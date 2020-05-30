  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Шальке 04
0:1
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
3' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
20' Желтая карточка
Лангкамп Себастьян
26' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
0:1
32' Гол
Биттенкорт Леонардо
44' Желтая карточка
Маккенни Уэстон
63' Желтая карточка
Юя Осако
83' Желтая карточка
Бурджеллаб Нассим
90' Желтая карточка
Зельке Дейви
90' Желтая карточка
Кабак Озан
90'+5
35
Нюбель
Александр
4
Кабак
Озан
26
Сане
Салиф
21
Тодибо
Жан-Клер
20
Кенни
Джонджо
2
Маккенни
Уэстон
28
Шёпф
Алессандро
3
Миранда
Хуан
18
Калиджиури
Даниэль
14
Матондо
Рабби
11
Грегорич
Михаэль
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
15
Лангкамп
Себастьян
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Фогт
Кевин
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Сарджент
Джош
7
Рашица
Милот
Шальке 04
3-4-2-1
Вердер
4-1-2-1-2

Ход матча

3'
Грегорич Михаэль
 
20'
 
Лангкамп Себастьян
26'
Тодибо Жан-Клер
 
32'
0:1
Биттенкорт Леонардо
(Рашица Милот)
44'
Маккенни Уэстон
 
46'
 
Юя Осако
Биттенкорт Леонардо
46'
Раман Бенито
Матондо Рабби
 
46'
Ощипка Бастиан
Тодибо Жан-Клер
 
55'
Бурджеллаб Нассим
Маккенни Уэстон
 
58'
 
Зельке Дейви
Рашица Милот
58'
Кутуджу Ахмед
Грегорич Михаэль
 
63'
 
Юя Осако
70'
 
Баргфреде Филипп
Сарджент Джош
80'
Бургшталлер Гвидо
Миранда Хуан
 
83'
Бурджеллаб Нассим
 
90'
 
Гросс Кристиан
Юя Осако
90'
 
Зельке Дейви
90'
Кабак Озан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.22
2. Арит Амин 6 (1) 0.19
3. Раман Бенито 4 0.13
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Сане Салиф 2 0.06
7. Маккенни Уэстон 2 0.06
8. Кенни Джонджо 1 0.03
9. Калиджиури Даниэль 1 0.03
10. Грегорич Михаэль 1 0.03
11. Матондо Рабби 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 7 (2) 0.22
2. Классен Дэви 4 (1) 0.13
3. Биттенкорт Леонардо 4 0.13
4. Юя Осако 4 0.13
5. Сарджент Джош 3 0.09
6. Фуллкруг Никлас 2 0.06
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Фридль Марко 1 0.03
9. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
10. Шахин Нури 0 0
11. Эггештайн Максимилиан 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Маккенни Уэстон 5 0
2. Калиджиури Даниэль 4 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Маскарель Омар 4 0
5. Кенни Джонджо 4 0
6. Бургшталлер Гвидо 3 0
7. Шёпф Алессандро 3 0
8. Арит Амин 3 0
9. Кабак Озан 3 0
10. Нюбель Александр 1 1
11. Ощипка Бастиан 2 0
12. Стамбули Бенжамин 2 0
13. Настасич Матия 2 0
14. Раман Бенито 2 0
15. Сердар Суат 2 0
16. Кутуджу Ахмед 2 0
17. Тодибо Жан-Клер 2 0
18. Грегорич Михаэль 1 0
19. Матондо Рабби 1 0
20. Бурджеллаб Нассим 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 8 0
2. Шахин Нури 4 1
3. Мойсандер Никлас 4 1
4. Классен Дэви 5 0
5. Велькович Милош 5 0
6. Эггештайн Максимилиан 5 0
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Зельке Дейви 3 0
10. Лангкамп Себастьян 2 0
11. Топрак Омер 2 0
12. Гебреселассие Теодор 2 0
13. Юя Осако 2 0
14. Фогт Кевин 2 0
15. Гросс Кристиан 2 0
16. Рашица Милот 2 0
17. Харник Мартин 1 0
18. Бартельс Фин 1 0
19. Павленка Иржи 1 0
20. Фуллкруг Никлас 1 0
21. Сарджент Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 12.9% (4) 16.13% (5) 25.81% (8) 16.13% (5) 29.03% (9)
 Вердер 30.77% (8) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм
Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин
Вердер Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер
Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Вердер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Кубок Вердер 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига
Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 4 4 86 - 28 67
2. Боруссия Д Заявка 28 17 6 5 74 - 34 57
3. Байер Л Заявка 29 17 5 7 54 - 36 56
4. РБ Лейпциг Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
5. Боруссия М Заявка 28 16 5 7 53 - 34 53
6. Хоффенхайм Заявка 29 12 6 11 40 - 48 42
7. Вольфсбург Заявка 29 11 9 9 41 - 36 42
8. Фрайбург Заявка 29 10 8 11 38 - 41 38
9. Герта Заявка 29 10 8 11 43 - 50 38
10. Шальке 04 Заявка 29 9 10 10 34 - 46 37
11. Кёльн Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Айнтрахт Фр Заявка 28 9 5 14 46 - 53 32
13. Унион Берлин Заявка 28 9 4 15 33 - 48 31
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 29 8 4 17 37 - 62 28
16. Фортуна Заявка 29 6 9 14 31 - 58 27
17. Вердер Заявка 28 6 7 15 30 - 59 25
18. Падерборн Заявка 28 4 7 17 31 - 55 19
Новости матча
Бонус до 20000 рублей!
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Шальке 04 63.6% (84)
Ничья 20.5% (27)
Вердер 15.9% (21)
Все прогнозы
Новости

Прогнозы на матч Шальке 04 0:1 Вердер

Исход игры
Шальке 04
63.6% (84)
Ничья
20.5% (27)
Вердер
15.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (71)
Меньше
44.53% (57)
Обе команды забьют
Да
74.22% (95)
Нет
25.78% (33)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
40.9% (54)
1:1 Ничья
18.9% (25)
1:0 Шальке 04
11.4% (15)
0:1 Вердер
6.1% (8)
1:2 Вердер
6.1% (8)
2:0 Шальке 04
5.3% (7)
3:1 Шальке 04
2.3% (3)
1:3 Вердер
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 