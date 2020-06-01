козлята из Кёльна упрутся, но Тимо Вернер сделает разницу
Алексей Антоненко #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|12
|0.38
|2.
|Ют Марк
|5 (1)
|0.16
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|0.16
|4.
|Кайнц Флориан
|4
|0.13
|5.
|Хектор Йонас
|4
|0.13
|6.
|Теродде Симон
|3
|0.09
|7.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|8.
|Модест Антони
|2
|0.06
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0.06
|10.
|Скири Эйе
|1
|0.03
|11.
|Шауб Луис
|1
|0.03
|12.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.03
|14.
|Мере Хорхе
|1
|0.03
|15.
|Риссе Марсель
|0
|0
|16.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|17.
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|18.
|Верстрате Биргер
|0
|0
|19.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|24 (3)
|0.75
|2.
|Забитцер Марсель
|9
|0.28
|3.
|Шик Патрик
|9
|0.28
|4.
|Нкунку Кристофер
|5
|0.16
|5.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.16
|6.
|Форсберг Эмиль
|5 (2)
|0.16
|7.
|Хальстенберг Марсель
|3
|0.09
|8.
|Клостерманн Лукас
|3
|0.09
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|10.
|Лаймер Конрад
|2
|0.06
|11.
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|12.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.03
|13.
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|14.
|Сараччи Марсело
|1
|0.03
|15.
|Ольмо Дани
|0
|0
|16.
|Кунья Матеус
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|7
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|1
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|1
|4.
|Мере Хорхе
|4
|1
|5.
|Кордоба Джон
|5
|0
|6.
|Теродде Симон
|4
|0
|7.
|Дрекслер Доминик
|4
|0
|8.
|Кайнц Флориан
|4
|0
|9.
|Якобс Исмаил
|4
|0
|10.
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|11.
|Ют Марк
|3
|0
|12.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|13.
|Скири Эйе
|3
|0
|14.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|15.
|Хёгер Марко
|2
|0
|16.
|Каттербах Ноа
|2
|0
|17.
|Тилманн Ян
|2
|0
|18.
|Модест Антони
|1
|0
|19.
|Риссе Марсель
|1
|0
|20.
|Зобих Лассе
|1
|0
|21.
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лаймер Конрад
|7
|1
|2.
|Хальстенберг Марсель
|5
|1
|3.
|Юпамекано Део
|6
|0
|4.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|5.
|Вернер Тимо
|4
|0
|6.
|Демме Диего
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|9.
|Шик Патрик
|2
|0
|10.
|Конате Ибраима
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|12.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|13.
|Ольмо Дани
|1
|0
|14.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|РБ Лейпциг
|13.43% (9)
|10.45% (7)
|22.39% (15)
|19.4% (13)
|8.96% (6)
|25.37% (17)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|86 - 28
|67
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|80 - 35
|60
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|57 - 35
|56
|4.
|Байер Л
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 36
|56
|5.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 48
|42
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 36
|42
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|38 - 41
|38
|9.
|Герта
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|43 - 50
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 46
|37
|11.
|Кёльн
|1:2 Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|46 - 53
|32
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|34 - 52
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|37 - 62
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 58
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|30 - 59
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|32 - 61
|19