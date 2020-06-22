Антальяспор
3:1
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Ризеспор
1:0
3' ГолГюмюш Синан
47' Желтая карточкаМорозюк Николай
51' Желтая карточкаГюмюш Синан
2:0
73' ПенальтиЯхович Адис
73' Желтая карточкаTarik Cetin
3:0
76' ГолГюлюм Эрсан
90' Желтая карточкаГюлюм Эрсан
3:1
90' ПенальтиШкода Милан
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
77
Гюмюш
Синан
16
Фреди
Гомеш
88
Озмерт
Хакан
81
Яхович
Адис
13
Tarik
Cetin
53
Мелняк
Дарио
20
Гармаш
Денис
29
Торун
Тунай
21
Шкода
Милан
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гюмюш СинанПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ufuk Akyol
-
12 Paul Mukairu
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
-
13 Tarik CetinВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
-
29 Торун ТунайНападающий
-
21 Шкода МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Zafer Gorgen
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
3'
1:0
47'
51'
73'
2:0
73'
76'
3:0
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюмюш Синан
|5 (1)
|0.15
|2.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0.09
|3.
|Paul Mukairu
|3
|0.09
|4.
|Озкан Сердар
|3 (3)
|0.09
|5.
|Яхович Адис
|3 (1)
|0.09
|6.
|Подольски Лукас
|2
|0.06
|7.
|Озмерт Хакан
|2
|0.06
|8.
|Фреди Гомеш
|2
|0.06
|9.
|Амилтон Минервино
|2
|0.06
|10.
|Ufuk Akyol
|2
|0.06
|11.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|12.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0.03
|13.
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|14.
|Шахешух Атиф
|1
|0.03
|15.
|Челюстка Ондржей
|1
|0.03
|16.
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|17.
|Чико Луис
|1
|0.03
|18.
|Кудряшов Фёдор
|0
|0
|19.
|Шарлес Фернандо
|0
|0
|20.
|Синик Догукан
|0
|0
|21.
|Bahadir Ozturk
|0
|0
|22.
|Желсон Дала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|5 (1)
|0.15
|2.
|Болдрин Фернандо
|4 (1)
|0.12
|3.
|Чаглаян Огулджан
|3
|0.09
|4.
|Умар Амину
|3
|0.09
|5.
|Мелняк Дарио
|3
|0.09
|6.
|Samuel García2
|2 (1)
|0.06
|7.
|Гармаш Денис
|2
|0.06
|8.
|Абархоун Мохамед
|2
|0.06
|9.
|Саму Гарсия
|2 (1)
|0.06
|10.
|Торун Тунай
|1
|0.03
|11.
|Yan Sasse
|1
|0.03
|12.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|13.
|Морозюк Николай
|0
|0
|14.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|15.
|Аттама Джозеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|10
|1
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Шарлес Фернандо
|5
|0
|4.
|Челюстка Ондржей
|4
|0
|5.
|Сангаре Назим
|4
|0
|6.
|Синик Догукан
|4
|0
|7.
|Ufuk Akyol
|4
|0
|8.
|Анжело Диего
|2
|1
|9.
|Bahadir Ozturk
|2
|1
|10.
|Подольски Лукас
|3
|0
|11.
|Сари Вейсел
|3
|0
|12.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0
|13.
|Paul Mukairu
|3
|0
|14.
|Озкан Сердар
|2
|0
|15.
|Амилтон Минервино
|2
|0
|16.
|Боффин Рууд
|2
|0
|17.
|Яхович Адис
|2
|0
|18.
|Каплан Ферхат
|2
|0
|19.
|Bunyamin Balci
|2
|0
|20.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|21.
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|22.
|Чамдал Тарик
|1
|0
|23.
|Чико Луис
|1
|0
|24.
|Фреди Гомеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Исмаэль
|9
|1
|2.
|Морозюк Николай
|6
|1
|3.
|Ветрих Амедей
|6
|0
|4.
|Чаглаян Огулджан
|4
|0
|5.
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|6.
|Montassar Talbi
|4
|0
|7.
|Фернандеш Иванилду
|2
|1
|8.
|Аттама Джозеф
|3
|0
|9.
|Мелняк Дарио
|3
|0
|10.
|Yan Sasse
|3
|0
|11.
|Tarik Cetin
|1
|1
|12.
|Шкода Милан
|2
|0
|13.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|14.
|Абархоун Мохамед
|2
|0
|15.
|Оваджиклы Орхан
|2
|0
|16.
|Умар Амину
|2
|0
|17.
|Samuel García2
|2
|0
|18.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|19.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|20.
|Саму Гарсия
|1
|0
|21.
|Dimitrios Chatziisaias
|1
|0
|22.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|23.
|Zafer Gorgen
|1
|0
|24.
|Burak Albayrak
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|26.67% (8)
|Ризеспор
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|3.7% (1)
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|28
|17
|8
|3
|54 - 26
|59
|2.
|Трабзонспор
|28
|16
|9
|3
|64 - 31
|57
|3.
|Сивасспор
|28
|15
|8
|5
|50 - 31
|53
|4.
|Галатасарай
|28
|14
|9
|5
|47 - 25
|51
|5.
|Бешикташ
|28
|14
|5
|9
|46 - 35
|47
|6.
|Аланьяспор
|28
|12
|8
|8
|46 - 29
|44
|7.
|Фенербахче
|28
|12
|7
|9
|48 - 37
|43
|8.
|Гёзтепе
|28
|10
|7
|11
|33 - 35
|37
|9.
|Антальяспор
|28
|9
|9
|10
|34 - 45
|36
|10.
|Газишехир Газиантеп
|28
|8
|10
|10
|40 - 45
|34
|11.
|Касымпаша
|28
|9
|5
|14
|42 - 51
|32
|12.
|Генчлербирлиги
|28
|8
|7
|13
|35 - 47
|31
|13.
|Денизлиспор
|28
|8
|7
|13
|27 - 40
|31
|14.
|Ризеспор
|28
|8
|4
|16
|29 - 47
|28
|15.
|Малатьяспор
|28
|7
|7
|14
|41 - 43
|28
|16.
|Коньяспор
|28
|5
|12
|11
|24 - 37
|27
|17.
|Кайсериспор
|28
|6
|7
|15
|31 - 64
|25
|18.
|Анкарагюджю
|28
|5
|9
|14
|25 - 48
|24
Аутентификация