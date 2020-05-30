Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Вердер играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Миранда Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Биттенкорт Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Маккенни Уэстон получил желтую карточку от судьи

41' Сарджент Джош из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Пространство открывается для Биттенкорт Леонардо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

38' Удар от ворот произведет Вердер

37' Что за промах! У Маккенни Уэстон была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

37' Миранда Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Биттенкорт Леонардо из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!

32' Тодибо Жан-Клер ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

31' Рашица Милот из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

31' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Хорошо играет на выходе Нюбель Александр - мяч в ее руках

29' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

28' Удар от ворот произведет Вердер

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хорошо играет на выходе Нюбель Александр - мяч в ее руках

27' Фридль Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Лангкамп Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

17' Гебреселассие Теодор из команды Вердер плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

14' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Классен Дэви нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

13' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гебреселассие Теодор из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Грегорич Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Фридль Марко из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

5' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Фогт Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Грегорич Михаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола