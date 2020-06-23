Прогнозы на матч Витория Сетубал 1:2 Риу Аве

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Витория Сетубал
1:2
Конец матча

Стадион:
Риу Аве
0'
1:0
25' Гол
Гедеш Элдер
26' Желтая карточка
Макаридзе Георгий
1:1
27' Пенальти
Тареми Мехди
52' Красная карточка
Зекинья
55' Желтая карточка
Карлинос
1:2
80' Гол
Желсон Дала
90'+8
90
Макаридзе
Георгий
5
Ману
Луиш
Мигель
4
Жорж
Артур
3
Жубал
Мендес
17
Сильвиу
Мануэль
87
Зекинья
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
11
Перейра
Илдеберту
7
Гедеш
Элдер
76
Карлинос
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
21
Мане
Карлуш
8
Тарантини
Рикардо
14
Пиазон
Лукас
27
Гонсалвеш
Рубен
10
Диего
Лопес
III
99
Тареми
Мехди
Витория Сетубал
4-4-2
Риу Аве
4-4-2

Ход матча

25'
Гедеш Элдер
1:0
26'
Макаридзе Георгий
 
27'
1:1
Тареми Мехди
45'
Паэс Лукас
Макаридзе Георгий
 
46'
 
Матеус Рейс
Монте Нелсон
52'
Зекинья
 
55'
Карлинос
 
60'
 
Желсон Дала
Гонсалвеш Рубен
63'
Мейра Жоау
Гедеш Элдер
 
78'
 
Морейра Бруну
Пиазон Лукас
80'
1:2
Желсон Дала
(Мане Карлуш)
87'
 
Жунио
Тареми Мехди
87'
Вилело Леандро
Жубал Мендес
 
89'
Хачади Халид
Семедо Жозе
 

Бомбардиры внутри турнира

Витория Сетубал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гедеш Элдер 4 0.12
2. Карлинос 4 0.12
3. Перейра Илдеберту 3 0.09
4. Бесса Эбер 2 0.06
5. Зекинья 2 0.06
6. Гилас Набиль 2 0.06
7. Семедо Жозе 1 0.03
8. Пирес Бруно 1 0.03
9. Антонуччи Мирко 1 0.03
10. Хачади Халид 1 0.03
11. Валенте Нуну II 0 0
12. Вилело Леандро 0 0
13. Сильвиу Мануэль 0 0
14. Жорж Артур 0 0
15. Мансилья Брайан 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тареми Мехди 11 (4) 0.32
2. Диего Лопес III 6 (1) 0.18
3. Желсон Дала 4 0.12
4. Филипе Аугусто 3 (3) 0.09
5. Морейра Бруну 3 0.09
6. Тарантини Рикардо 3 0.09
7. Пиазон Лукас 2 0.06
8. Мане Карлуш 1 0.03
9. Сантуш Нуну II 1 0.03
10. Матеус Рейс 1 0.03
11. Ронан 1 (1) 0.03
12. Фигейраш Диогу 0 0
13. Ямбор Никола 0 0
14. Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 0

Карточки

Витория Сетубал
# Игрок      
1. Семедо Жозе 12 2
2. Мансилья Брайан 9 0
3. Карлинос 8 0
4. Жорж Артур 7 0
5. Перейра Илдеберту 6 0
6. Бесса Эбер 6 0
7. Макаридзе Георгий 5 0
8. Пирес Бруно 4 0
9. Зекинья 2 1
10. Вилело Леандро 3 0
11. Сильвиу Мануэль 2 0
12. Ману Луиш Мигель 2 0
13. Гилас Набиль 2 0
14. Жубал Мендес 2 0
15. Валенте Нуну II 2 0
16. Монтьель Кристобаль 2 0
17. Хачади Халид 2 0
18. Фернандеш Вашку 1 0
19. Пинту Нуну 1 0
20. Мейра Жоау 1 0
21. Леандриньо II 1 0
22. Соуза Андре IV 1 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Матеус Рейс 10 1
2. Филипе Аугусто 8 0
3. Боревкович Тони 6 1
4. Сантос Адерлан 6 0
5. Сантуш Нуну II 4 1
6. Тарантини Рикардо 5 0
7. Фигейраш Диогу 3 1
8. Диего Лопес III 4 0
9. Тареми Мехди 2 1
10. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 1
11. Жунио 2 0
12. Монте Нелсон 2 0
13. Мессиас 0 1
14. Пиазон Лукас 1 0
15. Ронан 1 0
16. Амарал Педру 1 0
17. Вито 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витория Сетубал 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 28.57% (6) 19.05% (4)
 Риу Аве 11.76% (4) 14.71% (5) 29.41% (10) 17.65% (6) 14.71% (5) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Витория Сетубал Последние 20 матчей: + = -
Боавишта 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Санта-Клара Маритиму 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Бенфика
Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Брага 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Порту Тондела 0:3 Витория Сетубал Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика Витория Сетубал 1:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве
Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca

Последние игры между собой

Витория Сетубал: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Риу Аве: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:0 Риу Аве Примейра-лига
Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Риу Аве 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Риу Аве Кубок Витория Сетубал 2:2 Риу Аве Примейра-лига Витория Сетубал 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Кубок лиги Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:5 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:1 Риу Аве Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 28 21 4 3 56 - 18 67
2. Бенфика Заявка 28 20 4 4 59 - 21 64
3. Спортинг Л Заявка 27 15 4 8 42 - 28 49
4. Брага Заявка 27 14 5 8 43 - 30 47
5. Фамаликан Заявка 27 12 8 7 43 - 42 44
6. Риу Аве Заявка 28 12 8 8 38 - 29 44
7. Витория Гимарайнш Заявка 27 10 10 7 44 - 29 40
8. Санта-Клара Заявка 28 10 8 10 29 - 34 38
9. Боавишта Заявка 28 9 8 11 23 - 29 35
10. Морейренсе Заявка 27 8 10 9 36 - 34 34
11. Жил Висенте Заявка 28 8 9 11 30 - 35 33
12. Белененсеш Заявка 27 8 6 13 23 - 41 30
13. Витория Сетубал Заявка 28 6 12 10 22 - 35 30
14. Тондела Заявка 27 7 8 12 22 - 32 29
15. Пасуш де Феррейра Заявка 27 8 4 15 23 - 38 28
16. Маритиму Заявка 28 6 10 12 27 - 38 28
17. Портимоненсе Заявка 28 4 12 12 23 - 39 24
18. Авеш Заявка 28 4 2 22 23 - 54 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Витория Сетубал 22.5% (31)
X 44.2% (61)
Риу Аве 33.3% (46)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Витория Сетубал 1:2 Риу Аве

Исход игры
Витория Сетубал
22.5% (31)
Ничья
44.2% (61)
Риу Аве
33.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (28)
Меньше
78.95% (105)
Обе команды забьют
Да
61.65% (82)
Нет
38.35% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (54)
0:1 Риу Аве
21% (29)
1:2 Риу Аве
8.7% (12)
1:0 Витория Сетубал
8.7% (12)
2:1 Витория Сетубал
7.2% (10)
2:0 Витория Сетубал
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Витория Сетубал 1:2 Риу Аве онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 