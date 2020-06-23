Прогнозы на матч Порту 4:0 Боавишта

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Порту
4:0
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
3' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
22' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
34' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
1:0
53' Гол
Марега Мусса
2:0
60' Пенальти
Теллес Алекс
3:0
70' Пенальти
Оливейра Сержиу
4:0
84' Гол
Марега Мусса
87' Желтая карточка
Кардосо Фернандо
90' Желтая карточка
Ака Яу
90'+5
32
Марчесин
Агустин
2
Эштевеш
Томаш
3
Пепе
Кеплер
19
М'Бемба
Шансель
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
27
Оливейра
Сержиу
25
Отавио
Эдмилсон
7
Диас
Луис
11
Марега
Мусса
29
Соарес
Франсиско
90
Лейте
Элтон
18
Фабиано
Лейсманн
13
Дуланто
Густаво
22
Кошта
Рикарду
6
Хавьер
Марлон
17
Карраса
Моура
30
Паулиньо
Жозе
42
Мандьянг
Идрисса
8
Зауэр
Густаво
11
Нжие
Юсуфа
14
Буэно
Альберто
Порту
4-4-2
Боавишта
4-4-2

Ход матча

3'
 
Паулиньо Жозе
22'
Отавио Эдмилсон
 
34'
Оливейра Сержиу
 
46'
Урибе Матеус
Диас Луис
 
46'
Манафа Вилсон
Эштевеш Томаш
 
53'
Марега Мусса
(Корона Хесус)
1:0
60'
Теллес Алекс
2:0
66'
 
Кардосо Фернандо
Буэно Альберто
66'
 
Стоилькович Никола
Нжие Юсуфа
66'
 
Тавареш Эриберту
Хавьер Марлон
70'
Оливейра Сержиу
3:0
73'
Силва Фабио
Соарес Франсиско
 
73'
 
Ака Яу
Дуланто Густаво
73'
Данилу Перейра
Оливейра Сержиу
 
80'
Виейра Фабиу
Корона Хесус
 
84'
Марега Мусса
(Виейра Фабиу)
4:0
86'
 
Матеуш Галиану
Паулиньо Жозе
87'
 
Кардосо Фернандо
90'
 
Ака Яу

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теллес Алекс 9 (6) 0.26
2. Марега Мусса 8 0.24
3. Соарес Франсиско 7 0.21
4. Зе Луиш Жозе 7 0.21
5. Маркано Иван 5 0.15
6. Корона Хесус 4 0.12
7. Диас Луис 4 0.12
8. Оливейра Сержиу 3 (1) 0.09
9. Отавио Эдмилсон 1 0.03
10. Пепе Кеплер 1 0.03
11. Силва Фабио 1 0.03
12. М'Бемба Шансель 1 0.03
13. Манафа Вилсон 1 0.03
14. Лум Мамаду 1 0.03
15. Накацзима Шоя 0 0
16. Урибе Матеус 0 0
17. Данилу Перейра 0 0
18. Виейра Фабиу 0 0
19. Ромариу 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавареш Эриберту 4 0.12
2. Карраса Моура 2 0.06
3. Буэно Альберто 2 (1) 0.06
4. Стоилькович Никола 2 0.06
5. Рафаэл Коста 2 (1) 0.06
6. Матеуш Галиану 1 0.03
7. Нжие Юсуфа 1 0.03
8. Кошта Рикарду 1 0.03
9. Кассиано Диас 1 0.03
10. Тальяпьетра Лукас 1 0.03
11. Дуланто Густаво 1 0.03
12. Зауэр Густаво 1 0.03
13. Нерис 1 0.03
14. Фабиано Лейсманн 0 0
15. Хавьер Марлон 0 0
16. Кардосо Фернандо 0 0
17. Паулиньо III 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Отавио Эдмилсон 10 0
2. Теллес Алекс 6 2
3. Корона Хесус 5 1
4. Соарес Франсиско 6 0
5. Маркано Иван 6 0
6. Оливейра Сержиу 5 0
7. Манафа Вилсон 5 0
8. Пепе Кеплер 4 0
9. Марчесин Агустин 4 0
10. Урибе Матеус 4 0
11. Зе Луиш Жозе 3 0
12. М'Бемба Шансель 2 0
13. Данилу Перейра 2 0
14. Марега Мусса 2 0
15. Диас Луис 2 0
16. Кошта Бруну 1 0
17. Накацзима Шоя 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Ака Яу 11 0
2. Фабиано Лейсманн 7 1
3. Нерис 8 0
4. Обиора Нванкво 7 0
5. Зауэр Густаво 5 1
6. Хавьер Марлон 5 1
7. Кассиано Диас 5 0
8. Стоилькович Никола 5 0
9. Кошта Рикарду 4 0
10. Паулиньо III 4 0
11. Рафаэл Коста 4 0
12. Дуланто Густаво 2 1
13. Матеуш Галиану 3 0
14. Бракалли Рафаэл 3 0
15. Кардосо Фернандо 2 0
16. Паулиньо Жозе 2 0
17. Лейте Элтон 2 0
18. Рейзиньо Мигель 2 0
19. Буэно Альберто 1 0
20. Карраса Моура 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 20% (10) 10% (5) 22% (11) 14% (7) 16% (8) 18% (9)
 Боавишта 38.89% (7) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: + = -
Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве
Санта-Клара 0:2 Порту Порту 1:3 Байер Л Порту 1:0 Портимоненсе Байер Л 2:1 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 3:0 Академику Визеу Порту 3:2 Бенфика Академику Визеу 1:1 Порту Витория Сетубал 0:4 Порту Порту 2:1 Жил Висенте Брага 1:0 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 1:2 Брага Порту 2:1 Варзим Морейренсе 2:4 Порту Спортинг Л 1:2 Порту
Боавишта Последние 20 матчей: + = -
Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта
Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта

