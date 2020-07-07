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  3. Швейцария
Нёвшатель Ксамакс
1:1
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
1:0
23' Гол
Нуццоло Рафаэль
1:1
27' Гол
Nathan V
30' Желтая карточка
Кемптер Михаэль
79' Желтая карточка
Мвенг Фредди
85' Желтая карточка
Куасси Ксавье
90'+7
36
Куасси
Ксавье
16
Сейду
Лео
91
Тафер
Яннис
8
Samir
Ramizi
3
Janick
Kamber
17
Таулан
Сефери
14
Нуццоло
Рафаэль
22
Рюэгг
Кевин
35
Зом
Симон
14
Домджони
Тони
24
Кемптер
Михаэль
7
Винтер
Адриан
18
Blaz
Kramer
70
Кололли
Беньямин
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2
Цюрих
3-4-1-2

Ход матча

23'
Нуццоло Рафаэль
(Janick Kamber)
1:0
27'
1:1
Nathan V
(Кололли Беньямин)
30'
 
Кемптер Михаэль
46'
Мвенг Фредди
Тафер Яннис
 
62'
 
Henri Koide
Blaz Kramer
62'
 
Зайлер Штефан
Зом Симон
70'
Хайле-Селассие Марен
Таулан Сефери
 
79'
Мвенг Фредди
 
85'
Куасси Ксавье
 
90'
 
Крюезиу Мирлинд
Кололли Беньямин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 11 (3) 0.31
2. Карлен Гаэтан 7 0.2
3. Ошс Марцис 3 0.09
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Таулан Сефери 1 0.03
9. Andre Luis II 1 0.03
10. Ди Сере 1 (1) 0.03
11. Араз Муса 1 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.23
2. Шёнбахлер Марко 7 0.2
3. Aiyegun Tosin 7 0.2
4. Маркезано Антонио 5 (2) 0.14
5. Кололли Беньямин 4 (1) 0.11
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Nathan V 2 0.06
8. Рюэгг Кевин 1 0.03
9. Зом Симон 1 0.03
10. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
11. Сисей Ассан 1 0.03
12. Жанье Па-Моду 0 0
13. Домджони Тони 0 0
14. Кемптер Михаэль 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 11 0
2. Джурич Игорь 8 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 6 0
5. Мвенг Фредди 5 0
6. Джемайли Арбенит 5 0
7. Pietro Di Nardo 1 2
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Араз Муса 4 0
11. Thibault Corbaz 4 0
12. Janick Kamber 2 1
13. Абанда Леруа 2 1
14. Mike Gomes 3 0
15. Сейду Лео 3 0
16. Таулан Сефери 1 1
17. Laurent Walthert 2 0
18. Ди Сере 2 0
19. Ошс Марцис 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Matthias Minder 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Nathan V 9 0
2. Blaz Kramer 8 0
3. Зом Симон 6 1
4. Aiyegun Tosin 7 0
5. Крюезиу Мирлинд 5 1
6. Домджони Тони 6 0
7. Кололли Беньямин 5 0
8. Жанье Па-Моду 4 0
9. Маркезано Антонио 4 0
10. Шёнбахлер Марко 4 0
11. Попович Денис 3 0
12. Бангура Умару 2 0
13. Кемптер Михаэль 2 0
14. Зайлер Штефан 2 0
15. Бреше Янник 1 0
16. Махи Мимаун 1 0
17. Mads Pedersen III 1 0
18. Сисей Ассан 1 0
19. Алиу Изер 1 0
20. Рюэгг Кевин 1 0
21. Харабадзе Леван 1 0
22. Омерагич Бечир 1 0
23. Заутер Илан 1 0
24. Willie Britto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 17.24% (5) 17.24% (5) 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 20.69% (6)
 Цюрих 13.16% (5) 15.79% (6) 28.95% (11) 10.53% (4) 21.05% (8) 10.53% (4)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих
Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих Шаффхаузен 1:0 Цюрих

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Цюрих: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига
Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 28 18 3 7 60 - 40 57
2. Янг Бойз 28 16 7 5 59 - 35 55
3. Базель 28 15 4 9 56 - 29 49
4. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
5. Люцерн 28 12 5 11 34 - 35 41
6. Серветт 28 10 11 7 43 - 30 41
7. Лугано 28 8 10 10 30 - 33 34
8. Тун 28 7 4 17 30 - 56 25
9. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
10. Сьон 28 5 7 16 31 - 51 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Кемптер Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Nathan бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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