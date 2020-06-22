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Антальяспор
3:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
3' Гол
Гюмюш Синан
47' Желтая карточка
Морозюк Николай
51' Желтая карточка
Гюмюш Синан
2:0
73' Пенальти
Яхович Адис
73' Желтая карточка
Tarik Cetin
3:0
76' Гол
Гюлюм Эрсан
90' Желтая карточка
Гюлюм Эрсан
3:1
90' Пенальти
Шкода Милан
90'+9
25
Боффин
Рууд
99
Bunyamin
Balci
89
Сари
Вейсел
2
Гюлюм
Эрсан
13
Кудряшов
Фёдор
77
Гюмюш
Синан
16
Фреди
Гомеш
88
Озмерт
Хакан
23
Амилтон
Минервино
11
Подольски
Лукас
81
Яхович
Адис
13
Tarik
Cetin
55
Морозюк
Николай
4
Montassar
Talbi
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
27
Диоманде
Исмаэль
44
Ветрих
Амедей
20
Гармаш
Денис
29
Торун
Тунай
21
Шкода
Милан
18
Samuel
García2
Антальяспор
4-4-1-1
Ризеспор
4-1-2-3

Ход матча

3'
Гюмюш Синан
(Амилтон Минервино)
1:0
46'
 
Болдрин Фернандо
Гармаш Денис
47'
 
Морозюк Николай
51'
Гюмюш Синан
 
64'
 
Оваджиклы Орхан
Морозюк Николай
73'
Яхович Адис
2:0
73'
 
Tarik Cetin
76'
Гюлюм Эрсан
3:0
82'
Бланко-Лещук Густаво
Яхович Адис
 
83'
Paul Mukairu
Гюмюш Синан
 
90'
Гюлюм Эрсан
 
90'
3:1
Шкода Милан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюмюш Синан 5 (1) 0.15
2. Бланко-Лещук Густаво 3 0.09
3. Paul Mukairu 3 0.09
4. Озкан Сердар 3 (3) 0.09
5. Яхович Адис 3 (1) 0.09
6. Подольски Лукас 2 0.06
7. Озмерт Хакан 2 0.06
8. Фреди Гомеш 2 0.06
9. Амилтон Минервино 2 0.06
10. Ufuk Akyol 2 0.06
11. Анжело Диего 1 0.03
12. Гюлюм Эрсан 1 0.03
13. Сари Вейсел 1 0.03
14. Шахешух Атиф 1 0.03
15. Челюстка Ондржей 1 0.03
16. Сангаре Назим 1 0.03
17. Чико Луис 1 0.03
18. Кудряшов Фёдор 0 0
19. Шарлес Фернандо 0 0
20. Синик Догукан 0 0
21. Bahadir Ozturk 0 0
22. Желсон Дала 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 5 (1) 0.15
2. Болдрин Фернандо 4 (1) 0.12
3. Чаглаян Огулджан 3 0.09
4. Умар Амину 3 0.09
5. Мелняк Дарио 3 0.09
6. Samuel García2 2 (1) 0.06
7. Гармаш Денис 2 0.06
8. Абархоун Мохамед 2 0.06
9. Саму Гарсия 2 (1) 0.06
10. Торун Тунай 1 0.03
11. Yan Sasse 1 0.03
12. Де Паув Нилл 0 0
13. Морозюк Николай 0 0
14. Дурак Абдулла 0 0
15. Аттама Джозеф 0 0

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 10 1
2. Гюмюш Синан 4 1
3. Шарлес Фернандо 5 0
4. Челюстка Ондржей 4 0
5. Сангаре Назим 4 0
6. Синик Догукан 4 0
7. Ufuk Akyol 4 0
8. Анжело Диего 2 1
9. Bahadir Ozturk 2 1
10. Подольски Лукас 3 0
11. Сари Вейсел 3 0
12. Бланко-Лещук Густаво 3 0
13. Paul Mukairu 3 0
14. Озкан Сердар 2 0
15. Амилтон Минервино 2 0
16. Боффин Рууд 2 0
17. Яхович Адис 2 0
18. Каплан Ферхат 2 0
19. Bunyamin Balci 2 0
20. Кудряшов Фёдор 1 0
21. Альбайрак Эрен 1 0
22. Чамдал Тарик 1 0
23. Чико Луис 1 0
24. Фреди Гомеш 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Диоманде Исмаэль 9 1
2. Морозюк Николай 6 1
3. Ветрих Амедей 6 0
4. Чаглаян Огулджан 4 0
5. Болдрин Фернандо 4 0
6. Montassar Talbi 4 0
7. Фернандеш Иванилду 2 1
8. Аттама Джозеф 3 0
9. Мелняк Дарио 3 0
10. Yan Sasse 3 0
11. Tarik Cetin 1 1
12. Шкода Милан 2 0
13. Дурак Абдулла 2 0
14. Абархоун Мохамед 2 0
15. Оваджиклы Орхан 2 0
16. Умар Амину 2 0
17. Samuel García2 2 0
18. Де Паув Нилл 1 0
19. Аккан Гёкхан 1 0
20. Саму Гарсия 1 0
21. Dimitrios Chatziisaias 1 0
22. Гючтекин Огуз 1 0
23. Zafer Gorgen 1 0
24. Burak Albayrak 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 13.33% (4) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7) 6.67% (2) 26.67% (8)
 Ризеспор 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 29.63% (8) 3.7% (1)

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Ризеспор 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:2 Ризеспор Товарищеские матчи Антальяспор 3:1 Ризеспор Товарищеские матчи Ризеспор 1:1 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 5:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 28 17 8 3 54 - 26 59
2. Трабзонспор 28 16 9 3 64 - 31 57
3. Сивасспор 28 15 8 5 50 - 31 53
4. Галатасарай 28 14 9 5 47 - 25 51
5. Бешикташ 28 14 5 9 46 - 35 47
6. Аланьяспор 28 12 8 8 46 - 29 44
7. Фенербахче 28 12 7 9 48 - 37 43
8. Гёзтепе 28 10 7 11 33 - 35 37
9. Антальяспор 28 9 9 10 34 - 45 36
10. Газишехир Газиантеп 28 8 10 10 40 - 45 34
11. Касымпаша 28 9 5 14 42 - 51 32
12. Генчлербирлиги 28 8 7 13 35 - 47 31
13. Денизлиспор 28 8 7 13 27 - 40 31
14. Ризеспор 28 8 4 16 29 - 47 28
15. Малатьяспор 28 7 7 14 41 - 43 28
16. Коньяспор 28 5 12 11 24 - 37 27
17. Кайсериспор 28 6 7 15 31 - 64 25
18. Анкарагюджю 28 5 9 14 25 - 48 24
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гюмюш Синан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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