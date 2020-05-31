Прогнозы на матч Гамбург 2:1 Веен Висбаден

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Гамбург
2:1
Первый тайм: 36'
Веен Висбаден
33
Поллерсбек
Юлиан
27
Вагноман
Жоша
25
Летсерт
Тимо
4
Ван
Дронгелен
Рик
21
Ляйбольд
Тим
6
Кинсомби
Давид
29
Файн
Адриан
14
Хант
Аарон
20
Шауб
Луис
19
Похьянпало
Йоэль
10
Киттель
Сонни
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
5
Рёкер
Бенедикт
26
Титш-Риверо
Марсель
15
Шато
Патерсон
20
Кун
Моритц
32
Айгнер
Штефан
17
Киере
Даниэль-Кофи
2
Франке
Доминик
9
Шаффлер
Мануэль
Гамбург
4-3-3
Веен Висбаден
3-3-3-1

Ход матча

12'
0:1
Шаффлер Мануэль
(Франке Доминик)
14'
Кинсомби Давид
(Киттель Сонни)
1:1
27'
Похьянпало Йоэль
(Ляйбольд Тим)
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киттель Сонни 11 (2) 0.35
2. Хинтерзеер Лукас 9 (2) 0.29
3. Хант Аарон 5 (2) 0.16
4. Кинсомби Давид 4 0.13
5. Джатта Бейкери 4 0.13
6. Похьянпало Йоэль 4 0.13
7. Дуджак Джереми 3 0.1
8. Харник Мартин 2 0.06
9. Летсерт Тимо 2 0.06
10. Ляйбольд Тим 1 0.03
11. Нарей Халед 1 0.03
12. Файн Адриан 1 0.03
13. Хайро Самперио 1 0.03
14. Юнг Гидеон 1 0.03
15. Вагноман Жоша 1 0.03
16. Ван Дронгелен Рик 0 0
17. Мориц Кристоф 0 0
18. Шауб Луис 0 0
Веен Висбаден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаффлер Мануэль 17 (1) 0.55
2. Киере Даниэль-Кофи 5 0.16
3. Диттген Макс 3 0.1
4. Айгнер Штефан 2 0.06
5. Титц Филлип 2 (1) 0.06
6. Кнёлль Тёрлес 2 0.06
7. Рёкер Бенедикт 1 0.03
8. Дамс Никлас 1 0.03
9. Шато Патерсон 1 0.03
10. Кун Моритц 0 0
11. Мокенхаупт Саша 0 0
12. Мровца Себастьян 0 0
13. Шведе Тобиас 0 0
14. Франке Доминик 0 0
15. Аяни Марвин 0 0
16. Нимайер Михел 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Джатта Бейкери 4 1
2. Юнг Гидеон 3 1
3. Хинтерзеер Лукас 4 0
4. Ван Дронгелен Рик 4 0
5. Ляйбольд Тим 3 0
6. Бейер Луис 3 0
7. Хант Аарон 2 0
8. Мориц Кристоф 2 0
9. Вагноман Жоша 2 0
10. Пападопулос Кирьякос 1 0
11. Фернандеш Даниэль 1 0
12. Хайро Самперио 1 0
13. Похьянпало Йоэль 1 0
14. Дуджак Джереми 1 0
15. Шауб Луис 1 0
16. Летсерт Тимо 1 0
17. Гиамера Ян 1 0
18. Файн Адриан 1 0
Веен Висбаден
# Игрок      
1. Мровца Себастьян 8 1
2. Шаффлер Мануэль 7 0
3. Айгнер Штефан 5 1
4. Рёкер Бенедикт 5 1
5. Киере Даниэль-Кофи 4 1
6. Диттген Макс 5 0
7. Мокенхаупт Саша 5 0
8. Шведе Тобиас 3 1
9. Кун Моритц 3 0
10. Дамс Никлас 3 0
11. Аяни Марвин 3 0
12. Лорх Еремиас 3 0
13. Схипноски Никлас 3 0
14. Титш-Риверо Марсель 2 0
15. Шато Патерсон 2 0
16. Титц Филлип 2 0
17. Франке Доминик 1 0
18. Нимайер Михел 1 0
19. Кнёлль Тёрлес 1 0
20. Медич Яков 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 6.98% (3) 20.93% (9) 16.28% (7) 16.28% (7) 27.91% (12) 11.63% (5)
 Веен Висбаден 32.14% (9) 21.43% (6) 14.29% (4) 17.86% (5) 7.14% (2) 7.14% (2)

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург Гамбург 2:1 Ян
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ Бохум 1:3 Гамбург Гамбург 4:1 Нюрнберг Базель 0:2 Гамбург Гамбург 0:4 Шальке 04 Дармштадт 2:2 Гамбург Зандхаузен 1:1 Гамбург Гамбург 0:1 Хайденхайм Оснабрюк 2:1 Гамбург Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Веен Висбаден 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Штуттгарт
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден
Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Веен Висбаден 1:1 Гамбург Бундеслига 2 Веен Висбаден 0:3 Гамбург Кубок Гамбург 2:1 Веен Висбаден Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 28 15 11 2 53 - 26 56
2. Штуттгарт 1:0 Заявка 29 15 6 8 48 - 35 51
3. Гамбург 2:1 Заявка 29 13 10 6 54 - 34 49
4. Хайденхайм 0:0 Заявка 29 12 10 7 35 - 29 46
5. Дармштадт Заявка 29 10 13 6 39 - 35 43
6. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 29 10 9 10 39 - 39 39
7. Гройтер Фюрт Заявка 28 10 8 10 40 - 38 38
8. Хольштайн Киль Заявка 29 10 8 11 45 - 46 38
9. Ганновер 96 Заявка 28 9 9 10 40 - 43 36
10. Ян Заявка 29 9 9 11 42 - 48 36
11. Бохум Заявка 29 8 12 9 45 - 46 36
12. Зандхаузен Заявка 29 8 12 9 35 - 37 36
13. Санкт-Паули Заявка 29 8 11 10 35 - 37 35
14. Оснабрюк Заявка 29 8 10 11 39 - 42 34
15. Нюрнберг Заявка 29 7 11 11 37 - 49 32
16. Карлсруэ Заявка 29 6 12 11 37 - 48 30
17. Веен Висбаден 1:2 Заявка 29 7 7 15 34 - 48 28
18. Динамо Дрезден 0:1 Заявка 26 6 6 14 25 - 42 24
Прогнозы 133
Гамбург 97% (129)
Ничья 1.5% (2)
Веен Висбаден 1.5% (2)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Гамбург 2:1 Веен Висбаден

Исход игры
Гамбург
97% (129)
Ничья
1.5% (2)
Веен Висбаден
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.76% (50)
Меньше
61.24% (79)
Обе команды забьют
Да
31.01% (40)
Нет
68.99% (89)
Популярный счёт
2:0 Гамбург
37.6% (50)
1:0 Гамбург
21.1% (28)
2:1 Гамбург
19.5% (26)
3:1 Гамбург
9% (12)
3:0 Гамбург
6.8% (9)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 