Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Айнтрахт Фр вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кастельс Коэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Руссийон Жером получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Торро Лукас получает вторую желтую карточку и теперь удалена

93' Дост Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Удар от ворот произведет Вольфсбург

93' Хорошо играет на выходе Кастельс Коэн - мяч в ее руках

93' Фернандеш Желсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Штеффен Ренато получил желтую карточку от судьи

91' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

91' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Торро Лукас получил желтую карточку от судьи

90' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Г О О О О Л - Камада Даити изменил счет на табло!

83' Гинчек Даниэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

82' Дост Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Вольфсбург

75' Гачинович Мийат имела голевой момент, но парировала удар вратарь!

74' Плохо играет Понграчич Марин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали

71' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Роде Себастьян получил желтую карточку от судьи

67' Гачинович Мийат получил желтую карточку от судьи

66' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Хинтереггер Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Вольфсбург

64' Костич Филип пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

63' Пространство открывается для Понграчич Марин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

63' Плохо играет Хинтереггер Мартин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

63' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Вольфсбург

56' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

54' Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вольфсбург пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' Роде Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля