Прогнозы на матч Падерборн - Боруссия Д

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Падерборн
 
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Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамба Стрели 5 0.16
2. Србени Деннис 5 0.16
3. Михель Свен 3 0.09
4. Цолински Бен 3 0.09
5. Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.09
6. Прёгер Кай 2 0.06
7. Гьясула Клаус 2 0.06
8. Шонлау Себастьян 2 0.06
9. Каули 2 0.06
10. Коллинс Джамилу 1 0.03
11. Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
12. Василиадис Себастиан 1 0.03
13. Хольтманн Геррит 1 0.03
14. Драгер Мохамед 0 0
15. Штродьек Кристиан 0 0
16. Жанс Лоран 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 14 0.44
2. Ройс Марко 11 (1) 0.34
3. Холанн Эрлинг 10 0.31
4. Геррейро Рафаэль 7 0.22
5. Азар Торган 6 0.19
6. Алькасер Пако 5 0.16
7. Хакими Ашраф 4 0.13
8. Витсель Аксель 4 0.13
9. Брандт Юлиан 3 0.09
10. Гётце Марио 3 (1) 0.09
11. Хуммельс Матс 1 0.03
12. Пищек Лукаш 1 0.03
13. Загаду Дан-Аксель 1 0.03
14. Джан Эмре 1 0.03
15. Шульц Нико 1 0.03
16. Вайгль Юлиан 1 0.03
17. Дауд Махмуд 0 0
18. Ларсен Якоб-Бруун 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 15 0
2. Василиадис Себастиан 9 0
3. Коллинс Джамилу 7 1
4. Хюнемайер Уве 4 0
5. Михель Свен 4 0
6. Сабири Абдельхамид 4 0
7. Мамба Стрели 4 0
8. Цолински Бен 3 0
9. Хольтманн Геррит 1 1
10. Штродьек Кристиан 2 0
11. Шонлау Себастьян 2 0
12. Риттер Марлон 2 0
13. Србени Деннис 2 0
14. Антви-Аджей Кристофер 2 0
15. Жанс Лоран 1 0
16. Цингерле Леопольд 1 0
17. Драгер Мохамед 1 0
18. Фридйонссон Самуэль 1 0
19. Килиан Лука 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 5 1
2. Делани Томас 4 0
3. Вайгль Юлиан 4 0
4. Хакими Ашраф 3 0
5. Витсель Аксель 2 0
6. Пищек Лукаш 2 0
7. Джан Эмре 2 0
8. Азар Торган 2 0
9. Геррейро Рафаэль 2 0
10. Ройс Марко 1 0
11. Дауд Махмуд 1 0
12. Аканджи Мануэль 1 0
13. Загаду Дан-Аксель 1 0
14. Санчо Джедон 1 0
15. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 26.67% (8) 6.67% (2) 20% (6) 13.33% (4) 23.33% (7) 10% (3)
 Боруссия Д 11.43% (8) 14.29% (10) 11.43% (8) 24.29% (17) 24.29% (17) 14.29% (10)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн
Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 3:3 Падерборн Падерборн 0:1 Аугсбург
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д
Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Боруссия Д 3:3 Падерборн Бундеслига Падерборн 1:6 Боруссия Д Товарищеские матчи Боруссия Д 7:1 Падерборн Кубок Боруссия Д 3:0 Падерборн Бундеслига
Падерборн 2:2 Боруссия Д Бундеслига Падерборн 0:2 Боруссия Д Товарищеские матчи Падерборн 1:2 Боруссия Д Товарищеские матчи Боруссия Д 3:1 Падерборн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 4 4 81 - 28 64
2. Боруссия Д Заявка 28 17 6 5 74 - 34 57
3. РБ Лейпциг Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
4. Боруссия М Заявка 28 16 5 7 53 - 34 53
5. Байер Л Заявка 28 16 5 7 53 - 36 53
6. Вольфсбург Заявка 28 11 9 8 40 - 34 42
7. Хоффенхайм Заявка 28 11 6 11 39 - 48 39
8. Фрайбург Заявка 28 10 8 10 38 - 40 38
9. Шальке 04 Заявка 28 9 10 9 34 - 45 37
10. Герта Заявка 28 9 8 11 41 - 50 35
11. Кёльн Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Унион Берлин Заявка 28 9 4 15 33 - 48 31
13. Аугсбург Заявка 28 8 7 13 40 - 54 31
14. Айнтрахт Фр Заявка 27 8 5 14 44 - 52 29
15. Майнц Заявка 28 8 4 16 37 - 61 28
16. Фортуна Заявка 28 6 9 13 31 - 53 27
17. Вердер Заявка 27 5 7 15 29 - 59 22
18. Падерборн Заявка 28 4 7 17 31 - 55 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Падерборн - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31.05.2020, осталось 2 дня 9 часов 59 минут.


    • Прогнозы на матч Падерборн - Боруссия Д

    Исход игры
    Падерборн
    1.4% (1)
    Ничья
    1.4% (1)
    Боруссия Д
    97.1% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.69% (44)
    Меньше
    32.31% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    56.92% (37)
    Нет
    43.08% (28)
    Популярный счёт
    0:2 Боруссия Д
    30.4% (21)
    1:3 Боруссия Д
    27.5% (19)
    1:2 Боруссия Д
    21.7% (15)
    0:3 Боруссия Д
    10.1% (7)
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