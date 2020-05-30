Шальке 04
0:1
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Вердер
3' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
20' Желтая карточкаЛангкамп Себастьян
26' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
0:1
32' ГолБиттенкорт Леонардо
44' Желтая карточкаМаккенни Уэстон
63' Желтая карточкаЮя Осако
83' Желтая карточкаБурджеллаб Нассим
90' Желтая карточкаЗельке Дейви
90' Желтая карточкаКабак Озан
26
Сане
Салиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Малик Тиау
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Бартельс ФинНападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
32'
44'
63'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.22
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.19
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.13
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|7.
|Маккенни Уэстон
|2
|0.06
|8.
|Кенни Джонджо
|1
|0.03
|9.
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|10.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|11.
|Матондо Рабби
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашица Милот
|7 (2)
|0.22
|2.
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.13
|3.
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0.13
|4.
|Юя Осако
|4
|0.13
|5.
|Сарджент Джош
|3
|0.09
|6.
|Фуллкруг Никлас
|2
|0.06
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.06
|8.
|Фридль Марко
|1
|0.03
|9.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.03
|10.
|Шахин Нури
|0
|0
|11.
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маккенни Уэстон
|5
|0
|2.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Маскарель Омар
|4
|0
|5.
|Кенни Джонджо
|4
|0
|6.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|7.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|8.
|Арит Амин
|3
|0
|9.
|Кабак Озан
|3
|0
|10.
|Нюбель Александр
|1
|1
|11.
|Ощипка Бастиан
|2
|0
|12.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|13.
|Настасич Матия
|2
|0
|14.
|Раман Бенито
|2
|0
|15.
|Сердар Суат
|2
|0
|16.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|17.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|18.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|19.
|Матондо Рабби
|1
|0
|20.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фридль Марко
|8
|0
|2.
|Шахин Нури
|4
|1
|3.
|Мойсандер Никлас
|4
|1
|4.
|Классен Дэви
|5
|0
|5.
|Велькович Милош
|5
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|7.
|Баргфреде Филипп
|2
|1
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|1
|9.
|Зельке Дейви
|3
|0
|10.
|Лангкамп Себастьян
|2
|0
|11.
|Топрак Омер
|2
|0
|12.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|13.
|Юя Осако
|2
|0
|14.
|Фогт Кевин
|2
|0
|15.
|Гросс Кристиан
|2
|0
|16.
|Рашица Милот
|2
|0
|17.
|Харник Мартин
|1
|0
|18.
|Бартельс Фин
|1
|0
|19.
|Павленка Иржи
|1
|0
|20.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|21.
|Сарджент Джош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|29.03% (9)
|Вердер
|30.77% (8)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм
Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин
Вердер Последние 20 матчей: +5 =3 -12Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер
Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Вердер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|86 - 28
|67
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|74 - 34
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 36
|56
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|53 - 34
|53
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 48
|42
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 36
|42
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|38 - 41
|38
|9.
|Герта
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|43 - 50
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 46
|37
|11.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|46 - 53
|32
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|33 - 48
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|37 - 62
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 58
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|30 - 59
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|31 - 55
|19
Прогнозы на матч Шальке 04 0:1 Вердер
Исход игры
Шальке 04
63.6% (84)
Ничья
20.5% (27)
Вердер
15.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (71)
Меньше
44.53% (57)
Обе команды забьют
Да
74.22% (95)
Нет
25.78% (33)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
40.9% (54)
1:1 Ничья
18.9% (25)
1:0 Шальке 04
11.4% (15)
0:1 Вердер
6.1% (8)
1:2 Вердер
6.1% (8)
2:0 Шальке 04
5.3% (7)
3:1 Шальке 04
2.3% (3)
1:3 Вердер
2.3% (3)
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