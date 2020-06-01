  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Кёльн
1:3
Второй тайм: 52'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
1:0
7' Гол
Кордоба Джон
1:1
20' Гол
Шик Патрик
30' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
1:2
38' Гол
Нкунку Кристофер
1:3
50' Гол
Вернер Тимо
52'
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
5
Кцихос
Рафаэль
37
Ляйстнер
Тони
34
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
30
Кайнц
Флориан
20
Реджбекай
Элвис
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
3
Анхелиньо
Хосе
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
11
Вернер
Тимо
21
Шик
Патрик
Кёльн
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-2-2-2

Ход матча

7'
Кордоба Джон
1:0
20'
1:1
Шик Патрик
(Анхелиньо Хосе)
24'
Модест Антони
Кордоба Джон
 
30'
Ляйстнер Тони
 
38'
1:2
Нкунку Кристофер
(Лаймер Конрад)
50'
1:3
Вернер Тимо

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 12 0.38
2. Ют Марк 5 (1) 0.16
3. Борнаув Себастьян 5 0.16
4. Кайнц Флориан 4 0.13
5. Хектор Йонас 4 0.13
6. Теродде Симон 3 0.09
7. Дрекслер Доминик 2 0.06
8. Модест Антони 2 0.06
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Риссе Марсель 0 0
16. Шиндлер Кингсли 0 0
17. Реджбекай Элвис 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 24 (3) 0.75
2. Забитцер Марсель 9 0.28
3. Шик Патрик 9 0.28
4. Нкунку Кристофер 5 0.16
5. Поульсен Юссуф 5 0.16
6. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.16
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Клостерманн Лукас 3 0.09
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Лаймер Конрад 2 0.06
11. Кампль Кевин 1 0.03
12. Анхелиньо Хосе 1 0.03
13. Орбан Вилли 1 0.03
14. Сараччи Марсело 1 0.03
15. Ольмо Дани 0 0
16. Кунья Матеус 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 7 0
2. Эхизибуэ Кингсли 5 1
3. Борнаув Себастьян 5 1
4. Мере Хорхе 4 1
5. Кордоба Джон 5 0
6. Теродде Симон 4 0
7. Дрекслер Доминик 4 0
8. Кайнц Флориан 4 0
9. Якобс Исмаил 4 0
10. Кцихос Рафаэль 2 1
11. Ют Марк 3 0
12. Верстрате Биргер 3 0
13. Скири Эйе 3 0
14. Реджбекай Элвис 3 0
15. Хёгер Марко 2 0
16. Каттербах Ноа 2 0
17. Тилманн Ян 2 0
18. Модест Антони 1 0
19. Риссе Марсель 1 0
20. Зобих Лассе 1 0
21. Ляйстнер Тони 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Хальстенберг Марсель 5 1
3. Юпамекано Део 6 0
4. Забитцер Марсель 4 0
5. Вернер Тимо 4 0
6. Демме Диего 3 0
7. Ильзанкер Штефан 2 0
8. Поульсен Юссуф 2 0
9. Шик Патрик 2 0
10. Конате Ибраима 2 0
11. Нкунку Кристофер 1 0
12. Сараччи Марсело 1 0
13. Ольмо Дани 1 0
14. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 13.89% (5) 13.89% (5) 22.22% (8) 13.89% (5) 19.44% (7) 16.67% (6)
 РБ Лейпциг 13.43% (9) 10.45% (7) 22.39% (15) 19.4% (13) 8.96% (6) 25.37% (17)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн
Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Бундеслига РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Бундеслига
Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 4 4 86 - 28 67
2. Боруссия Д Заявка 29 18 6 5 80 - 35 60
3. Боруссия М Заявка 29 17 5 7 57 - 35 56
4. Байер Л Заявка 29 17 5 7 54 - 36 56
5. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
6. Хоффенхайм Заявка 29 12 6 11 40 - 48 42
7. Вольфсбург Заявка 29 11 9 9 41 - 36 42
8. Фрайбург Заявка 29 10 8 11 38 - 41 38
9. Герта Заявка 29 10 8 11 43 - 50 38
10. Шальке 04 Заявка 29 9 10 10 34 - 46 37
11. Кёльн 1:2 Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Айнтрахт Фр Заявка 28 9 5 14 46 - 53 32
13. Унион Берлин Заявка 29 9 4 16 34 - 52 31
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 29 8 4 17 37 - 62 28
16. Фортуна Заявка 29 6 9 14 31 - 58 27
17. Вердер Заявка 28 6 7 15 30 - 59 25
18. Падерборн Заявка 29 4 7 18 32 - 61 19
Бонус до 20000 рублей!
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Кёльн 4.8% (7)
X 8.2% (12)
РБ Лейпциг 87% (127)
+1
выиграет РБ Лейпциг, со счетом 1:2
козлята из Кёльна упрутся, но Тимо Вернер сделает разницу
Алексей Антоненко #
+0
матч окончится ничьей, со счетом 3:3
За что я люблю Бундес - Что там особо оборонительный футбол не жалуют. Выходят, рубятся по взрослому,... Ещё
Шипа #
0
выиграет РБ Лейпциг, со счетом 1:3
Лейпциг накатит
Василёк55 #
Все прогнозы
Новости

Прогнозы на матч Кёльн 1:3 РБ Лейпциг

Исход игры
Кёльн
4.8% (7)
Ничья
8.2% (12)
РБ Лейпциг
87% (127)
Тотал 2.5
Больше
77.46% (110)
Меньше
22.54% (32)
Обе команды забьют
Да
81.69% (116)
Нет
18.31% (26)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
40.4% (59)
1:3 РБ Лейпциг
24% (35)
0:2 РБ Лейпциг
9.6% (14)
0:1 РБ Лейпциг
5.5% (8)
1:1 Ничья
5.5% (8)
2:1 Кёльн
2.7% (4)
2:3 РБ Лейпциг
2.1% (3)
1:4 РБ Лейпциг
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 