор
|27
|5
|11
|11
|22 - 35
|26
|17.
|Кайсериспор
|28
|6
|7
|15
|31 - 64
|25
|18.
|Анкарагюджю
|28
|5
|9
|14
|25 - 48
|24