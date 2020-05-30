Прогнозы на матч Зандхаузен 3:1 Ганновер 96

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Зандхаузен
3:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
44' Желтая карточка
Шой Робин
1:0
51' Гол
Байда Юлиус
2:0
56' Гол
Наубер Геррит
57' Желтая карточка
Фелипе
2:1
58' Гол
Гвидетти Йон
63' Желтая карточка
Бехренс Кевин
75' Желтая карточка
Окс Филипп
3:1
82' Гол
Тюрпиц Филип
84' Желтая карточка
Байда Юлиус
90'+5
1
Фрайсль
Мартин
22
Наубер
Геррит
14
Кистер
Тим
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
6
Линсмайер
Денис
5
Фрай
Марлон
19
Пакарада
Леарт
10
Байда
Юлиус
27
Шой
Робин
16
Бехренс
Кевин
1
Цилер
Рон-Роберт
2
Элез
Йосип
15
Хюберс
Тимо
28
Франке
Марсель
11
Майна
Линтон
13
Кайзер
Доминик
6
Бакалорц
Марвин
3
Альборнос
Миико
10
Харагути
Генки
33
Тойхерт
Седрик
9
Гвидетти
Йон
Зандхаузен
3-4-1-2
Ганновер 96
3-4-1-2

Ход матча

33'
 
Окс Филипп
Бакалорц Марвин
44'
Шой Робин
 
46'
 
Фелипе
Хюберс Тимо
51'
Байда Юлиус
(Бехренс Кевин)
1:0
55'
Халими Бесар
Шой Робин
 
56'
Наубер Геррит
(Пакарада Леарт)
2:0
57'
 
Фелипе
58'
2:1
Гвидетти Йон
(Харагути Генки)
62'
 
Дукш Марвин
Гвидетти Йон
62'
 
Вайдандт Хендрик
Тойхерт Седрик
63'
Бехренс Кевин
 
74'
 
Муслия Флоран
Альборнос Миико
75'
Тюрпиц Филип
Халими Бесар
 
75'
 
Окс Филипп
82'
Тюрпиц Филип
(Бехренс Кевин)
3:1
84'
Байда Юлиус
 
90'
Пауревич Иван
Линсмайер Денис
 
90'
Дикман Сёрен
Байда Юлиус
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 13
  • 10 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бехренс Кевин 11 (3) 0.35
2. Бухаддуз Азиз 6 0.19
3. Байда Юлиус 4 0.13
4. Тюрпиц Филип 3 (1) 0.1
5. Энгельс Марио 2 0.06
6. Шой Робин 2 0.06
7. Пакарада Леарт 1 (1) 0.03
8. Дикмайер Деннис 1 0.03
9. Жиров Александр 1 0.03
10. Фёрстер Филипп 1 (1) 0.03
11. Ценга Эрик 1 0.03
12. Халими Бесар 1 0.03
13. Наубер Геррит 1 0.03
14. Линсмайер Денис 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 8 (3) 0.27
2. Вайдандт Хендрик 8 0.27
3. Тойхерт Седрик 5 0.17
4. Харагути Генки 5 0.17
5. Майна Линтон 2 0.07
6. Приб Эдгар 2 0.07
7. Гвидетти Йон 2 0.07
8. Корб Юлиан 1 0.03
9. Бакалорц Марвин 1 0.03
10. Окс Филипп 1 0.03
11. Хюберс Тимо 1 0.03
12. Муслия Флоран 1 0.03
13. Штеле Симон 1 0.03
14. Штендера Марк 0 0
15. Фелипе Мартинс 0 0
16. Юнг Себастьян 0 0
17. Альборнос Миико 0 0
18. Кайзер Доминик 0 0
19. Ханссон Эмиль 0 0

Карточки

Зандхаузен
# Игрок      
1. Пакарада Леарт 8 0
2. Байда Юлиус 7 0
3. Пауревич Иван 5 1
4. Бехренс Кевин 6 0
5. Наубер Геррит 5 0
6. Таффертсхофер Эммануэль 5 0
7. Шой Робин 5 0
8. Халими Бесар 4 0
9. Дикмайер Деннис 2 1
10. Энгельс Марио 3 0
11. Фрайсль Мартин 3 0
12. Гисласон Рюрик 2 0
13. Бухаддуз Азиз 2 0
14. Кистер Тим 2 0
15. Ценга Эрик 2 0
16. Линсмайер Денис 2 0
17. Жиров Александр 2 0
18. Фёрстер Филипп 2 0
19. Фрай Марлон 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Антон Вальдемар 11 1
2. Приб Эдгар 7 0
3. Харагути Генки 6 0
4. Альборнос Миико 4 1
5. Штендера Марк 4 1
6. Корб Юлиан 4 0
7. Хорн Яннес 4 0
8. Элез Йосип 2 1
9. Фелипе Мартинс 3 0
10. Дукш Марвин 3 0
11. Цилер Рон-Роберт 1 1
12. Остшолек Маттиас 1 1
13. Франке Марсель 1 1
14. Кайзер Доминик 2 0
15. Бакалорц Марвин 2 0
16. Хюберс Тимо 2 0
17. Аого Деннис 1 0
18. Гвидетти Йон 1 0
19. Тойхерт Седрик 1 0
20. Окс Филипп 1 0
21. Майна Линтон 1 0
22. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зандхаузен 9.09% (3) 15.15% (5) 24.24% (8) 21.21% (7) 12.12% (4) 18.18% (6)
 Ганновер 96 18.18% (6) 9.09% (3) 12.12% (4) 18.18% (6) 21.21% (7) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Зандхаузен Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули
Бохум 4:4 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Севилья 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Зандхаузен 1:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Зандхаузен Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль
Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк

Последние игры между собой

Зандхаузен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 28 15 11 2 53 - 26 56
2. Штуттгарт Заявка 28 14 6 8 47 - 35 48
3. Гамбург Заявка 28 12 10 6 52 - 33 46
4. Хайденхайм Заявка 28 12 9 7 35 - 29 45
5. Дармштадт Заявка 29 10 13 6 39 - 35 43
6. Гройтер Фюрт Заявка 28 10 8 10 40 - 38 38
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 28 10 8 10 39 - 39 38
8. Хольштайн Киль Заявка 29 10 8 11 45 - 46 38
9. Ганновер 96 Заявка 28 9 9 10 40 - 43 36
10. Ян Заявка 29 9 9 11 42 - 48 36
11. Бохум Заявка 29 8 12 9 45 - 46 36
12. Зандхаузен Заявка 29 8 12 9 35 - 37 36
13. Санкт-Паули Заявка 29 8 11 10 35 - 37 35
14. Оснабрюк Заявка 29 8 10 11 39 - 42 34
15. Нюрнберг Заявка 29 7 11 11 37 - 49 32
16. Карлсруэ Заявка 29 6 12 11 37 - 48 30
17. Веен Висбаден Заявка 28 7 7 14 33 - 46 28
18. Динамо Дрезден Заявка 25 6 6 13 25 - 41 24
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шой Робин получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Бакалорц Марвин уходит, Окс Филипп вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Прогнозы на матч Зандхаузен 3:1 Ганновер 96

Исход игры
Зандхаузен
15.1% (19)
Ничья
42.9% (54)
Ганновер 96
42.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
44.26% (54)
Меньше
55.74% (68)
Обе команды забьют
Да
83.61% (102)
Нет
16.39% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (48)
1:2 Ганновер 96
30.2% (38)
0:1 Ганновер 96
8.7% (11)
1:0 Зандхаузен
7.1% (9)
2:1 Зандхаузен
7.1% (9)
2:2 Ничья
4% (5)
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