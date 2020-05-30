Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:2 Арминия

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Хольштайн Киль
1:2
Конец матча
Арминия
0'
0:1
23' Гол
Клаусс Джонатан
42' Желтая карточка
Притль Мануэль
1:1
51' Гол
Билер Александер
64' Желтая карточка
Мефферт Йонас
1:2
90' Гол
Шипплок Свен
90' Желтая карточка
Шипплок Свен
90'+5
30
Гелиос
Иоаннис
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
13
Эзкан
Салих
8
Билер
Александер
26
Мефферт
Йонас
7
Ли
Чжэ-Сон
10
Атанга
Давид
19
Ийоха
Эммануэль
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
8
Хартерц
Флориан
25
Клаусс
Джонатан
20
Зойферт
Нильс
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
29
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
Хольштайн Киль
4-5-1
Арминия
4-5-1

Ход матча

23'
0:1
Клаусс Джонатан
(Клос Фабиан)
42'
 
Притль Мануэль
46'
Резе Фабиан
Атанга Давид
 
51'
Билер Александер
(Резе Фабиан)
1:1
64'
Мефферт Йонас
 
73'
 
Фогльзаммер Андреас
Суку Себио
73'
 
Ябо Рейнольд
Клаусс Джонатан
74'
Порат Финн
Ли Чжэ-Сон
 
83'
Лаубербах Лион
Ийоха Эммануэль
 
83'
Игнёвски Александр
Билер Александер
 
83'
 
Шипплок Свен
Зойферт Нильс
90'
Шмидт Доминик
Мефферт Йонас
 
90'
1:2
Шипплок Свен
(Хартель Марсель)
90'
 
Шипплок Свен
90'
 
Кунце Фабиан
Хартель Марсель

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 12
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Чжэ-Сон 8 0.26
2. Серра Янни 7 0.23
3. Ийоха Эммануэль 7 0.23
4. Эзкан Салих 5 0.16
5. Билер Александер 5 (3) 0.16
6. Баку Макана 4 0.13
7. Тескер Штефан 2 0.06
8. Порат Финн 2 0.06
9. Мефферт Йонас 2 0.06
10. Резе Фабиан 1 0.03
11. Дем Янник 1 0.03
12. Лаубербах Лион 1 0.03
13. Ван ден Берг Йоханнес 0 0
14. Атанга Давид 0 0
15. Валь Хауке 0 0
16. Нойман Фил 0 0
17. Шмидт Доминик 0 0
18. Сео Юн-Чже 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 17 (4) 0.55
2. Фогльзаммер Андреас 10 (2) 0.32
3. Эдмундссон Йохан 5 0.16
4. Суку Себио 4 (1) 0.13
5. Ябо Рейнольд 4 0.13
6. Клаусс Джонатан 3 0.1
7. Притль Мануэль 3 0.1
8. Бруннер Седрик 2 0.06
9. Нильссон Хоаким 1 0.03
10. Шипплок Свен 1 0.03
11. Хартель Марсель 0 0
12. Хартерц Флориан 0 0
13. Ортега Штефан 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
# Игрок      
1. Мефферт Йонас 5 2
2. Ван ден Берг Йоханнес 5 0
3. Билер Александер 4 0
4. Ийоха Эммануэль 4 0
5. Нойман Фил 4 0
6. Шмидт Доминик 2 0
7. Игнёвски Александр 2 0
8. Тескер Штефан 2 0
9. Валь Хауке 2 0
10. Эзкан Салих 2 0
11. Ли Чжэ-Сон 2 0
12. Баку Макана 2 0
13. Хелифи Салим 1 0
14. Эбервейн Михаэль 1 0
15. Порат Финн 1 0
16. Тодорович Дарко 1 0
17. Сео Юн-Чже 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Притль Мануэль 10 0
2. Клос Фабиан 5 1
3. Бруннер Седрик 5 0
4. Ябо Рейнольд 4 0
5. Эдмундссон Йохан 3 0
6. Шипплок Свен 2 0
7. Фогльзаммер Андреас 2 0
8. Хартерц Флориан 2 0
9. Суку Себио 2 0
10. Пипер Амос 2 0
11. Нильссон Хоаким 1 0
12. Зальгер Штефан 1 0
13. Берендт Бриан 1 0
14. Шюц Том 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Клаусс Джонатан 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
18. Кунце Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хольштайн Киль 16.28% (7) 20.93% (9) 13.95% (6) 16.28% (7) 23.26% (10) 9.3% (4)
 Арминия 11.36% (5) 15.91% (7) 15.91% (7) 18.18% (8) 25% (11) 13.64% (6)

Предыдущие игры

Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бохум 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт Ян 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт
Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Карлсруэ 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Арминия 2:1 Хольштайн Киль Ферль 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Бохум
Арминия Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден
Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург

Последние игры между собой

Хольштайн Киль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Арминия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Арминия 2:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Арминия 1:0 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 1:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2
Хольштайн Киль 2:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 1:0 Арминия Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 28 15 11 2 53 - 26 56
2. Штуттгарт Заявка 28 14 6 8 47 - 35 48
3. Гамбург Заявка 28 12 10 6 52 - 33 46
4. Хайденхайм Заявка 28 12 9 7 35 - 29 45
5. Дармштадт Заявка 29 10 13 6 39 - 35 43
6. Гройтер Фюрт Заявка 28 10 8 10 40 - 38 38
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 28 10 8 10 39 - 39 38
8. Хольштайн Киль Заявка 29 10 8 11 45 - 46 38
9. Ганновер 96 Заявка 28 9 9 10 40 - 43 36
10. Ян Заявка 29 9 9 11 42 - 48 36
11. Бохум Заявка 29 8 12 9 45 - 46 36
12. Зандхаузен Заявка 29 8 12 9 35 - 37 36
13. Санкт-Паули Заявка 29 8 11 10 35 - 37 35
14. Оснабрюк Заявка 29 8 10 11 39 - 42 34
15. Нюрнберг Заявка 29 7 11 11 37 - 49 32
16. Карлсруэ Заявка 29 6 12 11 37 - 48 30
17. Веен Висбаден Заявка 28 7 7 14 33 - 46 28
18. Динамо Дрезден Заявка 25 6 6 13 25 - 41 24
Бонус до 20000 рублей!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Притль Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Клаусс Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:2 Арминия

Исход игры
Хольштайн Киль
18.1% (23)
Ничья
37.8% (48)
Арминия
44.1% (56)
Тотал 2.5
Больше
45.97% (57)
Меньше
54.03% (67)
Обе команды забьют
Да
78.23% (97)
Нет
21.77% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
1:2 Арминия
27.6% (35)
0:1 Арминия
11% (14)
2:1 Хольштайн Киль
10.2% (13)
1:0 Хольштайн Киль
5.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:2 Арминия
2.4% (3)
1:3 Арминия
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 