Последние игры между собой

Порту: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 0
Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 11
Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига
Боавишта 0:3 Порту Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Боавишта Примейра-лига Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Кубок Боавишта 0:5 Порту Примейра-лига Боавишта 0:2 Порту Примейра-лига Порту 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Порту Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 28 21 4 3 56 - 18 67
2. Бенфика Заявка 28 20 4 4 59 - 21 64
3. Спортинг Л Заявка 27 15 4 8 42 - 28 49
4. Брага Заявка 27 14 5 8 43 - 30 47
5. Фамаликан Заявка 27 12 8 7 43 - 42 44
6. Риу Аве Заявка 28 12 8 8 38 - 29 44
7. Витория Гимарайнш Заявка 27 10 10 7 44 - 29 40
8. Санта-Клара Заявка 28 10 8 10 29 - 34 38
9. Боавишта Заявка 28 9 8 11 23 - 29 35
10. Морейренсе Заявка 27 8 10 9 36 - 34 34
11. Жил Висенте Заявка 28 8 9 11 30 - 35 33
12. Белененсеш Заявка 27 8 6 13 23 - 41 30
13. Витория Сетубал Заявка 28 6 12 10 22 - 35 30
14. Тондела Заявка 27 7 8 12 22 - 32 29
15. Пасуш де Феррейра Заявка 27 8 4 15 23 - 38 28
16. Маритиму Заявка 28 6 10 12 27 - 38 28
17. Портимоненсе Заявка 28 4 12 12 23 - 39 24
18. Авеш Заявка 28 4 2 22 23 - 54 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Оливейра Сержиу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Отавио Эдмилсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Paulinho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Порту 97.1% (136)
X 2.1% (3)
Боавишта 0.7% (1)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Порту 4:0 Боавишта

Исход игры
Порту
97.1% (136)
Ничья
2.1% (3)
Боавишта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.82% (46)
Меньше
66.18% (90)
Обе команды забьют
Да
27.21% (37)
Нет
72.79% (99)
Популярный счёт
2:0 Порту
43.6% (61)
1:0 Порту
19.3% (27)
2:1 Порту
17.9% (25)
3:0 Порту
6.4% (9)
3:1 Порту
5.7% (8)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:0 Порту
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Порту 4:0 Боавишта онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 