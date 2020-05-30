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  3. Германия
Вольфсбург
1:2
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
8' Желтая карточка
Виктор Жоао II
26' Желтая карточка
Понграчич Марин
0:1
27' Пенальти
Андре Силва
35' Желтая карточка
Камада Даити
1:1
58' Гол
Мбабу Кевин
67' Желтая карточка
Гачинович Мийат
69' Желтая карточка
Роде Себастьян
1:2
85' Гол
Камада Даити
90' Желтая карточка
Торро Лукас
90' Желтая карточка
Штеффен Ренато
90' Вторая желтая карточка
Торро Лукас
90' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
90' Желтая карточка
Руссийон Жером
90'+6
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
22
Понграчич
Марин
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
8
Штеффен
Ренато
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
40
Виктор
Жоао
II
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
22
Чендлер
Тимоти
28
Кор
Доминик
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
11
Гачинович
Мийат
33
Андре
Силва
Вольфсбург
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

8'
Виктор Жоао II
 
26'
Понграчич Марин
 
27'
0:1
Андре Силва
35'
 
Камада Даити
58'
Мбабу Кевин
(Арнольд Максимилиан)
1:1
61'
Мехмеди Адмир
Виктор Жоао II
 
67'
 
Гачинович Мийат
69'
 
Роде Себастьян
75'
Гинчек Даниэль
Вегхорст Ваут
 
77'
 
Дост Бас
Андре Силва
77'
 
Фернандеш Желсон
Роде Себастьян
77'
 
Торро Лукас
Кор Доминик
84'
 
Соу Джибриль
Гачинович Мийат
85'
1:2
Камада Даити
(Дост Бас)
89'
 
Де Гузман Джонатан
Камада Даити
90'
 
Торро Лукас
90'
Штеффен Ренато
 
90'
 
Торро Лукас
90'
 
Де Гузман Джонатан
90'
Руссийон Жером
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 11 (3) 0.34
2. Штеффен Ренато 6 0.19
3. Арнольд Максимилиан 4 0.13
4. Брекало Йосип 3 0.09
5. Гинчек Даниэль 3 0.09
6. Мехмеди Адмир 2 0.06
7. Мбабу Кевин 2 0.06
8. Герардт Янник 2 0.06
9. Понграчич Марин 2 0.06
10. Виктор Жоао II 1 0.03
11. Шлагер Ксавер 1 0.03
12. Руссийон Жером 1 0.03
13. Тиссеран Марсель 1 0.03
14. Виллиам Фуртадо 1 0.03
15. Кнохе Робин 1 0.03
16. Гилавоги Жошуа 0 0
17. Брукс Джон 0 0
18. Силва Паулу 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хинтереггер Мартин 8 0.25
2. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.22
3. Андре Силва 7 (1) 0.22
4. Дост Бас 5 0.16
5. Чендлер Тимоти 5 0.16
6. Костич Филип 3 0.09
7. Роде Себастьян 2 0.06
8. Камада Даити 2 0.06
9. Да Коста Данни 1 0.03
10. Туре Альмами 1 0.03
11. Соу Джибриль 1 0.03
12. Абрахам Давид 1 0.03
13. Кор Доминик 0 0
14. Гачинович Мийат 0 0
15. Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 7 1
2. Арнольд Максимилиан 8 0
3. Штеффен Ренато 5 0
4. Вегхорст Ваут 5 0
5. Гилавоги Жошуа 4 0
6. Брукс Джон 4 0
7. Виктор Жоао II 4 0
8. Понграчич Марин 2 1
9. Руссийон Жером 3 0
10. Силва Паулу 3 0
11. Шлагер Ксавер 3 0
12. Гинчек Даниэль 2 0
13. Кнохе Робин 2 0
14. Клаус Феликс 0 1
15. Брума Джеффри 1 0
16. Кастельс Коэн 1 0
17. Мбабу Кевин 1 0
18. Герардт Янник 1 0
19. Нмеча Лукас 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Кор Доминик 5 1
2. Хинтереггер Мартин 6 0
3. Фернандеш Желсон 4 1
4. Торро Лукас 3 1
5. Роде Себастьян 4 0
6. Пасьенса Гонсало 4 0
7. Камада Даити 4 0
8. Абрахам Давид 2 1
9. Хасебе Макото 3 0
10. Ильзанкер Штефан 3 0
11. Чендлер Тимоти 3 0
12. Костич Филип 3 0
13. Н'Дика Эван 3 0
14. Гачинович Мийат 2 0
15. Туре Альмами 2 0
16. Соу Джибриль 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Дост Бас 1 0
19. Ребич Анте 1 0
20. Андре Силва 1 0
21. Йовелич Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 7.89% (3) 15.79% (6) 15.79% (6) 21.05% (8) 26.32% (10) 13.16% (5)
 Айнтрахт Фр 7.5% (3) 12.5% (5) 12.5% (5) 25% (10) 15% (6) 27.5% (11)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк
Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель
Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 4 4 86 - 28 67
2. Боруссия Д Заявка 28 17 6 5 74 - 34 57
3. Байер Л Заявка 29 17 5 7 54 - 36 56
4. РБ Лейпциг Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
5. Боруссия М Заявка 28 16 5 7 53 - 34 53
6. Хоффенхайм Заявка 29 12 6 11 40 - 48 42
7. Вольфсбург Заявка 29 11 9 9 41 - 36 42
8. Фрайбург Заявка 29 10 8 11 38 - 41 38
9. Герта Заявка 29 10 8 11 43 - 50 38
10. Шальке 04 Заявка 29 9 10 10 34 - 46 37
11. Кёльн Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Айнтрахт Фр Заявка 28 9 5 14 46 - 53 32
13. Унион Берлин Заявка 28 9 4 15 33 - 48 31
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 29 8 4 17 37 - 62 28
16. Фортуна Заявка 29 6 9 14 31 - 58 27
17. Вердер Заявка 28 6 7 15 30 - 59 25
18. Падерборн Заявка 28 4 7 17 31 - 55 19
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Вольфсбург 84.3% (113)
Ничья 12.7% (17)
Айнтрахт Фр 3% (4)
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Новости

Прогнозы на матч Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Вольфсбург
84.3% (113)
Ничья
12.7% (17)
Айнтрахт Фр
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (87)
Меньше
32.56% (42)
Обе команды забьют
Да
75.97% (98)
Нет
24.03% (31)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
47.8% (64)
1:0 Вольфсбург
11.9% (16)
3:1 Вольфсбург
9.7% (13)
2:0 Вольфсбург
9.7% (13)
1:1 Ничья
9% (12)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Айнтрахт Фр
2.2% (3)
4:2 Вольфсбург
1.5% (2)
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