Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ

Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 36'
Эрцгебирге Ауэ
23' Желтая карточкаРиццуто Калоджеро
0:0
24' Не забитый пенальтиШнаттерер Марк
33
Бирман
Тимо
36
Дорш
Никлас
24
Мор
Тобиас
26
Отто
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мор ТобиасПолузащитник
-
26 Отто ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Файк АрнеЗащитник
- Полузащитник
-
31 Брэндл ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кемпе ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
36 Кусич ФилипЗащитник
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
24'
0:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|12
|0.39
|2.
|Лайпертц Роберт
|6
|0.19
|3.
|Шиммер Штефан
|3
|0.1
|4.
|Шнаттерер Марк
|2 (1)
|0.06
|5.
|Тоеркауф Норман
|2
|0.06
|6.
|Гризбек Себастьян
|2
|0.06
|7.
|Кершбаумер Константин
|1
|0.03
|8.
|Дорш Никлас
|1
|0.03
|9.
|Отто Давид
|1
|0.03
|10.
|Мультауп Маурице
|1
|0.03
|11.
|Фёренбах Йонас
|1
|0.03
|12.
|Мор Тобиас
|1
|0.03
|13.
|Томалла Денис
|1 (1)
|0.03
|14.
|Бирман Тимо
|0
|0
|15.
|Буш Марнон
|0
|0
|16.
|Майнка Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаров Дмитрий II
|10 (5)
|0.32
|2.
|Хоксхайдт Ян
|8
|0.26
|3.
|Крюгер Флориан
|6
|0.19
|4.
|Теструт Паскаль
|5 (1)
|0.16
|5.
|Баумгарт Том
|2
|0.06
|6.
|Ризе Филипп
|1
|0.03
|7.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|8.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.03
|9.
|Гонтер Сёрен
|1
|0.03
|10.
|Михоевич Марко
|1
|0.03
|11.
|Дафернер Кристоф
|1
|0.03
|12.
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|13.
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|14.
|Калиг Фабиан
|0
|0
|15.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кляйндинст Тим
|6
|1
|2.
|Дорш Никлас
|5
|0
|3.
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|4
|0
|5.
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|6.
|Шнаттерер Марк
|2
|0
|7.
|Кершбаумер Константин
|2
|0
|8.
|Бирман Тимо
|2
|0
|9.
|Мультауп Маурице
|2
|0
|10.
|Шмидт Патрик II
|2
|0
|11.
|Файк Арне
|1
|0
|12.
|Томалла Денис
|1
|0
|13.
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|14.
|Бианкади Мервей
|1
|0
|15.
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|16.
|Отто Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Риццуто Калоджеро
|9
|2
|2.
|Фандрих Клеменс
|8
|0
|3.
|Ризе Филипп
|7
|0
|4.
|Михоевич Марко
|5
|1
|5.
|Гонтер Сёрен
|5
|0
|6.
|Меннель Мартин
|5
|0
|7.
|Баумгарт Том
|5
|0
|8.
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|9.
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|10.
|Калиг Фабиан
|3
|0
|11.
|Хоксхайдт Ян
|1
|1
|12.
|Теструт Паскаль
|2
|0
|13.
|Кемпе Деннис
|2
|0
|14.
|Цулехнер Филипп
|2
|0
|15.
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|16.
|Крюгер Флориан
|2
|0
|17.
|Самсон Луис
|1
|0
|18.
|Кусич Филип
|1
|0
|19.
|Дафернер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хайденхайм
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
|Эрцгебирге Ауэ
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|28.57% (10)
|14.29% (5)
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ
Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Штуттгарт 3:0 Хайденхайм Лугано 2:4 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Хайденхайм 0:0 Арминия Гамбург 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Ян 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Вердер 4:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Хайденхайм Кубок Хайденхайм 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|53 - 26
|56
|2.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|29
|15
|6
|8
|48 - 35
|51
|3.
|Гамбург
|2:1 Заявка
|29
|13
|10
|6
|54 - 34
|49
|4.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|29
|12
|10
|7
|35 - 29
|46
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|39 - 35
|43
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|39 - 39
|39
|7.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|40 - 38
|38
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|45 - 46
|38
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 43
|36
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 48
|36
|11.
|Бохум
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|45 - 46
|36
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|35 - 37
|36
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 37
|35
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|39 - 42
|34
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|37 - 49
|32
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|37 - 48
|30
|17.
|Веен Висбаден
|1:2 Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 48
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|0:1 Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 42
|24
Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ
Исход игры
Хайденхайм
84.1% (111)
Ничья
12.9% (17)
Эрцгебирге Ауэ
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.06% (62)
Меньше
51.94% (67)
Обе команды забьют
Да
60.47% (78)
Нет
39.53% (51)
Популярный счёт
2:1 Хайденхайм
44.7% (59)
1:0 Хайденхайм
26.5% (35)
1:1 Ничья
12.1% (16)
2:0 Хайденхайм
11.4% (15)
1:2 Эрцгебирге Ауэ
1.5% (2)
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