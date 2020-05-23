Прогнозы на матч Боруссия М - Унион Берлин

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Боруссия М
 
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Стадион:
Унион Берлин

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 9 0.28
2. Тюрам Маркус 8 0.25
3. Эмболо Брель 7 0.22
4. Штиндль Ларс 6 (1) 0.19
5. Херрман Патрик 5 0.16
6. Бенсебаини Рами 5 (2) 0.16
7. Нойхаус Флориан 3 0.09
8. Вендт Оскар 2 0.06
9. Хофманн Йонас 2 0.06
10. Закария Денис 2 0.06
11. Лайнер Штефан 1 0.03
12. Гинтер Маттиас 1 0.03
13. Эльведи Нико 1 0.03
14. Бенеш Ласло 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 11 (1) 0.34
2. Бюльтер Мариус 7 0.22
3. Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.16
4. Полтер Себастьян 2 (2) 0.06
5. Уджа Энтони 2 0.06
6. Гентнер Кристиан 1 0.03
7. Суботич Невен 1 0.03
8. Паренсен Михаэль 1 0.03
9. Фридрих Марвин 1 0.03
10. Триммель Кристофер 0 0
11. Ленц Кристофер 0 0
12. Андрих Роберт 0 0
13. Бекер Шеральдо 0 0
14. Малли Юнус 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Закария Денис 7 0
2. Бенсебаини Рами 5 1
3. Лайнер Штефан 6 0
4. Янчке Тони 5 0
5. Нойхаус Флориан 5 0
6. Штиндль Ларс 4 0
7. Херрман Патрик 4 0
8. Эльведи Нико 4 0
9. Эмболо Брель 4 0
10. Вендт Оскар 3 0
11. Крамер Кристоф 3 0
12. Тюрам Маркус 3 0
13. Бенеш Ласло 3 0
14. Плеа Алассан 1 1
15. Гинтер Маттиас 2 0
16. Хофманн Йонас 2 0
17. Стробл Тобиас 1 0
18. Бейер Луис 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Андрих Роберт 10 1
2. Фридрих Марвин 7 1
3. Шлоттербек Кевен 6 1
4. Триммель Кристофер 5 0
5. Гентнер Кристиан 4 0
6. Паренсен Михаэль 4 0
7. Андерссон Себастьян 4 0
8. Ингвартсен Маркус 4 0
9. Суботич Невен 2 1
10. Полтер Себастьян 1 1
11. Хюбнер Флориан 2 0
12. Ленц Кристофер 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Кроос Феликс 1 0
15. Малли Юнус 1 0
16. Абдуллахи Сулейман 1 0
17. Бекер Шеральдо 1 0
18. Прёмель Гриша 1 0
19. Меес Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 18% (9) 14% (7) 14% (7) 20% (10) 12% (6) 22% (11)
 Унион Берлин 20% (6) 3.33% (1) 16.67% (5) 26.67% (8) 13.33% (4) 20% (6)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн
Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин
Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин 2:0 Боруссия М Бундеслига Унион Берлин 1:4 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 4 4 81 - 28 64
2. Боруссия Д Заявка 28 17 6 5 74 - 34 57
3. РБ Лейпциг Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
4. Боруссия М Заявка 28 16 5 7 53 - 34 53
5. Байер Л Заявка 28 16 5 7 53 - 36 53
6. Вольфсбург Заявка 28 11 9 8 40 - 34 42
7. Хоффенхайм Заявка 28 11 6 11 39 - 48 39
8. Фрайбург Заявка 28 10 8 10 38 - 40 38
9. Шальке 04 Заявка 28 9 10 9 34 - 45 37
10. Герта Заявка 28 9 8 11 41 - 50 35
11. Кёльн Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Унион Берлин Заявка 28 9 4 15 33 - 48 31
13. Аугсбург Заявка 28 8 7 13 40 - 54 31
14. Айнтрахт Фр Заявка 27 8 5 14 44 - 52 29
15. Майнц Заявка 28 8 4 16 37 - 61 28
16. Фортуна Заявка 28 6 9 13 31 - 53 27
17. Вердер Заявка 27 5 7 15 29 - 59 22
18. Падерборн Заявка 28 4 7 17 31 - 55 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31.05.2020, осталось 2 дня 7 часов 30 минут.


    • Прогнозы на матч Боруссия М - Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия М
    94.3% (66)
    Ничья
    1.4% (1)
    Унион Берлин
    4.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.38% (36)
    Меньше
    44.62% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (35)
    Нет
    46.15% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия М
    38.6% (27)
    2:1 Боруссия М
    25.7% (18)
    3:1 Боруссия М
    21.4% (15)
    3:0 Боруссия М
    2.9% (2)
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