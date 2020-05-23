Прогнозы на матч Падерборн - Боруссия Д

Падерборн
Позже
Стадион: Бентелер Арена
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамба Стрели
|5
|0.16
|2.
|Србени Деннис
|5
|0.16
|3.
|Михель Свен
|3
|0.09
|4.
|Цолински Бен
|3
|0.09
|5.
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.09
|6.
|Прёгер Кай
|2
|0.06
|7.
|Гьясула Клаус
|2
|0.06
|8.
|Шонлау Себастьян
|2
|0.06
|9.
|Каули
|2
|0.06
|10.
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|11.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|12.
|Василиадис Себастиан
|1
|0.03
|13.
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|14.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|15.
|Штродьек Кристиан
|0
|0
|16.
|Жанс Лоран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчо Джедон
|14
|0.44
|2.
|Ройс Марко
|11 (1)
|0.34
|3.
|Холанн Эрлинг
|10
|0.31
|4.
|Геррейро Рафаэль
|7
|0.22
|5.
|Азар Торган
|6
|0.19
|6.
|Алькасер Пако
|5
|0.16
|7.
|Хакими Ашраф
|4
|0.13
|8.
|Витсель Аксель
|4
|0.13
|9.
|Брандт Юлиан
|3
|0.09
|10.
|Гётце Марио
|3 (1)
|0.09
|11.
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|12.
|Пищек Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|14.
|Джан Эмре
|1
|0.03
|15.
|Шульц Нико
|1
|0.03
|16.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.03
|17.
|Дауд Махмуд
|0
|0
|18.
|Ларсен Якоб-Бруун
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|15
|0
|2.
|Василиадис Себастиан
|9
|0
|3.
|Коллинс Джамилу
|7
|1
|4.
|Хюнемайер Уве
|4
|0
|5.
|Михель Свен
|4
|0
|6.
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|7.
|Мамба Стрели
|4
|0
|8.
|Цолински Бен
|3
|0
|9.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|10.
|Штродьек Кристиан
|2
|0
|11.
|Шонлау Себастьян
|2
|0
|12.
|Риттер Марлон
|2
|0
|13.
|Србени Деннис
|2
|0
|14.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|15.
|Жанс Лоран
|1
|0
|16.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|17.
|Драгер Мохамед
|1
|0
|18.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|19.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|5
|1
|2.
|Делани Томас
|4
|0
|3.
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|4.
|Хакими Ашраф
|3
|0
|5.
|Витсель Аксель
|2
|0
|6.
|Пищек Лукаш
|2
|0
|7.
|Джан Эмре
|2
|0
|8.
|Азар Торган
|2
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0
|10.
|Ройс Марко
|1
|0
|11.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|12.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|13.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|14.
|Санчо Джедон
|1
|0
|15.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|26.67% (8)
|6.67% (2)
|20% (6)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|10% (3)
|Боруссия Д
|11.43% (8)
|14.29% (10)
|11.43% (8)
|24.29% (17)
|24.29% (17)
|14.29% (10)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +5 =6 -9Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн
Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 3:3 Падерборн Падерборн 0:1 Аугсбург
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д
Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|81 - 28
|64
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|74 - 34
|57
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|53 - 34
|53
|5.
|Байер Л
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|53 - 36
|53
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 34
|42
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 48
|39
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|38 - 40
|38
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 45
|37
|10.
|Герта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|41 - 50
|35
|11.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|33 - 48
|31
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|40 - 54
|31
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|44 - 52
|29
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|37 - 61
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|31 - 53
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|29 - 59
|22
|18.
|Падерборн
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|31 - 55
|19
Прогнозы на матч Падерборн - Боруссия Д
Исход игры
Падерборн
1.4% (1)
Ничья
1.4% (1)
Боруссия Д
97.1% (67)
Тотал 2.5
Больше
67.69% (44)
Меньше
32.31% (21)
Обе команды забьют
Да
56.92% (37)
Нет
43.08% (28)
Популярный счёт
0:2 Боруссия Д
30.4% (21)
1:3 Боруссия Д
27.5% (19)
1:2 Боруссия Д
21.7% (15)
0:3 Боруссия Д
10.1% (7)
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