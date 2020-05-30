Вольфсбург
1:2
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена
Айнтрахт Фр
8' Желтая карточкаВиктор Жоао II
26' Желтая карточкаПонграчич Марин
0:1
27' ПенальтиАндре Силва
35' Желтая карточкаКамада Даити
1:1
58' ГолМбабу Кевин
67' Желтая карточкаГачинович Мийат
69' Желтая карточкаРоде Себастьян
1:2
85' ГолКамада Даити
90' Желтая карточкаТорро Лукас
90' Желтая карточкаШтеффен Ренато
90' Вторая желтая карточкаТорро Лукас
90' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
90' Желтая карточкаРуссийон Жером
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
20 Хорн ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Юстван ЮлианНападающий
-
29 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
27'
0:1
35'
58'
67'
69'
77'
85'
1:2
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|11 (3)
|0.34
|2.
|Штеффен Ренато
|6
|0.19
|3.
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.13
|4.
|Брекало Йосип
|3
|0.09
|5.
|Гинчек Даниэль
|3
|0.09
|6.
|Мехмеди Адмир
|2
|0.06
|7.
|Мбабу Кевин
|2
|0.06
|8.
|Герардт Янник
|2
|0.06
|9.
|Понграчич Марин
|2
|0.06
|10.
|Виктор Жоао II
|1
|0.03
|11.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|12.
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|13.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.03
|14.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.03
|15.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|16.
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|17.
|Брукс Джон
|0
|0
|18.
|Силва Паулу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.25
|2.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.22
|3.
|Андре Силва
|7 (1)
|0.22
|4.
|Дост Бас
|5
|0.16
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.16
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|8.
|Камада Даити
|2
|0.06
|9.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|10.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|11.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|12.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|13.
|Кор Доминик
|0
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|15.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиссеран Марсель
|7
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|3.
|Штеффен Ренато
|5
|0
|4.
|Вегхорст Ваут
|5
|0
|5.
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|6.
|Брукс Джон
|4
|0
|7.
|Виктор Жоао II
|4
|0
|8.
|Понграчич Марин
|2
|1
|9.
|Руссийон Жером
|3
|0
|10.
|Силва Паулу
|3
|0
|11.
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|12.
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|13.
|Кнохе Робин
|2
|0
|14.
|Клаус Феликс
|0
|1
|15.
|Брума Джеффри
|1
|0
|16.
|Кастельс Коэн
|1
|0
|17.
|Мбабу Кевин
|1
|0
|18.
|Герардт Янник
|1
|0
|19.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кор Доминик
|5
|1
|2.
|Хинтереггер Мартин
|6
|0
|3.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|4.
|Торро Лукас
|3
|1
|5.
|Роде Себастьян
|4
|0
|6.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|7.
|Камада Даити
|4
|0
|8.
|Абрахам Давид
|2
|1
|9.
|Хасебе Макото
|3
|0
|10.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|11.
|Чендлер Тимоти
|3
|0
|12.
|Костич Филип
|3
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|15.
|Туре Альмами
|2
|0
|16.
|Соу Джибриль
|2
|0
|17.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|18.
|Дост Бас
|1
|0
|19.
|Ребич Анте
|1
|0
|20.
|Андре Силва
|1
|0
|21.
|Йовелич Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|26.32% (10)
|13.16% (5)
|Айнтрахт Фр
|7.5% (3)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|25% (10)
|15% (6)
|27.5% (11)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк
Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =3 -11Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель
Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Вольфсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|86 - 28
|67
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|74 - 34
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 36
|56
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|53 - 34
|53
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 48
|42
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 36
|42
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|38 - 41
|38
|9.
|Герта
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|43 - 50
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 46
|37
|11.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|46 - 53
|32
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|33 - 48
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|37 - 62
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 58
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|30 - 59
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|31 - 55
|19
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Вольфсбург
84.3% (113)
Ничья
12.7% (17)
Айнтрахт Фр
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (87)
Меньше
32.56% (42)
Обе команды забьют
Да
75.97% (98)
Нет
24.03% (31)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
47.8% (64)
1:0 Вольфсбург
11.9% (16)
3:1 Вольфсбург
9.7% (13)
2:0 Вольфсбург
9.7% (13)
1:1 Ничья
9% (12)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Айнтрахт Фр
2.2% (3)
4:2 Вольфсбург
1.5% (2)
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