Прогнозы на матч Гамбург 2:1 Веен Висбаден

Гамбург
2:1
Первый тайм: 36'
Веен Висбаден
0:1
12' ГолШаффлер Мануэль
1:1
14' ГолКинсомби Давид
2:1
27' ГолПохьянпало Йоэль
25
Летсерт
Тимо
21
Ляйбольд
Тим
29
Файн
Адриан
14
Хант
Аарон
20
Шауб
Луис
16
Дамс
Никлас
20
Кун
Моритц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
-
20 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гюл ГёкханПолузащитник
-
14 Швадорф ЮлесПолузащитник
-
24 Лорх ЕремиасПолузащитник
-
22 Аяни МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
Ход матча
12'
14'
1:1
27'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киттель Сонни
|11 (2)
|0.35
|2.
|Хинтерзеер Лукас
|9 (2)
|0.29
|3.
|Хант Аарон
|5 (2)
|0.16
|4.
|Кинсомби Давид
|4
|0.13
|5.
|Джатта Бейкери
|4
|0.13
|6.
|Похьянпало Йоэль
|4
|0.13
|7.
|Дуджак Джереми
|3
|0.1
|8.
|Харник Мартин
|2
|0.06
|9.
|Летсерт Тимо
|2
|0.06
|10.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.03
|11.
|Нарей Халед
|1
|0.03
|12.
|Файн Адриан
|1
|0.03
|13.
|Хайро Самперио
|1
|0.03
|14.
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|15.
|Вагноман Жоша
|1
|0.03
|16.
|Ван Дронгелен Рик
|0
|0
|17.
|Мориц Кристоф
|0
|0
|18.
|Шауб Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаффлер Мануэль
|17 (1)
|0.55
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.16
|3.
|Диттген Макс
|3
|0.1
|4.
|Айгнер Штефан
|2
|0.06
|5.
|Титц Филлип
|2 (1)
|0.06
|6.
|Кнёлль Тёрлес
|2
|0.06
|7.
|Рёкер Бенедикт
|1
|0.03
|8.
|Дамс Никлас
|1
|0.03
|9.
|Шато Патерсон
|1
|0.03
|10.
|Кун Моритц
|0
|0
|11.
|Мокенхаупт Саша
|0
|0
|12.
|Мровца Себастьян
|0
|0
|13.
|Шведе Тобиас
|0
|0
|14.
|Франке Доминик
|0
|0
|15.
|Аяни Марвин
|0
|0
|16.
|Нимайер Михел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джатта Бейкери
|4
|1
|2.
|Юнг Гидеон
|3
|1
|3.
|Хинтерзеер Лукас
|4
|0
|4.
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|5.
|Ляйбольд Тим
|3
|0
|6.
|Бейер Луис
|3
|0
|7.
|Хант Аарон
|2
|0
|8.
|Мориц Кристоф
|2
|0
|9.
|Вагноман Жоша
|2
|0
|10.
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|11.
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|12.
|Хайро Самперио
|1
|0
|13.
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|14.
|Дуджак Джереми
|1
|0
|15.
|Шауб Луис
|1
|0
|16.
|Летсерт Тимо
|1
|0
|17.
|Гиамера Ян
|1
|0
|18.
|Файн Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мровца Себастьян
|8
|1
|2.
|Шаффлер Мануэль
|7
|0
|3.
|Айгнер Штефан
|5
|1
|4.
|Рёкер Бенедикт
|5
|1
|5.
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|1
|6.
|Диттген Макс
|5
|0
|7.
|Мокенхаупт Саша
|5
|0
|8.
|Шведе Тобиас
|3
|1
|9.
|Кун Моритц
|3
|0
|10.
|Дамс Никлас
|3
|0
|11.
|Аяни Марвин
|3
|0
|12.
|Лорх Еремиас
|3
|0
|13.
|Схипноски Никлас
|3
|0
|14.
|Титш-Риверо Марсель
|2
|0
|15.
|Шато Патерсон
|2
|0
|16.
|Титц Филлип
|2
|0
|17.
|Франке Доминик
|1
|0
|18.
|Нимайер Михел
|1
|0
|19.
|Кнёлль Тёрлес
|1
|0
|20.
|Медич Яков
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гамбург
|6.98% (3)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|27.91% (12)
|11.63% (5)
|Веен Висбаден
|32.14% (9)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|7.14% (2)
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +6 =7 -7Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Гамбург 2:1 Ян
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ Бохум 1:3 Гамбург Гамбург 4:1 Нюрнберг Базель 0:2 Гамбург Гамбург 0:4 Шальке 04 Дармштадт 2:2 Гамбург Зандхаузен 1:1 Гамбург Гамбург 0:1 Хайденхайм Оснабрюк 2:1 Гамбург Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Веен Висбаден 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Штуттгарт
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =6 -9Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден
Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|53 - 26
|56
|2.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|29
|15
|6
|8
|48 - 35
|51
|3.
|Гамбург
|2:1 Заявка
|29
|13
|10
|6
|54 - 34
|49
|4.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|29
|12
|10
|7
|35 - 29
|46
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|39 - 35
|43
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|39 - 39
|39
|7.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|40 - 38
|38
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|45 - 46
|38
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 43
|36
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 48
|36
|11.
|Бохум
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|45 - 46
|36
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|35 - 37
|36
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 37
|35
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|39 - 42
|34
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|37 - 49
|32
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|37 - 48
|30
|17.
|Веен Висбаден
|1:2 Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 48
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|0:1 Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 42
|24
Прогнозы на матч Гамбург 2:1 Веен Висбаден
Исход игры
Гамбург
97% (129)
Ничья
1.5% (2)
Веен Висбаден
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.76% (50)
Меньше
61.24% (79)
Обе команды забьют
Да
31.01% (40)
Нет
68.99% (89)
Популярный счёт
2:0 Гамбург
37.6% (50)
1:0 Гамбург
21.1% (28)
2:1 Гамбург
19.5% (26)
3:1 Гамбург
9% (12)
3:0 Гамбург
6.8% (9)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!