Прогнозы на матч Витория Сетубал 1:1 Риу Аве

Витория Сетубал
1:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Ду Бонфим
Риу Аве
1:0
25' ГолГедеш Элдер
26' Желтая карточкаМакаридзе Георгий
1:1
27' ПенальтиТареми Мехди
51' Желтая карточкаКарлинос
54' Красная карточкаЗекинья
87
Зекинья
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
76
Карлинос
24
Амарал
Педру
21
Мане
Карлуш
14
Пиазон
Лукас
99
Тареми
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 ЗекиньяПолузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 КарлиносНападающий
- Запасные игроки
-
97 Паэс ЛукасВратарь
-
66 Мейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
24 Пирес БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Запасные игроки
-
88 Витор ПаулоВратарь
-
12 ЖуниоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 МессиасЗащитник
-
17 ВитоПолузащитник
- Нападающий
-
57 Желсон ДалаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
25'
1:0
27'
1:1
51'
54'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гедеш Элдер
|4
|0.12
|2.
|Карлинос
|4
|0.12
|3.
|Перейра Илдеберту
|3
|0.09
|4.
|Бесса Эбер
|2
|0.06
|5.
|Зекинья
|2
|0.06
|6.
|Гилас Набиль
|2
|0.06
|7.
|Семедо Жозе
|1
|0.03
|8.
|Пирес Бруно
|1
|0.03
|9.
|Антонуччи Мирко
|1
|0.03
|10.
|Хачади Халид
|1
|0.03
|11.
|Валенте Нуну II
|0
|0
|12.
|Вилело Леандро
|0
|0
|13.
|Сильвиу Мануэль
|0
|0
|14.
|Жорж Артур
|0
|0
|15.
|Мансилья Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тареми Мехди
|11 (4)
|0.32
|2.
|Диего Лопес III
|6 (1)
|0.18
|3.
|Филипе Аугусто
|3 (3)
|0.09
|4.
|Морейра Бруну
|3
|0.09
|5.
|Тарантини Рикардо
|3
|0.09
|6.
|Желсон Дала
|3
|0.09
|7.
|Пиазон Лукас
|2
|0.06
|8.
|Мане Карлуш
|1
|0.03
|9.
|Сантуш Нуну II
|1
|0.03
|10.
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|11.
|Ронан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фигейраш Диогу
|0
|0
|13.
|Ямбор Никола
|0
|0
|14.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Семедо Жозе
|12
|2
|2.
|Мансилья Брайан
|9
|0
|3.
|Карлинос
|8
|0
|4.
|Жорж Артур
|7
|0
|5.
|Перейра Илдеберту
|6
|0
|6.
|Бесса Эбер
|6
|0
|7.
|Макаридзе Георгий
|5
|0
|8.
|Пирес Бруно
|4
|0
|9.
|Зекинья
|2
|1
|10.
|Вилело Леандро
|3
|0
|11.
|Сильвиу Мануэль
|2
|0
|12.
|Ману Луиш Мигель
|2
|0
|13.
|Гилас Набиль
|2
|0
|14.
|Жубал Мендес
|2
|0
|15.
|Валенте Нуну II
|2
|0
|16.
|Монтьель Кристобаль
|2
|0
|17.
|Хачади Халид
|2
|0
|18.
|Фернандеш Вашку
|1
|0
|19.
|Пинту Нуну
|1
|0
|20.
|Мейра Жоау
|1
|0
|21.
|Леандриньо II
|1
|0
|22.
|Соуза Андре IV
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Рейс
|10
|1
|2.
|Филипе Аугусто
|8
|0
|3.
|Боревкович Тони
|6
|1
|4.
|Сантос Адерлан
|6
|0
|5.
|Сантуш Нуну II
|4
|1
|6.
|Тарантини Рикардо
|5
|0
|7.
|Фигейраш Диогу
|3
|1
|8.
|Диего Лопес III
|4
|0
|9.
|Тареми Мехди
|2
|1
|10.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|1
|11.
|Жунио
|2
|0
|12.
|Монте Нелсон
|2
|0
|13.
|Мессиас
|0
|1
|14.
|Пиазон Лукас
|1
|0
|15.
|Ронан
|1
|0
|16.
|Амарал Педру
|1
|0
|17.
|Вито
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витория Сетубал
|15% (3)
|0
|20% (4)
|15% (3)
|30% (6)
|20% (4)
|Риу Аве
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|31.25% (10)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Витория Сетубал Последние 20 матчей: + = -Боавишта 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Санта-Клара Маритиму 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Бенфика
Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Брага 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Порту Тондела 0:3 Витория Сетубал Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика Витория Сетубал 1:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве
Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Риу Аве: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Риу Аве 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Риу Аве Кубок Витория Сетубал 2:2 Риу Аве Примейра-лига Витория Сетубал 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Кубок лиги Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:5 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:1 Риу Аве Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:2 Заявка
|28
|21
|4
|3
|59 - 19
|67
|2.
|Порту
|Заявка
|27
|20
|4
|3
|52 - 18
|64
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|42 - 28
|49
|4.
|Брага
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|43 - 30
|47
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|43 - 42
|44
|6.
|Риу Аве
|1:1 Заявка
|28
|11
|9
|8
|37 - 29
|42
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|44 - 29
|40
|8.
|Боавишта
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|23 - 25
|35
|9.
|Санта-Клара
|2:3 Заявка
|28
|9
|8
|11
|27 - 34
|35
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|36 - 34
|34
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 35
|33
|12.
|Витория Сетубал
|1:1 Заявка
|28
|6
|13
|9
|22 - 34
|31
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|23 - 41
|30
|14.
|Тондела
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|22 - 32
|29
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|23 - 38
|28
|16.
|Маритиму
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 38
|28
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|23 - 39
|24
|18.
|Авеш
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|23 - 54
|14
Прогнозы на матч Витория Сетубал 1:1 Риу Аве
Исход игры
Витория Сетубал
22.5% (31)
Ничья
44.2% (61)
Риу Аве
33.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (28)
Меньше
78.95% (105)
Обе команды забьют
Да
61.65% (82)
Нет
38.35% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (54)
0:1 Риу Аве
21% (29)
1:2 Риу Аве
8.7% (12)
1:0 Витория Сетубал
8.7% (12)
2:1 Витория Сетубал
7.2% (10)
2:0 Витория Сетубал
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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