Прогнозы на матч Порту 4:0 Боавишта

3' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
22' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
34' Желтая карточкаОливейра Сержиу
1:0
53' ГолМарега Мусса
2:0
60' ПенальтиТеллес Алекс
3:0
70' ПенальтиОливейра Сержиу
4:0
84' ГолМарега Мусса
87' Желтая карточкаКардосо Фернандо
90' Желтая карточкаАка Яу
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
90
Лейте
Элтон
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Урибе МатеусПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
- Нападающий
-
49 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
Ход матча
22'
34'
53'
1:0
60'
2:0
70'
3:0
84'
4:0
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теллес Алекс
|9 (6)
|0.26
|2.
|Марега Мусса
|8
|0.24
|3.
|Соарес Франсиско
|7
|0.21
|4.
|Зе Луиш Жозе
|7
|0.21
|5.
|Маркано Иван
|5
|0.15
|6.
|Корона Хесус
|4
|0.12
|7.
|Диас Луис
|4
|0.12
|8.
|Оливейра Сержиу
|3 (1)
|0.09
|9.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.03
|10.
|Пепе Кеплер
|1
|0.03
|11.
|Силва Фабио
|1
|0.03
|12.
|М'Бемба Шансель
|1
|0.03
|13.
|Манафа Вилсон
|1
|0.03
|14.
|Лум Мамаду
|1
|0.03
|15.
|Накацзима Шоя
|0
|0
|16.
|Урибе Матеус
|0
|0
|17.
|Данилу Перейра
|0
|0
|18.
|Виейра Фабиу
|0
|0
|19.
|Ромариу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавареш Эриберту
|4
|0.12
|2.
|Карраса Моура
|2
|0.06
|3.
|Буэно Альберто
|2 (1)
|0.06
|4.
|Стоилькович Никола
|2
|0.06
|5.
|Рафаэл Коста
|2 (1)
|0.06
|6.
|Матеуш Галиану
|1
|0.03
|7.
|Нжие Юсуфа
|1
|0.03
|8.
|Кошта Рикарду
|1
|0.03
|9.
|Кассиано Диас
|1
|0.03
|10.
|Тальяпьетра Лукас
|1
|0.03
|11.
|Дуланто Густаво
|1
|0.03
|12.
|Зауэр Густаво
|1
|0.03
|13.
|Нерис
|1
|0.03
|14.
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|15.
|Хавьер Марлон
|0
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|0
|0
|17.
|Паулиньо III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио Эдмилсон
|10
|0
|2.
|Теллес Алекс
|6
|2
|3.
|Корона Хесус
|5
|1
|4.
|Соарес Франсиско
|6
|0
|5.
|Маркано Иван
|6
|0
|6.
|Оливейра Сержиу
|5
|0
|7.
|Манафа Вилсон
|5
|0
|8.
|Пепе Кеплер
|4
|0
|9.
|Марчесин Агустин
|4
|0
|10.
|Урибе Матеус
|4
|0
|11.
|Зе Луиш Жозе
|3
|0
|12.
|М'Бемба Шансель
|2
|0
|13.
|Данилу Перейра
|2
|0
|14.
|Марега Мусса
|2
|0
|15.
|Диас Луис
|2
|0
|16.
|Кошта Бруну
|1
|0
|17.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ака Яу
|11
|0
|2.
|Фабиано Лейсманн
|7
|1
|3.
|Нерис
|8
|0
|4.
|Обиора Нванкво
|7
|0
|5.
|Зауэр Густаво
|5
|1
|6.
|Хавьер Марлон
|5
|1
|7.
|Кассиано Диас
|5
|0
|8.
|Стоилькович Никола
|5
|0
|9.
|Кошта Рикарду
|4
|0
|10.
|Паулиньо III
|4
|0
|11.
|Рафаэл Коста
|4
|0
|12.
|Дуланто Густаво
|2
|1
|13.
|Матеуш Галиану
|3
|0
|14.
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|15.
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|16.
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|17.
|Лейте Элтон
|2
|0
|18.
|Рейзиньо Мигель
|2
|0
|19.
|Буэно Альберто
|1
|0
|20.
|Карраса Моура
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|20% (10)
|10% (5)
|22% (11)
|14% (7)
|16% (8)
|18% (9)
|Боавишта
|38.89% (7)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: + = -Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве
Санта-Клара 0:2 Порту Порту 1:3 Байер Л Порту 1:0 Портимоненсе Байер Л 2:1 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 3:0 Академику Визеу Порту 3:2 Бенфика Академику Визеу 1:1 Порту Витория Сетубал 0:4 Порту Порту 2:1 Жил Висенте Брага 1:0 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 1:2 Брага Порту 2:1 Варзим Морейренсе 2:4 Порту Спортинг Л 1:2 Порту
Боавишта Последние 20 матчей: + = -Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта
Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта
Последние игры между собой
Порту: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|56 - 18
|67
|2.
|Бенфика
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|59 - 21
|64
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|42 - 28
|49
|4.
|Брага
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|43 - 30
|47
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|43 - 42
|44
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|38 - 29
|44
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|44 - 29
|40
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 34
|38
|9.
|Боавишта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|23 - 29
|35
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|36 - 34
|34
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 35
|33
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|23 - 41
|30
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|22 - 35
|30
|14.
|Тондела
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|22 - 32
|29
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|23 - 38
|28
|16.
|Маритиму
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 38
|28
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|23 - 39
|24
|18.
|Авеш
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|23 - 54
|14
Прогнозы на матч Порту 4:0 Боавишта
Исход игры
Порту
97.1% (136)
Ничья
2.1% (3)
Боавишта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.82% (46)
Меньше
66.18% (90)
Обе команды забьют
Да
27.21% (37)
Нет
72.79% (99)
Популярный счёт
2:0 Порту
43.6% (61)
1:0 Порту
19.3% (27)
2:1 Порту
17.9% (25)
3:0 Порту
6.4% (9)
3:1 Порту
5.7% (8)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:0 Порту
1.4% (2)
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