Прогнозы на матч Боруссия М - Унион Берлин

Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Унион Берлин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|9
|0.28
|2.
|Тюрам Маркус
|8
|0.25
|3.
|Эмболо Брель
|7
|0.22
|4.
|Штиндль Ларс
|6 (1)
|0.19
|5.
|Херрман Патрик
|5
|0.16
|6.
|Бенсебаини Рами
|5 (2)
|0.16
|7.
|Нойхаус Флориан
|3
|0.09
|8.
|Вендт Оскар
|2
|0.06
|9.
|Хофманн Йонас
|2
|0.06
|10.
|Закария Денис
|2
|0.06
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|13.
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|14.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|11 (1)
|0.34
|2.
|Бюльтер Мариус
|7
|0.22
|3.
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.16
|4.
|Полтер Себастьян
|2 (2)
|0.06
|5.
|Уджа Энтони
|2
|0.06
|6.
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.03
|8.
|Паренсен Михаэль
|1
|0.03
|9.
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|10.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|11.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|12.
|Андрих Роберт
|0
|0
|13.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|14.
|Малли Юнус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Закария Денис
|7
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|3.
|Лайнер Штефан
|6
|0
|4.
|Янчке Тони
|5
|0
|5.
|Нойхаус Флориан
|5
|0
|6.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|7.
|Херрман Патрик
|4
|0
|8.
|Эльведи Нико
|4
|0
|9.
|Эмболо Брель
|4
|0
|10.
|Вендт Оскар
|3
|0
|11.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|12.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|13.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|14.
|Плеа Алассан
|1
|1
|15.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|2
|0
|17.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|18.
|Бейер Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андрих Роберт
|10
|1
|2.
|Фридрих Марвин
|7
|1
|3.
|Шлоттербек Кевен
|6
|1
|4.
|Триммель Кристофер
|5
|0
|5.
|Гентнер Кристиан
|4
|0
|6.
|Паренсен Михаэль
|4
|0
|7.
|Андерссон Себастьян
|4
|0
|8.
|Ингвартсен Маркус
|4
|0
|9.
|Суботич Невен
|2
|1
|10.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|11.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Кроос Феликс
|1
|0
|15.
|Малли Юнус
|1
|0
|16.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|17.
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|18.
|Прёмель Гриша
|1
|0
|19.
|Меес Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|18% (9)
|14% (7)
|14% (7)
|20% (10)
|12% (6)
|22% (11)
|Унион Берлин
|20% (6)
|3.33% (1)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|20% (6)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн
Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =4 -10Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин
Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|81 - 28
|64
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|74 - 34
|57
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|53 - 34
|53
|5.
|Байер Л
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|53 - 36
|53
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 34
|42
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 48
|39
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|38 - 40
|38
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 45
|37
|10.
|Герта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|41 - 50
|35
|11.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|33 - 48
|31
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|40 - 54
|31
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|44 - 52
|29
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|37 - 61
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|31 - 53
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|29 - 59
|22
|18.
|Падерборн
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|31 - 55
|19
Прогнозы на матч Боруссия М - Унион Берлин
Исход игры
Боруссия М
94.3% (66)
Ничья
1.4% (1)
Унион Берлин
4.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (36)
Меньше
44.62% (29)
Обе команды забьют
Да
53.85% (35)
Нет
46.15% (30)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
38.6% (27)
2:1 Боруссия М
25.7% (18)
3:1 Боруссия М
21.4% (15)
3:0 Боруссия М
2.9% (2)
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