Нёвшатель Ксамакс
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де ла Маладьер
Цюрих
1:0
23' ГолНуццоло Рафаэль
1:1
27' ГолNathan V
30' Желтая карточкаКемптер Михаэль
79' Желтая карточкаМвенг Фредди
85' Желтая карточкаКуасси Ксавье
16
Сейду
Лео
91
Тафер
Яннис
22
Рюэгг
Кевин
35
Зом
Симон
18
Blaz
Kramer
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Нападающий
-
3 Nathan V
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
43 Henri Koide
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
23'
1:0
27'
1:1
30'
79'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|11 (3)
|0.31
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.2
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.09
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|8.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|9.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|10.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|11.
|Араз Муса
|1
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.23
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.2
|3.
|Aiyegun Tosin
|7
|0.2
|4.
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.14
|5.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.11
|6.
|Махи Мимаун
|2
|0.06
|7.
|Nathan V
|2
|0.06
|8.
|Рюэгг Кевин
|1
|0.03
|9.
|Зом Симон
|1
|0.03
|10.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|11.
|Сисей Ассан
|1
|0.03
|12.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|13.
|Домджони Тони
|0
|0
|14.
|Кемптер Михаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|11
|0
|2.
|Джурич Игорь
|8
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|6
|0
|5.
|Мвенг Фредди
|5
|0
|6.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|7.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|8.
|Нуццоло Рафаэль
|4
|0
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Араз Муса
|4
|0
|11.
|Thibault Corbaz
|4
|0
|12.
|Janick Kamber
|2
|1
|13.
|Абанда Леруа
|2
|1
|14.
|Mike Gomes
|3
|0
|15.
|Сейду Лео
|3
|0
|16.
|Таулан Сефери
|1
|1
|17.
|Laurent Walthert
|2
|0
|18.
|Ди Сере
|2
|0
|19.
|Ошс Марцис
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Matthias Minder
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nathan V
|9
|0
|2.
|Blaz Kramer
|8
|0
|3.
|Зом Симон
|6
|1
|4.
|Aiyegun Tosin
|7
|0
|5.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|6.
|Домджони Тони
|6
|0
|7.
|Кололли Беньямин
|5
|0
|8.
|Жанье Па-Моду
|4
|0
|9.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|10.
|Шёнбахлер Марко
|4
|0
|11.
|Попович Денис
|3
|0
|12.
|Бангура Умару
|2
|0
|13.
|Кемптер Михаэль
|2
|0
|14.
|Зайлер Штефан
|2
|0
|15.
|Бреше Янник
|1
|0
|16.
|Махи Мимаун
|1
|0
|17.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|18.
|Сисей Ассан
|1
|0
|19.
|Алиу Изер
|1
|0
|20.
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|21.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|22.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|23.
|Заутер Илан
|1
|0
|24.
|Willie Britto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нёвшатель Ксамакс
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|Цюрих
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|28.95% (11)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|10.53% (4)
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Цюрих: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|28
|18
|3
|7
|60 - 40
|57
|2.
|Янг Бойз
|28
|16
|7
|5
|59 - 35
|55
|3.
|Базель
|28
|15
|4
|9
|56 - 29
|49
|4.
|Цюрих
|29
|12
|6
|11
|40 - 52
|42
|5.
|Люцерн
|28
|12
|5
|11
|34 - 35
|41
|6.
|Серветт
|28
|10
|11
|7
|43 - 30
|41
|7.
|Лугано
|28
|8
|10
|10
|30 - 33
|34
|8.
|Тун
|28
|7
|4
|17
|30 - 56
|25
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|4
|11
|14
|30 - 52
|23
|10.
|Сьон
|28
|5
|7
|16
|31 - 51
|22