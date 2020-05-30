Прогнозы на матч Зандхаузен 3:1 Ганновер 96

Зандхаузен
3:1
Конец матча
Ганновер 96
44' Желтая карточкаШой Робин
1:0
51' ГолБайда Юлиус
2:0
56' ГолНаубер Геррит
57' Желтая карточкаФелипе
2:1
58' ГолГвидетти Йон
63' Желтая карточкаБехренс Кевин
75' Желтая карточкаОкс Филипп
3:1
82' ГолТюрпиц Филип
84' Желтая карточкаБайда Юлиус
14
Кистер
Тим
10
Байда
Юлиус
27
Шой
Робин
15
Хюберс
Тимо
11
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Байда ЮлиусПолузащитник
-
27 Шой РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
-
30 Дикман СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халими БесарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
5 ФелипеНападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
44'
46'
51'
1:0
56'
2:0
57'
58'
2:1
63'
75'
82'
3:1
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 13
-
10 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бехренс Кевин
|11 (3)
|0.35
|2.
|Бухаддуз Азиз
|6
|0.19
|3.
|Байда Юлиус
|4
|0.13
|4.
|Тюрпиц Филип
|3 (1)
|0.1
|5.
|Энгельс Марио
|2
|0.06
|6.
|Шой Робин
|2
|0.06
|7.
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дикмайер Деннис
|1
|0.03
|9.
|Жиров Александр
|1
|0.03
|10.
|Фёрстер Филипп
|1 (1)
|0.03
|11.
|Ценга Эрик
|1
|0.03
|12.
|Халими Бесар
|1
|0.03
|13.
|Наубер Геррит
|1
|0.03
|14.
|Линсмайер Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|8 (3)
|0.27
|2.
|Вайдандт Хендрик
|8
|0.27
|3.
|Тойхерт Седрик
|5
|0.17
|4.
|Харагути Генки
|5
|0.17
|5.
|Майна Линтон
|2
|0.07
|6.
|Приб Эдгар
|2
|0.07
|7.
|Гвидетти Йон
|2
|0.07
|8.
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|9.
|Бакалорц Марвин
|1
|0.03
|10.
|Окс Филипп
|1
|0.03
|11.
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|12.
|Муслия Флоран
|1
|0.03
|13.
|Штеле Симон
|1
|0.03
|14.
|Штендера Марк
|0
|0
|15.
|Фелипе Мартинс
|0
|0
|16.
|Юнг Себастьян
|0
|0
|17.
|Альборнос Миико
|0
|0
|18.
|Кайзер Доминик
|0
|0
|19.
|Ханссон Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пакарада Леарт
|8
|0
|2.
|Байда Юлиус
|7
|0
|3.
|Пауревич Иван
|5
|1
|4.
|Бехренс Кевин
|6
|0
|5.
|Наубер Геррит
|5
|0
|6.
|Таффертсхофер Эммануэль
|5
|0
|7.
|Шой Робин
|5
|0
|8.
|Халими Бесар
|4
|0
|9.
|Дикмайер Деннис
|2
|1
|10.
|Энгельс Марио
|3
|0
|11.
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|12.
|Гисласон Рюрик
|2
|0
|13.
|Бухаддуз Азиз
|2
|0
|14.
|Кистер Тим
|2
|0
|15.
|Ценга Эрик
|2
|0
|16.
|Линсмайер Денис
|2
|0
|17.
|Жиров Александр
|2
|0
|18.
|Фёрстер Филипп
|2
|0
|19.
|Фрай Марлон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антон Вальдемар
|11
|1
|2.
|Приб Эдгар
|7
|0
|3.
|Харагути Генки
|6
|0
|4.
|Альборнос Миико
|4
|1
|5.
|Штендера Марк
|4
|1
|6.
|Корб Юлиан
|4
|0
|7.
|Хорн Яннес
|4
|0
|8.
|Элез Йосип
|2
|1
|9.
|Фелипе Мартинс
|3
|0
|10.
|Дукш Марвин
|3
|0
|11.
|Цилер Рон-Роберт
|1
|1
|12.
|Остшолек Маттиас
|1
|1
|13.
|Франке Марсель
|1
|1
|14.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|15.
|Бакалорц Марвин
|2
|0
|16.
|Хюберс Тимо
|2
|0
|17.
|Аого Деннис
|1
|0
|18.
|Гвидетти Йон
|1
|0
|19.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|20.
|Окс Филипп
|1
|0
|21.
|Майна Линтон
|1
|0
|22.
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зандхаузен
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|Ганновер 96
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Зандхаузен Последние 20 матчей: +5 =9 -6Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули
Бохум 4:4 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Севилья 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Зандхаузен 1:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Зандхаузен Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль
Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк
Последние игры между собой
Зандхаузен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|53 - 26
|56
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 35
|48
|3.
|Гамбург
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|52 - 33
|46
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|35 - 29
|45
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|39 - 35
|43
|6.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|40 - 38
|38
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|39 - 39
|38
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|45 - 46
|38
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 43
|36
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 48
|36
|11.
|Бохум
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|45 - 46
|36
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|35 - 37
|36
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 37
|35
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|39 - 42
|34
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|37 - 49
|32
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|37 - 48
|30
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|33 - 46
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 41
|24
Прогнозы на матч Зандхаузен 3:1 Ганновер 96
Исход игры
Зандхаузен
15.1% (19)
Ничья
42.9% (54)
Ганновер 96
42.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
44.26% (54)
Меньше
55.74% (68)
Обе команды забьют
Да
83.61% (102)
Нет
16.39% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (48)
1:2 Ганновер 96
30.2% (38)
0:1 Ганновер 96
8.7% (11)
1:0 Зандхаузен
7.1% (9)
2:1 Зандхаузен
7.1% (9)
2:2 Ничья
4% (5)
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