Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:2 Арминия

Хольштайн Киль
1:2
Конец матча
Арминия
0:1
23' ГолКлаусс Джонатан
42' Желтая карточкаПритль Мануэль
1:1
51' ГолБилер Александер
64' Желтая карточкаМефферт Йонас
1:2
90' ГолШипплок Свен
90' Желтая карточкаШипплок Свен
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
13
Эзкан
Салих
10
Атанга
Давид
29
Суку
Себио
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Атанга ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
17 Баку МаканаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
Ход матча
23'
0:1
42'
51'
1:1
64'
74'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 12
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Чжэ-Сон
|8
|0.26
|2.
|Серра Янни
|7
|0.23
|3.
|Ийоха Эммануэль
|7
|0.23
|4.
|Эзкан Салих
|5
|0.16
|5.
|Билер Александер
|5 (3)
|0.16
|6.
|Баку Макана
|4
|0.13
|7.
|Тескер Штефан
|2
|0.06
|8.
|Порат Финн
|2
|0.06
|9.
|Мефферт Йонас
|2
|0.06
|10.
|Резе Фабиан
|1
|0.03
|11.
|Дем Янник
|1
|0.03
|12.
|Лаубербах Лион
|1
|0.03
|13.
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|14.
|Атанга Давид
|0
|0
|15.
|Валь Хауке
|0
|0
|16.
|Нойман Фил
|0
|0
|17.
|Шмидт Доминик
|0
|0
|18.
|Сео Юн-Чже
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|17 (4)
|0.55
|2.
|Фогльзаммер Андреас
|10 (2)
|0.32
|3.
|Эдмундссон Йохан
|5
|0.16
|4.
|Суку Себио
|4 (1)
|0.13
|5.
|Ябо Рейнольд
|4
|0.13
|6.
|Клаусс Джонатан
|3
|0.1
|7.
|Притль Мануэль
|3
|0.1
|8.
|Бруннер Седрик
|2
|0.06
|9.
|Нильссон Хоаким
|1
|0.03
|10.
|Шипплок Свен
|1
|0.03
|11.
|Хартель Марсель
|0
|0
|12.
|Хартерц Флориан
|0
|0
|13.
|Ортега Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мефферт Йонас
|5
|2
|2.
|Ван ден Берг Йоханнес
|5
|0
|3.
|Билер Александер
|4
|0
|4.
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|5.
|Нойман Фил
|4
|0
|6.
|Шмидт Доминик
|2
|0
|7.
|Игнёвски Александр
|2
|0
|8.
|Тескер Штефан
|2
|0
|9.
|Валь Хауке
|2
|0
|10.
|Эзкан Салих
|2
|0
|11.
|Ли Чжэ-Сон
|2
|0
|12.
|Баку Макана
|2
|0
|13.
|Хелифи Салим
|1
|0
|14.
|Эбервейн Михаэль
|1
|0
|15.
|Порат Финн
|1
|0
|16.
|Тодорович Дарко
|1
|0
|17.
|Сео Юн-Чже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Притль Мануэль
|10
|0
|2.
|Клос Фабиан
|5
|1
|3.
|Бруннер Седрик
|5
|0
|4.
|Ябо Рейнольд
|4
|0
|5.
|Эдмундссон Йохан
|3
|0
|6.
|Шипплок Свен
|2
|0
|7.
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|8.
|Хартерц Флориан
|2
|0
|9.
|Суку Себио
|2
|0
|10.
|Пипер Амос
|2
|0
|11.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|12.
|Зальгер Штефан
|1
|0
|13.
|Берендт Бриан
|1
|0
|14.
|Шюц Том
|1
|0
|15.
|Хартель Марсель
|1
|0
|16.
|Клаусс Джонатан
|1
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|18.
|Кунце Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хольштайн Киль
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|16.28% (7)
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|Арминия
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|25% (11)
|13.64% (6)
Предыдущие игры
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бохум 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт Ян 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт
Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Карлсруэ 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Арминия 2:1 Хольштайн Киль Ферль 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Бохум
Арминия Последние 20 матчей: +10 =8 -2Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден
Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург
Последние игры между собой
Хольштайн Киль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Арминия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|53 - 26
|56
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 35
|48
|3.
|Гамбург
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|52 - 33
|46
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|35 - 29
|45
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|39 - 35
|43
|6.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|40 - 38
|38
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|39 - 39
|38
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|45 - 46
|38
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 43
|36
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 48
|36
|11.
|Бохум
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|45 - 46
|36
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|35 - 37
|36
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 37
|35
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|39 - 42
|34
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|37 - 49
|32
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|37 - 48
|30
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|33 - 46
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 41
|24
Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:2 Арминия
Исход игры
Хольштайн Киль
18.1% (23)
Ничья
37.8% (48)
Арминия
44.1% (56)
Тотал 2.5
Больше
45.97% (57)
Меньше
54.03% (67)
Обе команды забьют
Да
78.23% (97)
Нет
21.77% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
1:2 Арминия
27.6% (35)
0:1 Арминия
11% (14)
2:1 Хольштайн Киль
10.2% (13)
1:0 Хольштайн Киль
5.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:2 Арминия
2.4% (3)
1:3 Арминия
1.6% (2)
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