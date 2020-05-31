Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ

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  3. Германия
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 36'
Эрцгебирге Ауэ
0'
23' Желтая карточка
Риццуто Калоджеро
0:0
24' Не забитый пенальти
Шнаттерер Марк
36'
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Бирман
Тимо
19
Фёренбах
Йонас
18
Гризбек
Себастьян
36
Дорш
Никлас
7
Шнаттерер
Марк
27
Кершбаумер
Константин
24
Мор
Тобиас
26
Отто
Давид
1
Меннель
Мартин
21
Какуталуа
Малкольм
2
Расмуссен
Якоб
15
Кемпе
Деннис
24
Штраус
Джон-Патрик
17
Ризе
Филипп
20
Риццуто
Калоджеро
8
Баумгарт
Том
7
Хоксхайдт
Ян
11
Крюгер
Флориан
37
Теструт
Паскаль
Хайденхайм
4-2-3-1
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Ход матча

23'
 
Риццуто Калоджеро
24'
Шнаттерер Марк
0:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 12 0.39
2. Лайпертц Роберт 6 0.19
3. Шиммер Штефан 3 0.1
4. Шнаттерер Марк 2 (1) 0.06
5. Тоеркауф Норман 2 0.06
6. Гризбек Себастьян 2 0.06
7. Кершбаумер Константин 1 0.03
8. Дорш Никлас 1 0.03
9. Отто Давид 1 0.03
10. Мультауп Маурице 1 0.03
11. Фёренбах Йонас 1 0.03
12. Мор Тобиас 1 0.03
13. Томалла Денис 1 (1) 0.03
14. Бирман Тимо 0 0
15. Буш Марнон 0 0
16. Майнка Патрик 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаров Дмитрий II 10 (5) 0.32
2. Хоксхайдт Ян 8 0.26
3. Крюгер Флориан 6 0.19
4. Теструт Паскаль 5 (1) 0.16
5. Баумгарт Том 2 0.06
6. Ризе Филипп 1 0.03
7. Штраус Джон-Патрик 1 0.03
8. Какуталуа Малкольм 1 0.03
9. Гонтер Сёрен 1 0.03
10. Михоевич Марко 1 0.03
11. Дафернер Кристоф 1 0.03
12. Фандрих Клеменс 0 0
13. Расмуссен Якоб 0 0
14. Калиг Фабиан 0 0
15. Риццуто Калоджеро 0 0

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Кляйндинст Тим 6 1
2. Дорш Никлас 5 0
3. Хюсинг Оливер 3 1
4. Гризбек Себастьян 4 0
5. Тоеркауф Норман 3 0
6. Шнаттерер Марк 2 0
7. Кершбаумер Константин 2 0
8. Бирман Тимо 2 0
9. Мультауп Маурице 2 0
10. Шмидт Патрик II 2 0
11. Файк Арне 1 0
12. Томалла Денис 1 0
13. Лайпертц Роберт 1 0
14. Бианкади Мервей 1 0
15. Фёренбах Йонас 1 0
16. Отто Давид 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Риццуто Калоджеро 9 2
2. Фандрих Клеменс 8 0
3. Ризе Филипп 7 0
4. Михоевич Марко 5 1
5. Гонтер Сёрен 5 0
6. Меннель Мартин 5 0
7. Баумгарт Том 5 0
8. Назаров Дмитрий II 4 0
9. Расмуссен Якоб 3 0
10. Калиг Фабиан 3 0
11. Хоксхайдт Ян 1 1
12. Теструт Паскаль 2 0
13. Кемпе Деннис 2 0
14. Цулехнер Филипп 2 0
15. Штраус Джон-Патрик 2 0
16. Крюгер Флориан 2 0
17. Самсон Луис 1 0
18. Кусич Филип 1 0
19. Дафернер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 6.25% (2) 15.63% (5) 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 31.25% (10)
 Эрцгебирге Ауэ 17.14% (6) 14.29% (5) 17.14% (6) 8.57% (3) 28.57% (10) 14.29% (5)

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Карлсруэ
Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Штуттгарт 3:0 Хайденхайм Лугано 2:4 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Хайденхайм 0:0 Арминия Гамбург 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Ян 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Вердер 4:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2
Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Хайденхайм Кубок Хайденхайм 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 28 15 11 2 53 - 26 56
2. Штуттгарт 1:0 Заявка 29 15 6 8 48 - 35 51
3. Гамбург 2:1 Заявка 29 13 10 6 54 - 34 49
4. Хайденхайм 0:0 Заявка 29 12 10 7 35 - 29 46
5. Дармштадт Заявка 29 10 13 6 39 - 35 43
6. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 29 10 9 10 39 - 39 39
7. Гройтер Фюрт Заявка 28 10 8 10 40 - 38 38
8. Хольштайн Киль Заявка 29 10 8 11 45 - 46 38
9. Ганновер 96 Заявка 28 9 9 10 40 - 43 36
10. Ян Заявка 29 9 9 11 42 - 48 36
11. Бохум Заявка 29 8 12 9 45 - 46 36
12. Зандхаузен Заявка 29 8 12 9 35 - 37 36
13. Санкт-Паули Заявка 29 8 11 10 35 - 37 35
14. Оснабрюк Заявка 29 8 10 11 39 - 42 34
15. Нюрнберг Заявка 29 7 11 11 37 - 49 32
16. Карлсруэ Заявка 29 6 12 11 37 - 48 30
17. Веен Висбаден 1:2 Заявка 29 7 7 15 34 - 48 28
18. Динамо Дрезден 0:1 Заявка 26 6 6 14 25 - 42 24
Прогнозы 132
Хайденхайм 84.1% (111)
Ничья 12.9% (17)
Эрцгебирге Ауэ 3% (4)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ

Исход игры
Хайденхайм
84.1% (111)
Ничья
12.9% (17)
Эрцгебирге Ауэ
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.06% (62)
Меньше
51.94% (67)
Обе команды забьют
Да
60.47% (78)
Нет
39.53% (51)
Популярный счёт
2:1 Хайденхайм
44.7% (59)
1:0 Хайденхайм
26.5% (35)
1:1 Ничья
12.1% (16)
2:0 Хайденхайм
11.4% (15)
1:2 Эрцгебирге Ауэ
1.5% (2)
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